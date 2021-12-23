Рождественские истории еды: индюк в сапогах, горькая капуста и желе из глинтвейна

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

51 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С индейками все не так просто, как кажется. Для того, чтобы они в приготовленном виде имели хоть какой-то вкус, придется покрутиться. Впрочем, можно просто засунуть в духовку баранью ногу

Традиционное рождественское меню Соединенного Королевства укладывается в простую схему: птица (мясо), овощи и много-много сладкого. Наиболее распространенным представителем первой составляющей является запеченная индейка.

На самом деле это отосительно новое добавление, широко распространившееся только со второй половины XX века с появлением домашних холодильников и новых технологий в сельском хозяйстве. Прежние индейки были для большей части населения слишком дорогим удовольствием.

Заморская птичка

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Индюшачье преимущество над курами сразу бросается в глаза - мяса гораздо больше, хватит даже на большую семью. Правда, если присмотреться, то голова в профиль слегка смахивает на грифа

Для начала давайте разоблачим бытующее в массовом сознании заблуждение, что индейка прилетела на английские столы из колоний Северной Америки. Учитывая, что ее вкушал еще любвеобильный король Генрих VIII, который умер за 60 лет до создания первого постоянного поселения по другую сторону Атлантики, эту версию можно с чистой совестью забыть.

Индеек завезли испанские торговцы. Точная дата нам не известна, но к 1525 году они уже точно были в меню людей богатых и знатных. К Рождеству они, правда, специального отношения не имели: их вкушали во-первых, потому что на них было гораздо больше мяса, нежели на худосочных средневековых курах, во-вторых, они были вкуснее и служили отличным способом похвастаться своими финансовыми возможностями, поскольку были очень дорогими.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ну чем не Генрих VIII: женщина, вино и на заднем плане зажаренная птица

Говорят, что Джеймс (он же Яков I) велел на банкетах подавать индейку вместо блюд из свинины, сказав, что она является королевой птиц и птицей королей. В данном случае речь идет исключительно о тех пернатых, которые традиционно оказываются в кастрюлях.

Однако, наиболее королевской птицей оставался лебедь, как исключительный деликатес. Королева Виктория была первым британским монархом, на чьем рождественском столе индейка окончательно его вытеснила.

Пешком в Лондон

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Качественные, органические, свободно гуляющие индейки породы "Норфолкская черная". Считается, что это - самая старая порода на Британских островах. Некоторых ее представителей даже вывозили обратно в Америку, чтобы улучшить индюшачий генофонд

Основным местом разведения индеек в Англии стало графство Норфолк. Тому были две причины: подходящий климат и относительно небольшое расстояние от Лондона, где как раз и проживали основные их потребители.

Увы, но индеек мало было вырастить, их еще следовало доставить к месту потребления. Учитывая, что с холодильниками в те времена было не слишком хорошо, железных дорог еще не было, а гужевой транспорт не отличается повышенной скоростью, в столицу их следовало привозить еще живыми. В противном случае товар мог протухнуть задолго до прилавка.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ножками, ножками, сами пошли, сами... Интересно, какое количество "пастухов" требовалось на, допустим, 500 индеек, чтобы они шли все в одном направлении и особо не разбегались

Решение было невероятно простым на бумаге, но довольно сложным на практике: птички в Лондон шли сами, пешком. Расстояние - порядка 100 миль (160 км), скорость… точно никто не замерял, но явно не страусиная.

Дикие индейки в критических ситуациях могут бегать на спринтерские дистанции с вызывающими уважение 20 километрами в час. Домашние индейки особо не бегают и даже при ходьбе переваливаются с боку на бок, в отличие от своих диких родственниц. Оно и понятно, их вывели не для того, чтобы они рыскали в поисках еды и быстро улетали от опасности, а исключительно из кулинарных соображений.

Годы селекции привели к тому, что они стали гораздо толще, а их кости - гораздо короче. Тут уж не только особо не побегаешь, но и ходить будешь с трудом.

Гладко было на бумаге…

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дорога в норфолкском лесу. Тут все не слишком сложно: под ногами - песчаная почва, по бокам - заросли папоротников. А если дорога проходит в чистом поле, с неба - дождь, а под ногами - грязь? Тогда как?

История не сохранила имени человека, который первым додумался до пешей транспортировки индеек к месту продажи и последующего поедания. Тем не менее уже в начале XVIII века ежегодно из Норфолка в Лондон приходили от 150 до 200 тысяч птичек.

