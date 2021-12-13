“Не нужно ждать революции”. Как ковид дал шанс остановить рост неравенства в мире

Алексей Калмыков

Би-би-си

час назад

Автор фото, AFP

Неравенство в мире растет убойными темпами - причем, как в развитых и демократических странах, так и в развивающихся и авторитарных. Если ничего не делать, миллионерам будет хорошо, а народу плохо. И тогда не избежать революции снизу или диктата сверху, предупредили ученые.

Однако мир не обречен на неравенство - оно является результатом осознанного выбора экономической и социальной политики, как показывает опыт послевоенной Европы, постперестроечной России и современных США эпохи ковида. Политику эту всегда можно скорректировать, и коронавирус еще раз продемонстрировал это.

Пандемия показала, что решительные действия в социальной политике способны сделать мир справедливее и сократить разрыв в доходах и благосостоянии людей, который расширился за последние 30-40 лет до пропасти, невиданной со времен разгула раннего капитализма и западного империализма начала 20 века.

"Только в одном можно не сомневаться: если расслоение продолжится прежними темпами, разрыв между богатыми и бедными достигнет гигантских размеров. Без резких поворотов в политике или внешних шоков вроде природных катастроф, войн и кризисов, будущее принадлежит нынешним мультимиллионерам", - говорится в свежем Докладе о неравенстве в мире.

Не обязательно ждать революции

Новое предупреждение о надвигающейся опасности поступило от лаборатории экономистов, считающихся главными мировыми авторитетами в этом вопросе, - от Тома Пикетти до нобелевских лауреатов, супругов Эстер Дюфло и Абхиджита Банерджи. Они опубликовали крупнейшее и самое полное на сегодняшний день исследование бедности и богатства на основе массивов данных, собранных в течение 4 лет.

Автор фото, AFP Подпись к фото, 2750 миллиардеров контролируют 3,5% мирового богатства. В 1995 году в их руках был 1%

"На выходе из пандемии, когда внимание вновь приковано к экономической политике, такой отчет невероятно своевременен. Он способен заставить нас действовать немедленно, не дожидаясь, пока концентрация экономической (и прочей) власти в руках все меньшего числа людей лишит нас возможности исправить ситуацию", - написали Дюфло и Банерджи в предисловии к 236-страничному труду.

"Нет никаких оснований опускать руки или отсиживаться в ожидании революции", - пишут они.

Нужны глубокие преобразования в социальной политике. И для них уже есть обкатанные на практике решения, а если нет - имеются модели, позволяющие их быстро подготовить и претворить в жизнь.

Дело за малым - требуется политическая воля. И пандемия коронавируса показала, что воля эта имеется.

Это хорошая новость. Но есть и плохая - пандемия увеличила неравенство как между богатыми и бедными гражданами, так и между развитыми и развивающимися странами, обратив вспять и без того скромные достижения последнего десятилетия.

Почему растет неравенство в мире, и при чем тут Тэтчер, Рейган и Россия

Истоки неравенства в современном мире уходят корнями в совсем недалекое прошлое.

После столетия ускоренного расслоения в начале 20 века ситуация стала выравниваться благодаря корректировке отношений между капиталом и рабочей силой в ответ на Великую депрессию в США и Октябрьскую революцию в России.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Наименее обеспеченные 50% - половина населения планеты - контролируют всего 2% богатства в мире

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А после Второй мировой Запад и вовсе увлекся строительством социального государства, что резко сократило неравенство между группами граждан в отдельно взятых странах. Одновременно Европа отказалась от колоний, что создало предпосылки для уменьшения разрыва в благосостоянии и между странами.

Однако два события обратили этот процесс вспять.

В 1970-х экономический рост в США и Европе замедлился, и они пережили правый неолиберальный поворот, который иногда называют "революцией Рейгана и Тэтчер", по имени руководителей США и Великобритании, разобравших социальное государство в пользу большей предпринимательской свободы, снижения налогов и сокращения влияния властей и профсоюзов на бизнес.

Второе событие - крах прежних экономических моделей в СССР, Китае и Индии в конце прошлого века.

Результат: за 30-40 лет мир оказался отброшен на столетие назад. Неравенство росло ускоренными темпами, и только после финансового кризиса 2008 года этот процесс приостановился. А потом грянул ковид.

Но об этом чуть позже. Сначала кратко об итогах упомянутых двух событий, обративших социальный прогресс вспять.

