В музее Лондона тираннозавра нарядили в рождественский свитер

15 минут назад

Подпись к фото, Свитер доисторического хищника изготовлен из волокна, состоящего из переработанного пластика

Любимцу посетителей лондонского Музея естественной истории достался гигантский рождественский джемпер, изготовленный семейной фирмой из Лестера.

Компания British Christmas Jumpers ранее вязала свитеры для Эда Ширана и парламентариев.

Директор фирмы Снахал Патель сказал, что обновка для динозавра стала самой амбициозной работой: на ее создание у сотрудников ушло 100 часов.

"Мой отец никогда не делал такого, а он в этом бизнесе уже 35-40 лет", - заметил Патель.

Подпись к фото, Компания изготавливает рождественские свитера с 1980х гг.

Компания из Лестера производит рождественские джемперы с 1980-х годов.

Свитер тираннозавра в 12 раз тяжелее обычного. При этом изделия с похожим орнаментом можно купить в сувенирной лавке музея.

Работники говорят, что доходы от продажи этих джемперов идут не только на научно-исследовательскую деятельность, но и на поддержание 80-метровых экспонатов.