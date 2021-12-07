Россия возвращается к космическому туризму. И организует его совсем иначе, чем на Западе

Ольга Ившина

Би-би-си

25 минут назад

Автор фото, NASA

8 декабря японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его ассистент Йозо Хирано должны отправиться на Международную космическую станцию на российском космическом корабле "Союз". Россия вновь начинает заниматься организацией космического туризма, и он по всем критериям отличается от последних наработок западных компаний - это значительно дороже стоит, но и улететь в космос можно будет подальше и провести там значительно больше времени.

Чем космический туризм от "Роскосмоса" отличается от подобных услуг, предоставляемых западными корпорациями?

Миллиардер Юсаку Маэдзава начал готовиться к своей космической одиссее в ноябре. Прибыв на Байконур, он начал писать обо всем происходящем в "Твиттере".

Подготовка туриста на Байконуре включала в себя несколько изнурительных тренировок, например, на центрифуге. Маэдзава опубликовал видео упражнения, сказав, что оно больше похоже на пытку. "Это самая тяжелая тренировка, которую я делал в жизни", - добавил миллионер.

Другие испытания были менее мучительными. Маэдзава подолгу играл в бадминтон и спал на наклонной кровати.

Миллиардер проведет на борту 12 дней и вернется на Землю 20 декабря. Вместе с Маэдзавой в это путешествие отправится и его помощник - видеопродюсер Йозо Хирано. Его задача - документировать полет на МКС.

Пилотировать ракету "Союз" будет опытный российский космонавт Александр Мисуркин. Уже на борту МКС он будет вести репортажи для российского государственного информационного агентства ТАСС.

Передовики

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS Подпись к фото, Японские туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано отправятся в полет с российским космонавтом Александром Мисуркиным

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Россия была первой страной, запустившей в космос туриста. В 2001 году американский миллионер итальянского происхождения Деннис Тито заплатил 20 млн долларов, чтобы провести восемь дней на МКС. В то время ему было 60 лет. Вернувшись, Тито сказал, что испытал настоящую эйфорию.

За ним последовали другие: семь туристов посетили МКС с 2001 по 2009 год. Все полеты осуществлялись при посредничестве американской компании Space Adventures, работающей напрямую с российским государственным космическим агентством Роскосмос.

В 2010 году Россия объявила, что отправка космических туристов временно приостанавливается, чтобы позволить большему количеству профильных специалистов отправиться в космос.

Зато идею космических путешествий для непрофессионалов начали активно развивать в компании Илона Маска SpaceX.

Чуть позже к космической гонке частных бизнесменов подключились компании Virgin Galactic (основана британским миллиардером Ричардом Брэнсоном) и Blue Origin (создана основателем компании Amazon Джеффом Безосом).

За 2020 год SpaceX совершила 26 ракетно-космических запусков - больше, чем Россия, Европа и Япония, вместе взятые.

Российские бизнесмены также пытались создать частную компанию для отправки туристов в космос. Созданная в 2014 компания "КосмоКурс" планировала возвести космодром в Нижегородской области, построить суборбитальную ракету и на ней отправлять в космос несколько сотен туристов в год. Примерная стоимость билета оценивалась в 200-250 тысяч долларов. Планировалось до 115 пусков в год.

Однако в 2021 году "КосмоКурс" сообщил о своем закрытии. Компания так и не смогла согласовать детали строительства космодрома с властями региона, а Минобороны не предоставило нужные документы для проектирования туристической ракеты.

Дорого, но атмосферно

В России все предприятия, связанные с космосом, так или иначе подчиняются государственной корпорации "Роскосмос".

В США пошли противоположным путем. Американское космическое агентство НАСА само обратилось к частному сектору для снижения затрат и стимулирования инноваций. В результате на Западе такие люди, как Ричард Брэнсон, Илон Маск и Джефф Безос, работают над развитием отдельного сектора космических исследований, который предназначен исключительно для развлечения богатых клиентов.

В России система гораздо менее гибкая, там нет отдельных полетов для космических туристов. Они отправляются к звездам в одном экипаже с профессиональными космонавтами и обычно проводят на орбите не менее недели. Именно поэтому туристов, которые летят в космос по российскому билету, готовят гораздо серьезнее, чем на Западе, как физически, так и технически.

В подмосковном Звездном городке непрофессионалы должны, например, сдать экзамен по управлению кораблем "Союз", и зачет по выживанию в тайге и на воде. Все это требует гораздо больше времени, денег и человеческих ресурсов.

В то же время отсутствие отдельной программы для туристов означает, что они занимают в экипаже корабля место, которое в другом случае могло бы быть отдано профильным специалистам, в том числе ученым для проведения фундаментальных исследований и развития науки. Такой расклад периодически вызывает критику российской программы космического туризма со стороны экспертов.

Второе различие между программами двух стран - это способ доставки на орбиту.

Российских космонавтов и путешествующих с ними туристов доставляют на орбиту одноразовые ракеты-носители "Союз". Впервые разработанные в 1960-х годах, до недавнего времени они были единственным способом добраться до МКС. Тогда как компании SpaceX и Blue Origin используют многоразовые ступени в своих ракетах. Таким образом частные компании оптимизируют расходы на космические полеты.

Третье различие заключается в характере полета. Россия отправляет туристов на орбиту, где они обычно проводят 7-14 дней. Компании Virgin Galactic и Blue Origin устраивают так называемые суборбитальные полеты. Это значит, что они доставляют туристов к границе между земной атмосферой и космическим пространством.

По определению Международной авиационной федерации, граница космоса находится в 100 км над уровнем моря (линия Кармана), хотя NASA и ВВС США считают, что она пролегает чуть ниже - в 80 км над Землей.

Полеты на такую высоту позволяют экипажу испытать невесомость, насладиться впечатляющими видами и быстро вернуться на Землю. Такое путешествие длится 10-15 минут и не требует сложной подготовки.

Частно-государственное партнерство

В итоге суборбитальный полет стоит клиенту около 200-300 тыс. долларов, а орбитальный, как на МКС, - десятки миллионов долларов. С другой стороны, орбитальные полеты дают возможность провести в космосе больше времени и получить более разнообразный опыт, в том числе опыт продолжительного пребывания в невесомости.

Кроме того, пуски при помощи одноразовых носителей, таких как "Союз", считаются более безопасными из-за особенностей конструкции ракеты. В июле 2021 года авиационные власти США запретили Virgin Galactic полеты после того, как в многоразовый корабль туристами на борту отклонился от разрешенной траектории посадки.

Запрет был снят в сентябре. Но спустя месяц Virgin Galactic заявила, что рутинная проверка выявила возможное сокращение пределов выносливости некоторых материалов, из которых изготовлены два летательных аппарата программы: самолет-носитель VMS Eve и космический челнок VSS Unity.

Можно ли говорить о том, что частные компании постепенно обгоняют государственные корпорации в сфере космического туризма?

Говорить об этом однозначно пока рано. Все полеты, совершенные компаниями частных бизнесменов, пока были тестовыми. Более того, Virgin Galactic перенесла первый коммерческий полет туристов в космос с третьего на четвертый квартал следующего года.

Успешно идут дела у Илона Маска. В сентябре SpaceX отправил в космос первый чисто туристический рейс: челнок Dragon с миллиардером Джаредом Исаакманом и еще тремя пассажирами на борту совершил три витка вокруг Земли.

Однако Маск, в отличие от Брэнсона (Virgin Galactic) и Безоса (Blue Origin), не делает акцент только на развитие космического туризма - для него это побочный продукт. Space X выполняет огромное количество государственных заказов и работ по контракту с НАСА.