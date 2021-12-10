"Омикрон": что известно о новом варианте коронавируса и как от него защититься?

  • Николай Воронин
  • Корреспондент по вопросам науки
омикрон

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Появление нового варианта коронавируса Sars-Cov-2 положило конец осторожному оптимизму экспертов и надеждам на скорое окончание пандемии Covid-19. ВОЗ официально классифицировала мутировавший вирус как вариант, вызывающий опасения (VOC), и присвоила ему код "Омикрон".

Информация о новом варианте, поступающая из разных стран, пока обрывочна и нередко противоречива. Эксперты высказывают опасения, что мутировавший вирус может хуже определяться тестами, а то и вовсе научился обходить нашу иммунную защиту - так что прививка больше не является гарантией легкого протекания инфекции.

Действительно ли это так? Что о новом варианте коронавируса известно наверняка, а что пока остается на уровне предположений? Русская служба Би-би-си отвечает на вопросы по поводу "Омикрона", которые чаще всего задают в поисковиках.

Когда и как был обнаружен "Омикрон", откуда он появился?

Всемирная организация здравоохранения узнала о новом варианте коронавируса 24 ноября от властей Южной Африки, где к тому моменту уже на протяжении двух с лишним недель наблюдался уверенный рост заболеваемости Covid-19.

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Многие страны сразу после обнаружения нового штамма запретили въезд из Южной Африки. Власти ЮАР настаивают, на это нет оснований

В тот же день ВОЗ взяла под усиленное наблюдение вариант B.1.1.529 (именно под таким названием "Омикрон" был известен до того, как получил собственное имя), а еще через два дня, 26 ноября, официально классифицировала его как вызывающий опасение.

Согласно рабочему определению ВОЗ, у экспертов организации есть основания считать, что "Омикрон" отвечает по меньшей мере одному из трех условий:

  • он более заразен (то есть легче передается от человека к человеку);
  • вызываемое им заболевание протекает в более тяжелой форме;
  • он снижает эффективность действующих мер диагностики и лечения или хуже реагирует на иммунную защиту.

Расшифровка генома вируса помогла установить, что первые случаи заболевания, вызванные новым вариантом, были диагностированы в ЮАР еще 9 ноября. То есть как раз примерно тогда, когда в стране началась новая, четвертая по счету волна инфекции.

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Что о новом варианте уже известно наверняка?

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Короткий ответ - почти ничего, что можно было бы утверждать с достаточной долей уверенности, подкрепленной масштабными исследованиями.

Совершенно точно известно лишь то, что "Омикрон" значительно отличается от предыдущих вариантов: в его геноме ученые насчитали пять десятков мутаций, каждая из которых может повлиять на набор производимых белков - а следовательно, и на свойства вируса.

"Предварительные данные говорят, что с этим вариантом связан повышенный риск повторного заражения по сравнению с другими [VOC], - предупреждает ВОЗ. - Установлено, что этот вариант распространяется быстрее, чем во время предыдущих вспышек инфекции. Из этого следует, что он может иметь большие перспективы распространения".

Чтобы убедиться в быстром распространении "Омикрона" в ЮАР, достаточно взглянуть на график роста заболеваемости в стране. На нем отчетливо видно, что четвертая волна инфекции идет в рост даже быстрее предыдущей, спровоцированной вариантом "Дельта".

Текущая волна заболеваемости представлена на графике черной линией, предыщущая (третья) - синей

Впрочем, как отмечают эксперты, это вовсе не обязательно означает, что в других странах "Омикрон" поведет себя так же. В декабре прошлого года в ЮАР уже был обнаружен вариант "Бета", ставший причиной второй ковидной волны (красная линия на графике).

И хотя проведенные позже исследования подтвердили, что инфицированные "Бетой" болеют тяжелее и умирают чаще, этот вариант вируса так и не стал доминирующим, и вскоре его вытеснила "Дельта".

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Почему эти мутации вызывают опасения и как они могут повлиять на свойства вируса?

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Из пятидесяти обнаруженных в "Омикроне" мутаций почти две трети расположены в том фрагменте генома, который определяет состав (а следовательно, и геометрическую форму) спайк-протеина - того самого белка, из которого состоят шипы вируса, напоминающие солнечную корону.

Из этого следует три важных вывода.

Во-первых, поскольку именно шипы помогают вирусу проникать в клетку, любое изменение формы белка может означать, что вирус эволюциронировал и "научился" делать это более эффективно - то есть повысилась его заразность.

Во-вторых, именно по этим шипам зачастую определяют возбудителя болезни. Многие ПЦР-тесты запрограммированы на поиск именно спайк-протеина, а значит изменение его формы может отразиться на качестве диагностики.

И в-третьих, нейтрализация именно этих шипов является основной задачей антител - как у переболевших, так и у вакцинированных. А значит, любые изменения в белке могут привести к снижению иммунитета и ослабить действие вакцин.

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Может ли он вызывать более тяжелое заболевание?

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"Омикрон": пустая паника или реальная угроза?

