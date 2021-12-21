"Время отстоять Русь-матушку". Как Кремль вычищает политику из западных соцсетей

Ксения Чурманова, Андрей Захаров

Би-би-си

40 минут назад

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Власти России включили Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Би-би-си категорически возражает против этого решения и намеревается его оспорить.

Автор фото, Mikhail Svetlov/Getty Images Подпись к фото, Кремль в последние годы постоянно давит на западные соцсети, требуя от них исполнять российские законы

Meta (экс-Facebook) и Google грозят многомиллионные штрафы в России за отказ удалять контент, который российские власти называют "вредным". Например, призывы к суициду или детскую порнографию. Но в основном речь идет о постах про протестные акции в поддержку Алексея Навального, выяснила Би-би-си.

Летом 2018 года российский поэт Игорь Держалов, пишущий под псевдонимом "Варяг Сибирский", разместил в своем "Фейсбуке" карикатуру. На ней был изображен герб России - двуглавый орел. Но с головами президента Владимира Путина и тогдашнего премьера Дмитрия Медведева.

Картинку поэт сопроводил политическим стихотворением, которое начинается с фразы: "Исторически, увы, мутанты мы, холопы", а заканчивается эмоциональным "Когда же русские проснутся вывести заразу?"

Спустя три года его немного корявое сочинение с нецензурными словами стало причиной одного из многочисленных штрафов, наложенных российскими властям на Facebook. Власти требовали, чтобы соцсеть удалила пост Держалова за то, что он выражает "явное неуважение государству, конституции и президенту Российской Федерации". Соцсеть отказывалась.

С начала 2021 года Роскомнадзор подал более 60 исков к западным соцсетям, требуя оштрафовать их за нежелание блокировать ссылки на контент, который считается "незаконным" в России. Эта возможность появилась в конце 2020 года, когда административный кодекс был дополнен соответствующей статьей.

Российские власти этим охотно пользуются: общая сумма штрафов, наложенных на соцсети с начала года, составила более 150 млн рублей (2 млн долларов).

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По версии Роскомнадзора, западные соцсети не хотят удалять "вредный" контент. Би-би-си проанализировала все выложенные судебные решения, чтобы понять, какие публикации в "Фейсбуке", "Инстаграме" и "Твиттере" не нравятся российским властям. Речь идет примерно о 469 ссылках, которые опубликованы внутри решений.

И оказалось, что подавляющее число постов связано с политикой.

"Наиболее опасные вещи"

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Жалуясь на непослушание западных соцсетей, российские власти постоянно апеллируют к тому, что те не удаляют детскую порнографию, пропаганду суицида и наркотиков.

Но количество таких публикаций по сравнению с протестным контентом в судебных решениях - мизерное. Например, суицидам посвящены 12 ссылок, но некоторые, с точки зрения здравого смысла, мало похожи на пропаганду самоубийства.

В 2019 году пользователь "Фейсбука" из Оренбурга поделился трагической новостью про самоубийство 16-летней пары подростков. Пост он сопроводил грустным смайликом. "Фейсбук", несмотря на требования российских властей, не стал его удалять.

"Закон обязывает их [соцсети] самим находить и блокировать наиболее опасные вещи, в числе которых - детская порнография, суицид, наркотики, экстремизм и фейки, которые могут повлечь негативные последствия в части безопасности граждан, - говорил в мае изданию "Коммерсант" глава Роскомнадзора Андрей Липов. - То есть вот мы хотим, чтобы соцсети начали вместе с государством отвечать за то, что в них происходит".

Автор фото, Alexey Nikolski/TASS Подпись к фото, Глава Роскомнадзора Андрей Липов

Один из твитов, который, по мнению медиарегулятора, склонял несовершеннолетних к противоправным действиям, был опубликован в профиле "Полиция Роисси". К посту прикреплена видеозапись разговора нескольких мужчин в форме - вероятно, курсантов училища МВД:

- [Воровское приветствие].

- Зарплата мусорам.

- А кстати, зарплата не пришла?

- Зарплата мусорам!

Сейчас эта публикация и еще два твита про АУЕ ("Арестантский уклад един"), недоступны в России. В 2020 году Верховный суд признал движение АУЕ экстремистской организацией и запретил ее.

Навальный и митинги

Ничто другое Роскомнадзор не требует заблокировать так активно, как публикации о протестных акциях российской оппозиции в поддержку Алексея Навального.

17 января политик вернулся из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления боевым отравляющим веществом "Новичок". Его тут же арестовали. Сторонники Навального призвали россиян выходить на марши в его поддержку.

Из 469 ссылок, за неудаление которых были оштрафованы соцсети, более 250 посвящены акциям в защиту Навального. Причина везде одна и та же: акции не согласованы властями, на них зовут несовершеннолетних, и все призывы должны быть удалены.

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За два дня до первой январской акции политический активист из Калуги Константин написал в своем "Твиттере": "Эх… пришло время отстоять Русь-Матушку! #яВыхожу #свободуПолитЗаключенным #яМыВсяСтрана (здесь и далее орфография и пунктуация в постах сохранены. - Би-би-си)".

В публикации не было ни слова про Навального, а дата акции была указана на фотографии, прикрепленной к твиту. