Стивен Спилберг возродил "Вестсайдскую историю". И это главный претендент на "Оскара"

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

29 минут назад

Автор фото, Photo by Niko Tavernise

В эти дни в мировой прокат, в том числе и в России, выходит новый фильм Стивена Спилберга "Вестсайдская история". Римейк классической картины 1961 года уже получил прекрасную прессу, и ведущие киноиздания мира считают его самым явным фаворитом на многочисленные "Оскары" 2022 года.

К своему юбилею (18 декабря ему исполняется 75 лет) Стивен Спилберг подходит в статусе живого классика, одного из самых известных, уважаемых и авторитетных киномастеров планеты. В истории мирового кино нет другого режиссера, столь же разностороннего и столь же в равной степени успешного в самых разных жанрах.

За свою более чем полувековую карьеру кинематографиста Спилберг снимал все: и напряженные психологические драмы ("Дуэль"), и фантастику ("Близкие контакты третьего рода", "Инопланетянин", "Война миров", "Особое мнение"), и приключенческие боевики ("Индиана Джонс"), и леденящие кровь триллеры ("Челюсти", "Парк Юрского периода"), и военные драмы ("Спасти рядового Райана"), и основанные на реальных политических событиях ХХ века и проникнутые острым и точным ощущением истории картины ("Список Шиндлера", "Мюнхен", "Шпионский мост") и даже детскую анимацию ("Большой и добрый великан", "Приключения Тинтина") и многое-многое другое.

Однако до сих пор в его обширной фильмографии не было ни римейков, ни мюзиклов.

Спилбергу было 15 лет - самый восприимчивый возраст, возраст становления - когда в 1961 году на экраны вышла оригинальная "Вестсайдская история".

Брызжущий яркими красками и великолепной зажигательной музыкой фильм не мог не захватить воображение впечатлительного юноши. Точнее, как вспоминает он, знакомство с "Вестсайдской историей" началось у него еще раньше, с того, что в семье, где всегда любили и слушали музыку, появился вдруг альбом с записью появившегося в 1957 году бродвейского спектакля.

"Я влюбился в эту музыку сразу же. Еще совсем мальчишкой я выучил все до одной песни наизусть и пел их безостановочно, испытывая терпение своих родителей. Они вошли в мою ДНК. Уж не знаю как и почему, но мне всегда казалось очевидным и неизбежным, что рано или поздно я найду способ поработать над "Вестсайдской историей", - вспоминает он.

Идею сделать собственную версию классической картины Спилберг пронес через всю жизнь.

Автор фото, Photo by Niko Tavernise Подпись к фото, Стивен Спилберг на съемках "Вестсайдской истории". На заднем плане - исполнительница роли Валентины Рита Морено, игравшая и 60 лет назад в оригинальном фильме

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Я убежден, что великие истории нужно пересказывать вновь и вновь - в том числе, и для того, чтобы отразить меняющееся нами их восприятие. В этой истории замечательно то, что, как бы ни менялся мир вокруг нас, уроки и смысл ее остаются неизменны. Десятилетиями она захватывала зрителя не потому, что это очередная история о любви, а потому, что заключенная в ней культурная значимость - любовь побеждает предрассудки и нетерпимость - со временем актуальности своей не теряет", - говорит о причинах своего обращения к "Вестсайдской истории" режиссер.

Как начиналась "Вестсайдская история"

В 1957 году американский драматург Артур Лоурентс, взяв за основу шекспировскую трагедию "Ромео и Джульетта", написал о вражде двух подростковых банд на улицах современного ему Нью-Йорка - и о любви двух молодых людей, принадлежащих к различным группировкам.

