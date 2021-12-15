"Как будто наша жизнь ничего не стоит": мытарства кубинских беженцев на белорусско-польской границе

Хосе Карлос Куэто

BBC News Mundo

46 минут назад

Автор фото, Cortesía

Странствия этих кубинцев начались в Москве и обернулись кошмаром на границе Беларуси и Польши. Теперь Даниэль и Адриан ждут, что готовит им судьба - депортацию на Кубу, откуда они сбежали, или исполнение мечты - убежище в Испании.

Набираю минский телефонный номер. После третьего гудка я слышу испанскую речь. "Добрый день. Я Даниэль", - говорит мужчина с характерным кубинским акцентом.

По голосу чувствуется, как он измотан. 29-летний парень впервые за месяц нормально поел, выспался и принял душ.

Мой собеседник то и дело заходится кашлем - это последствие холодных ночей в лагере для беженцев. Он рассказывает, что похудел на несколько килограммов.

"Я пережил нескончаемый кошмар, какого никому не пожелаю. С нами обращались так, будто человеческая жизнь ничего не стоит", - говорит он.

Наш разговор состоялся на следующий день после того, как Даниэль, его друг Адриан (имена изменены по их просьбе) и еще один молодой кубинец перебрались из приграничного лагеря мигрантов на минскую квартиру, куда их устроили женщины, связанные с местной и испанской кубинскими общинами.

Автор фото, Cortesía Подпись к фото, Даниэль исцарапался, продираясь сквозь колючую проволоку на границе

Перед этим они побывали в лагере, где скопилось множество нелегальных мигрантов, в основном из Йемена, Сирии, Ирака и Афганистана.

Страны, откуда все они прибыли, разделяют тысячи километров, но объединяет общая судьба: нищета, локальные войны, политическая нестабильность и полное отсутствие будущего.

Белорусско-польская граница в последние месяцы стала эпицентром миграционного кризиса, усугубленного напряженными отношениями между Западом и режимом Александра Лукашенко.

Автор фото, Cortesía Подпись к фото, Ночевка в лесу в холодную погоду - тяжелое испытание для мигрантов

Извилистый путь

Даниэль работал шофером в кубинской провинции Матансас и жил с матерью в крохотной квартирке. По его словам, работа ему нравилась, но получал он всего 2400 песо (около 105 долларов) в месяц. После выплаты налогов и алиментов на семилетнего сына и шестилетнюю дочь деньги разлетались за несколько дней.

"Все цены у нас зависят от курса доллара. Зарплаты и раньше не хватало, но потом сделалось совсем невмоготу, - рассказывает Даниэль. - Многие ищут незаконных доходов, но это доведет до беды".

Наш герой решил покинуть Кубу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Простые кубинцы страдают от роста цен, который сильно завязан на курс доллара

Сделать это не так просто. Без визы с кубинским паспортом можно въехать примерно в 30 стран. Одна из них - Россия.

В Москве Даниэль познакомился с Адрианом из Гаваны. Тот рассказал, что не торопится продолжить путь, но потом какие-то люди пообещали им легкий транзит в Германию через Беларусь и Польшу.

По словам Адриана и Даниэля, это были местные кубинские мафиози. Молодые люди заплатили им по три тысячи долларов, и их отвезли на двух машинах к белорусско-польской границе.

"Я хотел добраться до Испании, потому что там мой родной язык, - рассказывает Даниэль. - Моя бывшая девушка, которая живет в Германии, одолжила мне денег на поездку в Россию, и мы договорились, что я буду ей их возвращать, когда начну работать".

Адриан тоже пришел в восторг от идеи попасть в Испанию, где у него были приятели.

Автомобильное путешествие продолжалось несколько дней. Даниэль и Адриан говорят, что даже сбились со счета, но утверждают, что прибыли на границу 30 октября.

Страна несбывшейся надежды

"Машины по пути менялись четыре раза. Под конец нас посадили в одну машину. Водитель-белорус внезапно затормозил, открыл дверцу и сделал недвусмысленный жест - бегите!" - продолжает свой рассказ Даниэль.

Мы углубились в лес, долго брели в темноте, пока не наткнулись на изгородь из колючей проволоки.

Стали раздвигать проволоку палкой, палка сломалась. Мы понимали, что забор, скорее всего, оснащен датчиками, и на то, чтобы преодолеть его и скрыться, у нас не больше пяти минут.

Попасть на ту сторону нам в конце концов удалось, но я сильно исцарапался.

Автор фото, Cortesía Подпись к фото, Двое молодых людей несколько дней бродили вдоль границы, по их словам, словно первобытные кочевники

Вскоре оказалось, что мы даже не в Польше, а блуждаем по какой-то ничейной земле. Польша лежала перед нами в нескольких десятках метров, но еще одно заграждение из колючей проволоки казалось неприступным, к тому же мы то и дело видели по ту сторону польских пограничников.

Целый день мы брели вдоль колючей проволоки, прошли, наверное, километров тридцать. Заночевали в лесу. Наконец нашли ремонтировавшийся участок забора и, хотя не без труда, смогли выждать момент и перебраться.

В Москве нас уверяли, что главное - очутиться в Польше, а там можно будет любым автобусом доехать до Варшавы и из нее - в Германию. Но польские полицейские задержали нас, посадили в патрульную машину и отвезли в участок.