В выигрыше оказался самый богатый 1% населения планеты. Состояния богачей приумножались намного быстрее, чем у среднего класса и тем более у беднейшей половины. С 1995 по 2021 годы на "золотой процент" пришлось 38% всего прироста мирового богатства, тогда как беднейшим 50% перепало лишь 2%.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Европа переживала расцвет неравенства в Прекрасную эпоху (La Belle Époque) начала XX века

Аналогичная ситуация с доходами - если в 1970 году богатейший 1% получал 16% всех доходов в мире по сравнению с 26% на пике Прекрасной эпохи в 1910 году, то к 2020 году он отыграл часть потерь и увеличил свою долю в мировом заработке до 21%.

Во многом это случилось из-за бума рынка ценных бумаг в США, во многом - ввиду масштабного расслоения в России после краха СССР. Недаром США, крупнейшая мировая экономика, занимают первое место в мире по числу миллиардеров, а Россия, экономика которой в 14 раз меньше и в мировом рейтинге лишь 12-я, опережает соперников и по числу миллиардеров занимает в списке Forbes пятое место.

"Переход к капитализму в России с начала 1990-х привел к ускоренной концентрации богатства в руках 10% наиболее обеспеченных россиян. Она превысила 70% общенационального благосостояния, что сделало Россию одним из лидеров неравенства в мире", - пишут авторы исследования.

Они называют нынешних богатых россиян главными бенефициарами "шоковой терапии" при переходе к рыночной экономике в 1990-х, крупномасштабной приватизации и готовности властей смотреть сквозь пальцы на оптимизацию финансовых потоков и налогообложения большого бизнеса и олигархов.

Как ковид сказался на неравенстве

Пандемия погрузила мир в глубокий кризис и увеличила пропасть между богатыми и бедными, однако она же и показала, что этот процесс обратим.

Пусть за два года коронакризиса состояние богатейшей одной тысячной процента (0,001%) населения планеты выросло на 14% при общем росте всего на 1%, а средства на счетах миллиардеров приросли в полтора раза, неравенство в доходах, как ни странно, сократилось.

Автор фото, AFP Подпись к фото, За время пандемии бедность в США сократилась на 45%

Все благодаря политике властей, что еще раз доказывает тезис о том, что неравенство - политический выбор, а не рок, судьба и неизбежность, пишут ученые лаборатории Тома Пикетти.

Конечно, основа неравенства - именно накопленное состояние, а не текущие заработки, потому что оно приносит богатым дополнительные доходы. Как прямые (процентные и в связи с ростом цен активов, например, подорожанием недвижимости), так и косвенные (наследство, возможность заложить квартиру или акции, пустить деньги в оборот: открыть бизнес или купить что-нибудь ненужное, чтобы потом продать его подороже и заработать).

Однако пандемия показала, что если не состояния, то хотя бы доходы разных групп населения можно выровнять, если действовать решительно.

Власти многих стран в ответ на экономический спад поддержали граждан и бизнес за счет денег налогоплательщиков. В результате в Америке, например, где правительство рассылало чеки на тысячи долларов всем без исключения, уровень бедности сократился на 45%. С 2018 года 20 млн американцев попрощались с нищетой.

"Без решительных мер господдержки неравенство бы резко возросло, однако действия властей смягчили и даже с лихвой компенсировали эти последствия кризиса, - пишут ученые. - Вот вам доказательство того, что нет никакой неизбежности в бесконечной бедности. С ней можно и нужно бороться решительными мерами социальной политики".

Как добиться справедливости и равенства

Но мало сделать правильный выбор единожды под давлением обстоятельств. Его придется делать постоянно.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Даже в благополучных Нидерландах люди недовольны уровнем жизни. Марш за доступное жилье в Утрехте

Взять хотя бы тот же ковид: масштабная господдержка населения и экономики сократила неравенство, но привела к взрывному росту госдолга - где на 5%, а в некоторых странах и на все 20%. Если бремя его выплаты через налоги или инфляцию ляжет на плечи граждан без оглядки на разницу в благосостоянии, едва взятые высоты социальной справедливости могут быть быстро сданы, предупреждают ученые, призывая не расслабляться.

"Долг этот придется отдавать гражданам, в той или иной форме. Никто пока не знает, в какой именно. Возможны разные стратегии, и от выбора пути зависит, как пандемия в итоге скажется на неравенстве", - пишут они.

Что же делать, чтобы мир стал справедливее, и что будет, если ничего не делать?

На этот вопрос ученые, как всегда, дают очень теоретический ответ.

В идеальном мире экономисты-неоклассики предложили бы перенаправить часть богатства со счетов обеспеченных граждан на создание условий для роста благосостояния неимущих.

Если деньги сосредоточены в руках меньшинства, значит для сокращения неравенства, в теории, необходимо уговорить миллионеров в свободных странах и коррупционеров в несвободных вложить заработанное и наворованное в инфраструктуру, всеобщее здравоохранение, образование и равный доступ к капиталу. Тогда у бедных появится шанс стать богатыми.

Но практика отличается от теории.