Их организовывали в относительно небольшие группы - от 300 до 1000 экземпляров и вели неторопливо, обстоятельно, с перерывами на отдых. Дело в том, что этот моцион теоретически был прекрасен для сердечно-сосудистой системы индеек, но сгонял лишний жир, поэтому на конечную точку маршрута контингент мог прибыть поджарым и стройным, потерявшим солидную часть товарного вида и веса.

В любом случае дошедших до Лондона индеек приходилось еще какое-то время откармливать, прежде чем продавать мясникам и индивидуальным покупателям.

Спортивная обувь

Автор фото, JFLangton Подпись к фото, Очень актуальная коронавирусная индейка в кроссовках и маске для... ну, допустим, лица... Я попыталась представить, как происходил процесс "обувания" индеек. Склоняю в почтении голову перед теми, кто это осуществлял

Еще один немаловажный момент: попробуйте-ка сами пройти босиком 160 километров. Даже, если идти придется исключительно по гладкой асфальтированной дороге, находящейся в отличном состоянии, вам придется нелегко.

В Англии XVIII века асфальта не было, а путь в столицу, как правило, занимал порядка трех месяцев. Предприимчивые фермеры шили для своих птичек небольшие кожаные… ну, не знаю, допустим, ботинки, которые завязывались ремешками на индюшачьих ногах.

Обманчивая простота, или как приготовить индейку и не сойти с ума

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывает и такой вариант: сверху - как головешка, внутри же - сырая и жесткая. Так получается, если температура в духовке слишком высока

Если вам кажется, что запекать индейку в духовке проще простого, то вы глубоко ошибаетесь. Да, можно запихнуть ее в жаркое нутро, как она есть, и получить на выходе дивно-золотистую, приятно пахнущую тушку, которая будет сухой, как песок пустыни, жесткой, как кожаный ремень и безвкусной, как кусок соевого творога (тофу) до того, как вы его замариновали.

Для того, чтобы главное украшение праздничного стола обладало хоть какими-то вкусовыми качествами, его для начала надо как следует вымочить в рассоле.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Перед вами не только правильно исполненный, но и красиво оформленный рассол. Если вы не планируете разместить фотографии в какой-нибудь соцсети, то за красотой можно не гнаться

Для этого понадобится:

очень большая кастрюля или ведро, куда бы индейка помещалась целиком

рассол, приготовленный из расчета 50 г соли на 1 литр воды

сахар - половина количества соли (если будет чуть больше или меньше, ничего страшного, но все-таки не надо превращать рассол в сироп. Не исключаю, что и это может быть вкусно, но исключительно на любителя)

Лавровый лист, перец горошком, куски лимонов-апельсинов для рождественского аромата

Но и это еще не все

Честно говоря, можно забросить все составляющие в ведро, погрузить туда индейку и расслабиться. Польза будет все равно, но, если вы хотите совершенно выдающихся результатов, то доведите сладко-соленую жидкость с цитрусовыми и перцем до кипения, пусть покипит минуты две-три, выключите и дайте полностью остыть.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Увы, но в этом деле точность гораздо важнее таланта. Взвешивать придется. На этой фотографии, кстати, курица. Индейка, как минимум, в два раза больше

Этап первый

Запишите где-нибудь индюшачий вес, он вам понадобится. Теперь загружайте птицу. Засеките время. Посчитайте, как долго она должна принимать ванну: 1 час на 500 г мяса.

Это тот случай, когда слишком долгое отмокание противопоказано. Оно приведет к тому, что вместо нежного шедевра с хрустящей корочкой у вас получится рыхлая пересоленная масса. Вежливые гости могут, конечно, съесть все, но члены семьи, скорее всего, устроят бунт.

Этап второй

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тимьян свежий и сухой. К счастью, годятся оба, большой разницы в запекании (в том числе и овощей) я не заметила

Отмоченная в рассоле индейка (результат этапа номер один)

3-4-5 лавровых листьев (как по мне, так чем меньше, тем лучше. Если вы к ним относитесь точно так же, то можете их исключить)

Солидный пучок свежего тимьяна (учитывая, что Рождество случается зимой, замените его столовой ложкой тимьяна сухого, тоже сойдет)

Примерно чайная ложка молотого черного перца

Цедра одного апельсина

70-80 г крупной соли (если крупной нет, берите обычную поваренную, но поменьше. Я бы сказала - не больше чайной ложки, но мое семейство предпочитает мало соленую пишу, так что решайте сами)

Действуем так:

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обтираем тушку нежно, руками. Если в хозяйстве есть тонкие медицинские перчатки, которые носят все медсестры, делающие прививки, то они погоды не испортят

Для начала как следует перемелите все вышеперечисленное. Не знаю, где и как вы будете это делать, в крайнем случае вооружитесь большой ступкой и крепким членом семьи и заставьте его (ее) растереть все в мелкую кашу.