Надо сказать, обращались с нами неплохо, накормили, угостили горячим чаем и даже выдали куртки, но потом куда-то повели, и мы поняли, что нас возвращают в Беларусь.

"Я думал, мне конец"

Снова оказавшись на нейтральной полосе, друзья решили сдаться белорусским властям. Путь в Польшу был закрыт, ночевать негде, холод усиливался, а из еды у них были только конфеты и пара бутылок с водой. Они нарочно коснулись забора с датчиками.

Шестеро белорусских полицейских прибыли через пять минут в фургоне. "Пожалуйста, отвезите нас в Минск", - попросил Адриан. И тут их принялись бить. При этом полицейские смеялись.

"Я лежал на спине, меня пинали ногами, потом приставили к виску оружие. Я думал, мне настал конец, плакал и вспоминал маму и детей", - рассказывает Даниэль.

Автор фото, Cortesía Подпись к фото, Даниэль снял на телефон следы побоев

Потом молодых людей отвели на ночь в какой-то подвал, где стоял смрад от мусора и проржавевших труб, но друзья были так измучены, что, обнявшись, уснули на полу.

"Наутро они пришли, сказали, что в Минске нам делать нечего, и велели идти назад в Польшу".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кубинцы угодили в эпицентр крупнейшего миграционного кризиса на восточной границе ЕС

Миграционный кризис

В последние месяцы 2021 года число нелегальных мигрантов, пытающихся попасть из Беларуси в Польшу и Литву, удвоилось.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что кризис организует Александр Лукашенко, но заказчик находится в Москве.

Россия отрицает свою причастность к происходящему. Лукашенко в эксклюзивном интервью Би-би-си признал, что, вполне возможно, кто-то из белорусских силовиков помогал мигрантам пересекать границу, но разбираться он не будет.

Лагерные страдания

Тем временем Даниэль и Адриан снова оказались перед запертой польской границей. Там они наткнулись на двоих кубинцев, а затем - еще двоих. Рассказы у всех были одни и те же: безнадежные блуждания, голод, холод, жестокость белорусских силовиков.

"Увидев своих, мы обнимались и целовались от радости", - говорит Даниэль.

Решили вшестером ехать в Минск, но по пути их снова задержала белорусская полиция, посадила в автобус, где уже сидели иракцы, афганцы и африканцы, и отвезла в громадный лагерь в районе КПП "Кужница".

Кубинцы кое-как объяснились по-английски с невольными попутчиками, которые поделились с ними едой и водой. От них же узнали о существовании места, о котором к тому времени говорила вся мировая пресса.

В лагере не было ни приспособленного жилья, ни удобств. Даниэль и Адриан из подручных средств соорудили себе шалаш и собрали немного дров. Там к компании присоединился еще один кубинец.

Автор фото, Cortesía Подпись к фото, Шалаш, который себе соорудили кубинцы

Примерно через неделю группу мигрантов, в том числе кубинцев, переселили в какой-то склад. А потом Даниэль и Адриан смогли наладить контакт с сочувствующими им людьми в Беларуси и Испании.

Но обстановка, в которой они находились, не давала поводов для радости. "Охранники давали нам бутерброды с колбасой, но заставляли сначала встать на колени и умолять их дать нам пищу", - вспоминает Даниэль.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На складе было хотя бы не так холодно

"Очень печально, но здесь, в Беларуси, человеческая жизнь как будто ничего не стоит. Все здесь коррумпировано. Чтобы подзарядить телефон и поговорить с нашими, от нас требовали 20 долларов", - говорит Даниэль.

Автор фото, Cortesía

Автор фото, Cortesía

Мучительное ожидание

Судьба кубинцев решается медленно. Четыре человека из семи не выдержали и согласились вернуться на Кубу.

Оставшихся троих 26 ноября забрали к себе в Минск, пока не разрешится ситуация, две женщины из местной кубинской общины.

Кубинцы боятся депортации на родину. "Здесь я столкнулся с очень суровой реальностью, но там вообще невозможно жить", - говорит Даниэль.

Его заветная мечта - поселиться в какой-нибудь стране Евросоюза, желательно в Испании, и, если получится, вывезти с Кубы мать.

"Моя мама заслуживает человеческой старости, как велит Господь, - говорит он. - Я хочу не фотографироваться на пляжах и ходить по дискотекам, а работать день и ночь".

Молодые люди регулярно созваниваются с испанским активистом Андресом Ареналом, который хлопочет за них перед политиками своей страны. Но пока им остается только ждать и надеяться на лучшее.

*Беларусь неоднократно обвиняла Польшу в жестоком обращении с мигрантами, при этом подчеркивая, что только Минск оказывает беженцам помощь и поддержку. Девятого августа, во время посещения логистического центра, где временно проживают беженцы, глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова обвинила ЕС в бездействии.

"Только наша страна делает все для этих людей, - заявила Кочанова. - Обеспечивает питанием, создает им необходимые условия, помогает тем, кто этого захочет, вернуться домой. Но это должны видеть руководители тех стран, что пригласили беженцев. Разве это нормально в XXI веке - так издеваться над людьми? Пустите их туда, куда они хотят".