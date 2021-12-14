"Не имел морального права". Как российского шахматиста Даниила Дубова обвинили в предательстве за помощь Карлсену

Ольга Ившина, Андрей Захаров

Би-би-си

17 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Даниил Дубов во время турнира в 2020 году

Традиционная для российских государственных каналов риторика неожиданно зазвучала в шахматном мире: гроссмейстера Даниила Дубова обвинили в неэтичном поведении и почти что предательстве. А все из-за того, он помогал норвежцу Магнусу Карлсену готовиться к матчу за звание чемпиона мира по шахматам с россиянином Яном Непомнящим.

Матч за звание чемпиона мира прошел в начале декабре в Дубае. Особой борьбы не было: Карлсен разгромил Непомнящего - тот проиграл четыре партии подряд и не выиграл ни одной. В итоге Карлсен сохранил шахматную корону.

Сразу после награждения чемпион мира опубликовал видео, в котором рассказал о своих секундантах - шахматистах, которые помогали ему готовиться к матчу.

В кадре появился и россиянин Даниил Дубов - талантливый 25-летний гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам. Его вклад чемпион мира оценил высоко: "Если в моей партии появляется креативная идея - она обычно приходит от Даниила или от Йордена [Ван Фореста - шахматиста из Нидерландов]... В конечном счете именно идеи Даниила с некоторой помощью других ребят становятся хорошими, рабочими".

Вскоре после выхода видео в адрес Дубова посыпалась критика из российского шахматного мира.

"Эх, Даня, Даня… Ну, зачем? За сколько? Почему нельзя было один матч отдохнуть... или прокомментировать его на любом Интернет-ресурсе - ярко и талантливо! А теперь семена раздора брошены в сборную России. Получается классическая ситуация "Чужой среди своих", - написал гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов. Шипов - не просто эксперт, он когда-то тренировал Дубова.

Гроссмейстер Сергей Карякин, сражавшийся с Карлсеном за титул чемпиона мира в 2016 году, тоже осудил поведение Дубова. "Мне бы такое даже в голову не пришло. Я бы такое даже не рассматривал, ровно как и не пытался бы переманить кого-то из норвежцев, - сказал шахматист в интервью сайту "Чемпионат". - Я бы так никогда в жизни не поступил, но пусть это будет на его совести. Даня - сильный гроссмейстер, но его действия не находят у меня понимания".

Дубов: главное - результат сборной

Сам Даниил Дубов в интервью Би-би-си отметил, что для себя разделяет матчи с участием сборной России и матчи отдельных гроссмейстеров, как, например, игру Карлсена против Непомнящего.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дубов во время игры с Карлсеном в январе 2020 года

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"Сейчас многие люди говорят, что матчи на первенство мира - это вопрос национального престижа. Но я с этим искренне не могу согласиться, потому что, на мой взгляд, вопрос национального престижа - это результат сборной России. За сборную России я всегда играю с огромным удовольствием и для меня это приоритет", - заявил он Би-би-си.

Дубов уверен: если сборная России выиграет Шахматную олимпиаду - это действительно будет очень большое событие. "Можно будет говорить, что мы в некотором роде вернули себе позиции в шахматах", - добавляет он.

Шахматная олимпиада проходит раз в два года. Российская мужская команда последний раз побеждала на ней целых 20 лет назад, когда ее главной звездой был Гарри Каспаров.

"А с матчами на первенство мира ситуация другая. Уже много лет чемпионом мира является Магнус Карлсен. Он норвежец, и он, может быть, лучший игрок в истории. Но какой-то супершахматной державой Норвегию, по-моему, никто из-за этого не считает", - объясняет Дубов.

Свой или чужой?

Оппонент Карлсена Ян Непомнящий прокомментировал скандал вокруг Дубова осторожно. "Прежде всего это, по-моему, деловой момент, потому что Даниил сотрудничает с командой Карлсена с 2018 года", - заявил он "Газете.ру".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Во время матча Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего

Действительно, Дубов уже несколько лет работает в команде Карлсена во время матчей за титул чемпиона мира. Так, Дубов помогал норвежцу готовиться к поединкам против американца Фабио Каруана.

Но Непомнящий сыронизировал по поводу работы Дубова в команде Карлсена, намекнув, что идеи россиянина чуть было не довели норвежца до поражения.

"Самые большие шансы на победу в отдельных партиях у меня были после тех идей, которые, судя по всему, принадлежат перу Даниила. Прежде всего это вторая партия… Если до этой партии были некоторые сомнения относительно того, входит ли Даниил в команду Магнуса, то после неё они практически исчезли", - сказал гроссмейстер.

Многие гроссмейстеры мирового уровня действительно имеют свой отличительный стиль игры, и их "почерк" можно заметить, если они участвовали в подготовке к матчу того или иного шахматиста, замечает Дубов.

"В футболе или теннисе, например, по особенностям удара или дриблинга можно понять, что за игрок перед тобой, - пояснил Дубов Би-би-си. - Есть такие же вещи в шахматах. Среди профессионалов бывает даже такое, что опытные люди смотрят на партии какого-то гроссмейстера и могут сказать, что у него случилось какое-то горе или наоборот - что он счастлив. Шахматы в этом отношении гораздо ближе к музыке, условно, чем к каким-то техническим видам спорта, типа прыжков в воду".

Сам он считает, что возможность поработать в команде действующего чемпиона мира - это огромный опыт и уникальный шанс научиться новому. Дубов отмечает, что после работы в команде Карлсена в 2018 году он смог выиграть чемпионат мира по быстрым шахматам.

