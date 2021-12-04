"Их убьют - и нас больше не будет". В амазонском племени осталось три человека

Фернандо Дуарте

Всемирная служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Bruno Jorge Подпись к фото, Тамандуа (слева) и Байта - двое из трех последних оставшихся членов изолированного племени Пирипкура

"Я за них волнуюсь. Если их убьют - нас больше не останется".

Когда Рита Пирипкура говорила с нами в сентябре, мне больше всего запомнилась ее интонация - так говорят люди, которые сдались.

Она говорит о своем брате Байте и племяннике Тамандуа. Вместе с Ритой, они три последних члена племени Пирипкура. Это племя, как говорят эксперты, может исчезнуть в ближайшее время из-за вырубки лесов и скотоводства.

Автор фото, Bruno Jorge Подпись к фото, Байта (слева) и Тамандуа проводят свои дни в изоляции, скитаясь по лесам Амазонии

Рита регулярно контактирует с окружающим миром, а Байта и Тамандуа проводят свои дни в изоляции, скитаясь по лесам Амазонки. Однако даже здесь им грозит опасность, считает Рита.

Битва, в которой нельзя победить

Резервация племени Пирипкура находится в штате Мату-Гросу, одном из центров бразильского сельского хозяйства. "Черные лесорубы" и фермеры захватывают их территорию, хотя резервация, где живут племена, формально защищена законом.

Племя Пирипкура уже много десятилетий борется за право жить на своей земле, но в последнее время их резервация уничтожается ускоренными темпами: в ноябрьском докладе с фотодоказательствами незаконной вырубки леса одна из неправительственных организаций утверждала, что только с августа 2020 до июля 2021 года в этом районе было вырублено 24 кв км леса.

Это площадь, равная трем тысячам футбольных полей.

Другие племена аборигенов тоже борются с экспансией шахт, ранчо и с вырубкой лесов Амазонии, но Пирипкура сегодня находится в особенно тяжелом положении.

Автор фото, Survival International Подпись к фото, Рита Пирипкура боится потерять своих родственников

"Они могут погибнуть в течение нескольких дней", - говорит Сара Шенкер, сотрудница лондонской неправительственной организации Survival International, которая борется за права аборигенов.

"К Байте и Тамандуа подбираются все ближе" - добавляет она.

Есть доказательства, что внешние силы быстро захватывают резервацию, говорит Леонардо Ленин - бывший координатор бразильского правительственного агентства помощи племенам Funai, которое работает в штате Мату-Гросу.

Автор фото, Rogerio de Assis - ISA Подпись к фото, Неправительственные организации приводят доказательства уничтожения лесов в резервации

Сегодня Ленин - генеральный секретарь "Обсерватории по правам коренного населения" (OPI) - одной из организаций, подготовивших доклад о жизни племени Пирипкура. Он говорит, что следы вырубки лесов заметны всего в пяти километрах от мест, где появлялись Байта и Тамандуа.

Это расстояние может казаться безопасным, но, учитывая размер резервации, почти 2,5 тыс. кв км, понятно, что лесорубы подобрались очень близко.

"Они в серьезной опасности, в этом сомнений нет, - говорит Леонардо Ленин. - Также мы слышали об угрозах в адрес инспекторов OPI и Funai".

Проблемы племен

Пирипкура - одно из племен, которые эксперты называют изолированными или неконтактными - это целые народы или группы поменьше, у которых нет регулярных контактов с соседями или внешним миром.

Автор фото, Ricardo Stuckert Подпись к фото, По оценкам ученых, больше половины неконтактных племен на планете - в Амазонии

По оценкам ученых, таких племен в мире более 100, и больше половины из них - в Амазонии.

Такая изоляция - это часто результат конфликтов с чужаками, и племя Пирипкура в своей истории тоже прошло через множество таких конфликтов.

В 1970-е десятки членов племени погибли - либо от рук чужаков, которые пришли на их земли, либо из-за обычных для нас заболеваний, например, простудных, которые оказались для них смертельными.

Рита видела, как убили девять ее родственников, а выжившим пришлось бежать.

В результате столкновений серьезно уменьшилась не только численность племени, но и образ жизни Пирипкура.

