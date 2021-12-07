Они хотят перезагрузить мир. "100 женщин" Би-би-си: список 2021 года
Би-би-си обнародовала традиционный ежегодный список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира за 2021 год. В этом году проект "100 женщин" рассказывает о тех, кто сыграл важную роль в переосмыслении современного общества, культуры и мира в целом.
В этом списке есть россиянка Юма, а также лица, известные сегодня миллионам:
Малала Юсуфзай, самая молодая лауреат Нобелевской премии мира
первая женщина премьер-министр Самоа Наоми Фиамэ Матаафа
профессор Хейди Ларсон, глава и основатель программы Vaccine Confidence Project (Проект доверия к вакцинации, направленный на борьбу со слухами и ложной информацией относительно правительственных программ вакцинирования)
известная писательница Чимаманда Нгози Адичи
Половину списка составляют женщины из Афганистана, некоторые из них выступают под псевдонимами и без фотографий для их безопасности.
Возвращение к власти талибов в августе 2021 года изменило жизни миллионов афганцев: девочкам запретили получать среднее образование, министерство по делам женщин было распущено, и многим женщинам была приказано не возвращаться на работу.
То, что половина списка этого года отведена женщинам из Афганистана, отражает их достижения и отдает должное мужеству, с которым они приспосабливаются к новым обстоятельствам.
Би-би-си, "100 женщин", 2021
Юма
ТуркменистанПсихотерапевт
Ей пришлось покинуть Россию после того, как ее однополая семья приняла участие в рекламе российской сети супермаркетов "Вкусвилл" под радужным флагом ЛГБТ сообщества. Теперь она живет в Испании.
Юма, попросившая не сообщать ее фамилии, стала активисткой после того, как в России в 2013 году был принят закон о "гей-пропаганде", запретивший "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".
Она предоставляет психологическую помощь людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией из Чечни, которые говорят, что их пытали российские полицейские в 2017-2018 годах. Она также поддерживает ЛГБТ фестивали и мероприятия в самой России.
*Вынужденная изоляция показала насколько важны близкие отношения. Имеет смысл оценивать то, что мы делаем в мире, с точки зрения того, стали ли бы мы так поступать с нашими близкими.
Лима Аафшид
АфганистанПоэтесса
Отмеченная наградами поэтесса и писательница, чья поэзия и статьи бросили вызов патриархальным нормам афганской культуры.
Лима Аафшид изучала журналистику, после чего работала независимым репортером и комментатором по социальным вопросам более пяти лет.
Она также является членом "Шер-э-данешгях", поэтической ассоциации Кабульского университета, которая устраивала виртуальные собрания во время пандемии, чтобы помочь своим 200 членам не терять связи с коллегами, несмотря на глубокий кризис.
*Падение Афганистана [в руки талибов] - это как если бы мы снова погрузились в ту же самую грязь, из которой пытались выбраться последние 20 лет. Но я все равно надеюсь, что мы, как ветка, сможем дотянуться до солнца из тьмы чащи.
Халима Аден
КенияОбщественный деятель и бывшая модель
Халима Аден - первая супермодель в хиджабе. Ее семья родом из Сомали, но родилась она в лагере для беженцев в Кении. В 2017 году она подписала контракт с одним из крупнейших модельных агентств мира: IMG Models. В него был включен особый пункт, согласно которому она согласилась сниматься только в хиджабе.
Она стала первой моделью в хиджабе, попавшей на обложки журналов Vogue (британское издание), Allure и Sports Illustrated (выпуск, посвященный плавательным костюмам). Аден борется за то, чтобы общество в целом лучше знало и понимало женщин-мусульманок и их жизнь. Она также была посланником ЮНИСЕФ по правам детей.
В 2020 году она оставила работу модели, потому что пришла к выводу, что эта деятельность несовместима с ее верой, но продолжает сотрудничать и с индустрией моды, и с гуманитарными организациями во многих областях.
*Мы были свидетелями того, как сотрудники жизненно важных служб шли на самые отчаянные меры, чтобы обеспечить нашу безопасность во время пандемии. Я молюсь, чтобы мы все по достоинству оценили принесенные ими жертвы. Мы можем пережить этот непростой период и с благодарностью двинуться вперед.
Олуэми Абетида-Ориджа
НигерияОснователь фирмы Headfort Foundation
Юрист по уголовным делам и основатель исключительно женской юридической фирмы Headfort Foundation, которая предоставляет бесплатные юридические услуги.
Ее фирма, состоящая из четырех партнеров, базируется в Лагосе. Они посещают тюрьмы, помогая бедным и несправедливо посаженным в тюрьму заключенным, которые не могут выплатить залог, а также тем, кто осужден на длительные сроки. В Нигерии 70% заключенных сидят за решеткой в ожидании суда. Главное внимание она и ее коллеги уделяют малолетним нарушителям, предоставляя им второй шанс вести честную жзнь на свободе.
Со дня основания в 2018 году фирма Олуэми предоставила юридическую помощь 125 людям, обвиненным в совершении мелких преступлений.
*Если перезагружать мир, то дело найдется каждому: не молчи и поддерживай добрые начинания, обеспечивая свободу и безопасность во всем мире.
Мукадаса Ахмадзаи
АфганистанОбщественная и политическая активистка
Она организовала сеть из более чем 400 молодых женщин-активистов из провинции Нангархар на востоке Афганистана для помощи жертвам домашнего насилия в близлежащих районах.
Сама будучи активисткой Мукадаса Ахмадзаи взяла на себя задачу пресекать ложные слухи, широко распространившиеся во время пандемии. Она - бывший депутат молодежного парламента Афганистана, где она выступала за права женщин и детей.
В 2018 году она получила награду Программы развития ООН, присуждаемую выдающимся женщинам в деле миротворчества и разрешения конфликтов.
*Никогда ранее мне не приходилось переживать такую стремительную перемену, как если бы раньше не было вообще никакого правительства. Теперь наша единственная надежда - это юное поколение, что когда оно вырастет и займет руководящие посты, оно сумеет реформировать всю систему, но это станет возможным только при международной поддержке.
Рада Акбар
АфганистанХудожница
Творчество Рады Акбар посвящено борьбе с мизогинией и подавлением женских прав. Она использует свое искусство, как инструмент для того, чтобы женщины обрели достойное место в обществе.
С 2019 года она организовывала ежегодные выставки под названием "Суперженщина" в Международный женский день 8 марта. Экспонаты рассказывали о центральной роли афганских женщин в истории своей страны. До недавнего времени она работала над созданием музея женской истории в Кабуле.
Она верит, что ее искусство разоблачает законы общества, принижающие женщин и в политике, и в экономике, и в религии.
*Афганистан и его граждане на протяжении десятилетий постоянно подвергались насилию со стороны экстремистов и мировых лидеров. Но мы ни на день не прерывали работы по созданию прогрессивной страны, Афганистана, в котором мы могли бы жить в свободе и процветании.
Абия Акрам
ПакистанАктивистка за права людей с ограниченными возможностями
Абия Акрам непонаслышке знает о жизни людей с ограниченными возможностями. Она стала активистом движения за их права еще в 1997 году, когда, будучи еще студенткой, создала так называемую Специальную программу по обмену талантами (английская аббревиатура: STEP).
Она также стала первой женщиной из Пакистана, номинированной на должность координатора в Форуме молодых людей с ограниченными возможностями британского Содружества наций. Акрам является основателем Форума женщин с ограниченными возможностями Пакистана. Кроме того, она принимала активное участие в борьбе за повсеместное внедрение Конвенции ООН по правам инвалидов.
В настоящее время она работает над тем, чтобы включить проблемы людей с ограниченными возможностями в повестку ООН 2030 года и принять реализуемые планы по воплощению решений в жизнь.
*Для того, чтобы вернуться к нормальной жизни после пандемии Covid-19, мы должны предпринять коллективные усилия для улучшения всех аспектов общественной жизни, в результате которых появится новая реальность, лучше отвечающая требованиям всех слоев общества.
Лина Алам
АфганистанАктриса
Отмеченная наградами актриса кино и телевидения, Лина Алам известна ролями в таких феминистских постановка в Афганистане, как "Ширин и убийство Фархунды", где рассказывается история афганской женщины, которую несправедливо обвинили в сожжении Корана, в результате чего ее растерзала рязъяренная толпа мужчин.
Алам бежала из Афганистана в 1980-х годах и сейчас живет в США, но продолжает рассказывать истории о своей родине.
В 2009 году она была назначена посланником мира при Вспомогательной миссии ООН в Афганистане
*Нам понадобились десятилетия, чтобы потом и кровью восстановить нашу страну. Видеть, как все наши достижения рассыпались в прах в одно мгновенье - разбивает сердце, но борьба должна продолжаться, на сей раз на более прочном фундаменте.
Д-р Алима
АфганистанФилософ и активист
Выдающийя ученый в области философии и социальных наук, д-р Алима была заместителем министра по правам человека и гражданскому обществу в афганском министерстве мира. Она также является основательницей Независимого комитета по участию женщин в политическом процессе и широко известным борцом за права женщин.
Д-р Алима получила степень доктора философии в Германии, у нее более чем 20-летний опыт анализа конфликтов.
Она написала несколько книг о германо-афганских отношениях и о том, как следует менять положение афганских женщин. Кроме того, она является профессиональным инструктором по гуманитарному праву, особенно по правам беженцев, мигрантов и перемещенных лиц.
*Я мечтаю о свободном и демократическом Афганистане, в котором гражданские права обеспечивались бы современной конституцией, в которой также было бы гарантировано право женщин на участие во всех областях общественной жизни.
Севда Алтунолук
ТурцияПрофессиональный игрок в голбол
Севда Алтунолук родилась с ограниченным зрением и стала профессиональным игроком в голбол, спортивной игре, в которой команды из трех человек с ограниченным зрением, либо полностью слепых, должны забросить мяч с колокольчиком в ворота соперника.
На Паралимпийских играх она была названа "Лучшим игроком мира в голбол". Она является самым результативным игроком двух Паралимпиад, двух чемпионатов мира и четырех чемпионатов Европы. Алтунолук была решающим фактором в золотом триумфе турецкой команды на Олимпиадах в Рио (2016) и Токио (2020).
Она родилась в городе Токат в центральной Анатолии и получила диплом преподавателя физкультуры в Анкаре.
*Инвалидность надо считать не препятствием, но возможностью для самовыражения.
Вахида Амири
Библиотекарь и профессор
Вахида Амири - библиотекарь и большая поклонница чтения, дипломированный юрист и профессор. После того как "Талибан" вернулся к власти, Вахида Амири больше не могла работать библиотекарем. Она присоединилась к многочисленному протесту женщин на улицах Кабула, которые надеялись, что международное сообщество поддержит право афганских женщин на образование и работу.
После того, как Талибан объявил протесты незаконными, Амин вместе с другими женщинами принялась за пропаганду чтения и умения критически мыслить.
Ее библиотека работала с 2017 года. Амири говорит, что, потеряв книги, она потеряла себя.
*Мир не уважает нас. Но в то время как Афганистан в очередной раз разрушается, мы возрождаем надежду, протестуем, требуем справедливости и призываем всех больше читать.
Моника Арайа
Коста-РикаАктивист за транспорт без вредных выбросов
Моника Арайя, специалист по проблемам климата, работает над тем, чтобы осуществить переход к транспортным средствам без вредных выхлопов. Она была одним из инициаторов кампаний за бережное использование окружающей среды в Северной и Южной Америке и Европе, включая гражданскую инициативу в Коста-Рике ("Costa Rica Limpia"), которая помогла ее родной стране укрепить свою позицию мирового лидера по выработке возобновляемой энергии.
Арайа также является Специальным советником по транспорту в Секретариате ООН по климату, советником кампании RouteZero, цель которой заключается в том, чтобы добиться полного перехода на транспортные средства без эмиссии парниковых газов, и видным членом неприбыльной организации ClimatWorks Foundation.
Ее лекции в серии программ TEDTalks, набрали более четырех миллионов просмотров и были переведены на 31 язык. В 2016 году Арайа приняла участие в крупнейшей женской экспедиции в Антарктику.
