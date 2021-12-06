"Капитан Волконогов бежал": в Лондоне завершился фестиваль российского кино "Золотой Единорог"

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

час назад

Автор фото, RFW Подпись к фото, Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"

На завершившемся в воскресенье в Лондоне ежегодном фестивале "Неделя российского кино" главные призы - за лучший фильм, лучший сценарий и лучшую мужскую роль получил фильм "Капитан Волконогов бежал".

Фестиваль и "Золотой Единорог"

"Неделя русского кино" проходила в Лондоне в этом году в шестой раз. За эти годы придуманный и проводимый молодым продюсером Филиппом Перконом и его компанией Perkon Productions фестиваль стал крупнейшим и самым авторитетным целевым показом кино из России и о России за пределами страны. В разные годы его гостями и лауреатами были Федор Бондарчук, Андрей Звягинцев, Рената Литвинова, Кирилл Серебрянников и многие другие известные кинематографисты.

Свою главную задачу фестиваль видит в сближении культур - русской и английской, преодолении с помощью искусства извечных противоречий между двумя странами. Символом этого единения организаторы считают и придуманное ими название для конкурса "Золотой Единорог".

"Eдинорог был избран в качестве награды потому, что это мистическое животное, которое по легенде является только избранным, присутствует в гербе Соединенного Королевства. В то же время, что менее известно, изображение единорога было и на российской гербовой печати времен правления Ивана Грозного. Таким образом, этот принадлежащий двум культурам символ - лучшее воплощение миссии "Недели российского кино" по наведению мостов дружбы и взаимопонимания между двумя народами", - объясняет происхождение названия награды Филип Перкон.

Автор фото, Sergei Valmon/RFW Подпись к фото, Так выглядят призы конкурса - хрустальные статуэтки "Золотой Единорог"

Кроме традиционных для любого фестиваля наградных категорий - лучший фильм, лучшие актеры, лучший сценарий и тому подобные "Золотой Единорог" имеет и свои уникальную: лучший иностранный фильм о России, призванную отметить работы зарубежных кинематографистов, так или иначе отражающую Россию - ее историю, культуру и современность.

Победителей определяют два жюри. Российские фильмы судят международные специалисты, во главе которых в этом году стоит известный британский кинокритик и телеведущий Анна Смит. Иностранные фильмы о России судят, наоборот, российские кинематографисты и критики. Их в этом возглавляет актриса Алиса Хазанова.

Главный победитель

Организаторы как угадали, начав торжественное открытие фестиваля 28 ноября с фильма "Капитан Волконогов бежал".

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Для профессионального киносообщества фильм, хотя он сделан в нынешнем 2021 году, уже не новинка. Его премьера прошла на сочинском "Кинотавре", он вошел в конкурсный показ проходившего в конце августа - начале сентября Венецианского фестиваля и был показан на фестивале в Чикаго. Для проката в США фильм приобрела американская компания Samuel Goldwyn Film, в России его дистрибуцией занимается "Централ Партнершип".

Авторы фильма - супружеская пара Наташа Меркулова и Алексей Чупов. У них на счету такие яркие ленты как "Интимные места", "Человек, который обманул всех" и телесериалы "Про любовь. Только для взрослых" и "Колл-центр".

По сюжетной канве "Капитан Волконогов бежал" - предельно жесткое и беспощадно жестокое обличение сталинизма. 1938 год, капитан Федор Волконогов работает в "органах", хотя зловещих наименований НКВД или ЧК мы не слышим. Работа страшная - допросы, пытки, расстрелы. В эту мясорубку попадают один за другим и коллеги-товарищи Волконогова. Предчувствуя неизбежный арест, он бежит, а его менее удачливый расстрелянный товарищ встает из могилы и предупреждает Федора, что, если до смерти он не заслужит прощение родных хотя бы одного из безвинно замученных им людей, его ждут в аду вечные страшные муки. И Федор отправляется в скитания по грязному, нищему, ужасающему и вместе с тем завораживающему в своей монументальной трагической красоте Ленинграду в поисках прощения.

Казалось бы, мы видели уже немало картин с ужасами сталинского террора. Но такого фильма еще не было. И дело не только в мистически-религиозном угле нравственного искупления, которые избрали для своей картины ее авторы. Дело в ее визуальном облике, ее эстетике.

Ленинград предстает закрытым настенными агитационными росписями, которые напоминают скорее современные граффити. Над городом нависает огромный, зловеще-красного цвета цилиндр, и жители спорят, как правильно его называть: дирижабль, аэростат или цеппелин.

В кроваво-революционного красного цвета костюмы облачены и сам Волконогов, и все его коллеги. Костюмы эти, по покрою напоминающие скорее форму американских морских пехотинцев, не имеют ничего общего с исторической формой советских сотрудников НКВД. И вместе с городскими пейзажами это придает фильму сюрреалистически-авангардный оттенок.

Этой же цели служит и саундтрек - классическая русско-советская песня "Полюшко-поле" в исполнении петербургской группы Shortparis, и появление этих музыкантов заставляет предположить, что зловеще-стильный визуальный облик их клипов оказал влияние и на эстетику фильма.

Все вместе, нисколько не снижая зрительского ужаса от реальности творившихся в ту страшную пору злодеяний, поднимает фильм на уровень мощного и очень современного художественного высказывания.

Жюри отдало ему призы за лучший фильм и лучший сценарий, а стремительно входящему в моду Юре Борисову - приз за лучшую мужскую роль.

Автор фото, RFW Подпись к фото, Юрий Борисов получил "Золотого Единорога" за лучшую мужскую роль в фильме "Капитан Волконогов бежал"

Остальные лауреаты

Приз лучшую женскую роль получила Светлана Ходченкова. Жизнь ее героини в фильме "Другое имя" - преуспевающей женщины из высшего класса российского общества - резко меняется, когда вдруг обнаруживается некогда оставленная ею дочь.

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Лучший иностранный фильм о России - показанный в феврале на Берлинском кинофестивале фильм молодого немецкого режиссера Юлиана Радлмайера "Кровопийцы - марксистская комедия о вампирах".

При всех достоинствах лауреатов невозможно не отметить и другие конкурсные фильмы, пусть и оставшиеся без призов - "Домашний арест" Алексея Германа-младшего о бросающем вызов местным властям университетском преподавателе из провинциального российского города; "Общага" - экранизация романа Алексея Иванова "Общага на крови" о жизни студенческого общежития в позднезастойные советские годы; документальный фильм "Мальчик" - черно-белая картина о мрачной безнадеге российской провинции.

Вне конкурса

На большинстве фестивалей конкурсом и лауреатами хорошее кино не ограничивается. Так и на "Золотом Единороге" внеконкурсная программа и по качеству показанного на ней кино, и по зрительскому интересу ничуть не уступала тем фильмам, что претендовали на главные награды.

Пожалуй, наибольший зрительский интерес вызвали "Петровы в гриппе" - и благодаря завоеванной и кино, и театром, и скандальным судебным процессом репутации создателя фильма Кирилла Серебрянникова, и известности литературного первоисточника - романа екатеринбургского писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", удостоенного премии "Национальный бестселлер".

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