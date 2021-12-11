В Бразилии вынесли приговор по делу о гибели 242 человек в ночном клубе

33 минуты назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, В городе Порту-Алегри, где проходил суд, был вывешен баннер с фотографиями 242 погибших

Суд в Бразилии приговорил четырех человек к длительным срокам тюремного заключения за гибель 242 посетителей клуба в результате пожара во время вечеринки 27 января 2013 года.

Пожар начался, когда участники музыкальной группы Gurizada Fandangueira, выступавшей в ночном клубе Kiss в городе Санта-Мария на юге страны, зажгли пиротехнику, которая в свою очередь подожгла потолок.

Произошла давка, большинство пострадавших скончались от отравления дымом.

Двое владельцев ночного клуба и двое участников музыкальной группы суд признал виновными в убийстве и покушении на убийство: Элиссандро Шпор и Мауро Хоффманн приговорены к 22 и 19 годам лишения свободы соответственно, а Марсело де Хесус душ Сантуш и Лучано Бонилья Леао - к 18 годам.

Все останутся на свободе, пока их адвокаты будут обжаловать решение суда.

Полицейское расследование показало, что искры от файеры, зажженного группой на сцене, подожгли изоляционный материал на потолке, после чего пошел очень токсичный дым. Похожая картина была во время пожара в России в пермском кафе "Хромая лошадь" в 2009 году, жертвами которого стали 156 человек.

Следствие показало, что в бразильском ночном клубе не было работающих огнетушителей, плохо была устроена система аварийных указателей, запасных выходов было всего два.

Пожар произошел во время студенческой вечеринки, возраст большинства жертв - от 17 до 30 лет. Пострадали более 600 человек.

В ходе судебного разбирательства были заслушаны показания 14 выживших и 19 других свидетелей.

Слушания транслировались в прямом эфире по телевидению и на других медиа-площадках - учитывая большое внимание общественности.

Бывшая сотрудница Kiss и одна из выживших Катя Джиане Пачеко Сикейра эмоционально описывала в суде 21 день, описывая 21 день, который она провела в больнице с ожогами 40% тела. "Я кричала, что не хочу умирать", - вспоминала она. Политику ночного клуба потерпевшая описала так: "Чем больше людей внутри, тем лучше".

Адвокат одного из владельцев клуба еще в 2013 году говорил журналистам, что его клиент доверял инженерам, инспекторам и экспертам, гарантировавшим безопасность в клубе в Санта-Марии.