Инфляция по-турецки. Как падение лиры отразилось на жизни в Стамбуле

час назад

Автор фото, SEDAT SUNA/EPA Подпись к фото, Из-за коронавирусных ограничений владельцам турецких ресторанов стало трудно платить работникам

Турецкая лира продолжает падение против доллара, побивая новые рекорды. Как это отражается на жизни простых людей? Журналист и публицист Ибрагим Набиоглу специально для Русской службы Би-би-си поговорил об этом с жителями Стамбула - бизнесменом, продавцом лавки и врачом.

Зима в Стамбул в этом году пришла очень рано.

Мой приятель Мехмет достал из кладовки пальто, которое не носил с прошлой зимы. B кармане он нaшел чек, выданный ему год назад в супермаркете. За 20 яиц, одну буханку хлеба, 1 кг масла, полкилограмма мяса и другие продукты Мехмет тогда заплатил 112 турецких лир (7,45 долларов).

На днях Мехмет с этим чеком пришел в тот же супермаркет и собрал в корзину те же продукты и в таком же количестве. Однако на этот раз он заплатил уже 229 турецких лир.

"За год цены сильно выросли. Более чем двукратный рост! Это может вызвать большую волну недовольства в стране", - сокрушался он в беседе со мной. Недовольство, намекал он, может выразиться на следующих президентских и парламентских выборах.

Как платить официанту?

Мехмет держит небольшой уютный рыбный ресторанчик на европейском берегу Босфора. Xолодным декабрьским вечером за ужином мы беседуем в его заведении. В ресторане кроме нас всего два посетителя. Раньше в это время дня найти пустой столик здесь было нелегко.

"Сыновья подрастают, а тут - сначала пандемия, а сейчас экономический кризис, - сетует Мехмет и продолжает. - В таких условиях ресторанный бизнес просто невыгоден".

Турецкие газеты пишут, что из-за коронавирусных ограничений владельцам ресторанов стало трудно платить работникам. А тут еще и решение правительства повысить к 2022 году минимальную оплату труда примерно на 50% процентов к 2022 году добавило Мехмету проблем.

Теперь он вынужден сократить число официантов с девяти до пяти. "Нелегко увольнять сразу четырех человек. Сердце болит. Но у меня нет другого выбора", - задумчиво говорит Мехмет.

За последние три месяца турецкая лира потеряла около 45% стоимости по отношению к доллару США. Непрерывное снижение курса турецкой лиры в течение шести недель заставило некоторых аналитиков интерпретировать, что Турция находится в валютном кризисе.

Вопреки ожиданиям рынка Центральный банк Турции за последние три месяца снизил базовую ставку в общей сложности на 400 базисных пунктов, что ускорило обесценивание лиры.

В итоге турецкая лира бьет исторические рекорды падения по отношению к доллару. Турецкое правительство не в состоянии предотвратить рост цен. Покупательная способность национальной валюты стремительно падает, инфляция пугает своими размерами…

Кто получит морковку?

Билаль - продавец фруктов в одном из фешенебельных районов Стамбула. Курс турецкой лиры его абсолютно не интересует, однако он жалуется на рост цен.

Его дочь в этом году заканчивает лицей и собирается поступать в университет. Цены на обучение уже беспокоят отца.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Падение курса турецкой лиры резко отразилось на качестве жизни многих людей в турецком обществе

Билал смущенно продолжает: "Сосед предложил мне 280 тысяч лир за пикап, который я купил всего пять месяцев назад за 90 тысяч лир".

"Продай, хорошие деньги", - советую я Билалю.

"Если я продам, то уже не смогу купить другую, цены на машины фантастически растут", - вздыхает он.

Инфляция больше всего поражает людей с низкими доходами, таких как Билаль. В условиях экономического кризиса знаменитый афоризм "богатые становятся еще богаче, а бедные - еще беднее" подтверждается и в Турции.

Известный ученый, профессор Стамбульского технического университета Джелаль Шенгор сложившуюся обстановку описьıвает следующим образом: "На скачках владелец лошади, которая выигрывает гонку, зарабатывает 3 миллиона, наездник - 250 тысяч лир, а лошадь - всего лишь морковку. В данном случае лошадь - это малообеспеченные слои населения".

Медсестры дороже врачей?

В системе здравоохранения сложилась трудная ситуация, которая порой выглядит трагикомично. В некоторых больницах медсестрам платят почти столько же, сколько докторам.

Элиф - врач в одной из государственных больниц. У нее на днях закончился декретный отпуск. Начались ночные смены, дежурства, срочные вызовы, словом, стресс, типичный в условиях пандемии.

Несмотря на это, зарплата у нее небольшая. "При новой ставке минимальной заработной платы медсестры в частных клиниках будут получать больше, чем врачи. Как это может быть?" - не понимает молодая женщина.

Автор фото, Isa Özdere / EyeEm / Getty Подпись к фото, Во многих магазинах Стамбула можно встретить таблички типа: "В одни руки только 1 литр оливкового масла"

Доктор Элиф видит реальную опасность в беспрецедентном росте цен на медицинские препараты и оборудование, которые покупаются на иностранную валюту.

"Реформы в системе здравоохранения подняли медицинский сектор Турции на одно из лидирующих позиций в мире. Однако в нынешних условиях многие клиники бьют тревогу, и я даже не хочу думать о том, что начнется при острой нехватке препаратов", — сказала Элиф.

Молодая мама возмущается ценами на молоко. "Литр молока всего месяц назад стоил 6 лир, сегодня - 13,5. К Новому году это, вероятно, будет стоить 20 турецких лир", - недоумеваeт врач.

Кризис "сломал хребет футбола"

Некоторые магазины, пытаясь заработать побольше, придерживают товары на складах, в надежде продать по более высоким ценам. Тем самым создается дефицит продуктов. Во многих магазинах можно встретить таблички типа: "В одни руки только 1 литр оливкового масла".

Государство начало принимать меры: комитет по промышленности парламента Турции на днях одобрил законопроект, который запрещает магазинам и торговым центрам создавать запасы продовольствия на складах.

Экономический кризис ударил и по спорту. Президенты футбольных клубов говорят, что не знают, как дальше платить зарплату иностранным игрокам, которые получают ее в иностранной валюте.

Между тем доходы клубов - продажа билетов и мерчендайзинга, сборы за телевизионные трансляции, доходы от рекламы и т.д. - поступают в турецких лирах. Президент клуба "Фенербахче" Али Коч в одном из недавних интервью сказал, что кризис "сломал хребет нашего футбола".

Какая будет развязка?

Вчера я стал свидетелем разговора между двумя молодыми турками, обсуждавшими карьеру.

"На какую зарплату согласишься, если найдешь работу?" - спросил один из них. "На любую, даже на самую мизерную", - ответил его товарищ.

Зима в Турции холодная, в некоторых горнолыжных центрах довольно много снега. Но примечательно, что львиная доля посетителей этих курортов теперь иностранцы - местным жителям такой отдых уже не по карману.