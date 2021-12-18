Информация как оружие. Как работает секретный Ситуационный центр, помогающий правительству Великобритании реагировать на угрозы

Гордон Корера

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

16 минут назад

Автор фото, UK government Подпись к фото, Аналитики центра вычисляют возможные риски и пути их минимизации

Точное местонахождение помещения под названием SitCen (Ситуационный центр при правительстве Великобритании) не раскрывается из соображений безопасности. Сообщается лишь, что этот заполненный большими экранами зал расположен недалеко от Брифинговой комнаты британского правительства, где собирается комитет COBRA по реагированию на чрезвычайные ситуации - от природных катастроф до террористических атак.

Задача аналитиков, получающих здесь самую разнообразную информацию, - помогать чиновникам принимать быстрые и точные решения.

Би-би-си впервые получила доступ в это секретное место.

"Шаг вперед"

В последнем случае Ситуационный центр проанализировал, какие районы страны страдают от перебоев сильнее всего, и направил автоцистерны с водителями-военными в нужные места.

"Это большой шаг вперед, расширивший наши возможности, - сказал мне канцлер герцогства Ланкастерского [должность в правительстве Британии] и глава канцелярии кабинета Стивен Баркли, с которым мы посетили центр. - Для принятия правильных решений требуется быстро получать нужную информацию".

Часовые национальной безопасности

Центром управляет Секретариат по непредвиденным ситуациям в гражданской сфере - подразделение канцелярии премьер-министра страны.

Один из аналитиков показывает, как на занимающий всю стену экран выводится множество информационных потоков - от геопространственных данных до метеорологических прогнозов и сводок о загруженности дорог. Сведения, поступающие от различных правительственных и неправительственных учреждений, помогают составить информационные панели по тем или иным вопросам.

Такие таблицы позволяют прогнозировать последствия всевозможных ЧП - например, как стихийное бедствие скажется на снабжении той или иной местности продуктами и энергией, какие больницы окажутся переполненными, где может понадобиться эвакуация. Информация представляется в визуальной форме, облегчающей восприятие.

"Часовые национальной безопасности" следят за событиями, происходящими в Британии и во всем мире, 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

Биологическое оружие

Если кризиса в настоящее время нет, команда прорабатывает свыше ста потенциальных критических ситуаций, включенных в особый список, чтобы заранее определить, какая информация потребуется в том или ином случае. В этом списке чего только нет - от покушений на государственных деятелей до нападения с применением биологического оружия и стихийных бедствий.

Комитет Палаты лордов в недавнем докладе предложил сделать эту работу более открытой и регулярной.

Автор фото, UK government Подпись к фото, Точное местонахождение центра - государственная тайна

Одной из главных угроз национальной безопасности Великобритании в последние годы стали киберпреступления.

Если они затронут только интернет, ими будет заниматься Национальный центр кибербезопасности. Но в случае серьезных последствий для реального мира, как в случае вынужденного закрытия медицинских учреждений в Ирландии ранее в этом году, к делу подключится Ситуационный центр. Его задача - своевременно определить характер и масштаб ущерба.

Опора на технологии

Ситуационный центр - яркий пример того, как в наши дни своевременное получение информации становится основой принятия государственных решений.

Он иллюстрирует масштабные перемены в обществе, все больше полагающемся на новейшие технологии. Дополнительный толчок этому процессу дает пандемия, сократившая живое общение.

Поэтому нынешний вариант стратегии Соединенного Королевства в области кибербезопасности выходит далеко за чисто компьютерные рамки, с чего все начиналось десять лет назад.

Но официальные лица признают, что создание стратегии еще не завершено, и новые возможности получения и объединения больших массивов данных можно будет по-настоящему оценить лишь тогда, когда они подвернутся испытанию в деле.

Защита от злоумышленников

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Британская стратегия в области кибербезопасности, рассчитанная на ближайшие пять лет, констатирует, что сила государства будет все больше определяться его цифровыми возможностями.

В ней говорится не только об укреплении обороны, но и о том, как использовать инновации в интересах экономики и для усиления международных позиций Соединенного Королевства. На эти цели только в этом финансовом году выделяется 2.6 млрд фунтов (около 3,4 млрд долларов).

Акцент делается на защите граждан и бизнеса по всей Британии от злонамеренных действий в киберпространстве. Дело в том, что кибератаки все чаще затрагивают реальный мир - как в недавнем случае, когда некоторые муниципалитеты, в том числе в Хакни (район на северо-востоке Лондона), не смогли предоставлять услуги жителям. А в мае этого года кибератака на ключевой нефтепровод в США привела к ажиотажному спросу на топливо.

Влияние через киберпространство

Важное место в стратегии занимает оптимальное использование возможностей цифровой экономики с тем, чтобы выгода от нее распределялась по стране более или менее равномерно, а не концентрировалась исключительно в Лондоне и Юго-Восточной Англии.

Говорится в ней и об усилении влияния Британии в мире через киберпространство.