Автор фото, 20th Century Studios Подпись к фото, Спилберговская "Вестсайдская история", как и оригинальный фильм 1961 года, во многом повторяет сюжетные ходы шекспировских "Ромео и Джульетты" - вплоть до классической сцены на балконе

Банды эти, хоть социально они и были близки друг другу - обе принадлежали к низшим слоям городской бедноты - разделяла острая национальная вражда. "Ракеты" - белые, "Акулы" - пуэрториканцы, массово переселявшиеся в послевоенные годы из своего присоединенного к США, но остающимся и испаноязычным и ужасающе бедным Пуэрто-Рико. Откровенно враждебные, жестокие и нередко трагичные столкновения на этнической почве для Нью-Йорка конца 1950-х были обычным явлением и служили прекрасным фоном для переноса шекспировской истории о вражде двух кланов на современную почву.

Для работы над спектаклем - а начиналась "Вестсайдская история", как и положено мюзиклу, как театральный спектакль - Лоурентс привлек блестящую команду: режиссера и хореографа Джерома Роббинса, композитора Леонарда Бернстайна (оба к тому времени уже были признанными мастерами музыкального театра) и начинающего либреттиста и композитора Стивена Сондхайма.

Бродвейская постановка 1957 года выдержала 732 представления, была номинирована на шесть премий "Тони" и получила две, в том числе за лучший мюзикл, после чего отправилась путешествовать по театрам мира.

Экранизация была неизбежной, и 1961 году та же команда - только к специализирующемуся все же главным образом на хореографии Джерому Роббинсу присоединился опытный кинематографист Роберт Уайз, уже удостоенный "Оскара" за монтаж классического "Гражданина Кейна" Орсона Уэллса и будущий постановщик "Звуков музыки" - выпустила и фильм "Вестсайдская история".

Автор фото, LMPC/Getty Images Подпись к фото, Рекламный плакат к оригинальной "Вестсайдской истории" 1961 года

Захватывающая своим драматизмом история, погруженная в узнаваемые кварталы решительно перестраивающегося на рубеже 1950-60-х годов Нью-Йорка; искрящаяся, с использованием только-только входящих в моду латинооамериканских мотивов и ритмов музыка Бернстайна; искрометная, вынесенная на реальные городские улицы хореография Роббинса, определившая на десятилетия вперед характер танца в киномюзиклах; остросовременные тексты песен Сондхайма - этот неотразимый коктейль обеспечил фильму грандиозный успех.

Ну и, конечно, актеры: Натали Вуд в роли пуэрториканки Марии, Ричард Беймер - ее возлюбленный Тони, Рита Морено - Анита, подруга брата Марии Бернардо, которого Тони убивает в страшной драке между "Ракетами" и "Акулами".

Фильм стал самой коммерчески успешной картиной 1961 года, был номинирован на одиннадцать "Оскаров" и получил десять - в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру, а Джером Роббинс к тому же получил еще и специального "Оскара" за выдающуюся хореографию.

Леонард Бернстайн утвердился как выдающийся американский композитор, а Стивен Сондхайм с "Вестсайдской истории" начал свою блистательную карьеру в истории американского мюзикла, которая завершилась его смертью 26 ноября 2021 года в возрасте 91 года.

Песни из мюзикла - "America", "Tonight", "Somewhere" и многие другие - вошли в классику популярной музыки.

Вот как знаменитая "America" звучала в оригинальном фильме 1961 года

В 1997 году фильм был внесен в Национальный реестр кино Библиотеки Конгресса США как обладающий "культурной, исторической и эстетической значимостью".

В 2007 году читатели британского еженедельника Observer признали "Вестсайдскую историю" лучшим мюзиклом в истории кино.

"Вестсайдская история" Спилберга

Даже сам Спилберг, со всем его опытом и десятилетиями накопленной безукоризненной репутацией, не без душевного трепета брался за переделку универсально признанного киношедевра.

"Никогда еще, за всю свою карьеру, я не подходил к новой работе с такой робостью, - признается режиссер. - По-настоящему страшно взять шедевр и попытаться взглянуть на него другими глазами и с другим чувством, не подрывая при этом цельности и значимости считающегося лучшим в своем жанре оригинала".

