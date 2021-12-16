Российский суд рассмотрел дело о поставках питания российским военным "на боевом дежурстве в Донбассе"

Андрей Захаров, Анна Пушкарская, Илья Барабанов

Би-би-си

час назад

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Власти России включили Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Би-би-си категорически возражает против этого решения и намеревается его оспорить.

Автор фото, Getty Images

В 2019 году Россия поставляла на территорию самопровозглашенных ЛНР и ДНР тысячи тонн продовольствия для содержания российской армии. Об этом стало известно из решения районного суда Ростова-на-Дону, приговорившего гражданина России Вячеслава Забалуева к пяти годам колонии за посредничество во взяточничестве, которым сопровождались поставки.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сказал Би-би-си, что это решение российского суда определенно будет использоваться украинскими юристами.

Арестович напомнил, что политическая позиция Украины заключается в том, что со стороны России продолжается вооруженная агрессия в Крыму и Донбассе. В международных судах Киев занимает позицию, согласно которой на востоке Украины продолжается международный военный конфликт, связанный с агрессией России. Но все это наталкивалось на отрицание Россией официального присутствия собственных войск на Донбассе.

"Теперь, после решения российского суда и уважаемого судьи Шолохова, у нас есть судебный прецедент, который позволит опираться на него всем юристам в отстаивании позиции о российских войсках на Донбассе. Это решение полностью переворачивает юридическую плоскость ситуации", - сказал Арестович.

"Безусловно, мы используем его в своей работе. МИД и Трехсторонняя контактная группа будут давать оценки этому решению российского суда", - добавил он.

Русская служба Би-би-си направила запрос в министерство иностранных дел России и ожидает ответа.

Что было сказано в суде

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В ноябре 2021 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Вячеслава Забалуева к пяти годам лишения свободы за посредничество во взяточничестве. В приговоре судья Леонард Шолохов указал, основываясь на словах участников процесса, что в 2019 году Забалуев поставил под угрозу поставки продовольствия для российских военнослужащих в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

С самого начала конфликта на востоке Украины в 2014 году российские власти не признают себя его участниками и отрицают присутствие в Донбассе российских войск. Однако теперь это присутствие фактически подтверждено в российском суде.

Рассмотрение дела растянулось в Кировском суде на год. Забалуев, согласно решению суда, трудился заместителем директора в ростовском филиале компании "Технология", которая по контракту с "Военторгом" занимается питанием военнослужащих.

В тексте приговора написано буквально следующее: подсудимый занимался поставками продовольствия для российских военнослужащих, "находящихся на постоянном дежурстве на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик".

В приговоре приводятся показания свидетеля о "сложности и опасности маршрута, которая состояла в том, что водители рискуя собственной жизнью на границе снимают номера, отдают документы и под охраной принимающей стороны следуют к месту разгрузки".

За год до Забалуева, в ноябре 2020 года, к 3,5 годам тюрьмы уже был приговорен главный санитарный врач ростовского центра санэпиднадзора минобороны России, подполковник медицинской службы Георгий Гончаров. Именно ему Забалуев, как следует из приговора, передавал с январь по ноябрь 2019 года ежемесячно по 90 тысяч рублей. Это были взятки за лояльность Гончарова при проверке поставок.

"В ходе предварительного следствия Гончаров виновным себя в инкриминируемом ему деянии признал полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве", - рапортовало в пресс-релизе главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР).

В приговоре, который вынес судья Шолохов, самопровозглашенные ДНР и ЛНР упоминаются четырежды. Продовольствие, поставки которого срывали подсудимые, "предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР".

Один из обвиняемых, как следует из приговора, "занимался проверкой качества продовольствия, отправляемого со склада ООО "Технологии" в ЛНР и ДНР". В случае невыплаты взяток, указано в документе, один из фигурантов угрожал срывом "поставки продукции в интересах РФ и военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР".

Следует отметить, что суд опирался на слова участников процесса и не проверял, действительно ли продовольствие поставлялось российским военным. В разговоре с РБК это подчеркнули представители суда - по их словам, судья просто привел в приговоре показания подсудимого.

После того как информация о приговоре разошлась в СМИ, текст решения пропал с сайта суда. При этом в интернете сохранились его архивные копии.

О каком количестве военнослужащих может идти речь?

Приговор Кировского районного суда позволяет предположить масштабы возможного военного присутствия России на территории "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" (ОРДЛО), как эти территории именуются в соответствии с "минскими соглашениями", подписанными в феврале 2015 года.

Так, отмечает в приговоре судья, поставки осуществлялись с периодичностью один раз в две недели: "Колонна формировалась более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1 300 тонн. В ассортимент поставляемого продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей".

По нормам общевойскового пайка солдату срочной службы в сутки положено 250 граммов мяса, 120 граммов рыбы, 120 граммов крупы и бобовых, 45 граммов сливочного масла, 150 граммов молока, 10 граммов сыра, 1 яйцо, 900 граммов картошки и прочих овощей - капусты, моркови, лука, свеклы, огурцов и помидоров, сообщало в 2019 году агентство ТАСС.

Итого выходит примерно 1,6 килограмма продовольствия на одного солдата в сутки. Состав и объем меню служащих различных родов войск регулирует постановление правительства РФ номер 946 "О продовольственном обеспечении военнослужащих".

Если 1 300 тонн разделить на 14 дней, то получится 92,9 тонны в день. Если разделить уже этот показатель на 1,6 килограмма продовольствия, которые ежедневно должен получать российский военнослужащий, можно прийти к выводу, что на территории самопровозглашенных республик как минимум в 2019 году теоретически мог находиться контингент численностью до 58 тысяч человек.

