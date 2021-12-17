Гибель Ричарда Саттона: в убийстве одного из богатейших людей Британии признан виновным его пасынок
Томас Шрайбер, зарезавший одного из богатейших людей Великобритании сэра Ричарда Саттона и парализовавший собственную мать, был признан виновным в убийстве и покушении на убийство.
Ричард Саттон был обнаружен мертвым со следами ножевых ранений в апреле этого года в своем поместье в Дорсете. Его жена Анна Шрайбер также получила ножевые ранения, но осталась жива.
Винчестерский суд признал виновным в нападении сына Анны Шрайбер, 35-летнего Томаса Шрайбера. Приговор ему будет вынесен в понедельник.
"Единственный приговор, который я могу вынести, это пожизненное заключение. Однако я также должен назначить минимальный срок за совершение убийства и за попытку убийства вашей матери", - заявил Шрайберу судья.
Вооруженная полиция выехала в дом Ричарда Саттона, где он проживал вместе с Анной Шрайбер и ее сыном после звонка, поступившего в 17:30 седьмого апреля.
Анна Шрайбер была обнаружена на кухне почти без сознания: ее забрала прибывшая на место происшествия скорая. Ричард Саттон лежал у дверей собственной спальни на втором этаже. Он скончался на месте в результате серии ножевых ранений.
"Полицейские не знали, что им предстояло увидеть. Это было жестокое и продолжительное нападение на обеих жертв", - заявил суду прокурор Адам Фест.
Присяжным в зале суда рассказали, что Шрайбер испытывал ненависть к паре, с которой был вынужден жить в одном доме во время пандемии. Согласно материалам дела, Шрайбер однажды сказал своему приятелю, что терпеть не может отчима.
"Мое сознание охвачено жутчайшей ненавистью ... я подумываю об убийстве ... я хочу заставить их страдать", - еще одно сообщение Шрайбера.
Ричард Саттон выделил Томасу Шрайберу и его двум сестрам по 100 тысяч фунтов (133 тыс. долларов) в качестве депозита на покупку квартиры. Они также получали около 1300 долларов ежемесячно на текущие расходы.
Ранее Томас Шрайбер сознался в непредумышленном убийстве а также в опасном вождении на высокой скорости своего автомобиля Range Rover, на котором он попытался скрыться в Лондоне после нападения.
Ричард Саттон входил в список 500 самых богатых людей Великобритании, публикуемый газетой Sunday Times. В 2020 году издание оценило состояние семьи Саттона в 301 млн фунтов (около 412 млн долларов).
Его семье принадлежит несколько отелей класса люкс и внушительное число объектов недвижимости, а также сельскохозяйственных угодий.
В частности, Саттон владел знаменитыми лондонскими гостиницами Sheraton Grand London Park Lane и Athenaeum Hotel в зажиточном районе Мэйфейр.