Автор фото, Ricardo Stuckert Подпись к фото, Часто эти племена предпочитают жить в изоляции после первого же контакта с внешним миром

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"В их языке есть слова, описывающие сельскохозяйственные работы, это может указывать на то, что у них было подобие аграрного общества", - говорит Леонардо Ленин.

"Однако с 1970-х племя превратилось в охотников-собирателей, - добавляет он. - Для них постоянно передвигаться - способ выжить".

Когда агентство Funai впервые связалось с Пирипукра в 1984 году, его сотрудники насчитали 15-20 человек на всю резервацию.

Однако, начиная с 1990-х, замечали только Байту и Тамандуа.

Фабрицио Аморим - эксперт по изолированным племенам, работающий с Пирипкура, говорит, что мужчины раньше упоминали о "родственниках", которые тоже скитаются по лесам Амазонии.

"Проблема в том, что они уже много лет не говорят об этих родственниках. Это не обязательно значит, что они умерли, но это явно не очень хороший знак", - добавляет Аморим.

"Мы не можем сказать наверняка, что Пирипкура больше не осталось, поэтому беречь их резервацию вдвойне важно", - говорит он.

Автор фото, Rogerio de Assis - ISA Подпись к фото, Мату-Гросу - важный штат для бразильского сельского хозяйства, и фермеры вытесняют его коренных обитателей

Враждебный президент

Защитники прав коренных племен возлагают ответственность за уничтожение резервации Пирипкура ускоренными темпами на президента Жаира Болсонару.

Еще до избрания президентом в 2019 году Болсонару высказывался за расширение коммерческой эксплуатации Амазонии, хотя право аборигенов на свою землю гарантирует бразильская конституция.

В 1998 году тогда еще конгрессмен Болсонару в интервью газете Correio Braziliense выразил сожаление, что бразильские военные "не так эффективно истребляют коренные народы", как их американские коллеги.

Президент считает, что коренные бразильцы, которых в стране около 1,1 млн из 213 млн населения, по данным бразильского бюро статистики, не должны владеть 13% площади Бразилии, хотя их право на земли прописаны в конституции 1988 года.

Правозащитники говорят, что число столкновений лесорубов и фермеров с амазонскими племенами с момента прихода Болсонару к власти возросло.

Проблемы с законодательством

Земли Пирипкура сейчас формально защищены Указом о защите территории, который касается земель аборигенов и предусматривает их демаркацию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Болсонару сейчас - первый с 1988 года президент Бразилии, не подписавший ни единого указа о демаркациии принадлежащих аборигенам земель

Это фактически защитная грамота для аборигенов. Но демаркацию земель нужно периодически продлевать. И если раньше документ действовал сразу на срок до трех лет, то сейчас - всего на полгода.

"Это сокращение срока посылает неправильные сигналы и дает захватчикам надежду на то, что рано или поздно они смогут получить всю землю аборигенов", - говорит Аморим.

Еще одно важное для судьбы племен событие произошло в декабре 2020 года - бразильская государственная геологическая служба начала публиковать подробные карты залежей минеральных ресурсов в Бразилии, в том числе золота.

Первые карты - о залежах в штате Мату-Гросу, где находится резервация Пирипкура.

Автор фото, OPAN Подпись к фото, "Каждый раз, когда я захожу в резервацию, я вижу все больше поваленных деревьев. Там очень много чужаков", - говорит Рита

В заявлении агентства Funai, которое есть в распоряжении Би-би-си, говорится, что оно оказывает племени Пирипкура всю возможную помощь в защите территориии и медицинские услуги.

"Также проводятся совместные операции с другими агентствами, нацеленные на противодействие нарушителям", - говорится в заявлении.

Рита уверена, что этого недостаточно, чтобы защитить ее племя.

Она живет недалеко от родной резервации, с мужем из племени Карипуна. Иногда она помогает госагентству в экспедициях в Мату-Гросу. Однако с начала пандемии она не была в родной резервации и боится, что осталась последним членом своего племени.

"Каждый раз, когда я захожу в резервацию, я вижу все больше поваленных деревьев. Там очень много чужаков", - говорит она.