В теории - может, но достаточных доказательств этого у ученых пока нет, так что какие-либо выводы по этому поводу делать рано.

Более того, есть версия, что "Омикрон" вызывает более легко протекающую инфекцию. Во всяком случае, судя по предварительным данным и свидетельствам южноафриканских врачей, кажется, что большинство больных переносят заражение "Омикроном" легче, чем "Дельтой".

Впрочем, тут имеет смысл еще раз подчеркнуть: данные эти - предварительные и ненадежные. В частности, большинство пациентов в ЮАР, у которых был обнаружен мутировавший вирус, - относительно молодые люди в возрасте до 45-50 лет, а они в целом переносят Covid-19 существенно легче пожилых.

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Может ли "Омикрон" спровоцировать новую глобальную волну?

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Из-за "Омикрона" многие страны уже усилили антиковидные меры, например, вновь ввели ПЦР-тесты для приезжих

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно для начала определиться, что именно мы имеем в виду: новую волну чего?

Если речь о новых случаях инфекции и доле положительных тестов, то новая волна вполне возможна и даже весьма вероятна - если подтвердится информация о том, что "Омикрон" более заразен. Например, в Южной Африке, где был обнаружен новый вариант вируса, число инфицированных на сегодняшний день удваивается каждые три-четыре дня.

Более того, по предварительным данным, важную роль в быстром распространении инфекции играет и то, что "Омикрон" успел частично адаптироваться к нашей иммунной защите и с большей вероятностью заражает уже переболевших. А это еще один аргумент в пользу новой волны заражений.

Если же мы говорим о новой волне госпитализаций (то есть тяжелых случаев заболевания, когда пациентам требуется профессиональная помощь медиков), то она куда менее вероятна - особенно в странах с высокой долей привитого населения.

В странах, где вакцинирована лишь малая часть жителей, новая волна госпитализаций очень даже возможна. В той же ЮАР, где привиты лишь 24% взрослых, уже говорят об участившихся случаях тяжелого протекания инфекции во всех возрастных группах.

Чаще всего в больницу ожидаемо попадают больные в возрасте от 60 и старше. Однако почти столь же часто в стационар попадают дети в возрасте до пяти лет.

Из одной южноафриканской больницы поступают обнадеживающие сообщения, что госпитализированным пациентам реже требуется кислород. Впрочем, сотрудники больницы подчеркивают, что уверенно заявлять об этом пока рано.

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Когда мы что-то узнаем наверняка?

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Первоначальные данные подтверждают, что "Омикрон" заразнее других вариантов, но ученые предупреждают, что окончательные выводы делать рано

Более уверенный ответ на основной вопрос - является ли "Омикрон" более заразным вариантом вируса - мы должны получить уже в ближайшую пару недель, когда ученые из разных стран проанализируют местные цифры статистики.

В том, что касается снижения эффективности вакцин и ослабления иммунитета в целом, ясности не будет значительно дольше. На то чтобы понять, насколько хорошо вирус научился обходить нашу иммунную защиту, могут уйти месяцы наблюдений.

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Откуда взялась эта мутация?

Мутацией называют изменение генетического года, и это естественный процесс, непрерывно идущий в любом живом организме.

Такие изменения могут происходить под действием внешних факторов (например, солнечной радиации) или в результате "ошибки сборки".

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В Германии как и многих других странах просят показать сертификат о вакцинации или недавнем заболевании

Поскольку геном Sars-Cov-2 состоит из почти 30 тысяч азотистых оснований, при производстве каждой новой копии у вируса есть 30 тысяч возможностей ошибиться, вставив в цепочку неправильное звено.

Чем дольше длится инфекция, тем больше раз вирус успевает размножиться - а значит, тем больше мутаций может произойти.

Полсотни мутаций "Омикрона" означают, что вирус относительно долго размножался в каком-то одном организме, где и успел пройти весь этот длинный эволюционный путь.

Здесь имеет смысл упомянуть, что параллельно с коронавирусом в ЮАР бушует эпидемия ВИЧ. Вирусом иммунодефицита в этой стране заражен почти каждый пятый взрослый, а общее число ВИЧ-инфицированных - около 7,5 миллионов.

И "Бета", и "Омикрон" были относительно быстро обнаружены в ЮАР - не в последнюю очередь именно благодаря наличию в стране хорошо оснащенных лабораторий.

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Можно ли было этого избежать?

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Вакцинация в мире проходит очень неравномерно

Да, если бы глобальная прививочная кампания шла более равномерно.

В то время как в некоторых богатых странах часть населения уже получила третий укол вакцины от Covid-19, в странах Африки и других развивающихся государствах привита лишь незначительная доля взрослых.

В ЮАР две дозы вакцины получил лишь каждый четвертый житель, в Замбии - каждый двадцать пятый, в Демократической Республике Конго - каждый тысячный.

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При написании статьи использованы материалы и рекомендации ВОЗ, Министерства здравоохранения России, Национальной системы здравоохранения Великобритании, Центров по контролю и профилактике заболеваний США, разработчиков вакцин и другие источники.