*Пришла пора переосмыслить наше представление о том, что считать нормой. Жизненно важно сократить наше потребление бензина и дизельного топлива. Это же поможет добиться политической поддержки и для других давно назревших перемен в общественной жизни.
Наташа Асгар
ВеликобританияДепутат парламента Уэльса
Наташа вошла в историю, когда в этом году стала первой цветной женщиной, избранной в парламент Уэльса со дня его образования в 1999 году.
Наташа Асгар является членом Консервативной партии и депутатом национального парламента от Юго-Восточного Уэльса. Она занимает пост "теневого" министра региона по транспорту и технологиям. Она надеется ввести в обращение специальный проездной билет, который будет стимулировать и туристов, и местных жителей пользоваться общественным транспортом и способствовать экономическому росту в Уэльсе.
До того как стать политиком, она работала в банке, была телеведущей и диджеем на радио, а также написала две книги.
*Все вместе мы должны пройти нелегкий путь к новой реальности, ухватив по дороге все возможности и оптимизировав нашу жизнь и работу.
Зухал Атмар
АфганистанПредпринимательница, владелица компании по переработке вторичного сырья Gul-e-Mursal
Первый афганский завод по переработке макулатуры был открыт предпринимательницей Зухал Атмар. Воспользовавшись своим опытом работы в экономике и бизнесе, она открыла этот завод в Кабуле в 2016 году. Этим она создала 100 новых рабочих мест, 30% которых отдано женщинам, которые работают во вех отделах, от непосредственно производства, до отдела маркетинга.
Рабочие завода собирают бумажный мусор и неконфиденциальные документы в различных НПО и перерабатывают почти 36 тонн бумаги в неделю.Из нее делают туалетную бумагу, которая затем продается по всей стране.
Атмар никогда не стеснялась высказываться о том, насколько трудно женщине получить финансовую поддержку, чтобы открыть в Афганистане свой бизнес.
*Что ждет в будущем? Мечты, цели и надежды молодежи и женщин были уничтожены.
Марселина Батиста
МексикаПрофсоюзный лидер
Марселина Батиста - бывшая домработница, ставшая директором Мексиканского центра по поддержке и обучению домашней прислуги (CACEH), который она основала 21 год назад. Она проводит кампании за то, чтобы домработникам были предоставлены такие же права, какие есть у всего остального работающего населения, включая приемлемые ставки, оплаченные дни по болезни и улучшение их социального статуса.
Ее центр занимается обучением работников, работодателей и членов местных организаций. Батиста принимала активное участие в переговорах, которые завершились тем, что правительство Мексики официально присоединилось к международному договору о защите домашней прислуги от эксплуатации, насилия и небезопасных условий труда.
В 2010 году она получила Международную премию Фонда Фридриха Эберта в Германии за успешную деятельность в области защиты прав человека.
*Изменить мир - означает изменить условия труда миллионов домашних работников, в основном, женщин, которые занимаются неквалифицированным трудом, в то время как другие люди продвигаются по карьерной лестнице. Этому социальному неравенству придет конец только тогда, когда домашняя работа получит заслуженное признание.
Кристал Байат
АфганистанАктивист
Социальный активист и борец за права человека. Кристал Байат известна протестными выступлениями после возвращения к власти Талибана в 2021 году. Она была в числе семи женщин, принявших участие в протестах Дня независимости афганистана 19 августа, которые она также помогала организовать.
Байат начала работать над степенью доктора по специальности "политическое управление", но была вынуждена оставить курс после возвращения к власти талибов.
В настоящее время она живет в США, откуда продолжает борьбу за сохранение достижений Афганистана в деле прав человека Она также рассчитывает получить степень доктора и написать книгу.
*Моя главная цель - принять участие в будущих демократических переменах в Афганистане. я мечтаю выступить в ООН, потому что я верю, что мир должен услышать, что говорят простые афганцы, и особенно - афганские женщины.
Разия Баракзаи
Участница протестов
После того, как "Талибан" захватил власть, Разия Баракзаи, которая на протяжении нескольких лет работала на правительство в президентском дворце, осталась без работы.
Она принимала активное участие в многочисленных кабульских протестах, на которых женщины требовали право на работу и образование. Она также была одной из тех, кто придумал лозунг "Афганские женщины существуют" #AfghanWomenExist. Она подчеркивает, что афганские женщины перестали пользоваться соцсетями из-за страха.
У Баракзаи есть диплом специалиста в политологии и управлении бизнесом. В письме, написанном для Би-би-си, она рассказала о своем опыте, сказав: "Лучше умереть за свободу, чем жить в рабстве".
*Образованная молодежь, особенно отважные женщины Афганистана, в один прекрасный день станут во главе борьбы за свободу. Я каждый день вижу свидетельство тому на демонстрациях.
Нилофар Байат
АфганистанБаскетболистка на инвалидной коляске
Капитан национальной команды по баскетболу на инвалидных колясках, выдающийся защитник прав женщин с инвалидностью. Нилофар Байат бежала из Афганистана, спасаясь от талибов. Она и ее муж Рамиш, тоже колясочник, работали в Международном обществе Красного Креста.
Когда ей было всего два года, в ее дом попала ракета. Ее брат был убит, а она получила травму позвоночника. Свой первый баскетбольный матч она сыграла на открытом стадионе в центре Кабула, что было поворотным моментом для афганских спортсменок. Она стала голосом афганских беженцев и создала Ассоциацию афганских женщин.
Байат надеется, что снова сможет играть в баскетбол.
*Я надеюсь, что нам не придется пережить еще одну войну. Я надеюсь увидеть улыбки на лицах моих соотечественников.
Джос Бойс
ВеликобританияАрхитектор
Один из директоров проекта DisOrdinary Architecture, в котором художники-инвалиды совместно разрабатывают новые концепции в строительстве, удобные и доступные всем.
Джос Бойс совмещает работу архитектора с деятельностью активистки за права женщин. В 1980-х годах она была одной из основательниц женской инициативы Matrix Feminist Design Collective. Также она является одним из авторов книги "Создать пространство: Женщины и созданная мужчинами среда обитания". Кроме того, она занималась научной работой во многих международных организациях, изучая феминистские идеи организации пространства для того, чтобы активно бороться с устоявшимися взглядами в архитектурном дизайне.
На протяжении всей своей 40-летней карьеры она постоянно поднимала вопросы о том, как каждодневные социальные и материальные аспекты жизни могут помочь людям с ограниченными возможностями.
*Мы должны поставить во главу угла разнообразные наработки, созданные людьми с ограниченными возможностями и теми, кто выдавлен на край нашего общества. Мы должны понять, что их идеи - это тот творческий генератор, который поможет нам пересмотреть наши строительные нормы и создать среду, которая отвечает потребностям всех граждан, давая каждому возможность быть независимым.
Кэтрин Корлесс
ИрландияИсторик
Она расследовала смерть 796 детей в "Доме для незамужних матерей Св.Марии" в ирландском графстве Голлоуэй, действовавшем с 1925 по 1961 годы, после чего стала известна, как "борец за правду и достоинство". Сотни детей исчезли совершенно бесследно, без свидетельства о смерти или указания могилы. Будучи историком-любителем Кэтрин Корлесс провела тщательное многолетнее расследование, в результате которого на территории бывшего "Дома для незамужних матерей" были обнаружены массовые захоронения.
В этом году был опубликован долгожданный отчет о деятельности подобных заведений, которыми, как правило, управляли католические монахини, в котором было сказано о "чудовищном уровне младенческой смертности" от различных заболеваний. По результатам отчета правительство Ирландии даже принесло извинения.
Корлесс получила награду Ирландского совета по правам человека за ее "выдающуюся гуманитарную деятельность".
*Если бы я могла перезагрузить мир, то я бы стерла из всех языков слово "стыд". Словарь определяет его, как "болезненное чувство унижения, чувство, что все ваше естество в чем-то виновато". Это слово из пяти букв (shame) обладает ядерной энергией.
Файза Дархани
АфганистанЭколог
Файза Дархани - профессор и бывший директор Национального агентства по охране окружающей среды в провинции Бадахшан, одна из немногих людей, занимающихся проблемами изменения климата в Афганистане. Кроме того, она является защитницей прав женщин.
Дархани окончила Университет Путра в Малайзии, получив диплом мастера в пейзажной архитектуре. Она написала несколько научных статей о разумной организации городского пейзажа, а также об инновационных технологиях, таких как вертикальное фермерство для производства продуктов питания в плотно заселенных городских районах.
Она придает большое значение информированию общественности об охране окружающей среды и внедрению программ по устойчивому развитию, ориентированных на женщин.
*Выделяться из общей толпы - смелое решение. Вы должны следовать своим мечтам и претворять их в жизнь. Моя мечта - жить в безопасности, вне войны, в незагрязненной среде.
КанадаГлава стратегии по безопасности компании Bumble
Ведущий эксперт по гендерным вопросам, технологиям и правам человека, Азмина Дродиа в настоящий момент занимается вопросами личной безопасности в компании интернет-знакомств Bumble. Она организовала открытое письмо в июле 2021 года, которое подписали более 200 известных женщин, требующее конкретных мер по борьбе с угрозами в соцсетях.
Она также является автором отчета о гендерном насилии и его корреляции с социальным положением и этнической принадлежностью: "Токсичный Твиттер: насилие и оскорбления в адрес женщин онлайн"
Ранее Дродиа занималась гендерными вопросами и информационными правами в компании World Wide Web Foundation, а также сотрудничала с различными технологическими компаниями в создании более безопасного онлайн опыта для женщин и представителей маргинализованных слоев общества.
*"Я хочу жить в мире, где сетевой дизайн учитывает и считается с требованиями и нуждами женщин, особенно женщин с промежуточной самоидентификацией, чтобы они тоже могли чувствовать себя в соцсетях равноправными, свободными и ничего бы не боялись".
Паштана Дуррани
АфганистанУчительница
Основательница и исполнительный директор LEARN Afghanistan, учительница. Паштана Дуррани уделяла особое внимание новым методам в образовании. Она особенно заинтересована в новых методологиях обучения с фокусом на права девочек. Организация LEARN открыла школы в Кандагаре и осуществляет обучение учителей и курирует учеников.
При помощи смартфон-приложения Rumie организация помогает девочкам получить доступ к академическим ресурсам, видео и образовательным играм. Она также осуществляет подготовку акушерок в сельской местности.
Дуррани также является представителем молодежи Афганистана при ООН и лауреатом премии Фонда Малалы Юсуфзай за работу по облегчению доступа к образованию для афганских девочек.
*Просто удивительно до какой степени мир хочет нас принизить только за то, что мы есть. Но, вне зависимости от того, как нам больно, страшно, или обидно, мы не отступим, каким бы долгим ни был этот путь.
Наджла Мангуш
ВеликобританияМинистр иностранных дел Ливии
Наджла Мангуш стала первой женщиной, назначенной на пост министра иностранных дел Ливии. Она также является дипломатом и юристом. Кроме того, Мангуш была членом Переходного совета и работала над восстановлением связей между различными гражданскими организациями Ливии.
Она была ливийским представителем в Институте мира США, а также работала над миротворческими и юридическими программами в Центре мировых религий, дипломатии и разрешения конфликтов. Внутренняя политическая борьба в Ливии вынудила Мангуш уйти с работы. С недавнего времени ей запрещено путешествовать.
У нее диплом юриста из Университета Бенгази и степень доктора по анализу и разрешению конфликтов из Университета Джорджа Мейсона.
*Мир очень сильно изменился в 2021 году. Я хочу, чтобы он начал с начала, чтобы в наши жизни вернулись и цель, и смысл, чтобы всему человечеству стало жить легче.
Шила Энсандост
АфганистанУчительница
Главным приоритетом учительницы Шилы Энсандост является право на образование для девочек. Она дипломированный специалист по религиозному образованию и преподает в школах.
Она активно пропагандировала роль женщин в политике и делах государства, выступая в афганских СМИ за право женщин на образование и работу. Недавно она приняла участие в демонстрации женщин в Кабуле. На ней было белое одеяние типа савана - в знак протеста против подавления женщин в стране.
