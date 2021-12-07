Почему Россия продает Сербии газ так дешево?

Йована Георгиевски, Алексей Ильин

Би-би-си

45 минут назад

Автор фото, Dmitry Feoktistov/Tass

В конце года "Газпром" заключает новые контракты на поставку газа. Это происходит на фоне исторически высоких цен на газ - тысяча кубометров на бирже уже несколько недель торгуется на уровне тысячи долларов. Беларуси в ближайший год корпорация собирается продавать газ по 128,5 доллара за тысячу кубометров, а Сербии в ближайшие полгода - по 270 долларов. Би-би-си на примере Сербии объясняет, как работает "газовая дипломатия".

"Это для нас спасение, не будет проблем с электричеством, газом и отоплением", - так президент Сербии Александр Вучич охарактеризовал итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 24 ноября.

На этих переговорах Вучич и Путин договорились об одном из самых важных вопросов для экономики Сербии: с начала 2022 года будет действовать новый контракт с "Газпромом" о поставках газа по цене 270 долларов за тысячу кубометров.

Тысяча кубометров газа на бирже сейчас стоит более тысячи долларов, а "Газпром" оценивал цену газа на экспорт в дальнее зарубежье в IV квартале на уровне 550 долларов за тысячу кубометров.

"Газпром" обычно не раскрывает деталей контрактов с другими странами - объемы поставок и цену обычно называют политики из этих стран или представители "Газпрома" в отдельных заявлениях. С Беларусью, которая неизменно пользуется политической и экономической поддержкой России, на 2022 год был заключен новый контракт на поставку газа по цене 128,5 доллара за тысячу кубометров - по этой же цене газ предоставляли стране и в 2021 году. Китаю же Россия, согласно таможенной статистике КНР, поставляет газ за 171 доллар за тысячу кубометров.

"Газ - это, прежде всего, политический инструмент", - считает сербский экономист и бывший посол Сербии в Беларуси Сречко Джукич. Он напоминает, что Молдова во главе с проевропейским президентом Майей Санду, сменившей ее пророссийского предшественника Игоря Додона, в будущем будет платить за газ больше - 450 долларов за тысячу кубометров.

У Сербии оказалась иная ситуация. Низкая цена на газ выгодна Белграду и Москве с политической точки зрения: власти Сербии зарабатывают себе политические очки, а России важно иметь надежного союзника в Европе, говорит российский эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

"Вучич теперь может говорить, что он обещал самую низкую цену на газ в Европе, и вот он ее привез из Сочи. Сербия и не скрывает своих политических аргументов в газовых переговорах: она обещает не вступать в НАТО и ЕС и оставаться союзником России, она умело использует свое геополитическое положение, чтобы Россия соглашалась на какие-то особые условия в рамках торговли газом", - говорит он.

Эксперты также говорят и об экономических предпосылках. Как работает "газовая дипломатия"?

Газ как политический вопрос

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В конце ноября, перед отъездом в Сочи, Александр Вучич на пресс-конференции говорил: "Если мы получим цену в 500 долларов за 1000 кубометров, это будет хорошо".

Еще в октябре этого года Россия предложила Сербии платить за газ 790 долларов за тысячу кубометров - это в три раза больше, чем договорено по итогам встречи Путина и Вучича в Сочи.

Правительство Сербии своим гражданам представило предложение "Газпрома" как цену, которую может обрушить только Вучич в переговорах с Путиным, объясняет в беседе с Би-би-си сербский эксперт по энергетике Милош Здравкович.

"Мы получили невероятную цену и сэкономили 300 миллионов евро - это стоимость одного национального стадиона", - заявил Вучич..

Здравкович считает, что соглашение позволило Сербии и России дать политические сигналы.

"Сербии это позволило представить соглашение как победу сербской дипломатической команды, а России дало возможность продемонстрировать мягкую силу и показать, что страны, у которых хорошие отношения с Москвой, будут иметь более дешевый газ", - говорит Здравкович.

"Учитывая дружественные отношения между странами и большой объем кооперации, в том числе в газовой сфере, Москва пошла навстречу партнерам. Кроме того, в Сербии имеются перспективы роста потребления российского газа, и "Газпром" заинтересован в том, чтобы поддержать этот спрос", - говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Автор фото, Mikhail Klimentyev/TASS Подпись к фото, Александр Вучич (слева) и Владимир Путин договорились о цене на газ на переговорах в Сочи

Пикин объясняет, почему для "Газпрома" это не низкая цена, а фактически для него прибылен любой контракт, если цена в нем превышает 100 долларов за тысячу кубометров.

