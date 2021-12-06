"Капитан Волконогов бежал": в Лондоне завершился фестиваль российского кино "Золотой Единорог"
- Александр Кан
- обозреватель по вопросам культуры
На завершившемся в воскресенье в Лондоне ежегодном фестивале "Неделя российского кино" главные призы - за лучший фильм, лучший сценарий и лучшую мужскую роль получил фильм "Капитан Волконогов бежал".
Фестиваль и "Золотой Единорог"
"Неделя русского кино" проходила в Лондоне в этом году в шестой раз. За эти годы придуманный и проводимый молодым продюсером Филиппом Перконом и его компанией Perkon Productions фестиваль стал крупнейшим и самым авторитетным целевым показом кино из России и о России за пределами страны. В разные годы его гостями и лауреатами были Федор Бондарчук, Андрей Звягинцев, Рената Литвинова, Кирилл Серебрянников и многие другие известные кинематографисты.
Свою главную задачу фестиваль видит в сближении культур - русской и английской, преодолении с помощью искусства извечных противоречий между двумя странами. Символом этого единения организаторы считают и придуманное ими название для конкурса "Золотой Единорог".
"Eдинорог был избран в качестве награды потому, что это мистическое животное, которое по легенде является только избранным, присутствует в гербе Соединенного Королевства. В то же время, что менее известно, изображение единорога было и на российской гербовой печати времен правления Ивана Грозного. Таким образом, этот принадлежащий двум культурам символ - лучшее воплощение миссии "Недели российского кино" по наведению мостов дружбы и взаимопонимания между двумя народами", - объясняет происхождение названия награды Филип Перкон.
Кроме традиционных для любого фестиваля наградных категорий - лучший фильм, лучшие актеры, лучший сценарий и тому подобные "Золотой Единорог" имеет и свои уникальную: лучший иностранный фильм о России, призванную отметить работы зарубежных кинематографистов, так или иначе отражающую Россию - ее историю, культуру и современность.
Победителей определяют два жюри. Российские фильмы судят международные специалисты, во главе которых в этом году стоит известный британский кинокритик и телеведущий Анна Смит. Иностранные фильмы о России судят, наоборот, российские кинематографисты и критики. Их в этом возглавляет актриса Алиса Хазанова.
Главный победитель
Организаторы как угадали, начав торжественное открытие фестиваля 28 ноября с фильма "Капитан Волконогов бежал".
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Для профессионального киносообщества фильм, хотя он сделан в нынешнем 2021 году, уже не новинка. Его премьера прошла на сочинском "Кинотавре", он вошел в конкурсный показ проходившего в конце августа - начале сентября Венецианского фестиваля и был показан на фестивале в Чикаго. Для проката в США фильм приобрела американская компания Samuel Goldwyn Film, в России его дистрибуцией занимается "Централ Партнершип".
Авторы фильма - супружеская пара Наташа Меркулова и Алексей Чупов. У них на счету такие яркие ленты как "Интимные места", "Человек, который обманул всех" и телесериалы "Про любовь. Только для взрослых" и "Колл-центр".
По сюжетной канве "Капитан Волконогов бежал" - предельно жесткое и беспощадно жестокое обличение сталинизма. 1938 год, капитан Федор Волконогов работает в "органах", хотя зловещих наименований НКВД или ЧК мы не слышим. Работа страшная - допросы, пытки, расстрелы. В эту мясорубку попадают один за другим и коллеги-товарищи Волконогова. Предчувствуя неизбежный арест, он бежит, а его менее удачливый расстрелянный товарищ встает из могилы и предупреждает Федора, что, если до смерти он не заслужит прощение родных хотя бы одного из безвинно замученных им людей, его ждут в аду вечные страшные муки. И Федор отправляется в скитания по грязному, нищему, ужасающему и вместе с тем завораживающему в своей монументальной трагической красоте Ленинграду в поисках прощения.
Казалось бы, мы видели уже немало картин с ужасами сталинского террора. Но такого фильма еще не было. И дело не только в мистически-религиозном угле нравственного искупления, которые избрали для своей картины ее авторы. Дело в ее визуальном облике, ее эстетике.
