"Поющий" подводный мир: ученые записали звуки восстановленного кораллового рифа

30 минут назад

Автор фото, The Ocean Agency Подпись к фото, Восстановленный риф полон красок и звуков

Учёные записали новых обитателей восстановленного кораллового рифа в Индонезии на аудио и обнаружили, без преувеличения, целую подводную симфонию. На звуковых дорожках слышны кваканья, рыки и вскрики.

По словам океанологов, разнообразие звуков, издаваемых рыбами и беспозвоночными, сравнимо с фонотекой птичьих трелей.

"В некоторых случаях мы можем предположить, какое животное издает шум, но иногда мы понятия не имеем", - сказал Би-би-си руководитель исследования Тим Ламонт из Университета Эксетера.

В течение последних десяти лет риф "засевали" новыми кораллами. Дайверы, восстанавливающие рифы, использовали шестиугольные металлические конструкции с небольшими фрагментами живых кораллов.