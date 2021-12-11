"Таких в истории единицы". В США прощаются со старейшим республиканцем Бобом Доулом, который проиграл выборы Клинтону

28 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Политическая карьера Боба Доула продлилась 50 лет, но и на пенсии он оказывал большое влияние в стране и в своей партии

В США прощаются с Бобом (Робертом) Доулом - старейшим членом Республиканской партии, сенатором с самым долгим стажем и ветераном Второй мировой войны. Он скончался 5 декабря в возрасте 98 лет в своем родном штате Канзас, который бессменно представлял в Конгрессе США почти 40 лет.

В знак уважения на Белом доме и многих общественных зданиях приспущены флаги. В стране объявлен четырехдневный траур. Такие почести оказываются далеко не каждому конгрессмену или сенатору.

По словам американских политиков, Доул был непререкаемым авторитетом в Республиканской партии, его очень уважали демократы, несмотря на расхождения по многим вопросам.

"Государственных деятелей такого масштаба в нашей американской истории единицы", - сказал о Доуле президент-демократ США Джо Байден.

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что Доула всегда будут помнить за его твердый характер и глубокий патриотизм.

Карьера длиной в полвека

Политическая карьера Доула началась в 1950 году с избрания в палату представителей штата Канзас. Затем он много лет работал окружным прокурором, двигался по карьерной лестнице в Республиканской партии, в 1960-м попал в Палату представителей Конгресса США.

Автор фото, University of Kansas Подпись к фото, В 1990 году Боб Доул встречался с советским лидером Михаилом Горбачевым во время его визита в США

В 1968-м он стал сенатором от своего родного штата и прослужил на этом посту почти 30 лет, прервавшись ненадолго лишь в 1976-м, когда кандидат в президенты Джеральд Форд предложил ему пойти вместе с ним на выборы в качестве вице-президента.

Тогда республиканцы не смогли занять Белый дом. Доул вернулся в Сенат и окончательно уступил кресло своему преемнику, когда в 1996 году решил сам баллотироваться в президенты.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Теледебаты Доул-Клинтон, президентская гонка 1996 года

"В борьбе за президентство мне не на что будет опираться, кроме суждений народа обо мне, - говорил он, готовясь к предвыборной кампании. - Отсюда у меня только два пути - в Белый дом или к себе домой".

Поддержка Трампа

Ту президентскую гонку он проиграл демократу Биллу Клинтону и, как и обещал, ушел с политической арены.

Однако и на пенсии он продолжал работать и продвигать проекты, которые считал особенно важными.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поддержка Боба Доула (в центре) много значила для Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии

Вплоть до своей смерти Доул считался влиятельным общественным и партийным деятелем. В 2016 году он одобрил кандидатуру Дональда Трампа в номинации на пост президента от Республиканской партии, что было весомым аргументом для партийного истеблишмента.

Правда, позднее Доул критиковал свою партию, взявшую при Трампе, на его взгляд, слишком консервативный курс.

Жертва войны

Боб Доул чудом остался жив в годы Второй мировой войны. В ходе одной из операций в северной Италии лейтенант Доул был ранен в спину пулеметной очередью и был полностью парализован.

Автор фото, Dole family Подпись к фото, После ранения Боб Доул провел больнице три года и три месяца

Ему понадобилось более 10 операций и более трех лет, чтобы вновь начать самостоятельно есть, одеваться и ходить. Но правая рука так и осталась парализованной, левая тоже не до конца обрела чувствительность, однако это не мешало ему вести активный образ жизни.

По сути, война изменила его планы на жизнь. В молодости он собирался стать врачом и до призыва в армию уже начал учебу в медицинском колледже, но, утратив способность работать руками, поменял направление и стал юристом.

Уже после окончания политической карьеры Доул был инициатором и движущей силой строительства мемориала Второй мировой войны в центре Вашингтона.

Выступая на открытии мемориала в 2004 году, он посвятил его десяткам тысяч бывших сельских и городских мальчишек, а ныне 80-90-летних стариков, чье моральное и физическое мужество помогло решить исход страшной войны.

Автор фото, Dole family Подпись к фото, После выписки и вплоть до конца жизни Боб каждый день должен был упражняться, чтобы снова не утратить способность двигаться

В 2012 году уже передвигавшийся в инвалидном кресле Доул вернулся в здание Сената, чтобы лично добиваться одобрения сенаторами договора ООН о правах инвалидов, который был написан по образцу его детища - закона об американцах с ограниченными возможностями, разработанного им еще на пике карьеры.

Возраст - не помеха

В 2014 году 90-летний Доул отправился в сентиментальное путешествие по своему родному Канзасу, делая по три-четыре остановки в день для встречи с людьми.

Цель поездки заключалась в том, чтобы лично поблагодарить как можно больше канзасцев за их многолетнюю поддержку, за доверие, которое они демонстрировали, переизбирая его своим сенатором на протяжении нескольких десятилетий.

Всего он посетил 105 округов.