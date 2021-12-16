"Воры в законе" потребовали от заключенных не унижать людей, изнасилованных тюремщиками. Что происходит?

Наталия Зотова, Анастасия Лотарева, Ольга Просвирова

Би-би-си

51 минуту назад

Автор фото, Getty Images

В интернете появился текст так называемого "воровского прогона", который может в корне изменить ситуацию с пытками в колониях. В письме, которое распространяется в тюрьмах, "воры в законе" предписывают не считать "опущенными" - то есть не изгонять из своего сообщества - тех, кого изнасиловали по приказу сотрудников ФСИН.

"Унижать и глумиться над ними - это не людское, - говорится в тексте. - Ибо по-человечески им можно только сочувствовать".

"Воровской прогон" - это внутренний закон в тюрьме, обязательный к исполнению.

Это настоящая бумага?

Основатель проекта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин в разговоре с Би-би-си выразил уверенность в том, что "прогон" реальный.

Именно "Гулагу.нет" опубликовал видеозаписи с пытками заключенных в тюремной больнице в Саратове. Эти публикации вызвали широкий резонанс, их комментировали в Кремле. Было возбуждено 12 уголовных дел, их фигурантами стали в том числе руководители тюремной больницы, еще несколько человек были уволены. Вскоре после скандала в отставку ушел глава ФСИН Александр Калашников.

В соцсетях высказывались сомнения в подлинности бумаги, так как под "прогоном" вопреки традиции нет подписей конкретных людей - он подписан "массой воров". Впрочем, Осечкина это не удивило. "От массы воров уже два с половиной года по тюрьмам прогоны ходят", - объясняет он.

По его словам, связано это с тем, что теперь "воры в законе", подписываясь именами или "погонялами", рискуют получить срок за организацию преступного сообщества по статье 210.1 УК РФ. Это новая статья: ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии в России впервые ввели в 2019 году. То есть подсудным стал сам статус "вора в законе".

Что это меняет?

Общественник убежден, что полиция сеет сомнения в подлинности бумаги специально. Если заключенные согласятся с "прогоном" и не будут отворачиваться от жертв пыток, то пытки потеряют силу, объяснил Осечкин. Заключенных пугает не только само изнасилование, но и то, что вся колония будет считать их "опущенными", "петухами", изгоями. Именно для этого сотрудники ФСИН снимали пытки на видео - чтобы шантажировать записями заключенных.

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"Это революция, это пересмотр устоев, это защита пострадавших от пыток, это обессмысливание всего секретного архива, который эти козлы набивали швабрами, членами через эти пресс-хаты", - сказал Осечкин.

А вот сотрудник "Руси Сидящей", пожелавший остаться анонимным, отметил, что нового в документе не так уж и много. Заключенные и раньше понимали, что администрация манипулирует ими с помощью таких пыток, и верили скорее осужденному, говорившему, что с ним такого не происходило, чем словам или даже видеозаписям от сотрудников ФСИН.

Главное новшество в бумаге - что изнасилованных дубинками и другими предметами вообще не понижают в статусе, оставляют "в массе", среди обычных зеков. А вот изнасилованные мужским половым органом в бумаге даже не упоминаются. Это потому, что их в глазах заключенных "уже ничто не отмоет", уверен сотрудник "Руси Сидящей". Эти люди останутся в статусе изгоев.

Важно, что в "прогоне" упоминаются и заключенные, фактически состоящие на службе у сотрудников ФСИН, которые чаще всего и мучают людей по их приказу. Их в бумаге объявили "гадами" - то есть фактически врагами всех заключенных.

"Если его на свободе опознают и просто изобьют, то это еще хорошо. На моей памяти гадов резали", - сказал Би-би-си сотрудник "Руси Сидящей".

Главный редактор сайта "Прайм Крайм" о жизни "воров в законе" Виктория Гефтер считает появление такого "прогона" вполне логичным.

"Несмотря на то, что прогон анонимный - воры сейчас обезличивают прогоны, дабы обезопасить себя от [статьи] 210.1 - озабоченность тем, что происходит в местах лишения свободы, у воров действительно есть, и немалая", - рассказала Гефтер Би-би-си.

"В представлении большинства людей, далеких от преступного мира, могло сложиться впечатление, будто эти непотребства исходят от воров, тогда как в действительности каждый второй, если не каждый, вор, отбывающий наказание, может столкнуться и сталкивается с той или иной формой насилия над собой. От этого не застрахован никто, - подчеркнула она. - Скорее всего, ряд недавних загадочных смертей среди воров является их добровольным уходом из жизни после совершения над ними насильственных актов".

Что еще говорят "воры в законе" о пытках ФСИН?

В России физическое и моральное давление на идейных преступников практиковалось с советских времен, заметила Гефтер, а сейчас стало еще сильнее: "С накоплением исторического опыта методы борьбы против воров становились все более изощренными и сейчас, когда за высшее положение в преступной иерархии введена уголовная ответственность, они, наверное, достигли апогея".

Есть и криминальный авторитет, привлекший внимание к этой теме от своего имени. Это Бесо Квинихидзе, которого осудили по статье 210.1 - как раз об организации преступного сообщества. Выступая 22 ноября 2021 года с последним словом, он посвятил свою речь в том числе тем самым "активистам" - заключенным, которые сотрудничают с администрацией колонии и по ее приказу готовы на насилие.