"Нормальная цена для "Газпрома" всегда находилась в диапазоне от 200 до 300 долларов, поэтому 270 долларов за тысячу кубометров - это хорошая цена. Не надо забывать, что "Газпром" работает по долгосрочным контрактам, формула в которых содержит как спотовую величину, так и привязку к нефтяной корзине, и цена по ним значительно ниже рыночных", - объясняет эксперт.

Действительно, на прошлой неделе "Газпром" сообщил о рекордной прибыли: за первые девять месяцев 2021 года газовый гигант заработал 1,5 трлн рублей (более 20 млрд долларов) - эта сумма превышает размер прибыли за любой полный календарный год в истории компании, утверждал зампред правления ПАО "Газпром" Фамил Садыгов.

Какое место занимает Сербия на газовой карте Европы?

Сербские эксперты говорят не только о политическом значении Сербии, но и об экономических причинах.

1 января 2021 года торжественно запущена сербская часть газопровода Балканский поток - продолжения "Турецкого потока". Таким образом, пункт доставки газа для Сербии перенесен с украинско-венгерской границы на турецко-болгарскую границу. Это позволило России обойти Украину при поставках газа в Венгрию и Хорватию, которые начались в октябре.

"Сербия стала транзитной страной, через территорию которой поставляется гораздо больше газа, чем потребляется в стране", - говорит сербский эксперт по энергетике Александр Ковачевич.

Сербия покупает газ у России в соответствии с долгосрочным межгосударственным соглашением, ратифицированным в 2012 году. На основании этого соглашения в 2013 году было подписано соглашение между "Газпромом" как поставщиком и компанией "Югоросгаз" как импортером в Сербии.

"Югоросгаз" - русско-сербская компания, которая с 2007 год служит посредником между "Газпромом" и сербской газовой госкомпанией "Сербиягаз". "Газпром" является совладельцем "Югоросгаза" с долей в 50%.

Россия в своих руках держит значительную часть нефтяной инфраструктуры Сербии.

В 2009 году "Газпром нефть" стала мажоритарным владельцем компании под названием "Нефтяная промышленность Сербии" (НИС). Сейчас доля "Газпром нефти" в этой компании составляет 56%.

"НИС" - это бывшая государственная компания, которая в 2005 году была реструктурирована и часть ее продана российским акционерам. При этом Сербия создала новую государственную нефтяную компанию - "Сербиягаз", которая на 100% принадлежит государству.

Сегодня "НИС-Газпром нефть" занимается разведкой, добычей и переработкой нефти, эксплуатируя нефтяные и газовые месторождения не только в Сербии, но и в соседних Румынии, Боснии и Герцеговине.

Компания управляет известной на Балканах сетью автозаправочных станций под брендами NIS Petrol и Gazprom, которых больше 400.

Россия также профинансировала строительство подземного хранилища газа "Банатский двор", который открылся в 2011 году и стал одним из крупнейших в Юго-Восточной Европе. Сейчас "Газпром" является совладельцем "Банатски Двор Д.О.О" - компании, управляющей хранилищем вместе с государственным "Сербиягазом".

"Инвестируя в сербскую нефтяную промышленность скидками на газ, "Газпром" фактически инвестирует в собственную прибыль", - говорит Милош Здравкович.

"За последние годы Сербия стала страной, в которой "Газпром" имеет серьезный коммерческий интерес, и поэтому она теперь получила более выгодную цену на газ", - говорит Ковачевич.

Выборы и контракт на полгода

Перед отъездом в Сочи президент Сербии объявил о новом соглашении сроком на пять-шесть лет. Однако после встречи Путина и Вучича стало известно, что новое соглашение будет действовать только в течение следующих шести месяцев.

Это нетипично, поскольку "Газпром" обычно заключает контракты на несколько лет, напоминает Ковачевич.

В течение следующих шести месяцев в Сербии решаются важные политические вопросы - в стране пройдут общие выборы.

"Сербия получила временную цену, пока политическая ситуация не прояснится", - говорит Джукич.

По его оценкам, цена на газ в будущем будет зависеть от результатов выборов.

"Я ожидаю, что Белград окажется в руках оппозиции, чего ждать от президентских выборов пока непонятно, а что касается выборов в парламент, будет вестись ожесточенная борьба", - считает Джукич.

Эксперт по энергетике Милош Здравкович, считает, что в ближайшие полгода отношения между Европой и Россией в сфере газа нормализуются, а это повлияет на цену газа для Сербии.

По его словам, "повышение цены на газ до небес невыгодно для России".