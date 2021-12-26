Научный дайджест: кролень - миф или реальность и в чем сила обнимашек

Леонид Лунеев

Би-би-си

14 минут назад

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Обнимашки, от которых на душе становится тепло

Автор фото, Time Stops Photography

Одним из главных минусов самоизоляции и социального дистанцирования многие люди называют отсутствие простых человеческих контактов, в том числе рукопожатий и объятий, которыми мы часто обмениваемся при встречах и расставаниях. Казалось бы, какая малость, но, как утверждают британские ученые, объятия (и речь вовсе не идет о романтических или любовных прикосновениях) способны буквально вдохнуть в вас тепло.

К счастью, исследователи из Лондонского университета Голдсмит, задавшиеся целью вычислить идеальные объятия, успели провести свои эксперименты еще до наступления пандемии.

В лабораторных условиях объятия "талия-шея" и "наискосок", когда одна рука идет через, а другая - под плечо, в исполнении женщин-добровольцев были оценены как в равной степени приятные, причем объятия, длившиеся всего секунды, были оценены ниже, чем 5-ти или 10-ти секундные.

Казалось бы, 10 секунд - это ужасно долго, вот и исследователи были удивлены такой продолжительностью, однако, по их мнению, участники экспериментов уже по ходу дела выработали вкус к долгим обнимашкам.

"Надо признать, что с каждым разом я получаю все больше удовольствия", - отметила одна из участниц. Были, впрочем, и исключения из правил - другая женщина наотрез отказалась продолждать эксперимент, когда дело дошло до затяжных объятий.

В реальном мире, как говорят ученые, есть повод предположить, что объятия длятся около трех секунд, поэтому они рекомендуют все же не затягивать контакт более чем на пять, иначе участники могут ощутить взаимную неловкость.

В целом же "результаты экспериментов говорят о том, что затяжные объятия приятнее слишком коротких, а объятия "наискосок" происходят чаще, чем "талия-шея", - отмечают авторы.

Автор фото, Hinterhaus Productions Подпись к фото, Мужчины и женщины предпочитают разные типы объятий, но суть от этого почти не меняется

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К сожалению, пандемия не позволила привлечь к экспериментам мужчин, чтобы выяснить их предпочтения в технике и продолжительности объятий.

Однако в ходе проводившихся еще 20 лет назад экспериментов выяснилось, что обнимающиеся мужчины явно предпочитают делать это наискосок, в то время как женщины скорее склонны обнимать своего визави за шею или талию вне зависимости от его пола.

К тому же обнимашки наискосок воспринимаются более эгалитарными, так что мужчины таким образом подспудно выражают признание равенства с объектом объятий, а вот женщины могут преследовать при этом иные цели.

Впрочем, исследователи признают, что все это лишь гипотезы, тем более что число участников эксперимента было ограниченным, и в нем принимали участие лишь женщины в возрасте от 18 до 43 лет и представляющие одну культуру. А посему, по словам одного из авторов исследования, психолога Анны Дюрен, "мы надеемся, что наша работа положит начало будущим исследованиям удовольствия, получаемого от объятий".

Где водятся рогатые зайцы?

Автор фото, Wikipedia

Что это: фотомонтаж, надувательство или реальность? Все зависит от того, как вы относитесь к рогатым зайцам, или кроленям. Если вам очень хочется поверить в существо с телом грызуна и рогами оленя, вы будете далеко не одиноки (ну в самом деле, верят же люди в летающих оленей Санта-Клауса, а у них даже крыльев нет). В средневековой Европе в существовании кроленей не сомневались и включали их в различные справочники, сопровождая красивыми иллюстрациями (художникам ничто не мешало давать волю своей фантазии, ведь изображали же они вполне реальных бегемотов и крокодилов по рассказам очевидцев, хотя сами их в глаза не видели.

Сегодня где-нибудь на Диком Западе вам тоже с удовольствием продадут открытку или футболку с изображением кроленя, а раньше и чучело по сходной цене могли предложить. Но все же сегодня не первое апреля. Так правда это или миф?

Автор фото, Alamy Stock Photo Подпись к фото, Не желаете ли чучело симпатичного кроленя по сходной цене?

Сказка - ложь, да в ней намек, утверждает Майкл Бранч, профессор литературы из Невадского университета в Рино и автор книги "По следам кроленя, или как одна легенда захватила воображение всего мира и помогла в лечении рака".