Но это лишь в том случае, если весь объем продовольствия предназначался для военных, исходя из норм продовольственного обеспечения, часть же поставок могла идти на склады, передаваться каким-то структурам самопровозглашенных республик, либо распределяться в качестве гуманитарной помощи. А значит, и количество военнослужащих могло быть совершенно другим - в частности, радио "Свобода", признанное в России иностранным агентом, оценивает число людей, для которых могла предназначаться провизия, в 26 тысяч человек.

В свою очередь военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что министерство обороны, снабжая военнослужащих продовольствием, не делало разницы между местными военными и прикомандированными из России.

"Речь идет о двух корпусах: в Донецке и Луганске, в которых служат и местные жители, и граждане России, приехавшие добровольцами, но есть и прикомандированные, - говорит он. - Все они входят в состав Восьмой гвардейской армии с штаб-квартирой в Новочеркасске. Корпуса находятся на полном обеспечении Восьмой армии, включая продовольствие. Численность корпусов оценивалась примерно в 30 тысяч человек".

В свою очередь главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в конце ноября оценивал численность кадровых российских военнослужащих и военных инструкторов в Донбассе в 3 тысячи человек.

Русская служба Би-би-си направила запрос в министерство обороны России и ожидает ответа.

Как реагируют на решение суда в России

Примечательно, что ростовский судья Леонард Шолохов называет в своем решении данные территории именно ДНР и ЛНР, а не "ОРДЛО", как их принято обозначать во всех официальных российских документах.

Начиная с 2014 года, когда на востоке Украины начались боевые действия, российские власти регулярно настаивали на том, что там нет российских военнослужащих, военную форму восставшие жители Донбасса могли купить в любом военторге, а воюют они все эти семь лет вооружениями, захваченными у украинской армии еще в самом начале конфликта.

"В минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся", - заявил последний раз президент России Владимир Путин 13 ноября, комментируя многочисленные публикации в западных СМИ о возможном вторжении, которое, по их мнению, в Москве могут планировать уже в январе 2022 года.

Вместе с тем киевские власти с самого начала конфликта в Донбассе обвиняли Россию в поставках туда вооружений и в участии в этой войне регулярных частей российской армии. Работавшие на востоке Украины журналисты сходились в оценке, что как минимум дважды: в августе 2014 года, когда силы самопровозглашенных республик предприняли так называемое "контрнаступление", устроив украинской армии знаменитый "Иловайский котел", и в феврале 2015 года в разгар боев за Дебальцево, регулярные российские войска пересекали границу с Украиной, оказывая поддержку самопровозглашенным республикам.

США и страны Евросоюза также склонны возлагать на Россию часть ответственности за то, что происходит на этой территории, но после очередного призыва со стороны стран G7, призвавших Россию и Украину вернуться за стол переговоров, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила 12 декабря: "Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя содержащиеся в приговоре сведения об отправке провизии российским войскам в Донбассе, заявил, что этого не может быть.

"Наверное, речь идёт об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооружённых сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации", - сказал он, уточнив при этом, что Россия действительно направляет в Донбасс гуманитарную помощь.

Эксперт центра Карнеги Константин Скоркин считает, что публикация приговора ростовского суда - "это очень забавная история".

"Это очередное противоречие между двумя реальностями: в одной в Украине идет гражданский конфликт, в котором Россия не участвует, помогая республикам только гуманитарной помощью. И есть другая: в которой происходят какие-то поставки каким-то войскам, находящимся на той территории, - говорит Скоркин. - Украина будет использовать эту историю в пропагандистском ключе, доказывая, что она права и там есть российские войска, а Кремль продолжит все отрицать. Подобный расклад касается не только этой истории, но и других вещей. Аргументация Украины упирается в полное отрицание со стороны Москвы. Но возможны ли тут какие-то юридические последствия, лучше спрашивать у юриста".

Как поставщик питания связан с Пригожиным

Автор фото, Молдавская Марина

Осужденный за взятки Вячеслав Забалуев работал в ростовском филиале компании "Технология". Компания была создана в 2014 году в Петербурге. Основной вид деятельности - предприятия общепита.

В 2017 году компания зарегистрировала филиалы в Абхазии и Южной Осетии. Тогда же она стала поставщиком питания для армии по заказам "Военторга". В 2018-2020 годах выручка компании составляла от 4,9 до 6,9 млрд руб в год.

Договор был заключен на организацию питания для нужд министерства обороны России "в войсковых частях и иных организациях, подведомственных министерству обороны". Об этом говорится в решениях арбитражных судов, которые с 2018 года штрафовали "Технологию" по искам "Военторга" на сотни тысяч рублей за нарушения в организации питания, количестве и качестве порций блюд в военных столовых. Всего к компании было предъявлено 75 таких исков.

У "Технологии" есть несколько косвенных связей с Евгением Пригожиным - петербургским предпринимателем, которого медиа называют "поваром Путина", а американские власти разыскивают за попытки вмешательства в выборы 2016 года. Согласно нескольким журналистским расследованиям, структуры Пригожина теоретически могли заниматься поставками питания для российской армии.

На момент заключения контракта с "Военторгом" директором "Технологии" был некий Низами Мирзаев из Петербурга. Мирзаев также занимался охранным бизнесом с Антоном Лоскутовым. В свою очередь, Лоскутов в свое время был владельцем и руководителем петербургской охранной фирмой "ОПК", у которой один телефон с компанией "Конкорд менеджмент и консалтинг" - одной из главных структур Пригожина. А владевший "ОПК" до Лоскутова Самуил Жаркой был даже директором "Конкорда".

На данный момент у ООО "Технология" открыты многочисленные вакансии поваров, официантов и работников общепита в военные столовые Ростовской области.