Достаньте индейку из рассола, промойте под струей воды внутри и снаружи и оботрите насухо. Можно, конечно, испачкать кухонное полотенце, но бумажные кухонные полотенца послужат не хуже (у меня их в принципе не водится, вместо них отлично работает простая туалетная бумага, которая, кстати, не в пример дешевле).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На переднем плане - индюк, на заднем - нижняя часть гуся (он совершенно живой, просто в кадр не влез). Сразу видно, что гусь, в отличие от индюка, водоплавающий, на лапах - перепонки

Как следует оботрите сухую индейку полученной смесью, уложите грудью (как-то язык не поворачивается назвать ее переднюю часть грудкой по причине солидного размера) вверх в тот противень, в котором вы будете ее запекать (на самом деле можете положить ее куда угодно, тот же противень только для того, чтобы не пачкать лишней посуды) накройте пленкой и отправьте в холодильник желательно на два дня. Можно и на один, но два дадут лучший результат.

Этап третий

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Что не так на этой картинке? Индейка еще совершенно сырая, а они уже разложили вокруг картошку. Ей хватит и часа, а птичке потребуется часа четыре

Достаньте индейку из холодильника примерно за час до того момента, как вы собираетесь ее готовить. В очередной раз тщательно обмойте ее со всех сторон и также тщательно вытрите.

Обмойте и противень, особая тщательность тут ни к чему, верните индейку и оставьте как есть при комнатной температуре, ничем не накрывая.

Этап четвертый (не расслабляйтесь, приготовьте калькулятор)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это не индейка, а гусь, видите, мясо гораздо темнее. Из интересного места торчит пучок розмарина. Если вы отважились на праздничного гуся, то жарьте его на решетке, иначе мясо будет просто плавать в собственном жире. Он, кстати, вам потом прекрасно пригодится для печеной картошки

Признаюсь сразу, что все правила относительно того, как рассчитывать время пребывания мяса в духовке, вызывают у меня головную боль и общую тоску, и это при том, что с арифметикой у меня никаких проблем никогда не было.

По моему опыту, эти расчеты дадут вам весьма приблизительные временные рамки, все равно придется пробовать, протыкать, изучать цвет выделяющихся соков (только прозрачный) или втыкать в самую толстую часть кухонный термометр. По поводу последнего ничего сказать не могу, я его собираюсь купить вот уже лет 20, да так и не собралась.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С индейкой, конечно, таких сложностей не будет, но нижеприведенную формулу можно и усложнить. Допустим, вес индейки - Х кг. Тогда время в духовке будет вычисляться следующим образом 40 х 4 + (Х-4) х 45. Так и представляю возмущенные вопли своих девиц, для которых дважды два по-прежнему далеко не всегда четыре

Короче - нагрейте духовку до 180 градусов. Рассчитайте время, исходя из 40 минут на килограмм на первые 4 кг птички, плюс 45 минут на каждый следующий килограмм. Допустим, вам достался 6-ти килограммовый экземпляр: 40х4 + 45х2 = 250 минут = 4 часа 10 минут. Нервничать по поводу готовности можно начинать через три с половиной часа и проверять ее всеми имеющимися у вас способами.

Как следует размажьте по индейке сливочное масло (можно его растереть с каким-нибудь цитрусовым, прикройте фольгой и все, отправляйте в духовку. За примерно 30 минут до конца процесса снимите фольгу, полейте индейку ее же соками, увеличьте температуру до 200 градусов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рождественская трапеза требует такого количества усилий и точных расчетов, такой продуманной логистики использования духовки, что если к концу приготовлений вам захочется кого-нибудь убить, то это нормально. Хотя претворять это желание в жизнь, наверное, все-таки не стоит

Я знаю, что велико желание сразу же нести снедь на стол, но ей надо дать "отдохнуть" - положить в теплое место (на плиту, например), накрыв кухонным полотенцем и оставить в покое примерно на полчаса. У меня каждый раз возникает вопрос: почему должна отдыхать эта птица, а не тот, кто ее готовил?

А теперь пришла пора признаться в страшном грехе: я вот уже лет шесть "завязала" с индейкой и либо делаю баранью ногу, либо свинину с говядиной. В этом году запланирована тушеная в красном вине говядина с каштанами и грибами.

Разделавшись с мясом, переходим к овощам. Я не стану вам рассказывать о картошке с морковью и перейду сразу к самому спорному элементу рождественской трапезы - брюссельской капусте.

