Гибель Ричарда Саттона: в убийстве одного из богатейших людей Британии признан виновным его пасынок

48 минут назад

Автор фото, FAMILY HANDOUT Подпись к фото, Сэр Ричард Саттон входил в список 300 самых богатых людей Великобритании

Томас Шрайбер, зарезавший одного из богатейших людей Великобритании сэра Ричарда Саттона и парализовавший собственную мать, был признан виновным в убийстве и покушении на убийство.

Ричард Саттон был обнаружен мертвым со следами ножевых ранений в апреле этого года в своем поместье в Дорсете. Его жена Анна Шрайбер также получила ножевые ранения, но осталась жива.

Винчестерский суд признал виновным в нападении сына Анны Шрайбер, 35-летнего Томаса Шрайбера. Приговор ему будет вынесен в понедельник.

"Единственный приговор, который я могу вынести, это пожизненное заключение. Однако я также должен назначить минимальный срок за совершение убийства и за попытку убийства вашей матери", - заявил Шрайберу судья.

Автор фото, Dorset Police Подпись к фото, По данным следствия, Томас Шрайбер ударил ножом Ричарда Саттона по меньшей мере пять раз

Вооруженная полиция выехала в дом Ричарда Саттона, где он проживал вместе с Анной Шрайбер и ее сыном после звонка, поступившего в 17:30 седьмого апреля.

Анна Шрайбер была обнаружена на кухне почти без сознания: ее забрала прибывшая на место происшествия скорая. Ричард Саттон лежал у дверей собственной спальни на втором этаже. Он скончался на месте в результате серии ножевых ранений.

"Полицейские не знали, что им предстояло увидеть. Это было жестокое и продолжительное нападение на обеих жертв", - заявил суду прокурор Адам Фест.

Присяжным в зале суда рассказали, что Шрайбер испытывал ненависть к паре, с которой был вынужден жить в одном доме во время пандемии. Согласно материалам дела, Шрайбер однажды сказал своему приятелю, что терпеть не может отчима.

"Мое сознание охвачено жутчайшей ненавистью ... я подумываю об убийстве ... я хочу заставить их страдать", - еще одно сообщение Шрайбера.

Ричард Саттон выделил Томасу Шрайберу и его двум сестрам по 100 тысяч фунтов (133 тыс. долларов) в качестве депозита на покупку квартиры. Они также получали около 1300 долларов ежемесячно на текущие расходы.

Автор фото, Sutton family Подпись к фото, Во время нападения пара жила вместе с Томасом Шрайбером

Ранее Томас Шрайбер сознался в непредумышленном убийстве а также в опасном вождении на высокой скорости своего автомобиля Range Rover, на котором он попытался скрыться в Лондоне после нападения.

Ричард Саттон входил в список 500 самых богатых людей Великобритании, публикуемый газетой Sunday Times. В 2020 году издание оценило состояние семьи Саттона в 301 млн фунтов (около 412 млн долларов).

Его семье принадлежит несколько отелей класса люкс и внушительное число объектов недвижимости, а также сельскохозяйственных угодий.