Она также была активным членом различных женских обществ Афганистана.
*Я хочу видеть женщин в политической, социальной и экономической жизни, чтобы право женщин на образование защищалось государством, чтобы было искоренено насилие против женщин и меньшинств.
Сайида Этебари
АфганистанДизайнер украшений
Ее произведения выставлялись в Смитсоновском институте в Вашингтоне. Они созданы по мотивам традиционных стилей ее родного Афганистана с использованием местных камней и узоров.
Сайида Этебари - предпринимательница, всемирно известный дизайнер и ювелир
Она потеряла слух в возрасте одного года после менингита, которым она заболела в лагере для беженцев, и получила образование в школе для глухих детей, которую помог основать ее отец. После нее Этебари поступила в "Институт бирюзовых гор", афганский вуз искусства и архитектуры, и стала дизайнером украшений.
*Многие женщины сейчас безработные, работают только мужчины. Мои надежды на светлое будущее Афганистана обернулись отчаянием.
Сахар Фетрат
АфганистанАктивистка феминистского движения
Сахар Фетрат принимала участие в многочисленных протестах против гендерных стереотипов. Она была беженкой в Иране во время первого правления талибов и вернулась в Кабул в 2006 году, став активной феминисткой, еще будучи тинейджером.
Она инкорпорировала феминистские принципы в своих рассказах и документальных фильмах, таких, как "Не верь моему молчанию" (2013) о приставании к женщинам на улицах. Фетрат сотрудничала с образовательным отделом ЮНЕСКО в Афганистане и правозащитной организацией Human Rights Watch.
Она получила степень магистра по специальности "критический гендерный анализ" в Центрально-Европейском университете. В настоящее время она изучает теорию военных конфликтов в Королевском колледже в Лондоне.
*Я надеюсь увидеть день, когда право девочек на обучение станет банальным, а не тем, за что надо бороться. Я хочу, чтобы афганские девочки боролись за воплощение их мечтаний, которые были бы еще более высокими, нежели горы их родины.
Мелинда Френч Гейтс
СШАФилантроп и предприниматель
Мелинда Гейтс - филантроп, бизнес-вуман и защитница прав женщин и девочек по всему миру, определяет направление и приоритеты одной из крупнейших филантропических организаций мира - "Фонда Билла и Мелинды Гейтс".
Она также является основательницей инвестиционной компании Pivotal Ventures (Ключевые предприятия), деятельность которой направлена на то, чтобы обеспечить социальный прогресс женщинам и их семьям. Кроме того, она написала книгу "Момент взлета", которая стала бестселлером.
Мелинда Гейтс - дипломированный специалист в компьютерных науках. Кроме того, у нее есть диплом MBA (мастер делового администрирования), полученный в Дьюкском университете. На протяжении десяти лет она занималась разработкой мультимедийных продуктов компании Microsoft, после чего решила сосредоточиться на семье и филантропической деятельности.
*Пандемия Covid-19 обнажила и углубила по всему миру глубоко укоренившееся неравенство. Мы ставим интересы женщин и девочек в самый центр наших усилий по возвращению к нормальной жизни. Эти программы должны не только помочь им справится с текущими трудностями, но и построить более прочный фундамент для будущего.
Фатима Гайлани
АфганистанПосредник на мирных переговорах
Одна из четырех женщин, принимавших участие в мирных переговорах с Талибаном в 2020 году, целью которых было соглашение о мирном политическом урегулировании. Фатима Гайлани - видный политический лидер и активист, которая занималась гуманитарной деятельностью последние 43 года.
Она также была одной из женщин, принимавших участие в сопротивлении советской оккупации в 1980-х, и представителем афганских моджахедов, от имени которых делала заявления, во время вынужденного изгнания в Лондоне. Она вернулась в Афганистан после вторжения сил американской коалиции в 2001 году и принимала участие в написании новой конституции страны.
С 2005 по 2016 годы она была президентом афганского Общества Красного Полумесяца, членом правления которого она состоит до сих пор.
*Я надеюсь на глубокий национальный диалог, результатом которого будет создание истинной нации.
Каролина Гарсия
АргентинаДиректор Netflix
Каролина Гарсия - директор отдела оригинальных сериалов стримингового гиганта Netflix, родилась в Аргентине, но выросла в Калифорнии. Профессиональная танцовщица и певица, она прошла всю карьерную лестницу индустрии развлечений, начав свою карьеру интерном в киностудии Twentieth Century Fox.
Будучи творческим директором, она отвечала за съемку таких хитов Netflix, как "Странные дела", "Леденящие душу приключения Сабрины", "13 причин почему", "Нетипичный" и "Воспитывая Диона".
Она является одним из немногих представителей Латинской Америки в числе топ-менеджеров Голливуда, поэтому старается увеличить присутствие латиноамериканцев на экране, учитывая, что они сейчас составляют пятую часть населения Соединенных Штатов.
*Последние несколько лет были тяжелыми для нас всех, но значит ли это, что мы должны проводить нашу драгоценную жизнь в страхе? У моей бабушки было любимое выражение: "Свою жизнь надо жить". Я думаю, что пора к ней прислушаться.
Саги Гареман
ИранПоэтесса
Ирано-канадская писательница, одна из основателей и президент организации Iranian Queer (IRQO).
Эта расположенная в Торонто организация работает над тем, чтобы обеспечить права геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров, либо живущих в Иране, либо вынужденных покинуть родину. Кроме того, она занимается мониторингом нарушения прав геев в Иране.
Поэтесса Саги Гареман основала издательство Gilgamishaan Books в 2010 году. Главным образом, оно издает книги авторов, принадлежащих к сексуальным меньшинствам. Сама Сага Гареман является известным во всем мире редактором и автором четырех сборников поэзии и многочисленных статей, бросающих вызов гетеронормативности - мировозррению, при котором гетеросексуальность воспринимается как единственная социальная норма, а роль гендера определяется биологическим полом.
*В перезагруженном мире должно найтись место каждому. Мир сможет освободиться от Covid, только если после перезагрузки все сексуальные меньшинства получат те же права и привилении, которые гетеросексуалы воспринимают, как должное.
Гауга
АфганистанМузыкант
Гауга - талантливая певица, автор песен и композитор, которая работает в музыкальной индустрии более пяти лет. У ее песен, в основном об афганских женщинах и девушках, есть верные поклонники, а ее поэзия выражает протест против нынешнего положения дел в Афганистане.
В 2019 году она написала музыку к стихотворению Рамина Мажара "Я целовал тебя среди талибов". Эта песня немедленно приобрела вирусную популярность в интернете. Ее самая последняя песня посвящена детям, чьи мечты разрушила война.
Гауга говорит, что пишет музыку, потому что "бесконечные войны в моей стране не дают мне обрести мир". Слова ее песен отражают эти страдания.
*Небо моей родины украшает столько же разноцветных воздушных змеев, сколько в нем летает ракет. Я думаю о своем народе, в особенности, о женщинах и детях, каждый час, каждую минуту. Страх за их безопасность - мой постоянный спутник.
Ангела Гайур
АфганистанУчительница и основательница онлайн-школы
В онлайн-школе Герата, основанной Ангелой Гайур, почти 1000 учеников и более 400 учителей-добровольцев. Решение о ее открытии она приняла после того, как "Талибан" велел афганским девушкам и молодым женщинам сидеть дома. Онлайн-школа предлагает более 170 различных уроков через Telegram и Skype - от математики и музыки до кулинарии и живописи.
В 1992 году Гайур бежала в Иран из Герата, когда началась гражданская война. В результате она пять лет вообще не ходила в школу из за статуса родителей, у которых была только временная виза.
Позднее она получила квалификацию учителя средней школы, много раз переезжала из страны в страну, и в настоящий момент постоянно живет в Великобритании.
*Я отказываюсь признавать существование так называемого необходимого зла. Вечное счастье наступит после того, как мир осознает банальность зла и не будет признавать ни Талибан, ни какое бы то ни было иное зло.
Джамила Гордон
СомалиГлавный исполнительный директор компании Lumachain
Джамила Гордон - один из ведущих мировых специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ). Она основала компанию Lumachain, которая использует ИИ для решения проблем в глобальной логистике поставок продовольствия.
Она родилась в сомалийской деревне, позднее оказавшись в лагере для перемещенных лиц в Кении, куда она бежала от гражданской войны, опустошавшей ее страну. Затем она переехала в Австралию, где увлеклась высокими технологиямм. До того, как создать Lumachain, Гордон работала топ-менеджером в IBM и главным специалистом по внутренней информации австралийской авиакомпании Qantas.
В 2018 году она получила премию Microsoft в номинации "Международная женская деловая инициатива", а в 2021 году была названа лучшей женщиной-новатором в области ИИ Австралии и Новой Зеландии.
*Я страстно верю в могущество искусственного интеллекта, который может помочь людям из непривилегированных социальных слоев занять достойное место в обществе, одновременно помогая трансформировать бизнес.
Наджла Хабибияр
АфганистанПредпринимательница
Наджла Хабибияр основала компании Blue Treasure Inc и Ark Group для того, чтобы помочь афганским женщинам начать ткацкий бизнес и продавать свои изделия за рубеж, минуя дорогих посредников. Она также возглавляла некоторые проекты для USAID и Всемирного банка, направленные на изменение делового климата в отношении женщин.
Между 2012 и 2015 годами Хабибияр была главным исполнительным директором правительственного агентства Афганистана, занимавшегося экспортом афганских товаров в другие страны.
Она также на протяжении 13 лет работала в некоммерческом секторе, поддерживая программы обучения для девочек. Она создала Афганский сектор помощи бездомным семьям.
*Несмотря на несчастья, выпавшие на мою долю, поскольку я - афганская женщина, я надеюсь, что сумела внести вклад в то, чтобы покончить с наследием войны для грядущих поколений.
Лейла Хайдари
ПакистанОсновательница реабилитационного центра "Материнский лагерь"
Вместе с Кабульским реабилитационным центром, который называется "Материнский лагерь", Лейла Хайдари смогла помочь почти 6400 афганцам с 2010 года, несмотря на многие табу в отношении наркоманов, существующие в афганском обществе. Для того, чтобы его открыть, Лейла потратила свои собственные накопления, а его финансирование осуществлялось выручкой ресторана, в котором работали выздоравливающие наркоманы. После падения Кабула центр пришлось закрыть.
Семья Хайдари ведет свое происхождение из афганского города Бамьян, но родилась она в лагере беженцев в Пакистане. В 12 лет ее выдали замуж. Она является страстной защитницей прав женщин.
О ней снят известный документальный фильм: "Лейла у моста " (2018), о ее борьбе за свой центр, невзирая на угрозы и противодействие.
*Я надеюсь, что чем больше людей в мире знают о том, что в нем происходит, тем более моральным и гуманным этот мир будет. Мы живет в мире, где все связано, где выбор гражданина США может фундаментально изменить судьбу афганца.
Зарлашт Халамзаи
АфганистанДиректор Refugee Trauma Initiative
Зарлашт Халамзай - одна из основательниц и директор организации, которая предоставляет психологическую поддержку беженцам и помогает им справиться с эмоциональными последствиями насилия и изгнания.
До ее основания, Зарлашт работала на границе Сирии и Турциеи, помогая детям-беженцам получить доступ к образованию. Она также была советником многих НПО по вопросу о том, как обеспечить благосостояние детей-беженцев, и дать им возможность учиться.
Она была также одной из первых стипендиаток Фонда Обамы, группы из 20 людей со всего мира, известных своими гражданскими инициативами, которых спонсировал бывший президент США.
*Я надеюсь, что в будущем мы сумеем прорвать этот порочный круг насилия, который разрушает жизнь людей Афганистана.
Шамсия Хассани
ИранУличная художница
Шамсия Хассани - первая женщина-мастер граффити и уличного искусства в Афганистане. Свои фрески она создает на стенах разрушенных и покинутых зданий Кабула. На них изображены уверенные, властные и амбициозные женщины.
