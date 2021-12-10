"Вы хотите нас превратить в Московию?" Главное из спора Путина и Сокурова, предложившего "отпустить" Кавказ

42 минуты назад

Автор фото, Mikhail Metzel/Alexei Druzhinin/TASS

Президент России Владимир Путин и кинорежиссер Александр Сокуров вступили в оживленную дискуссию на заседании Совета по правам человека (СПЧ). Спор завязался после слов Сокурова о республиках Северного Кавказа.

В своем выступлении на заседании, которое прошло в четверг, член СПЧ Сокуров, в частности, предложил подумать над тем, чтобы "отпустить" те российские территории, которые не хотят жить по федеральным правилам и законам. Он также посетовал на огромные расходы России на поддержку других стран и непризнанных республик.

Полная стенограмма заседания была опубликована в пятницу.

У Путина предложения Сокурова вызвали раздражение. Позднее к критике режиссера примкнул и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который отметил, что Сокуров "очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы".

Сам режиссер в беседе с журналистами признался, что огорочен такой реакцией президента. "Я огорчен тем, как все прошло, потому что президент не вник в суть сказанного мной, невнимательно слушал или, может быть, я непрофессионально задал вопрос. Ну так, слава богу, что я не профессионально задал вопрос, потому что я не политик, а просто человек со стороны", - сказал он РБК.

Сокуров вошел в состав СПЧ в 2018 году. После этого у них с Путиным уже случались споры. В 2019 году Сокуров предложил Путину встретиться с осужденными по "Московскому делу", а также переосмыслить статус звания "Героя России" после вручения этой награды главе Чечни Рамзану Кадырову. Тогда Путин тоже не согласился ни с одним из доводов режиссера.

Би-би-си приводит ключевые цитаты из спора на заседании 9 декабря.

"Конечно, большая проблема - то, что происходит на Северном Кавказе. Политическая, культурная, эмоциональная, экономическая проблемы. При советской власти в республиках нервничали, засилье русских - нет возможности развиваться. Сейчас русских там почти нет.

Кавказ становится мононациональным. Вся власть в руках коренных людей, а развития нет или почти нет. Почему? Потому что, на мой взгляд, нет свободного развития молодых людей. У конституции слишком много люфтов, слишком много политики, но конституция утверждает, что основой республиканского строительства является опора на разнообразие культур, на культурно-национальный уклад. Это очень важная позиция, за которую мы держимся очень много лет. Она на самом деле важна".

"Вы сказали о том, что все республики носят национальный характер теперь. А разве раньше было иначе? Разве при Советском Союзе было по-другому? Только теперь у нас нет права выхода из единого государства, а там было право выхода без всяких ограничений".

"Мне кажется, что федерацию русских все больше и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться многие, не хотят быть в одной компании, как они говорят. Многие молодые люди на Кавказе, а мне приходится иметь дело в силу обстоятельств именно с Кавказом, мне говорили открыто: "Вы, русские, не очень заслуживаете уважения".

В Дагестане даже шутят, когда возникают экономические проблемы: "Ничего, русский мужик заработает". Дальше они продолжают: "Вы со всеми ссоритесь, вы не можете справиться с бюрократией, коррупцией - слишком добренькие. Не можете создать мировую экономику, обладая мировыми богатствами. А мы разные и религии у нас разные, и климат-то у нас получше. Будете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем". Это говорят молодые люди. Наверное, это какие-то особые люди, а, может быть, совсем уже и не особые".

"Вы говорите о многообразии, привели в пример Дагестан. Пример, кстати, очень хороший. Дагестан - это многонациональная республика. Что предлагается - разделить весь Дагестан? Или Карачаево-Черкессия. Разделить карачаевцев и черкесов? Там много вопросов, я знаю их очень хорошо. У нас две тысячи территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?"

"Следуя принципам конституции, давайте соблюдать равноправие, разнообразные права человека и права меньшинств в том числе. Опять Гете: "Если ты на стороне большинства, подумай, в чем ты не прав".

Давайте посмотрим, что происходит с российским государством, с нашей конструкцией государства. Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве, пожелаем им удачи, пожелаем удачи всем падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью. А нашей армии пожелаем крепости и силы".

"Кавказ - это часть Российской Федерации. Есть другой способ, о котором люди крайних взглядов, у нас тоже такие есть, к сожалению, говорят: "Давайте мы все распустим, будем жить так, как мы хотим". А мы и живем так, как мы хотим. "Мы распустим тех, кто с нами не хочет". Повторяю еще раз, а почему вы решили, что подавляющее большинство людей в республиках не хочет? Наверное, там есть такие. И кровавый период середины 90-х - начала 2000-х нам показал, к чему это может привести. Но разве вы этого хотите? Мы этого не хотим.

[...]

Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в разложении и в распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и как многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать".

"Если еще учесть, что сегодня очень сложная внешнеполитическая ситуация, и внешняя политика страны очень сложная, она даже иногда мне кажется очень дорогой для такой небогатой страны, как Российская Федерация. Все же у нас на довольствии, в нашем полку, и Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия, насколько я понимаю, надо помогать Сирии, надо помогать большим дотационным южным регионам. В общем, понятно, что активная политика требует огромных и военных расходов, и крепких тылов".

"Можно как угодно относиться к Белоруссии, к белорусам, к руководству Белоруссии, но говорить, что она находится у нас на довольствии - некорректно, Александр Николаевич, непозволительно это делать публично. Это неуважение к целому народу и к целой стране, которая у нас находится в составе Союзного государства. Это тонкий, длительный процесс, который требует исключительной компетентности и терпения, уважения к партнеру. По-другому мы ничего не добьемся".