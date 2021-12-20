"Эта прекрасная жизнь". Как Фрэнк Капра снял фильм, ставший американской "Иронией судьбы"

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

час назад

Автор фото, Universal History Archive/UIG via Getty images Подпись к фото, Рекламный плакат к выходу фильма "Эта прекрасная жизнь" на экраны 75 лет назад. Декабрь 1946 г.

75 лет назад, 20 декабря 1946 года на экраны Америки вышел фильм "Эта прекрасная жизнь". Уникальное сочетание критического взгляда на американскую действительность и волшебной рождественской сказки сделало картину одной из самых популярных и любимых в истории кино.

В каждой культуре есть своя вечная и неизменно дарящая радость рождественская сказка. В Британии это классическая "Рождественская песнь" Диккенса. Она пережила сотни театральных и кино-интерпретаций: от первой короткометражной немой ленты 1901 года до идущего в эти дни в Лондоне спектакля-концерта известных пересмешников Tiger Lillies.

Российско-советский кинематограф подарил целый ряд прекрасных новогодних картин: от неувядающей "Карнавальной ночи" до недавних "Ёлок", хотя пальму первенства держит, конечно же, "Ирония судьбы или С легким паром!".

В Америке Рождество - настоящий культ, праздник, с которым не сравнится ни один другой. Голливуд создал целое созвездие прекрасных рождественских картин: от классически-романтичного "Белого Рождества" до по-детски дерзкого и невероятно смешного "Один дома".

Однако и в американском рождественском кино есть свой, такой же бесспорный как "Ирония судьбы" лидер - "Эта прекрасная жизнь", 75-летний юбилей которой приходится на эти дни.

Фильм Фрэнка Капры уникальным образом совместил приземленную, зачастую неприглядную повседневность реальной жизни с ее извечными проблемами и бытовыми неурядицами с волшебным ощущением сказки - и непобедимым, пусть и немного наивным оптимизмом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Восковая фигура главного героя фильма Джорджа Бейли в исполнении Джеймса Стюарта в день ее установки в Музее восковых фигур Мадам Тюссо в Лос-Анджелесе 29 ноября 2010 года

Это сочетание принесло картине многочисленные лавры, неувядающую популярность и незыблемое место в пантеоне лучших достижений мирового кино.

Классика, которая началась с провала

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Невероятно, но у современников "Эта прекрасная жизнь" вызвала в лучшем случае смешанную реакцию. The New York Times упрекала картину в "сентиментальности и иллюзорном восприятии жизни".

Свой повод придраться к фильму нашло даже Федеральное бюро расследований, возглавлявшееся тогда одержимым параноидальным антикоммунизмом Эдгаром Гувером. "Фильм, - говорилось в опубликованном в мае 1947 года специальном меморандуме ФБР, - совершенно очевидно и преднамеренно дискредитирует банкиров, превращая одного из них в персонажа, подобного Скруджу, самого ненавистного героя картины. Это обычный трюк коммунистов. Кроме того, в фильме нарочито в невыгодном свете показаны представители высшего класса, из чего зритель должен сделать вывод, что люди с деньгами неизбежно порочны и отвратительны".

По части "Оскаров" собранный фильмом в 1947 году урожай был тоже не так уж и велик. "Моя прекрасная жизнь" была выдвинута на премию в основных номинациях - в том числе, лучший фильм, лучшая режиссура и Джеймс Стюарт за лучшую мужскую роль - золотая статуэтка была присуждена только одна, да и то во второстепенной технической категории.

Свой нынешний статус непререкаемой классики фильм начал обретать в 1976 году, когда к 30-летнему юбилею его впервые показали по телевидению. С тех пор ни один рождественский сезон не обходится на американском телевидении без "Этой прекрасной жизни", как ни один новогодний сезон в СССР и в России не обходился и не обходится без "Иронии судьбы".

Автор фото, Bettmann Подпись к фото, Постаревшие Фрэнк Капра и Джеймс Стюарт на чествовании режиссера в Американской киноакадемии 23 января 1985 г.

В 1990 году Библиотека Конгресса США признала фильм "культурно, исторически и эстетически значимым" и внесла его в список шедевров на вечное хранение.