Хассани родилась в афганской семье в Иране, изучала изобразительное искусство в Кабуле, преподавала в Кабульском университете и создала настенные картины в 15 странах. Влиятельный американский журнал Foreign Policy включил ее в список 100 мировых мыслителей. Ее история была включена во вторую серию книг Goodnight Stories for Rebel Gurls, в которых рассказывается о выдающихся женщинах мира.
Несмотря на возвращение к власти Талибана, она продолжает размещать свои произведения в соцсетях.
*За последние 15 лет, даже в тех случаях, когда у меня была надежда на улучшение жизни в моей стране, все перемены вели к худшему. У меня больше не осталось надежд на светлое будущее Афганистана: лучше вообще ни на что не надеяться, нежели утонуть в безнадежности.
Когда Насрин Хусейни училась в Кабульском университете на ветеринара, в ее группе из 75 студентов было всего две девушки. Она выросла в Иране в семье беженцев, но вернулась в Афганистан, чтобы продолжить обучение, после чего переехала в Канаду, получив стипендию на изучение здоровья животных в Университе Гуэлфа.
Сейчас Хусейни работает в иммунологической лаборатории, а в свободное время бесплатно помогает некоммерческой организации "Гуманитарная помощь хазарейцам Канады". Она тоже принадлежит к этой народности и помогает им и другим представителям афганских меньшинств начать новую жизнь в Канаде.
Она также сотрудничает с молодежной программой, которая стимулирует интерес афганских детей к чтению и умению рассказывать истории.
*Афганские женщины и девочки просто в ужасе. Нынешняя ситуация представляется совсем безнадежной, но выход всегда есть. Как сказал Боб Марли: "Ты не знаешь своей силы, пока она не будет твоим единственным выбором".
Момена Ибрагими
АфганистанСотрудница полиции
Через три года после начала работы в полиции Момена Ибрагими, известная как Момена Карбалаи, подверглась сексуальному насилию со стороны старшего по званию. Она решила рассказать о своем опыте, а также о других о случаях сексуального насилия в отношении женщин в полицейских силах Афганистана.
С этого дня она не переставала бороться и за себя, и за других жертв изнасилований и сексуального насилия, несмотря на поступающие в ее адрес угрозы. "Я считаю, что кто-то должен об том говорить, и я решила, что этим человеком могу быть и я, даже если это и будет стоить мне жизни", - сказала она Би-би-си.
Ибрагими попала в число тысяч людей, эвакуированных в Великобританию после возвращения талибов к власти в прошлом августе.
*Я бы хотела, чтобы все женщины, которые годами боролись, учились и делали карьеру, могли бы вернуться на работу и не боялись тех, кто использует силу и власть против народа.
Мугда Калра
ИндияОснователь движения "Не настолько другие" (Not that different)
Мугда Калра, активист за права беженцев и мать 12-летнего ребенка с аутизмом, основала движение Not That Different для того, чтобы добиваться большего вовлечения в жизнь общества и большего понимая для людей аутического спектра. Кроме того, ей принадлежит идея создания уникальной серии комиксов для детей, чтобы они могли понимать детей с аутизмом и дружить с ними.
Калра работала в СМИ более 20 лет, была и телеведущей, и автором докуметальных фильмов, и человеком, помогающим родителям и детям аутического спектра понимать друг друга
Она также является главным стратегом по контенту интерактивного подкаст-приложения Backstage.
*В результате пандемии семь миллиардов людей жили в сходных условиях: каждый наедине с самим собой, но одновременно связанные со всеми остальными общими страданиями. Я бы хотела, чтобы это научил нас относиться к другим людям с большей симпатией.
Фрешта Карим
АфганистанСоздатель мобильной библиотеки Charnaghz
НПО Charmaghz занималась тем, что развозила книги по кабульским пригородам, используя автобусы в качестве передвижных библиотек.
Активистка, борющаяся за права детей, Фрешта Карим, создала Charmaghz в 2018 году после получения степени магистра в Оксфордском университете по специальности Общественная политика.
Ей было всего 12 лет, когда началась ее профессиональная карьера: сначала в качестве ведущей детских телепрограмм, затем, как репортера, освещающего права детей в Афганистане. Ее работа с детьми продожается по сей день.
*Я работаю с детьми, потому что считаю, что они сумеют разорвать порочный круг афганской истории, порочный круг репрессий и насилия, расчистив место для новых историй и новой политики.
Амина Каримьян
АфганистанАстроном
Гражданский инженер и инструктор в Гератском университете, Амина Каримьян была одной из первых афганских женщин-астрономов.
Она является директором и основателем Kayhana Astronomical Group (Астрономическая группа Кейхана), которая стимулирует интерес афганской молодежи к астрономии.
В июле 2021 года Каримьян, и ее группа, в которую входили только девушки, завоевала награду Всемирного астрономического совета в Международном конкурсе астрономов и астрофизиков, который проходил в Польше. Они заняли первое место среди 255 участников из 50 стран.
*Поскольку Талибан лишил девочек права на образование, мы должны поддерживать особенно тесные связи. Наша астрономическая группа встречается онлайн каждый вечер. Моя единственная надежда - проложить путь для молодежи моей родины.
До того, как "Талибан" вновь захватил Кабул, Алия Казими работала в образовании и в области прав человека. На протяжении трех лет она была волонтером в Красном Кресте. Кроме того, она открыла булочную-кондитерскую, в которой работали только женщины, и получила степень магистра делового администрирования в 2020 году. Она преподавала в университете и хотела стать лектором.
После возвращения "Талибана" она перебралась в США и планирует работать над докторской диссертацией.
Она написала для Би-би-си письмо, в котором страстно отстаивала право выбора для афганских женщин, особенно в одежде.
*Моя единственная надежда для Афганистана - это мир, это то, что нам больше всего нужно.
Баронесса Хелена Кеннеди, королевский адвокат
ВеликобританияДиректор Международной коллегии адвокатов Института прав человека
Шотландский юрист, известная тем, что защищала права женщин и представителей меньшинств. Баронесса Хелена Кеннеди занималась уголовным правом на протяжении 40 лет. Она является директором Международной коллегии адвокатов Института прав человека, которая недавно занималась помощью женщинам, оказавшимся в опасном положении в Афганистане.
Она была главой Мэнсфилд колледжа Оксфордского университета и отвечала за создание при его Юридическом факультете Института по правам человека.
Баронесса Кеннеди опубликовала многочисленные книги о том, как система правосудия влияет на жизнь женщин. В 1997 году она стала членом палаты лордов от Лейбористской партии.
*Наши права человека не имеют смысла, если нет юристов, которые могли бы их защищать и независимых судей - и мужчин, и женщин, которые бы их поддерживали.
Худа Хамуш
ИранАктивистка движения за женские права
"Менструация - не табу" - так называлась кампания, которую активист Худа Хамуш проводила в афганских школах для того, чтобы девочки могли открыто обсуждать этот вопрос.
Она родилась в Иране в семье афганских беженцев, вернулась в Афганистан еще ребенком и продолжила учебу, благодаря поддержке своей матери, которая пошла наперекор требованиям более консервативных родственников. Кроме того, она - поэтесса и журналист.
После возвращения талибов к власти она проводит уроки для девочек из старших классов средних школ, которым снова запрещено учиться.
*Несмотря на сгустившуюся тьму, 2021 год стал годом, когда женщины встали перед кнутами и пулями и потребовали вернуть им права непосредственно у тех, кто их отнял. Я бы назвала этот год - годом надежды.
Мия Кришна Пративи
ИндонезияЭколог
Мия - экологический активист, работает над тем, чтобы решить проблему пластиковых отбросов на острове Бали через свою организацию Gryia Luhu, которая совместно с местными сообществами, разработала так называемый "цифровой банк отходов", основанную на смартфон-приложении систему для более эффективного сбора и переработки мусора, которая также собирает данные для дальнейших разработок по переработке отходов.
Мия Кришна Пративи имеет диплом инженера по охране природной среды и работает менеджером операций, осуществляя руководство каждодневной деятельностью местного склада отходов.
Кроме того, она является аналитиком в Национальном агентстве по охране окружающей среды города Денпасар в Индонезии
*В духе балийской религиозно-этической концепции Три Хита Карана (Три источника блага), давайте попробуем вернуть равновесие и гармонию нашей Матери-Земле. Может быть, мы и являемся причиной проблемы загрязнения, но мы также можем стать и ее решением.
Хейди Джей Ларсон
СШАДиректор проекта Thе Vaccine Confidence Project
Антрополог и директор проекта The Vaccine Confidence Project (уверенное отношение к вакцинации) при Лондонской школе гигиены и тропической медицины. Профессор Хейди Джей Ларсон возглавляет исследования по изучению влияния социальных и политических факторов на государственные инициативы в здравоохранении. В настоящий момент она занимается изучением минимизации риска от слухов ради укрепления доверия общества к вакцинации.
Она является автором книги: "Застряли: Как рождаются слухи о вакцинации - и почему они не исчезают" и одним из главных участников мирового расследования об отношении к вакцинации во время беременности.
В 2021 доктор Ларсон получила Эдинбургскую медаль (награда ежегодного Научного фестиваля в Эдинбурге) за работу по изучению вредного влияния ложной информации.
*Пандемия пришла в уже и так поляризованный мир. Никакая вакцина не спасет нас от проблем, уже разделяющих нас. И только наши действия, как отдельных людей и сообществ, как лидеров, как лидеров, больших и малых, помогут нам перезагрузить наш мир.
Иман Ле Кэр
ЕгипетОснователь - Trans Asylias
Танцовщица, специализирующаяся на современной хореографии, ранее входившая в труппу Каирского театра оперы. Ле Кэр пришлось покинуть Египет из за преследований полиции. Она перебралась в США в 2008 году, получила там политическое убежище и сейчас живет в Нью Йорке. Она - художница, танцовщица и активистка ЛГБТ сообщества.
Ле Кэр также является менеджером по работе с арабскими странами и членом правления TransEmigrate - европейской организации, которая помогает трансгендерным людям переехать в безопасные страны.
Она основала свою компанию, Trans Asylias в Международный день трансгендерных людей, в марте 2021 года. Ее миссия заключается в том, чтобы "пересадить трансгендеров, ищущих убежища, на дружественную им почву и эмоционально их поддержать".
*В результате пандемии, трансгендерные люди, которые и так относятся к самым уязвимым на Земле, оказались в еще большей опасности. Зачастую им пришлось жить в семьях, где к ним жестоко относились родственники. Мир закрылся на локдаун и не слышал их душераздирающих криков о помощи. Теперь мир должен спасти их и помочь им залечить раны.
Эрнестина Севидзем Лейкеки
КамерунАктивистка борьбы с климатическими изменениями
Эрнестина Севидзем Лейкеки основала организацию, которая использует пчеловодство, как одну из стратегий по борьбе с лесными пожарами. Ее организация обучила более 2000 фермеров тому, как правильно разводить пчел и собирать мед, следить за качеством и собирать воск. Она также организовала кампанию, в результате которой было высажено более 86 тысяч полезных для пчеловодства деревьев для борьбы с исчезновением лесов.
Лейкеки также является одним из создателей Комиссии по гендерным проблемам и проблемам окружающей среды Камеруна (CAMGEW), которая занимается поиском решений для экологических проблем, и определением того, какую роль в этом могут сыграть женщины.
Она считает, что леса могут быть сохранены только усилиями всех членов общества.
*Я хочу, чтобы мир был таким, где бы экологические вопросы, а также социально-экономические права женщин в деле сохранения лесов и других жизненно важных инициатив, оценивались бы по достоинству.
Элиса Лонсон Антилео
ЧилиПрезидент Конституционной конвенции
В 2021 году она была одной из 17 депутатов от коренного населения страны, избранных для составления новой конституции Чили. Элиса Лонсон Антилео является лингвистом, учительницей и ученой. Она возглавляет Конституционную конвенцию, став первой представительницей коренного населения Чили, участвующей в общественной жизни в качестве представительницы своего народа.
Лонсон принадлежит к самой многочисленной коренной народности Чили - индейцам арауканам, или мапуче. Она выступает за "многонациональное государство", которое бы разрешило автономию и специальные права для коренных народностей, признавая их самобытную культуру и языки.