"Вновь и вновь, - продолжает он, - ты требуешь от себя оправдания покушения на святыню. Мы все жили с этим чувством, и риск, который мы на себя взвалили, чувствовался на протяжении всей работы. Все участники проекта прониклись граничащими с религиозным поклонением огромными любовью и уважением к легендарному оригиналу и его создателям. Но мы также понимали, что должны сделать фильм для нашего времени с современным пониманием и современными ценностями".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стивен Спилберг руководит "спонтанным" танцем своих актеров во время съемок фильма в нью-йоркском Гарлеме. 19 июля 2019 г.

Первое и самое принципиальное решение, к которому пришли режиссер и привлеченный им к работе над сценарием Тони Кушнер (с ним Спилберг уже делал "Мюнхен" и "Линкольн"), состояло в отказе от переноса действия с 1950-х годов в наше время.

Проблематика оригинальной картины, как говорит Кушнер, никуда не ушла. "Расизм, ксенофобия, наследие колониализма, нищета - все то, что питало создателей оригинальной "Вестсайдской истории", - по-прежнему с нами".

Они, правда переместились в другие места, и тем более остро и актуально напомнить сегодняшнему зрителю, что было на месте нынешнего роскошного нью-йоркского Вест-Сайда.

Фильм открывается панорамой разрухи. Такое ощущение, что мы не в Нью-Йорке, а в разбомбленном Сталинграде, Берлине или Лондоне. Раскачиваемые подъемными кранами огромные чугунные шары крушат последние уцелевшие остовы разрушенных зданий. На ограде надпись "Линкольн-центр". Ага, все понятно, здесь, на месте снесенных полутрущобных старых домов через год-два появится величественный Линкольн-центр, обращенное к Центральному парку сердце культурной жизни Нью-Йорка.

Все действие картины происходит к западу от Бродвея, между 60 и 70 улицами, Центральным парком и рекой Гудзон. В 1957 году, во время действия фильма здесь располагались два района - белый Линкольн-сквер и пуэрториканский Сан Хуан Хилл. Сносимые дома - жизненная и культурная среда их жителей, и лишенные ее подростки сражаются и друг с другом, и с полицией за территорию.

Пока же жизнь бьет ключом, и на яркие, пестрые, разукрашенные флагами и цветастыми вывесками улицы выплескиваются такие же яркие юноши и девушки. Они брызжут энергией, весельем и радостью, и их разговор спонтанно и естественно перетекает в песню, а размеренный шаг так же спонтанно и естественно взрывается танцем.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Начавшееся в танцзале - как и у Шекспира на балу - противостояние двух группировок приводит в конце концов к трагическому результату

Нет смысла пересказывать сюжет драматичной истории. Даже те, кто не видел оригинальную "Вестсайдскую историю", знают шекспировский сюжет. Его ключевые моменты - и романтическая сцена на балконе, и досадные неверно переданные послания между возлюбленными, и трагическая гибель героя - перенесены и в новый фильм.

Спилбергу удалось наладить и прямую, непосредственную преемственность с оригинальным фильмом Уайза-Роббинса.

Роль Аниты, подруги брата Марии Бернардо, ненароком убитого в драке ее возлюбленным Тони, в том фильме играла 19-летняя американская актриса пуэрториканского происхождения Рита Морено. Она тогда получила "Оскара" за лучшую женскую роль второго плана.

Автор фото, Photo by Niko Tavernise Подпись к фото, 90-летняя Рита Морено, сыгравшая в оригинальной "Вестсайдской истории" роль Аниты, снялась и в фильме Спилберга, став связующим звеном между двумя фильмами

Сегодня ей вот-вот исполнится 90, и специально для нее Кушнер и Спилберг переделали роль Дока, владельца магазинчика, где работает Тони, в роль его вдовы Валентины. Актриса с энтузиазмом взялась за роль и даже стала одним из исполнительных продюсеров картины. Ее умудренная жизненным опытом героиня - моральный и нравственный стержень в мире вражды, нетерпимости и ненависти. Будет неудивительно, если и шесть десятилетий спустя за новую "Вестсайдскую историю" Морено вновь получит "Оскара" за лучшую роль второго плана.