В 1998 году Американский киноинститут поставил фильм на 11 место среди лучших картин американского кинематографа.

Ну а в постоянно обновляемых списках лучших рождественских картин "Эта прекрасная жизнь" неизменно фигурирует если не на первом месте (чаще всего), то совсем от него недалеко.

Предыстория

В приведенной выше цитате из меморандума ФБР не случайно упомянут Скрудж - патологически скупой, зловещий антигерой диккенсовской "Рождественской песни". Именно на этой хрестоматийной истории основал свой рассказ "Величайший дар" американский писатель Филип Ван Дорен Стерн, а Фрэнк Капра решил экранизировать его.

Стерн был историком, художественная литература - лишь его хобби, в котором он несильно преуспел. Настолько несильно, что найти издателя для "Величайшего дара" Стерн не смог и опубликовал его в 1943 году тиражом двести экземпляров за свой счет. Рассказ, по всей видимости, так бы и исчез в вечности, если бы он не попался на глаза продюсеру кинокомпании RKO Pictures.

Давно уже исчезнувшая из актуального Голливуда (компания закончила свою жизнь банкротством в 1959 году) RKO в 1930-40-е годы была одним из китов киноиндустрии, в послужном списке которой была целая пригоршня шедевров: от искрящихся мюзиклов с Фредом Астером и Джинджер Роджерс до величественно-монументального "Гражданина Кейна" Орсона Уэллса.

Несмотря на то, что интерес к истории и желание сняться в главной роли проявил один из самых знаменитых на тот момент актеров Голливуда Кэри Грант, а над сценарием работал ставший впоследствии легендарным Далтон Трамбо, производство застопорилось, и год спустя RKO с облегчением продала приобретенные ею права только что созданной к тому времени уже очень известным, успешным и авторитетным режиссером Фрэнком Капрой компании Liberty Films.

Капра, как и многие другие выдающиеся американские кинематографисты (Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола, Роберт де Ниро, Аль Пачино), - по происхождению итальянец. Более того, будучи на поколение старше, он успел еще и родиться в Италии и в Америку приехал ребенком в 1903 году в возрасте пяти лет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Режиссер Фрэнк Капра

Пройдя через фронты Первой мировой войны, он перебивался случайными заработками, в том числе снимаясь статистом. Этот минимальный киноопыт позволил ему выдать себя за кинематографиста и таким образом получить возможность снять свой первый десятиминутный немой фильм, за которым последовала яркая и стремительная режиссерская карьера. В 1920-е годы его взяли на работу в одну из крупнейших голливудских студий Columbia Pictures, к концу 1930-х у него уже было три Оскара за лучшую режиссуру, а в 1939-м он возглавил Гильдию режиссеров Америки. Историк кино Иэн Фриер назвал жизненную историю Фрэнка Капры "воплощением американской мечты".

История

История главного героя "Этой прекрасной жизни" - своеобразная рефлексия на тему "американской мечты".

Джордж Бейли, способный и обаятельный молодой человек, мечтает поскорее окончить школу, вырваться из провинциального родного городка Бедфорд Фоллз и отправиться в большую настоящую жизнь - учиться в университете, путешествовать по миру, строить мосты, дороги и города.

Накануне отъезда умирает его отец, и Джордж вынужден остаться вести отцовский бизнес - небольшой ссудный банк. Пайщики - практически все жители городка - жизненно зависят от этого банка, единственного способа для них выбраться из трущоб и получить более или менее приличное жилье. Глубокое чувство долга и порядочности заставляет Джорджа остаться, и то же чувство заставляет его отдать накопленные на учебу деньги младшему брату.

Джордж не впервые идет на помощь брату - мы уже знаем, что в детстве он, не раздумывая, ринулся в прорубь, чтобы вытащить его. Знает об этом и сидящий не небе Господь Бог - и с этим знанием он отправляет на землю ангела Кларенса. Кларенс пока что ангел второго класса, и чтобы подняться по служебной ангельской лестнице и обрести наконец-вожделенные ангельские крылья, он должен спасти Джорджа от самоубийства.

К последней черте, желанию покончить с собой, Джорджа подводит крах его благородного предприятия. Главному герою угрожают разорение и тюрьма из-за козней зловещего мистера Поттера - того самого Скруджа из диккенсовской "Рождественской песни".