Она выросла в бедности, но, несмотря на существовавшую дискриминацию, сумела получить степень доктора гуманитарных наук и в настоящий момент является профессором Университета Сантьяго.
*Насмотревшись на смерть во время пандемии, мы должны признать, насколько важно гарантировать равные права и для людей, и для других живых существ. Наши жизни зависят от ресурсов Матери-Земли, от воды и лесов, до пчел и муравьев.
Хлоя Лопес Гомес
ФранцияБалерина
Хлоя Лопес Гомес стала первой чернокожей балериной, принятой в труппу Государственного балета Берлина в 2018 году. Однако выпускница балетной школы при Большом театре в Москве все равно столкнулась с расовой дискриминацией в мире балета, который она назвала "закрытым и элитарным".
После того, как она обнародовала свои обвинения, ей выразили поддержку многие чернокожие балетные танцовщики, а также танцовщики смешанного расового происхождения.
Лопес Гомес подала в суд после того, как Государственный балет Берлина не возобновил ее контракт в 2020 году. В результате компания провела внутреннее расследование о расизме среди персонала, извинилась перед танцовщицей и выплатила ей внесудебную компенсацию.
*К сожалению, в этом мире мы не рождаемся равными, и наши шансы на успех зависят от этнической принадлежности и социального статуса. Я хочу жить в мире, где у каждого будет возможность полностью реализовать свой потенциал.
Махера
АфганистанВрач
Д-р Махера по прежнему принимает пациентов в гинекологической больнице, где она работает.
Теперь ей приходится ездить в районы, где после возвращения "Талибана" исчезла вся медицинская помощь. Она консультирует больных и оказывает экстренную помощь.
Раньше она работала с жертвами домашнего насилия, но эта деятельность прекратилась после возвращения талибов.
*Хотя нам стало труднее надеяться на лучшее, мы, афганские женщины, уже не те, что 20 лет назад, и мы, до некоторой степени, можем бороться за свои права. Больше всего я боюсь, что школы для девочек так и останутся навсегда закрытыми.
Марал
АфганистанАктивистка
Семья Марал не хотела, чтобы она стала активисткой за права женщин или частью гражданского общества. Ее родные считали, что, как женщина, она не должна работать, но она пошла им наперекор.
С 2004 года Марал пыталась вовлечь женщин в общественную деятельность, дать им знания о том, какие у них есть права, подтолкнуть их идти работать и стать финансово независимыми.
Она также работает с женщинами в сельских областях, которые пережили домашнее насилие, помогая им найти убежище и требовать правосудия.
*Я думала, что мы все потеряли и что надежды больше нет, но потом я вспомнила все, чего мы достигли. Ко мне вернулась смелость, чтобы продолжить эту работу. Я не сдамся - будущее принадлежит тем, кто хочет мира и гуманизма.
Масума
АфганистанПрокурор
Масума - женщина-прокурор в Афганистане, которая работала над подготовкой дел к судебным процессам. Она была в числе женщин, получивших юридическое образование в Афганистане в последние годы, гордилась работой на благо общества. На протяжении последних пяти лет она работала в офисе Генерального прокурора.
После прихода к власти талибы освободили тысячи заключенных, включая экстремистов-исламистов и закоренелых преступников. Международные правозащитные группы сообщили о многочисленных убийствах и похищениях, несмотря на то, что "Талибан" обещал амнистию всем, кто работал на прежнее правительство.
В настоящий момент Масума вынуждена скрываться. Она не знает, что ждет ее в будущем.
*Женщины и девочки представляют половину мирового населения. И если им предоставить возможности, они могут служить своему народу и своей стране так же, как и мужчины.
Фиамэ Наоми Матаафа
СамоаПремьер-министр
Первая женщина премьер-министр Самоа, лидер партии FAST. Фиамэ Наоми Матаафа занялась политикой в 27 лет. Она занимала должности заместителя премьер-министра, министра по делам женщин, министра по социальному развитию, а также позднее министра юстиции.
Она также является важным верховным вождем (Matai) и примером для всех женщин Самоа, желающих заняться политикой.
Ее повестка в значительной степени сосредоточена на охране окружающей среды и борьбе с климатическими изменениями в регионе, который может очень сильно пострадать от глобального потепления.
*Там, где есть единство, там есть и надежда для грядущих поколений.
Салима Мазари
ИранПолитик и бывший губернатор района
Одна из трех женщин-губернаторов района Афганистана Салима Мазари получила известность после того, как во главе проправительственного ополчения участвовала в боях против талибов.
Мазари получила образование в Иране, после чего вернулась в Афганистан. В 2018 году она стала губернатором района Чаркинт в провинции Балх, в которой договорилась о разоружении более 100 талибских повстанцев. Ее район оказал серьезное сопротивление силам талибов в 2021 году, и вплоть до падения Кабула не был оккупирован "Талибаном".
Считалось, что ее взяли в плен, однако ей удалось бежать в США, где она в настоящее время ожидает разрешения на постоянное место жительства.
*Я надеюсь, что настанет день, когда быть женщиной, хазарейкой, шииткой и говорить на персидском языке - перестанет считаться в моей стране престпулением.
Депелша Томас Макгрудер
СШАОснователь движения Moms of Black Boys (Мамы черных мальчиков), MOBB
Ее организация объединяет всех "озабоченных матерей черных сыновей" Соединенных Штатов. Депелша Томас Макгрудер - основатель и президент всеамериканских организаций MOBB United и MOBB United for Social Change (за социальные изменения). Целью этих организаций является изменение стереотипов в политике, которые влияют на то, как органы правопорядка и общество в целом воспринимают чернокожих мальчиков и мужчин.
В настоящий момент она является главным управляющим директором и казначеем Ford Foundation, отвечая за глобальные операции и финансы.
Ранее Макгрудер провела 20 лет, работая в СМИ и индустрии развлечений. Она была журналистом и занимала ведущие позиции в телекомпаниях MTV и Black Entertainment Television (BET).
*Я надеюсь, что после пандемии мир станет более сострадательным, что люди осознают, в какой степени мы зависим друг от друга, и будут более внимательно относиться к проблемам своих соседей.
Мулу Мефсин
ЭфиопияМедсестра
Мулу Мефсин, медсестра с десятилетним стажем, сейчас работает в медицинском центре города Мэкэле, административном центре пострадавшего от войны эфиопского района Тыграй. Центр предоставляет медицинскую, психологическую и юридическую помощь жертвам сексуального насилия.
Три года назад Мефсин начала кампанию по искоренению насилия против молодых женщин и девушек Тыграя. Это очень важный вопрос, ставший еще более актуальным после начала гражданской войны в Эфиопии в 2020 году.
Несмотря на личную травму, медсестра Мефсин намерена продолжить свою работу в надежде, что в один прекрасный день мир будет восстановлен.
*Я хочу перезагрузить мир, чтобы положить конец всем конфликтам, чтобы страны работали для мира, а не вели переговоры о продаже оружия, чтобы действовали законы против насильников молодых девушек и женщин.
Мохадизи Мирзаи
АфганистанПилот
Мохадизи Мирзаи была первой женщиной-пилотом гражданской авиации в Афганистане. В начале этого года она управляла историческим полетом "Боинга-737" с чисто женским экипажем. Она получила квалификацию пилота авиалайнера в сентябре 2020 года.
Когда силы талибов вошли в Кабул, Мирзаи уже была в аэропорту, готовясь к полету, который так и не состоялся. Вместо него она улетела из страны пассажиром. Мирзаи говорит, что "выступает за равноправие в обществе, где женщины и мужчины могут работать рядом друг с другом".
Она надеется, что снова сможет летать.
*Не ждите! Никто не вернет вам крылья, если вы не будете за них бороться. Я сражалась за свои, вы должны биться за ваши. Вместе мы непобедимы.
Первая и единственная в Афганистане женщина - исполнительница танца крутящихся дервишей, который является частью обряда радений (сама) суфийского направления в исламе. Фахима Мирзаи основала смешанную танцевально-драматическую труппу под названием "Интуиция мистиков".
Она считает, что танец дает ей возможность найти свое место в глубоко традиционном и религиозном обществе, где совместное проведение времени мужчинами и женщинами до сих пор находится под запретом. Организуя выступления и мероприятия по всей стране, она надеется, что когда-нибудь люди Афганистана станут более терпимыми.
В 2021 году она была вынуждена бежать из страны, потому что талибы считают суфизм и его традицию крутящихся дервишей еретической, противоречащей законам ислама.
*Я думаю, что главное - это найти мир внутри самого себя, внутренний мир, который распространится по всей земле.
Южная АфрикаСпециальный докладчик ООН по праву на здравоохранение
Ласково именуемая "доктор Т", Тлаленг - врач и правозащитница, занимается сексуальным и репродуктивным здоровьем женщин. Она ратует за всеобщий доступ к медицине, лучшую заботу о ВИЧ-инфицированных и за возможность планировать семью.
В настоящий момент д-р Тлаленг Мофокенг занимает должность Специального докладчика ООН по вопросам всеобщей доступности медицинских услуг. Она - первая женщина, первая африканка и одна из самых молодых врачей, когда-либо находившихся на этом посту. Кроме того, она - автор бестселлера "Руководство доктора Т по сексуальному здоровью и удовольствию".
Мофокенг в 2016 году была одной из лауреатов награды "120 до 40". Эта награда присуждается Институтом населения и репродуктивного здоровья Билла и Мелинды Гейтс молодым людям, добившимся выдающихся успехов в деле распространения доступа к контрацепции.
*Каким я хочу видеть мир после перезагрузки? Чтобы все заботились о себе, потому что это поможет и всем остальным..
Таня Музинда
ЗимбабвеГонщица, мотокросс
Таня Музинда сумела пробиться в мотоциклетный спорт, в котором доминируют мужчины, и стала первой женщиной своей страны, ставшей чемпионкой по мотокроссу за всю историю этих соревнований с 1957 года.
Ее вдохновителем и тренером был отец, в прошлом тоже занимавшийся мотоциклетным спортом. Она начала тренировки в возрасте пяти лет. Теперь, в семнадцатилетнем возрасте она надеется стать первой чернокожей африканкой, выигравшей Чемпионат мира по мотокроссу. В 2018 году Африканский Союз назвал ее "Юной спортсменкой года".
Она тратит часть призовых денег на благотворительность, оплачивая обучение в школах Хараре около 100 учеников.
*Я не хочу перезагружать мир - он никогда не был идеальным, в нем всегда было и хорошее и плохое. Давайте-ка лучше исправим настоящее, чтобы будущим поколениям не пришлось сталкиваться с теми проблемами, с какими сталкиваемся мы.
Чимаманда Нгози Адичи
НигерияПисательница
Известная нигерийская романистка и лектор, чьи работы были переведены на более чем 30 языков. Чимаманда Нгози Адичи переехала в США в возрасте 19 лет для того, чтобы получить диплом специалиста по коммуникациям и политологии.
Ее первый роман "Пурпурный гибискус" (2003) был награжден премией Содружества наций, а в 2013 роман "Американа" попал в десятку лучших литературных произведений списка газеты New York Times.
Одна из лекций Адичи в 2012 году "Мы все должны быть феминистами" дала толчок всемирному обсуждению роли и значения феминизма. В 2014 году она была опубликована отдельной книгой. Недавно Адичи выпустила "Записки о скорби" (2021), очень личные воспоминания о скоропостижно скончавшемся отце.
*Давайте воспользуемся моментом и задумаемся о том, что право на здоровье должно быть правом повсеместным, оно должно быть доступно каждому человеку просто потому, что он жив, а не потому, может ли он себе его позволить, или нет.
Линн Нгуги
КенияЖурналист
Линн Нгуги - журналистка, награжденная за работу на новостном сайте TUKO. Она известна статьями, рассказывающими о широком круге общеловеческих интересов.
Свою рабочую карьеру она начала волонтером, ухаживая за больными раком. В 2011 году началась ее работа в СМИ: сначала в независимой киностудии Kiwo films, а затем в Катарском фонде образования, науки и общественного развития. Нгуги также является инфлюенсером и известной медийной персоной в своей стране.