"Я не эксперт, и до их уровня не дотягиваю. Но на мой непросвещенный взгляд, Магнус - это просто лучший игрок в истории. И возможность с ним поиграть в шахматы многому тебя учит. Это во-первых. А во-вторых, матч на первенство мира - это огромное событие именно для шахматной истории и для развития шахмат как игры, - отмечает Дубов. - И быть причастным, стоять у истоков этого события - это очень интересно и очень полезно. У меня нет привычки заранее обещать, что я верну какую-то корону куда-то или что-то еще выиграю. Но я уверен, что мне это было очень полезно. И, надеюсь, что это скажется позитивно на моих результатах".

Гроссмейстер говорит, что в России и в Европе существуют два разных подхода к подготовке профессиональных спортсменов - как в шахматах, так и в других видах спорта.

"В Европе пригласить тренера-легионера в футбольную команду - это обычное дело. В России же каждый раз, когда, например, тренером "Спартака" становится иностранец, это вызывает волну обсуждений. Та же картина со сборной по футболу, - объясняет Дубов. - Если во главе ставят кого-то из россиян - это нормально. А если назначают иностранца, то сразу куча обсуждений, кто это и почему".

"В шахматах происходит нечто подобное. В команды ведущих российских гроссмейстеров входят в подавляющем большинстве россияне. А команды европейских гроссмейстеров чаще всего - интернациональные. Трудно сказать, чей подход лучше. Но если оставить в стороне матч Карлсен-Непомнящий и посмотреть на результаты сборной и отдельных игроков за последние несколько лет, мне кажется, нам гордиться особо нечем".

"Вряд ли будет играть за сборную"

Гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов считает, что Дубов больше не должен выступать за сборную России. По его мнению, "это правильно".

Автор фото, Petr Kovalev/TASS Подпись к фото, В 2018 году Даниил Дубов победил на турнире по быстрым шахматам

"Дубов и Непомнящий играли в одних командах - и в клубе и в сборной. Разумеется, были вместе на сборах. И везде так или иначе происходил обмен идеями и знаниями. Но это не критично. Вряд ли Даня мог много важного передать именно перед этим матчем. Но теперь им в будущем как будто надо будет за сборную играть вместе. И как они смогут это делать? Как сохранить нормальную атмосферу в команде?" - написал Шипов в "Фейсбуке".

"Имел ли он [Дубов] на это право? Скорее всего, имел. Но есть один вопрос, который может изменить всю ситуацию. Дубов является членом сборной России, - сказал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в эфире "Матч-ТВ". - Если он получает зарплату как член сборной России, то он не имел ни морального, никакого права помогать Карлсену в матче с российским шахматистом".

На фоне этих разговоров некоторые вспомнили историю молодого талантливого шахматиста из Ирана Алирезы Ферузджи. Он стал гроссмейстером в возрасте 14 лет, стремительно прогрессировал, но затем столкнулся с проблемой, которая часто влияет на карьеру спортсменов из Ирана.

Тегеран запрещает своим атлетам соревноваться с израильтянами, поскольку не признает государство Израиль. Чтобы обойти этот запрет и продолжить карьеру, в декабре 2019 года Фирузджа бежал из Ирана и стал выступать под флагом ФИДЕ. Сейчас он получил французское гражданство.

Что будет делать Дубов, если ему запретят выступать за сборную России?

"Это очень гипотетический вопрос. Если мне не дадут больше выступать за сборную России, играть за какую-то другую страну я, конечно, никогда не стану, - сказал Дубов Би-би-си. - Тут двух мнений быть не может. Другое дело, что если вдруг у меня тут возникнут проблемы, похожие на проблемы Фирузджи в Иране, надо будет думать... Но это какой-то супер-гипотетический вопрос, и я никаких предпосылок к этому вообще не вижу".

Федерация шахмат России, отвечающая за сборную страны, пока ситуацию вокруг Дубова никак не прокомментировала.

"Мне кажется, это молчание тоже можно назвать позицией, - сказал Би-би-си Дубов. - Видимо, они просто не видят особого повода для разговора. Ну, помогал и помогал. Непомнящий к этому факту отнесся в целом спокойно. Я в этом проблемы не вижу. Федерация шахмат России в этом особой проблемы, похоже, тоже не видит. Но зато какие-то комментаторы и эксперты из “Фейсбука” негодуют. Ну негодуют и ладно, работа у них такая”.

Как проходил матч за звание чемпиона

В итоге скандал с участием Дубова в подготовке Карлсена даже затмил обсуждение самих итогов матча в Дубае.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Некоторые ходы россиянина вызывали у Карлсена немалое удивление

А они не самые веселые для российских шахмат: сначала Непомнящий боролся с Карлсеном, и пиком этой борьбы стала восьмичасовая партия под номером шесть, в которой у россиянина даже был шанс на победу.

После этого он, говоря спортивным языком, посыпался - и проиграл четыре партии подряд, причем допуская довольно простые "зевки". Реакция на один из них со стороны Карлсена разошлась по соцсетям - настолько норвежец не мог поверить в то, что происходит на доске.

Карлсена эти ошибки радовали, признается Дубов, потому что главной задачей норвежца была победа. Хотя у Карлсена и без этого были все шансы победить, уверен он.

"Сила Магнуса как раз заключается в том, что даже в плохие дни, даже когда он, условно, болен, или встал не с той ноги, или он очень устал, он не опускается ниже какого-то определенного уровня. В очень тяжелых условиях уровень его игры упал не так сильно, как уровень игры Яна", - говорит Дубов.

Дубов при этом оправдывает своего соотечественника.

"Я думаю, что матч на первенство мира для игроков - это огромное напряжение, и физическое, и психологическое. И естественно, при таком напряжении вероятность ошибок повышается. С дивана легко говорить, что якобы там были ошибки уровня игрока второго разряда. Реально же первая половина матча была примерно равной, а потом просто силы закончились. Но если кто-то может лучше, то пойдите и сыграйте".