Тренировка силы воли: мучаюсь, но ем

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С этим ребенком все понятно. Немалое число тех, у кого брюссельская капуста окажется на столе в Рождество, относятся к ней точно так же. Вопрос: зачем ее покупать?

Почему даже у тех людей, которые брюссельскую капусту терпеть не могут, она обязательно включена в рождественскую трапезу - тайна сия велика есть.

Время, место, польза

Вторая тайна - почему она вообще стала частью праздничного стола. Есть версия, что она идеально созревает как раз к Рождеству, но не исключено, что тут действуют какие-то высшие силы из своих высших соображений.

Брюссельским этот член капустного племени называется потому, что вроде бы распространился по Европе из Бельгии, где его выращивали с незапамятных времен (с XIII века), хотя название придумали французы несколько столетий спустя.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бескрайние поля брюссельской капусты. Можно сказать только одно, раз ее выращивают в таких количествах, значит кто-то ее ест, и не только в Рождество. Вы не поверите, но есть специальный комбайн для ее уборки, со специальным приспособлением, которое автоматически обдирает съедобные кочаны от несъедобного стебля. Правда, кто-то должен их туда вручную запихивать

В Британии ее выращивают по обе стороны англо-шотландской границы, а поедают практически везде. Правда, выяснилось, что самые большие любители миникапусты обитают на юге Йоркшира и в Норфолке. Вот это, как раз, объяснить можно: йоркширцы обожают традиционный воскресный обед с традиционным пудингом и овощами, а в Норфолке по-прежнему разводят индеек. Рождество, индейки и брюссельская капуста образуют логическую цепочку, так что все в порядке.

Кроме того, маленькие кочанчики набиты витаминами (А, С и вся группа В) и железом.

Допустим, польза есть, но почему она такая невкусная???

Любой сырой ингредиент можно превратить во что-то совершенно несъедобное, если его неправильно готовить. Брюссельская капуста, так же как и индейка, кажется невероятно простой в приготовлении, и это - точно такой же обман.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это фотография и, следовательно, не пахнет, но мне уже стало тоскливо

Переваренные зеленые шарики хотя и станут совершенно мягкими, но начнут вонять серой или тухлыми яйцами. Недоваренные - будут жесткими, горькими и вызовут социально опасную активность в кишечнике.

Кроме того, у примерно четверти населения Британских островов есть генетические причины не любить брюссельскую капусту. Несколько лет назад ученые Редингского университета обнаружили связь между количеством вкусовых рецепторов и ее горечью.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Схема, где на языке какие рецепторы расположены. Горькие - в самом центре картинки и в самой глубине языка. У кого их больше, для того и брюссельская капуста горше

Выяснилось, что некоторые из нас рождаются с дополнительными вкусовыми рецепторами, определяющими горький вкус. Чем их больше - тем капуста противнее.

Правда, в последние годы фермеры с селекционерами вывели новые, менее горькие сорта, но боюсь, что для тех, кто ее не любил с детства, ничего не поменяется: рецепторы, может быть, сигнал тревоги и не подадут, но психологическая травма все равно осталась!

А если все-таки отважиться ее приготовить?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Почему-то в таком виде маленькие кочанчики уже не вызывают такого сильного протеста. Нет, точно надо попробовать

Говорю сразу, что я - не специалист. То ли у меня полным-полно этих самых рецепторов, то ли я так и не удосужилась ее правильно приготовить. Поэтому вот рецепт запеченной брюссельской капусты от Джен Сигал, который мне показался любопытным. Не обещаю что приготовлю, но готова рискнуть.

Что нужно

750 г -1 кг брюссельской капусты

4 столовых ложки оливкового масла (как по мне, так лейте на глаз)

Соль по вкусу

Черный перец

1 столовая ложка бальзамического уксуса

1 чайная ложка меда

Я обо всех количествах сразу бы забыла, в данном случае рука и глаз - надежнее, вы свои вкусы лучше меня знаете

План кампании

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рождественский хомяк с брюссельской капустой, красной смородиной остролистом и каштаном. Читается как название картины какого-нибудь малого голландца. Судя по всему, хомяк капусту и сырой съест и еще спасибо скажет. Правда, говорят, что есть люди, которые тоже охотно едят ее сырой

Нагрейте духовку до 200 градусов. Некоторые авторы говорят, что до 220. Увы, ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, пробуйте сами. В любом случае застелите противень алюминиевой фольгой.