Ленинград предстает закрытым настенными агитационными росписями, которые напоминают скорее современные граффити. Над городом нависает огромный, зловеще-красного цвета цилиндр, и жители спорят, как правильно его называть: дирижабль, аэростат или цеппелин.
В кроваво-революционного красного цвета костюмы облачены и сам Волконогов, и все его коллеги. Костюмы эти, по покрою напоминающие скорее форму американских морских пехотинцев, не имеют ничего общего с исторической формой советских сотрудников НКВД. И вместе с городскими пейзажами это придает фильму сюрреалистически-авангардный оттенок.
Этой же цели служит и саундтрек - классическая русско-советская песня "Полюшко-поле" в исполнении петербургской группы Shortparis, и появление этих музыкантов заставляет предположить, что зловеще-стильный визуальный облик их клипов оказал влияние и на эстетику фильма.
Все вместе, нисколько не снижая зрительского ужаса от реальности творившихся в ту страшную пору злодеяний, поднимает фильм на уровень мощного и очень современного художественного высказывания.
Жюри отдало ему призы за лучший фильм и лучший сценарий, а стремительно входящему в моду Юре Борисову - приз за лучшую мужскую роль.
Остальные лауреаты
Приз лучшую женскую роль получила Светлана Ходченкова. Жизнь ее героини в фильме "Другое имя" - преуспевающей женщины из высшего класса российского общества - резко меняется, когда вдруг обнаруживается некогда оставленная ею дочь.
Лучший документальный фильм - "Амурская Голгофа" о простом таксисте из умирающего дальневосточного городка, решившего завести на YouTube собственный видеоблог "Витёк Live", в котором он обличает бездействия и злоупотребления местной власти.
Лучший иностранный фильм о России - показанный в феврале на Берлинском кинофестивале фильм молодого немецкого режиссера Юлиана Радлмайера "Кровопийцы - марксистская комедия о вампирах".
При всех достоинствах лауреатов невозможно не отметить и другие конкурсные фильмы, пусть и оставшиеся без призов - "Домашний арест" Алексея Германа-младшего о бросающем вызов местным властям университетском преподавателе из провинциального российского города; "Общага" - экранизация романа Алексея Иванова "Общага на крови" о жизни студенческого общежития в позднезастойные советские годы; документальный фильм "Мальчик" - черно-белая картина о мрачной безнадеге российской провинции.
Вне конкурса
На большинстве фестивалей конкурсом и лауреатами хорошее кино не ограничивается. Так и на "Золотом Единороге" внеконкурсная программа и по качеству показанного на ней кино, и по зрительскому интересу ничуть не уступала тем фильмам, что претендовали на главные награды.
Пожалуй, наибольший зрительский интерес вызвали "Петровы в гриппе" - и благодаря завоеванной и кино, и театром, и скандальным судебным процессом репутации создателя фильма Кирилла Серебрянникова, и известности литературного первоисточника - романа екатеринбургского писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", удостоенного премии "Национальный бестселлер".
Якутское кино давно привлекает к себе внимание специалистов, а теперь, похоже, выходит и к широкому зрителю. Могущественный эпос Николая Аржакова "Тыгын Дархан" завораживает: и величественной северной природой, и сильными, фольклорно-богатырскими характерами героев. И хотя без знания истории народа Саха разобраться в родственно-враждебных хитросплетениях древних кланов довольно трудно, не очароваться сопоставимой с шедеврами Куросавы мощью этого киноэпоса невозможно.
Новая работа Ренаты Литвиновой "Северный ветер" - о некоем мифическом царстве матриархата, в котором вечный Новый год, вечная Рената в роли главы разветвленного клана, изысканные интерьеры и костюмы и неизбежная для фильмов Литвиновой музыка Земфиры.
Ветеран российской анимации Андрей Хржановский хоть сам на фестиваль приехать не смог, но общался по зуму со зрителями своего замечательного фильма "Нос или Заговор не таких".