В 2020 году она стала лауреатом премии медийной независимой компании Cafe-Ngoma "Гуманитарный журналист года", а в 2021 получила награду - iChange Nations (Я изменяю страну), как лучший представитель местных сообществ.
*Я бы хотела, чтобы после перезагрузки мир стал таким местом, где каждый человек чувствовал бы себя в безопасности.
Аманда Нгуен
Социальный предприниматель
Она является главным исполнительным директором Rise, организации, защищающей права жертв сексуальных преступлений и изнасилования.
Активистка в борьбе за гражданские права и социальный предприниматель, Аманда Н. Нгуен основала Rise после того, как сама стала жертвой насилия в 2013 году во время учебы в Гарвардском университете. Ей сказали, что, если она хочет подать на своего насильника в суд, у нее есть на это только шесть месяцев, после чего все вещественные доказательства будут уничтожены. Она помогла сформулировать Закон о правах жертв сексуального насилия, который дает жертвам право потребовать сохранения всех материалов следствия.
В 2021 году, записанное ею видео о преступлениях на почве ненависти против выходцев из Юго-Восточной Азии в США получило широчайшее распространение, благодаря которому образовалось движение Stop Asian Hate (Нет ненависти против выходцев из Азии).
*Никто не будет беспомощным, если мы будем вместе, никто не будет невидимым, если мы потребуем, чтобы на нас обращали внимание.
Базира Пайгам
АфганистанАктивистка за права секс-меньшинств
Защищать права представителей ЛГБТ-сообщества в Афганистане очень непросто, но, несмотря на все трудности, Базира Пайгам последние восемь лет была активистом за гендерное равноправие и права сексуальных меньшинств.
Она проводила семинары по гендерным вопросам и сексуальной грамотности, и, вместе со своими коллегами, консультировала и финансово помогала тем членам ЛГБТ+ сообщества, кто стал жертвами насилия. Они также помогали самым уязвимым людям, решившимся на самоубийство, получить психологическую помощь.
Сейчас она живет в Ирландии и продолжает выступать за права и свободы ЛГБТ людей в Афганистане
*Я надеюсь, что афганцы смогут вздохнуть свободно, не задумывась о религии, поле и сексуальности. Мы не станем молчать, всеми своими силами мы изменим их образ мыслей.
Наталия Пастернак Ташнер
БразилияМикробиолог
Во время пандемии Наталья стала важнейшим источником жизненно важной научной информации для миллионов бразильцев, rоторым она рассказывала правду о Covid-19 в статьях и в интервью по телевизору и радио.
Наталья Пастернак является популяризатором науки. По профессии она микробиолог, обладатель степени доктора в области генетики бактерий в Университете Сан-Пауло. Качество ее работы привело к тому, что она получила приглашение в Колумбийский университет Нью Йорка от всемирно известного невролога и автора книг о науке Cтюарта Фирштейна.
Она также является основателем некоммерческой организации Instituto Questao de Cienricia (Институт научных вопросов), деятельность которой направлена на то, чтобы политики в своих решениях руководствовались научными фактами.
*Я - внучка жертвы Холокоста, я знаю, что авторитарные правительства могут сделать со своим народом. Выступая за науку во время пандемии в Бразилии, я вносила свой вклад в то, чтобы человечество никогда не забыло и не повторило ошибок прошлого.
Моника Паулюс
Папуа Новая ГвинеяАктивистка борьбы с насилием по обвинению в колдовстве
Моника Паулюс - один из основательниц организации Highlands Women Human Rights Defenders Network (сеть защитников прав женщин), помогающей жертвам обвинений в колдовстве (SARV). Организация предоставляет женщинам, обвиненным в колдовстве, убежище и юридическую помощь, а также сообщает о подобных случаях в ООН и другие международные организации.
В результате правительство Папуа Новой Гвинеи создало комитеты по расследованию насилия, связанного с обвинениями в колдовстве.
В 2015 году работв Паулюс была отмечена ООН, она также стала лауреатом правительственной премии за храбрость. А австралийское отделение Международной амнистии назвало ее одной из самых отважных женщин мира.
*Мы должны остановиться и вспомнить, что мы все являемся частью человечества и наш пол - это не повод для обвинений и не причина для бездействия.
Рехана Попал
АфганистанЮрист
Рехана Попал - специализируется по иммиграционному и гражданскому праву, в настоящее время оказывает поддержку афганским переводчикам и другим людям, ранее помогавшим коалиционным силам и оставленным в Афганистане после их ухода.
Попал была первой афганской женщиной - практикующим юристом в Англии и Уэльсе. Она приехала в Великобританию пятилетним ребенком с семьей беженцев, изучала международную политику и юриспруденцию и сейчас работает адвокатом по правам человека.
В 2019 году она была названа "Адвокатом года" в номинации "Выдающиеся женщины-юристы".
*Я надеюсь, что в будущем девочки и женщины Афганистана получат свободу учиться и работать, не зная страха.
Манжула Прадип
ИндияПравозащитница
Юрист и правозащитница, работает с беднейшими слоями населения. Манжула Прадип родилась в семье из касты далитов (неприкасаемых) в Гуджарате. Она получила известность за деятельность, направленную против кастовой и гендерной дискриминации. Кроме того она является исполнительным директором крупнейшей в Индии организации, борющейся за права далитов - Navsarjan Trust.
В этом году она стала одной из основательниц Совета женщин-лидеров. Она также основала организацию, работающую с молодежью из беднейших слоев общества.
Она была членом Международной сети солидарности далитов (неприкасаемых) и выступала за их права на Всемирной конференции ООН против расизма.
*Я хочу, чтобы в мире после перезагрузки было больше сострадания и любви, чтобы женщины из самых угнетенных слоев общества могли бы проложить путь к мирной и справедливой жизни.
Разма
АфганистанМузыкант
"Разма" - искусный музыкант. Она играет на инструменте, на котором, как правило, играют только мужчины. Она родилась в семье музыкантов и получила музыкальное и художественное образование. Она выступала вместе с выдающимися исполнителями как в самом Афганистане, так и за границей.
Она говорит, что надеялась, что ее музыка покажет миру неизвестную сторону Афганистана, но для афганских женщин 2021 год стал "самым темным". Для музыканта, который больше не может ни играть, ни петь с другими исполнителями, он стал особенно тяжелым.
Во время первого правления "Талибана" с 1996 по 2001 год музыка была под запретом, и Разма боится, что история повторится.
*Когда я думаю об обществе без музыки и песен, мне становится еще тоскливее. Я надеюсь, что тихие голоса наших женщин могут вырасти в громкий призыв.
Рохиля
АфганистанШкольница
Рохиля больше не может ходить в свою среднюю школу после запрета талибов. Ее любимыми предметами были наука и английский язык. Теперь каждое утро она с завистью провожает в школу своих братьев, к которым она мечтает снова присоединиться.
Рохиля говорит, что лишь немногие из ее подруг имеют доступ к интернету, а ей самой учиться без помощи учителя, очень трудно.
Она мечтает изучать писхологию и получить стипендию для учебы за границей.
*Сейчас Афганистан отрезан от остального мира, мои мечты о продолжении образования представляются тщетными. Я надеюсь, что международное сообщество о нас не забудет и наши годы труда не пропадут даром.
Альба Руэда
АргентинаАктивист за права транссексуалов
Альба Руэда стала первым транссексуалом, занявшим правительственный пост в Аргентине, получив должность заместителя министра в Министерстве по делам женщин, пола и разнообразия.
Активист и ученый, она стала лицом "Транс женщин Аргентины", организации, которая вела кампанию за введение квоты в 1% во всем государственном секторе для транссексуалов и трансвеститов. Этот революционный законопроект получил подавляющую поддержку в Конгрессе и стал законом в июне 2021 года.
В 2019 году Руэда подала в суд на католического архиепископа, который отказался поменять церковную запись ее рождения,чтобы ее имя и пол соответствовали гражданским документам.
*2021 год показал огромное влияние экономической политики на разрастание неравенства. Мы должны рекламировать политические инициативы с точки зрения трансфеминизма, которые позволят нам построить новые взаимоотношения в коллективах и обществе.
Руксана
АфганистанХирург
Д-р Руксана - хирург и ассистент профессора. Она создала организацию, которая предоставляет общую медицинскую помощь перемещенным лицам из других районов Афганистана, которые были вынуждены бежать от конфликтов.
Она работала во враждебной среде в период активных боев, оказывая медицинскую помощь наиболее уязвимым слоям населения. Она работает волонтером в Национальной программе по борьбе с раком, в которой она отвечает за информацию о раке груди.
Она люит свою работу хирурга и надеется, что она может стать источником вдохновения для студентов-медиков Афганистана.
*Каждая большая перемена является результатом преданности и приверженности лидера. Возможно, я и не лидер, но я останусь в Афганистане, чтобы добиться перемен в коррумпированной и парализованной системе здравоохранения.
Законодатель и бывший депутат парламента Афганистана от северной провинции Джаузджан, политик с многолетним опытом.
Она была одной из 70 женщин-депутатов парламента Афганистана, и единственной женщиной от узбекского меньшинства в парламенте, где она боролась за расширение прав своего народа. Она является дипломированным специалистом по политологии и экономике. Видный борец за права женщин. Садат Карими получала многочисленные угрозы смерти от талибов и была вынуждена несколько раз переезжать всей семьей.
В 2020 году ее младший брат, студент университета, был убит талибами.
*Эгоистичные режимы живут недолго. Я надеюсь, что афганские женщины получат свои права путем участия в политической, культурной, экономической и общественной жизни, тем самым предотвратив гуманитарный кризис.
Ройа Садат
АфганистанКинематографистка
Ее карьера растянулась на два десятилетия и дважды приносила ей номинацию на премию "Оскар". Продюсер и кинорежиссер Ройа Садат была первой женщиной-кинорежиссером после падения первого режима талибов. В ее фильмах речь идет о жизни афганских женщин и о наложенных на них ограничениях.
В 2017 году ее фильм "Письмо президенту" был афганской заявкой в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в 90-м конкурсе Американской киноакадемии.
Садат является президентом и одним из основателей независимой киностудии ROYA Film House. Она организовала проведение Женского кинофестиваля в Афганистане и тоже была его президентом.
*Первые пять лет правления Талибана я все время надеялась, что этому придет конец и что двери школ вновь для меня откроются. Сегодня я по-прежнему верю, что голос свободы снова победит.
Шогуфа Сафи
АфганистанДирижер оркестра
Шогуфа Сафи - дирижер оркестра "Зохра", первого чисто женского оркестра Афганистана. В нем играют музыканты в возрасте от 13 до 20 лет, некоторые из них вышли из беднейших слоев населения, другие - остались сиротами.
Оркестр "Зохра", названный по имени персидской богини музыки, исполняет традиционную афганскую и западную классическую музыку, выступая на местных и зарубежных сценах с 2014 года.
Афганский национальный институт музыки, где когда-то училась и работала Сафи, закрылся после прихода к власти талибов. Она и ее коллеги-музыканты сумели выбраться в Доху (столицу Катара), но были вынуждены оставить свои инструменты в Кабуле. Они очень хотят, чтобы им снова довелось играть в одном оркестре.
*Надежда не исчезает, даже в полной темноте. Я верю, что моя дирижерская палочка будет маяком надежды и света для Афганистана.
Сахар
АфганистанФутболистка
Одна из многих молодых женщин, которые хотят играть в футбол, но после запрета талибов больше не могут этого делать. Последние несколько лет Сахар играла за местную футбольную команду. Спорт помог ей обзавестись новыми друзьями.
Когда "Талибан" в этом году захватил власть в стране, она сначала скрывалась вместе со своей семьей, а потом покинула Афганистан.
Она по-прежнему боится за судьбу футболисток, оставшихся в стране, но надеется, что она сама теперь вновь сможет выйти на поле.
*Я хочу продолжить образование и добиться поставленных целей, чтобы моя семья могла мною гордиться. Я хочу добиться успеха, чтобы никто не мог говорить, что девочки не могут играть в футбол.
Сома Сара создала вирусный акаунт в Инстаграме в июне 2021 года, он стал платформой для тех, кто пережил сексуальное насилие. Он открыт для всех жертв, там они могут анонимно рассказывать о своем опыте. Он направлен на искоренение сексизма и сексуального насилия в британских школах и университетах.