Автор фото, Bettmann Подпись к фото, Джордж Бейли (Джеймс Стюарт) с гневом отвергает заманчивое, но недостойное предложение своего главного врага мистера Поттера (Лайонел Барримор), современного воплощения диккенсовского Скруджа

Ангел Кларенс оказывается на том самом мосту, с которого уже готов прыгнуть в ледяную воду Джордж - и, на мгновение опередив его, сам бросается с моста, зная, что добрая душа Джордж тут же забудет обо всех своих неурядицах и бросится спасать незнакомого ему человека.

Кларенс спасает Джордж от самоубийства, но не от отчаяния. Он уже наорал и на свою милую, беззаветно любящую его жену и своих очаровательных детей, разгромил и порушил в доме все рождественские приготовления, оскорбил учительницу детей. Жизни для себя он не видит и в отчаянии восклицает: "Лучше бы я не родился!".

Автор фото, John Springer Collection Подпись к фото, На помощь отчаявшемуся Джорджу приходит ангел Кларенс (Генри Траверс)

Хитроумный Кларенс решает исполнить желание своего подопечного и, возвращаясь в родной городок, Джордж его не узнает. Здесь все другое: банка его нет, нет его любимого паба, нет построенного им для земляков уютного жилого квартала. Более того, его не узнает ни один из жителей города, которые все без исключения были еще сегодня утром его друзьями. Любящая когда-то жена - одинокая так и не вышедшая замуж женщина, с ужасом отшатывающаяся от пристающего к ней незнакомого мужчины. Не узнает его даже собственная мать - ведь, в соответствии с пожеланием, он так никогда и не родился.

Лишь теперь Джордж понимает, что такое настоящее отчаяние и насколько прекрасна эта, пусть и трудная, жизнь. Уступив его мольбам, Кларенс возвращает ему прежнюю жизнь, жители города собирают в огромную корзину купюры и монеты чтобы спасти Джорджа от разорения. "Пока у тебя есть друзья, ты не погиб" - гласит надпись на книжке, подаренной Джорджу наконец-то обретшим крылья Кларенсом. Хэппи-энд под распеваемую всеми под елкой рождественскую Auld Lang Syne.

Переломная эпоха

На первый взгляд, "Эта прекрасная жизнь" может показаться всего лишь слащавой сказкой, которые во множестве производила в 1930-40-е годы голливудская "фабрика грез". Как бы они ни приукрашивали действительность, такого рода фильмы были в то время ответом на общественный запрос - вестерны и оптимистические музыкальные комедии скрашивали порушенную Великой депрессией и без того небогатую жизнь простых американцев, а насыщенные песнями и танцами оптимистические радужные сказки типа "Белое Рождество" и "Волшебник Страны Оз" давали заряд положительных эмоций солдатам на фронтах Второй мировой и дожидающимся их дома женам и матерям.

"Эта прекрасная жизнь" снималась в первый послевоенный 1946 год. Несмотря на сказочный настрой, в фильме нет почти неизбежных для голливудской продукции той поры песен и танцев. Реальность в нем, несмотря всепобеждающую глубокую порядочность Джорджа Бейли и окружающих его людей, - жесткая и безжалостная. Призрак потери дома из-за невозможности выплатить ссуду - вполне реален, и в жизни далеко не всегда людей спасает сказка или же почти сказочная солидарность.

"Эта прекрасная жизнь" стала мостиком, фильмом-переломом, объединившим в себе черты двух эпох - и старого, прекраснодушного довоенного Голливуда, и нового жесткого кино рубежа 1940-50-х, фильмов нуар, совершенно иначе, без иллюзий отражавших суровую реальность жизни.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хэппи-энд - благодарные горожане приносят Джорджу собранные ими деньги для спасения его от тюрьмы

Именно в этом редчайшем для кино единении, казалось бы, несовместимого - залог непреходящей популярности этой картины.

Именно благодаря ей исполнитель роли Джорджа Бейли Джеймс Стюарт стал звездой, блистая в следующее десятилетие в целом ряду фильмов Альфреда Хичкока: "Головокружение", "Окно во двор", "Человек, который слишком много знал".