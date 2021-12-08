Нищета, отчаяние и ранние браки. Девочки в Афганистане мечтают о школе и боятся будущего

Хьюго Уильямс, Али Хамедани

Би-би-си

15 минут назад

Автор фото, Reuters

С момента прихода к власти талибов в августе этого года девочки в Афганистане лишены возможности продолжать учебу в старших классах. Талибы уверяют, что работают над новой системой женского образования, после чего молодые афганки смогут вернуться за парты. Однако агентство ООН по правам женщин считает, что права женщин в Афганистане, возможно, утеряны безвозвратно.

"Невозможность учиться равносильна смертному приговору", - говорит 15-летняя Мина из северо-восточной провинции Бадахшан. По ее словам, она и ее подруги потеряли почву под ногами и веру в будущее.

Журналисты Би-би-си поговорили со школьницами и преподавателями в 13 провинциях Афганистана, и похожие настроения царят везде.

"Мы не делаем ничего, кроме работы по дому. Мы как будто застыли в одном месте", - делитcя 16-летняя Лайла. Ее школа в провинции Тахар закрылась в первый же день прихода талибов к власти.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Посещать школы талибы разрешили только девочкам младшего школьного возраста

Большинство школьных учителей в стране не получает зарплату с июня. Они рассказывают, что закрытие школ сильно отразилось на моральном и физическом состоянии девочек.

По словам одного из учителей, с тех пор трех его несовершеннолетних учениц выдали замуж. Учитель опасается, что это будет происходить и дальше, так как постоянно находящиеся дома девочки станут обузой для родителей.

"Ученицы очень подавлены, они страдают морально и психически. Я пытаюсь вселить в них надежду, но это тяжело. Их жизнь состоит из печали и разочарований", - говорит Би-би-си директор одной из кабульских школ, поддерживающий связь со своими воспитанницами через WhatsApp.

Также, по словам учителей, наблюдается тревожный спад в посещаемости начальных классов, хотя девочкам младшего возраста разрешено учиться.

Это объясняется выросшим за последние несколько месяцев уровнем бедности афганцев, а также ухудшевшейся ситуацией с безопасностью. Родители не могут или боятся посылать своих девочек в школу.

Талибы не подтверждают, что запрет на женское среднее образование - полный и бессрочный. В интервью Би-би-си исполняющий обязанности заместителя министра образования Абдул Хаким Хемат заявил, что это временная мера, которая продлится до тех пор, пока не будет разработана и одобрена новая система образования. По его словам, это должно произойти в следующем году.

Есть сообщения, что в некоторых районах Афганистана женские средние школы вернулись к работе в результате переговоров между представителями общин и талибами.

Директор одной из школ в Мазари-Шарифе, столице провинции Балх, говорит, что его учреждение работает в обычном режиме, и девочки посещают уроки.

Вместе с тем одна ученица из этого же города рассказала Би-би-си, что группы вооруженных талибов подходят к школьницам на улицах и проверяют, чтобы одежда полностью закрывала волосы и рот. По словам девушки, около трети ее подруг перестали ходить в школу из-за страха.

"Когда мы выходим из дома, наша жизнь - только в наших руках, нас некому защитить. Люди на улицах не улыбаются. Мы трясемся от страха", - говорит она.

Три директора из разных провинций рассказали Би-би-си, что попытались открыть школы на свой страх и риск, но на следующий день им велели идти домой. Один из них говорит, что девочки почти каждый день приходят к воротам школы в ожидании новостей.

Мальчикам всех возрастов разрешили вернуться к занятиям в сентябре.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Некоторые ученицы пытаются учиться дома, но гаджеты для получения информации есть у единиц. Большинство девочек - из бедных семей

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Лайла хочет стать врачем или акушеркой. Она рассказывает, что держит все свои школьные принадлежности в идеальном порядке в ожидании дня, когда они снова пригодятся. Никому в семье не разрешается к ним прикасаться.

"Я с грустью смотрю на свою одежду, книги, хиджаб и школьные туфли. Все это бесполезно лежит в моем шкафу. Я никогда не хотела сидеть дома", - говорит Лайла.

Мина мечтет о карьере хирурга, но не уверена, что когда-нибудь сможет продолжить образование.

Она вспоминает, как они с подругами выстраивались в школьном дворе и пели национальный гимн перед началом уроков. Им было весело.

"Каждый раз, когда я вспоминаю эти моменты, я ощущаю тоску и безнадежность в отношении будущего", - говорит Мина.

Талибы заявляют, что главным условием школьного образования является строгое разделение школ и классов для мальчиков и девочек. Но такая сегрегация уже давно существует во многих районах Афганистана, и ее повсеместное внедрение не должно занимать так много времени.

В прошлый период правления "Талибана" (движение запрещено в России) в 1996-2001 гг. женское образование в школах и университетах было полностью запрещено.

ООН и правозащитные организации опасаются, что сейчас талибы снова преследуют такую цель, хотя их риторика и стала гораздо мягче.

Агентство ООН по делам женщин опубликовало свой первый с момента прихода талибов доклад о положении женщин в Афганистане. Его авторы изучили множество свидетельств и информации с места и бьют тревогу о состоянии прав женщин во всех сферах афганской жизни - образовании, трудоустройстве, здравоохранении, общественных и политических процессах.

ЮНИСЕФ со своей стороны озабочено резко возросшей статистикой браков среди девочек, не достигших совершеннолетия.