Этот проект собрал уже более 50 тысяч историй, получив широкую известность после убийства Сары Эверард, которая была похищена в Лондоне и убита в марте 2021 года.
Сома надеется расширить охват своей кампании за пределы академических институтов для борьбы с любыми проявлениями мизогинии.
*Я хочу, чтобы мир слушал, поддерживал и верил жертвам сексуального насилия.
Мабуда Серадж
АфганистанАктивистка за права женщин
В 2003 году Мабуда Серадж вернулась в свой родной Афганистан после 26 лет, проведенных в изгнании в США. Вернувшись, она помогла основать и возглавляла ряд организаций, борющихся за права женщин и детей, включая и основополагающую "Сеть афганских женщин" (AWN), от которой пошли все женские движения в стране.
Она посвятила свою жизнь помощи жертвам домашнего насилия, борьбе за здоровье и образование детей, а также борьбе с коррупцией. После того, как "Талибан" вернулся к власти в августе 2021 года, она осталась со своим народом и отважно продолжила громко говорить о проблемах и страхах афганских женщин в местных и международных СМИ.
Журнал Time включил ее в список "100 самых влиятельных людей 2021 года".
*Мир - это мое главное пожелание моей стране. Я не хочу видеть ужас в глазах моих сестер и дочерей перед неизвестным будущим. Довольно!
Элиф Шафак
ФранцияПисательница
Признанная писательница турецко-британского происхождения, борец за права женщин и представителей сексуальных меньшинств.
Элиф Шафак опубликовала более 19 книг, включая "10 минут 38 секунд в этом странном мире", которая была номинирована на Букеровскую премию, и "Сорок правил любви", выбранную Би-би-си для серии "100 романов, сформировавших наш мир". Ее произведения были переведены более чем на 50 языков.
Шафак также является доктором политологии и преподавала в университетах Турции, США и Британии. В 2021 году она стала лауреатом Международной литературной премии Халлдора Лакснеса за вклад в "возрождение искусства повествования".
*Везде есть Запад, и везде есть Восток, мы стоим на перекрестке. Старый мир кончился, но вместо того, чтобы идти вспять, мы можем двинуться вперед и построить более справедливый мир, который никого не оставит позади.
Ариса Шахид
АфганистанЖурналистка
Одна из наиболее известных женщин-репортеров в Афганистане. Аниса Шахид писала статьи о нарушении прав человека, политике и коррупции. Она работала во влиятельной телекомпании TOLO News, освещая срочные новости с мест событий.
Шахид получала прямые угрозы просто потому, что была журналистом и женщиной. Ей пришлось бежать из страны после возвращения к власти талибов, 15 августа. В 2020 году организация "Репортеры без границ" отметила ее "мужественную" работу во время пандемии Covid-19.
В 2021 году Афганский центр свободы слова назвал ее "журналистом года".
*Сейчас, когда мне пришлось бежать из своей стран, и в моем сердце царит отчаяние, я все равно надесюь. что я доживу до того, чтобы увидеть улыбки на лицах афганских женщин и девочек. И я надеюсь, что смогу врнуться в мою страну, мой дом, к моей работе.
Мина Смоллмен
ВеликобританияСвященник и педагог
В 2013 году она стала первой женщиной-архидиаконом Англиканской церкви из этнических меньшинств. Сейчас Мина работает школьным учителем и ведет кампании за то, чтобы улицы британских городов стали безопаснее и чтобы в полиции были проведены реформы.
Две ее дочери были убиты в 2020 году: Николь Смоллмен и Биба Хенри были зарезаны 19-летним молодым человеком в одном из лондонских парков. Смоллмен критиковала полицейских за то, как те отреагировали на ее первое сообщение об исчезновении своих детей. Она считает, что их отношение может быть признаком "расового профилирования" и "классового" подхода в полиции.
Она говорит, что простила убийцу своих дочерей: "Ненависть держит в плену не только того, кого ненавидят, но и того, кто ненавидит, потому что ненависть сжирает все другие мысли. Я не желаю давать ему такую власть надо мной".
*Как учитель и священнослужитель, я посвятила свою жизнь воспитанию мальчиков и девочек, на которых люди, как правило, смотрят свысока. Я призываю каждого из вас не молчать, столкнувшись с дискриминацией. Мы МОЖЕМ изменить это.
Барбара Смолинска
ПольшаПредприниматель, создатель кукол стиля "реборн"
Невероятно реалистичные куклы "реборн" помогают некоторым женщинам справиться с выкидышем или смертью младенца. Для других они становятся подспорьем в борьбе с депрессией, тревожным состоянием и проблемами зачатия. Польский художник Барбара Смолински является и дизайнером и мастером таких кукол, создавая максимально реалистичных кукол, которыми можно пользоваться для психотерапии.
В прошлом - музыкант, она также является профессиональным косметологом и основателем своей компании "Малыши Реборн". Изготовленные ею вручную куклы использовались в фильмах, а также при обучения врачей, медсестер и акушерок в медицинских институтах.
Смолинска любит свое искусство и верит, что ее создания дают женщинам надежду и улучшают их психическое здоровье.
*Я бы хотела, чтобы люди научились больше сочувствовать, стали более открытыми и терпимыми к тем, кто от них отличается. В этом и смысл терапии кукол "реборн", которая способна помочь многим женщинам.
Ейн Су Мэй
МъянмаАктивист за демократию
После того как ее арестовала военная хунта Мьянмы, Ейн Су Мэй (имя изменено) провела за решеткой полгода и была освобождена недавно по амнистии. Она содержалась в одном из многих военных следственных изоляторов, а позже в печально известной тюрьме Инсейн. По ее словам, это было очень тяжелое время и она подвергалась физическим и психическим пыткам.
Она занималась активной общественной деятельностью еще в бытность студенткой, принимая участие в многочисленных кампаниях и работе на местах. После военного переворота 1 февраля, Су Мэй примкнула к движениям, открыто выступавшим против военных властей, включая кампанию протеста "кастрюль и сковородок" в феврале и "забастовку молчанием" в марте.
После освобождения из тюрьмы она возобновила политическую деятельность.
*Если бы только мир действительно можно было бы перезагрузить! Мы хотим успешно преодолеть эпидемию и построить мирное общество. Мы надеемся, что все диктатуры мира будут сброшены и на их месте будут построены истинные и мирные демократии.
Пайпер Стиг Нелсон
СШАДиректор общественной стратегии в организации SAFE Alliance
Организация SAFE Alliance базируется в Остине, штат Техас. Директор по общественной стратегии Пайпер Стиг Нелсон работает с городскими организациями, чтобы положить конец насилию над детьми, а также сексуальным нападениям, домашнему насилию и сексуальному рабству.
Организация предоставляет психологическую и практическую помощь юным жертвам изнасилований. у которых больше нет доступа к прерыванию беременности, поскольку новый закон штата запрещает прерывание беременности на ранней стадии, после шести недель.
Стиг Нелсон посвятила свою жизнь борьбе за права женщин и девочек. Она работала с Мишель Обамой над программой "Дайте девочкам учиться" и с политическим комитетом "Список Анни", работающим над тем, чтобы увеличить число успешных женщин в политике.
*Covid-19 уже создал немало предпосылок к тому, чтобы перезагрузить мир - люди больше не боятся говорить о важных проблемах. Сейчас проблема заключается в том, чтобы обучить каждого мужчину, каждую женщину и каждого ребенка тому, насколько важно знать анатомию человеческого тела и что является согласием на сексуальные отношения.
Фатима Султани
АфганистанАльпинистка
Фатима Султани начала заниматься альпинизмом в 2019 году. Она поставила перед собой цель - заинтересовать афганских девочек этим видом спорта.
Она вошла в историю после того, как в возрасте 18 лет покорила Ношак, самую высокую точку Афганистана в 7492 метра над уровнем моря. Она стала самой молодой женщиной, когда либо доходившей до ее вершины. Фатима была членом группы из девяти молодых афганских альпинистов, в которую входили и три женщины.
Будучи заядлой спортсменкой, Султани все последние семь лет входила в национальные команды по боксу, тхеквондо и джиу-джитсу.
*Афганские женщины боролись за свои права и свободу все последние 20 лет. Они покоряли высокие горы и завоевывали славу. Я надеюсь, что в будущем они снова смогут покорять вершины как в своей стране, так и за рубежом.
Художник и дизайнер продуктов питания, чья работа исследует, какой стиль жизни выбирают люди, особенно в том, что касается современного отношения к еде.
Аделаида Лала Тарн родилась в Китае, потом перебралась на постоянное место жительства в Гонконг, в настоящий момент живет и работает в Нидерландах. В своих статьях она критически анализирует индустрию продуктов питания и призывает потребителей пересмотреть свою диету и принять на себя ответственность за то, как производится еда.
В 2018 году она выиграла и приз жюри, и приз зрительских симпатий в номинации Future Food Design Awards (Дизайн еды будущего) за мультимедийную инсталляцию, отражающую процесс забоя коров. Она также включена в список "50 Next" (50 идущих на смену), куда попадают люди, которые, как считается, будут определять будущее гастрономии.
*Мир значительно изменился в 2021 году. Я хочу, чтобы в мире было больше сочувствия и понимания того, что именно мы едим и как это попадает на наш стол.
Сестра Энн Роуз Ню Тванг
МьянмаКатолическая монахиня
Католическая монахиня, ставшая символом протестов в Мьянме после военного переворота. Она стояла на коленях перед полицейскими, спасая протестующих, укрывшихся в ее церкви.
В марте 2021 фотография, на которой она с широко расставленными руками стоит на коленях перед вооружеными полицейскими, стала вирусной в соцсетях и принесла ей всемирную известность.
Сестра Энн Роуз Ню открыто выступала за обеспечение безопасности мирных жителей, особенно детей. Она также является квалифицированной акушеркой и 20 лет безвозмездно заботилась о больных и бедных. В последнее время она уэаживала за пациентами с Covid-19 в северном штате Качин.
*То, что случилось в Мьянме разбило мне сердце. Если бы я могла хоть что-то сделать, то выпустила бы на свободу всех неправедно заключенных, и сделала бы всех людей равными, без какой бы то ни было дискриминации.
Эмма Теофелос
НамибияПолитик
Она стала одним из самых молодых министров африканских стран: ей было всего 23 года, когда она заняла свой пост в прошлом году. Эмма Инамутила Теофелос является депутатом парламента и министром по информационным технологиям и технологиям связи. Сейчас она возглавляет официальную службу информации о пандемии Covid-19.
Ранее она была молодежным активистом за гендерное равноправие, права детей и стабильное развитие, спикером Молодежного парламента и Юным мэром своего родного города,столицы Намибии, Виндхука.
Теофелос получила диплом юриста в Университете Намибии и диплом по Африканскому феминизму и гендерным исследованиям в Университете Южной Африки.
*Мир можно перезагрузить через ускорение. Мы должны ускорить внедрение всех планов, которые ждут своей очереди уже многие годы. Времени больше не осталось, совсем не осталось.
Сара Вахеди
АфганистанДиректор стартапа Ehtesab
Основательница афганского технологического стартапа Ehtesab. Его первой продукцией было приложение для смартфона, сообщающее в режиме реального времени о ситуации с безопасностью, отключениях электроэнергии и положении на кабульских дорогах. Приложение оказалось очень нужным из-за информации о характере и уровне опасности в каждом районе столицы. Также она содержала достоверные сведения о том, где были найдены самодельные взрывные устройства, где произошли нападения, публичные избиения и рейды на частные дома.
Сара Вахеди надеется в 2022 году начать посылать предупреждения через СМС, чтобы к этой услуге получили доступ и жители сельских областей.
Она была включена в список "Лидеров нового поколения 2021 года" американского журнала Time Magazine. В настоящий момент Сара обучается по специальности "права человека и цифровые технологии" в Колумбийском университете в США.
*Совершенно неизбежно, что в один прекрасный момент афганцы поднимутся все как один и потребуют проведения свободных и честных выборов и возможности возродить нашу страну. Но для того, чтобы этого достичь, совершенно необходимо бороться за всеобщее образование и здравоохранение и для мальчиков, и для девочек.
