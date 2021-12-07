Они хотят перезагрузить мир. "100 женщин" Би-би-си: список 2021 года

Ей пришлось покинуть Россию после того, как ее однополая семья приняла участие в рекламе российской сети супермаркетов "Вкусвилл" под радужным флагом ЛГБТ сообщества. Теперь она живет в Испании.

Юма, попросившая не сообщать ее фамилии, стала активисткой после того, как в России в 2013 году был принят закон о "гей-пропаганде", запретивший "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".

Она предоставляет психологическую помощь людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией из Чечни, которые говорят, что их пытали российские полицейские в 2017-2018 годах. Она также поддерживает ЛГБТ фестивали и мероприятия в самой России.

*Вынужденная изоляция показала насколько важны близкие отношения. Имеет смысл оценивать то, что мы делаем в мире, с точки зрения того, стали ли бы мы так поступать с нашими близкими.