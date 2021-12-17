Чили: массовые празднования по поводу кончины вдовы Аугусто Пиночета

16 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Новость о кончине вдовы Пиночета вызвала бурю радостных эмоций среди чилийцев

Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Люсия Хириарт скончалась в четверг на 100-м году жизни. В последнее время она редко появлялась на публике, состояние ее здоровья держалось в строжайшем секрете.

Через несколько минут после объявления о смерти Хириарт толпы людей вышли на улицы Сантьяго, чтобы отпраздновать "конец династии" Пиночета.

Люсия Хириарт - поляризующая фигура в Чили. Для одних она была филантропом, посвятившим свою жизнь чилийскому народу. Для других Хириарт - воплощение диктатуры и ее горького отголоска в сегодняшней жизни страны.

Некоторые винили Люсию Хириарт за то влияние, которое она оказывала на своего супруга. Аугусто Пиночет управлял страной с 1973 по 1990 год: за этот период более трех тысяч человек были казнены или пропали без вести. Эпоха Пиночета ознаменовалась также возвращением рыночной экономики, масштабной приватизацией госсобственности, усилением частного сектора и интеграцией страны в мировую экономику.

В это воскресенье в Чили пройдут президентские выборы. Во второй тур вышли две яркие противоположности: консервативный политик Хосе Антонио Каст, которого называют "чилийским Трампом", и бывший студенческий активист Габриэль Борик, придерживающийся резко левых взглядов.

Наблюдатели называют эти выборы самыми важными со времен диктатуры, они могут определить путь, по которому страна будет развиваться в ближайшие годы.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие в Чили связывают смерть Люсии Хириарт с "концом династии" Пиночета

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На майке у этого активиста написано: "Фашизм не повторится"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Люсия Хириарт скончалась за несколько дней до президентских выборов в Чили: эксперты называют их самыми важными со времен диктатуры

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Люсия Хириарт и Аугусто Пиночет были женаты с 1943 года и вплоть до его смерти в 2006 году (снимок сделан в 1984 г.)