В главной роли Марии - 20-летняя дебютантка Рейчел Зеглер. Это ее первая роль в кино, хотя еще в школьном театре она активно играла в мюзиклах. В 2018 году, 16-летней школьницей, она увидела в твиттере объявление о наборе актеров для новой версии "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга. Так же, через твиттер она отправила два клипа с песнями из мюзикла "Tonight" и "I Feel Pretty" и - как в сказке - оказалась отобрана из 30 тысяч других претендентов.

Автор фото, 20th Century Studios Подпись к фото, Исполнители главных ролей Рейчел Зеглер и Энсел Эльгорт

В роли Тони - 26-летний Энсел Эльгорт, более всего известный, пожалуй, главной ролью в фильме "Малыш на драйве". Сочетание романтической внешности и внутренней силы, мужества делает его идеальным героем картины.

Ничуть не уступают главным героям и безудержно одержимые противостоянием лидеры двух банд: Рифф - лидер "Ракет" (Майк Фейст) и Бернардо, брат Марии и лидер "Акул" (Дэвид Альварез).

Ну, конечно, музыка. Блистательные мелодии Леонарда Бернстайна звучат сегодня так же свежо, как и 60 лет назад. А приглашенный Спилбергом за дирижерский пульт Густаво Дудамель, несмотря на годы работы в США, нисколько не утратил свой вывезенный из родной Венесуэлы горячий латиноамериканский темперамент, столь нужный для этой музыки.

Автор фото, Lawrence K. Ho/Getty Images Подпись к фото, Темпераментный венесуэлец Густаво Дудамель - идеальный для нового фильма интерпретатор пронизанной латино-американскими ритмами зажигательной оригинальной музыки Леонарда Бернстайна

Сделано с любовью

Римейк - сложный и таящий в себе множество подводных камней жанр. Есть, конечно, примеры римейков, далеко превосходящие по своим качествам оригинал. Случается это правда, почти исключительно в тех случаях, когда сам оригинал был далек от шедевра. Вспоминается блистательная "Некоторые любят погорячее" ("В джазе только девушки"), переделанная из блеклой и грубоватой немецкой комедии "Фанфары любви".

А Стивен Содерберг в своих "Одиннадцати друзьях Оушна" с Джорджем Клуни, Брэдом Питтом, Мэтом Деймоном и Джулией Робертс сумел превзойти, казалось бы, непревзойденный оригинал 1960 года со всей блистательной "Крысиной стаей" (Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Сэмми Дэвис-мл. и Питер Лоуфорд) и примкнувшей к ним Ширли Маклейн.

Есть, разумеется, и обратные примеры: авторы римейка, стремясь блеснуть оригинальностью, теряют все очарование и прелесть оригинала. "Бен Гур" Тимура Бекмакбетова не смог даже приблизиться к величественному эпосу Уильяма Уайлера 1959 года; женские "Охотники за привидениями", несмотря на звезд Мелиссу Маккарти и Кристен Уиг, не смогли повторить остроумие и свежесть оригинального фильма с Биллом Мюрреем и Дэном Эйкройдом.

Не спасает и почтительно-благоговейное следование оригиналу. Талантливейший Гас Ван Сант, кадр за кадром, ракурс за ракурсом повторил шедевр Хичкока "Психоз", получив в результате лишь бледную (несмотря на добавленный цвет) копию.

Автор фото, 20th Century Studos Подпись к фото, Фильм мастерски и изобретательно снят постоянным оператором Спилберга Янушем Камински

Спилберг не стремился радикально обновить старую добрую "Вестсайдскую историю" - все сюжетные ходы, мизансцены, отчасти хореография, даже давно утраченный внешний облик Нью-Йорка 1950-х скрупулезно и любовно воспроизведены.

И все же новая "Вестсайдская история" - острый, современный, актуальный, дышащий жизнью и свежестью фильм.

Те, кто помнят оригинал, с удовольствием погрузятся в его хорошо знакомый, но обновленный мир. Те же, кто придет смотреть эту историю впервые, познакомятся с нестареющей прелестью классического мюзикла.