Разрежьте каждый кочанчик пополам вдоль, удалите самые верхние листья и отрежьте край кочерыжки. У меня такое ощущение, что маленькие капустные шарики можно запекать целиком, но автор требует разрезания, говорит, что так будет нежнее.

Разложите половинки на противне, сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью и перцем. Я в этом случае все перемешиваю руками, это гораздо проще.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Не повторяйте моих ошибок, не покупайте капусту на палке! Выглядит красиво, но вы замучаетесь ее отрезать. Упрямые кочаны цепляются за ствол мертвой хваткой и отрезаться категорически не хотят

Отправьте в духовку минут на 20. В середине процесса достаньте и быстренько перемешайте для более равномерного запекания.

Готовую капусту переложите в миску. Возьмите маленькую банку с крышкой (то есть совсем маленькую, как из-под детского питания), налейте уксус, добавьте немного оливкового масла и мед, закройте крышкой, потрясите как следует, полученный соус вылейте на капусту и перемешайте еще раз, подавайте немедленно. Нет, точно надо будет попробовать.

Ну что же, с овощами мы тоже разобрались, переходим к десерту:

Нетрадиционное блюдо из традиционного компонента

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На самом деле жестких правил относительно того, какие специи следует в глинтвейн класть, нет. Традиционно в Англии в него кладут гвоздику, но мне кажется, она перебивает все остальные вкусы

Этот рецепт актуален главным образом для тех, кто - как и я - стал вынужденным трезвенником. Наверное, мне следует пояснить, что я не алкоголик, но от этого мне совершенно не легче.

Одно из рождественских удовольствий - глинтвейн - мне совершенно недоступен. А хочется. В этом я солидарна с древними римлянами, которые первыми придумали нагревать вино с перцем, лавровым листом, шафраном, инжиром и медом. Эту сомнительную смесь они делали такой концентрированной, что пить ее было просто невозможно.

Насколько нам известно - это был полуфабрикат, который добавляли в нормальное вино. На современный глинтвейн это было совершенно не похоже по вкусу, но принцип остался.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Можете, конечно, налить глинтвейн в хрустальные бокалы, но в кружках он выглядит гораздо естественнее

В средневековой Европе вино со специями кочевало из страны в страну, меняясь в зависимости от погодных условий и имеющихся местных продуктов, однако как традиционный рождественский напиток, оно закрепилось совсем недавно, в конце XIX века. В некоторых странах в него добавляют корицу и апельсины, в других - кардамон, имбирь и гвоздику, есть варианты с анисом и медом, а кое-где вместо привозного вина берут местную водку или пиво.

Все это прекрасно, скажете вы, но как же быть с алкоголем? Варить глинтвейн из безалкогольного вина мне показалось кощунством. В общем, родилась идея сделать из глинтвейна желе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Желе, вроде бы, из красной смородины, украшено свежей малиной и листьями мяты. Все, что могу сказать - малина с глинтвейном не сочетается, а само желе получается непрозрачным, больше похожим на мусс

Я расскажу, как я его делала, а вы уж сами решайте, рисковать или нет.

Самая обычная бутылка не самого дорогого красного вина (0,75 литра)

250 мл апельсинового сока (воды, клюквенного сока, что понравится и что есть под рукой)

2 пакетика специй для глинтвейна (тут я схалтурила, потому что проводила эксперимент. В окончательный вариант намереваюсь положить анис, корицу (в виде палки), апельсиновую цедру, сахар

Желатин (Еще раз признаюсь в лености: вместо того, чтобы самой разводить желатин, я уже давно для простоты покупаю готовые смеси, рассчитанные на 500 мл жидкости. Правда, тут я совершила монументальную глупость, почему-то добавив в винную смесь замороженную свежую малину и малиновое же желе. Малина с глинтвейном не монтируется совсем никак. Праздничный вариант получит традиционный и гораздо более дешевый апельсин)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, А вот это уже похоже на правду: вылитая в формы жидкость с желатином будет пузыриться и делать вид, что не застынет никогда. Не верьте, затынет, как миленькая

Дальше - все совсем просто: налейте и насыпьте все в одну кастрюлю, доведите до кипения, прибавьте огонь и пусть булькает минут 15. Тут главная цель - это выпарить алкоголь. Вы быстро поймете по запаху, что жидкость стала абсолютно безвредной. Попробуйте, добавьте сахара, смешайте с желатином, перелейте в подходящую миску, дайте отстыть до комнатной температуры и отправьте в холодильник.

Результат мне понравился, но другие члены семьи потребовали традиционного глинтвейна. Придется делать и то, и другое.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Даже без снега (ну, не идет он в Лондоне на Рождество) и с ковидом, праздник остается праздником