Вера Ванг
СШАМодельер
Известный дизайнер свадебных платьев, Вера Ванг находится в первых рядах высокой моды с 1970-х. Она расширила свой бизнес, занявшись выпуском духов, издательским делом, дизайном интерьеров и многим другим.
Она родилась в Нью Йорке в семье выходцев из Китая, была главным редактором отдела моды журнала Vogue, а затем - главным модельером бренда Ralph Lauren. Кроме того она была отличной фигуристкой и тинейджером принимала участие в профессиональных соревнованиях.
Она состоит членом престижного Совета модельеров Америки, который назвал ее "Модельером года" в 2005 году.
*Мы все одинаково уязвимы. Чем раньше мы станем сотрудничать в деле спасения планеты, а в более интеллектуальнои и экзестенциальном смысле - в спасении наших же жизней, тем лучше.
Нанфу Ванг
КитайКинематографистка
Нанфу Ванг родилась в глухой китайской деревне. В настоящее время живет и работает в США.
Ее дебютный фильм "Воробей-хулиган" (2016) вошел в шорт-лист в категории "Лучший документальный фильм" в премии Американской киноакадемии. Она также сняла фильм "Нация единственного ребенка" (2019) и "На том же дыхании" (2021), в которых сравнивается, как журналисты в Китае и Америке реагировали на вспышку Covid-19.
Несмотря на то, что Ванг выросла в бедности, она получила три диплома: в Шанхае, Огайо и Нью Йорке. В 2020 году она получила стипендию Макартура за "детальное изучение характеров, которое отслеживает влияние авторитарных режимов на коррупцию и отсутствие ответственности".
*Весь мир стремится вернуться к нормальности, но те обстоятельства, которые мы считаем нормой, как раз и создали этот кризис, с которым мы сейчас пытаемся справиться.
Рошанак Вардак
АфганистанГинеколог
Д-р Рошанак Вардак - бывший депутат парламента, квалифицированный гинеколог. Она оказывала медицинскую помощь женщинам на протяжении более чем 25 лет, и даже работала во время первого пребывания талибов у власти. Она была единственной женщиной-врачом в ее родной провинции Вардак.
После падения талибов в 2001 году она стала депутатом парамента. Последние 15 лет ее район был под контролем талибов и, подобно другим сельским районам, был местом тяжелых боев местных военизированных группировок с силами НАТО.
Она сказала Би-би-си, что возвращение талибов и окончание военных действий были, как осуществившаяся "мечта". "Я ждала этого дня, который бы избавил нас от власти прежнего коррумпированного правительства", - сказала она. Но в последнее время она пытается добиться открытия школ для девочек. Нарушенные талибами обещания привели к тому, что она стала активным борцом за женское образование.
*Я мечтаю только о том, чтобы в Афганистане призвали к ответственности бывших членов правительства за их преступления против народа.
Минг-На Вен
МакаоАктриса
Она была голосом Мулан в одноименном полнометражном мультипликационном фильме 1998 года и Мулан II (2004). Минг-На Вен также снималась в популярном американском телесериале "Скорая помощь" и в сериале "Незачаточный", одном из немногих американских сериалов, в котором главную роль исполняет актриса с азиатскими корнями.
В настоящий момент она исполняет роль Феннек Шэнд в популярном сериале "Мандалорец", и появится в новом сериале "Книга Бобы Фетта". В 2019 году Минг-На стала лауреатом премии "Легенды Диснея".
В 2022 году она получит и свою собственную звезду на голливудской "Аллее славы".
*Перезапустить мир - это не вариант, да и зачем идти вспять? Я верю, что любое событие имеет цель. Каждый новый день - это своего рода перезапуск. Поэтому с благодарностью живите сегодняшним днем.
Ребел Уилсон
АвстралияАктриса, писательница и продюсер
Суперзвезда Голливуда, актриса, писательница, продюсер и режиссер и... дипломированный юрист. Ее актерская карьера началась на подмостках сиднейских театров, где она часто сама для себя писала роли. Она получила известность, играя в австралийских комедийных фильмах и шоу еще до переезда в США в 2010 году
Ее дебютом в Голливуде была роль в комедийном фильме "Свадебный разгром". Она также снималась в получившем Оскара "Кролике Джоджо", но самую большую известность ей принесла музыкальная трилогия "Идеальный голос", где она сыграла Жирную Эми.
В 2022 году Уилсон намеревается снимать свой собственный художественный фильм.
*Разнообразие, уважение и всеобщий охват должны быть необсуждаемой константой во всех областях человеческой деятельности.
Бенафша Якуби
АфганистанБорец за права инвалидов
И Якуби, и ее муж полностью лишены зрения. Они основали организацию Rahyab, которая предоставляет образование и реабилитацию слепым в Афганистане. Правозащитница, Бенафша Якуби также является одним из комиссаров Независимой комиссии по правам человека в стране, уделяя особенное внимание образованию слепых детей.
После возвращения Талибана, ей пришлось покинуть страну, но она остается активным защитником прав людей с ограниченными возможностями, которые, как она опасается, снова могут оказаться на положении людей второго сорта.
Отсутствие должного уровня услуг для инвалидов, невозможность свободно передвигаться и дискриминация остаются серьезными пробемами в Афганистане, где доля людей с ограниченными возможностями на душу населения одна из самых высоких в мире. Частично это является следствием десятилетий войн и конфликтов.
*Если у меня и есть какая-то надежда, то я хочу чтобы моя страна стала более свободной, более терпимой ко всем, и чтобы мы, все афганцы, работали на ее развитие.
Малала Юсуфзай
ПакистанВместе со своим отцом основала "Фонд Малалы"
Самый молодой лауреат Нобелевской премии мира. Активистка за образование девочек в Пакистане, посланник мира ООН. Активно выступала за права девочек на образование с 11-летнего возраста.
Малала начала общественную деятельность с блогов, написанных для Би-би-си, о жизни под контролем талибов и их запрете на женское образование. В октябре 2012 года вооруженный мужчина ворвался в ее школьный автобус и выстрелил ей в голову.
Она выжила и после выздоровления продолжила активистскую деятельность в созданной ею и ее отцом некоммерческой организации "Фонд Малалы". Работа фонда направлена на то, чтобы построить мир, где девочки могут без страха за свою жизнь учиться и быть лидерами.
*На сегодняшний день сотни миллионов девочек не ходят в школу. Я хочу увидеть такой мир, в котором каждая девочка могла бы на протяжении 12 лет получать бесплатное, безопасное и качественное образование, мир, в котором каждая из них могла бы учиться и лидировать.
Зала Зазай
АфганистанСотрудник полиции
Первая женщина на посту заместителя начальника полицейского отдела уголовных расследований в афганской провинции Хост. Ситуация в этом районе всегда была очень неспокойной из за высокой активности повстанческих группировок. Второй лейтенант Зала Зазай - одна из 4000 женщин-полицейских в Афганистане. Она проходила подготовку в полицейской академии в Турции.
За время прохождения службы ей приходилось сталкиваться с запугиваниями со стороны своих коллег-мужчин и угрозами со стороны боевиков.
После того, как Талибан вновь захватил власть в Афганистане в 2021 году, Зазе пришлось бежать из страны. Она часто высказывает опасения за судьбу других женщин-офицеров полиции, оставшихся в стране.
*Я мечтаю о времени, когда я снова смогу надеть форму и бросить вызов традиционному патриархальному обществу. Я хочу снова работать на благо афганских женщин в отдаленных местах, где у них нет даже права на работу.
Кто и по какому принципу составлял список этих 100 женщин?
Команда Би-би-си, занимающаяся проектом "100 женщин", составила шортлист из отобранных ими кандидатур, а также из кандидатур, предложенных сотрудниками Всемирной службы Би-би-си на разных языках.
Мы искали женщин, чьи имена звучали в выпусках новостей, или тех, кто как-то повлиял на ход важных политических и общественных событий этого года.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Кроме того, мы отобрали женщин, чья жизнь может служить вдохновляющим примером, кто сумел достичь выдающихся результатов в своей деятельности, или тех, кто оказал влияние на жизнь общества, даже если их истории и не попадали в новостную повестку дня.
Затем, имена, попавшие в шортлист, оценивались относительно девиза нынешнего года: "Женщины, нажавшие "перезагрузку", то есть те, кто сыграл важную роль в переоценке мировых ценностей после пандемии, которая вынудила многих из нас переосмыслить наш образ жизни.
Кроме того, мы стремились, чтобы в этот список попали представительницы со всего мира, отобранные с соблюдением максимальной объективности.
В этом году команда проекта Би-би-си "100 женщин" приняла беспрецедентное решение выделить половину списка женщинам из одной страны - Афганистана.
События этого года привели к тому, что миллионы афганцев живут в неуверенности перед будущим. Правозащитные организации выразили беспокойство по поводу того, что права и свободы женщин Афганистана при талибах будут существенно урезаны на неограниченный срок.
Выделив половину списка женщинам, живущим в Афганистане, либо тем, кто работал в этой стране, мы хотели подчеркнуть, какое огромное число женщин просто исчезли из общественной жизни, а также дать голос тем, кого заставляют молчать, кто был вынужден бежать из страны, пополнив ряды афганской диаспоры за рубежом.
3 декабря "Талибан" выпустил постановление от имени верховного лидера, приказавшего всем министерствам "принять серьезные меры" по соблюдению прав женщин.
В нем содержатся указания о вступлении в брак и собственности, принадлежащей женщинам. В нем говорится, что женщин нельзя принуждать к замужеству и что их не следует считать "собственностью". Однако это заявление подверглось критике за то, что в нем нет ни слова о праве девочек на получение среднего образования и урезаны возможности трудоустройства для женщин.
Некоторые афганские женщины выступают в этом списке анонимно для того, чтобы обеспечить их безопасность и безопасность их семей. Это сделано с их согласия и в соответствии с правилами Би-би-си.
Над проектом работали
Продюсеры и редакторы: Валерия Перассо, Амелия Баттерли, Лара Оуэн, Джорджина Пиерс, Кавун Камуш, Хания Али, Марк Шей. Редактор проекта Би-би-си "100 женщин" Клэр Уильямс. Выпуск: Пол Сарджент, Филиппа Джой, Ана Лючия Гонсалес. Разработка: Айю Видъянингсикх Иджайа, Александр Иванов. Дизайн: Деби Лойзу, Зои Бартоломью. Иллюстрации Джулии Дастмалчи.
Photo copyrights: Fadil Berisha, Gerwin Polu/Talamua Media, Gregg DeGuire/Getty Images, Netflix, Manny Jefferson, University College London (UCL), Zuno Photography, Brian Mwando, S.H. Raihan, CAMGEW, Ferhat Elik, Chloé Desnoyers, Reuters, Boudewijn Bollmann, Imran Karim Khattak/RedOn Films, Patrick Dowse, Kate Warren, Sherridon Poyer, Fondo Semillas, Magnificent Lenses Limited, Darcy Hemley, Ray Ryan Photography Tuam, Carla Policella/Ministry of Women, Gender and Diversity (Argentina), Matías Salazar, Acumen Pictures, Mercia Windwaai, Carlos Orsi/Questão de Ciência, Yuriy Ogarkov, Setiz/@setiz, Made Antarawan, Peter Hurley, Jason Bell, University of Sheffield Hallam, Caroline Mardok, Emad Mankusa, David M. Benett/Getty, East West Institute Flickr Gallery, Rashed Lovaan, Abdullah Rafiq, RFH, Jenny Lewis, Ram Parkash Studio, Oslo Freedom Forum, Kiana Hayeri/Malala Fund, Fatima Hasani, Nasrin Raofi, Mohammad Anwar Danishyar, Sophie Sheinwald, Payez Jahanbeen, James Batten.
Что такое проект "100 женщин"
Каждый год проект Би-би-си "100 женщин" выбирает 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира. Мы снимаем о них документальные фильмы и пишем статьи, а также берем у них интервью, рассказывая об их жизни. Следуйте за историями "100 женщин" в Instagram, Facebook и Twitter.