"Пусть это и мифологическоре существо, - говорит он, - но здесь явно прослеживается связь с настоящими рогатыми кроликами, заболевшими папилломавирусом".

Да, рога у кроликов не растут, но если они заразились этим вирусом, а он считается весьма распространенным у разных видов животных, и даже люди ему подвержены, папилломавирус может вызывать доброкачественные наросты на морде или голове, состоящие из того же белка-кератина, что волосы и ногти. Наросты эти со временем могут стать злокачественными, и хотя они в самом деле немного напоминают рожки, смотрятся они скорее уродливо и гротескно, вовсе не как величественные рога оленя.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, В реальности рожки у зараженного кролика и в самом деле так себе...

Американский вирусолог Ричард Шоп еще в 1933 году обнаружил, что у кроликов, зараженных папилломавирусом (этот вирус впоследствии получил имя самого Шопа), на голове может вырасти некое подобие рожек. В 2015 году ученые подтвердили, что эти наросты по сути являются раковым заболеванием, хотя до этого скептически относились к возможности папилломавируса вызывать рак.

"Это открыло сразу множество направлений в исследованиях того, как разные вирусы могут вызывать онкологические заблевания, и создании возможных противораковых вакцин, в частности, так называемой вакцины ВПЧ, которая практически на 100% предотвращает рак матки", - говорит Бранч.

Наука наукой, но как же быть со старинной легендой о кролене? Как бывает в случае с мифами, тут много неясностей. Доподлинно известно лишь то, что в Вайоминге в 1930-е годы жили два брата-весельчака, которые были охотниками и таксидермистами-любителями, и именно они продали владельцу отеля первое чучело рогатого кролика.

Но самое забавное, по словам Бранча, заключается в том, что в то самое время, когда предприимчивые молодые люди запускали мистификацию с чучелом кроленя, в медицинской лаборатории Рокфеллер-колледжа Принстонского университета Шоп приступил к изучению кроликов с рожками.

А не впасть ли нам в спячку, как лемурам Мадагаскара?

Автор фото, Duke Lemur Center Подпись к фото, Толстохвостый карликовый лемур

Толстохвостые карликовые лемуры знают толк во сне: каждый год они на семь месяцев впадают в спячку, чтобы выжить в условиях суровой зимы западного Мадагаскара, где они обитают в дикой природе.

С октября по февраль жизнь лемуров протекает по большей части в замедленном действии: они могут по 10-11 дней подряд лежать, свернувшись в клубок, почти не двигаясь и не дыша, они даже на ощупь становятся прохладными.

Но приходит весна, сердцебиение поднимается с 8 до 200 ударов в минуту, и бодрые (хотя сильно проголодавшиеся) лемуры вылезают из своих гнезд свежими, отдохнувшими и готовыми к полноценной жизни.

Тактика эта себя явно оправдывает: лемуры живут так уже 250 миллионов лет.

А теперь признайтесь, не мечтали и вы когда-нибудь о том, чтобы впасть в спячку на всю зиму, а потом, по весне, начать жить по новой…

Автор фото, Duke Lemur Center

Однако для начала хорошо бы было уточнить у лемуров, как им это удается.

Беда том, что в неволе лемуры в спячку предпочитают не впадатью. Максимум, чего добивались ученые, это заставить их продремать целые сутки, но это и сильно уставший человек вполне может осилить.

И вот, наконец, ученым из США удалось как следует "усыпить" содержавшихся в неволе приматов.

"Нам настолько хорошо удалось воссоздать природные условия западного Мадагаскара, что наши лемуры впали в настоящую спячку, - говорит специалист по приматам из Центра по изучению лемуров при университете Дьюка Эрин Эмке.

Исследователи поместили лемуров в уютные деревянные пеналы, напоминающие дупла, в которых они обычно зимуют, снабдили их радиопередатчиками, замеряющими температуру тела и пульс, а затем притушили свет, снизили температуру до 10 градусов, ограничили питания и принялись ждать. Эксперимент полностью удался, ведь, как говорит другой автор исследования, биолог Марина Бланко, "спячка буквально прописана в ДНК лемуров.

Умение впадать в спячку и выходить из нее наверняка полезно для этих мокроносых приматов (так официально называется их подотряд), но людям-то это зачем, спросите вы.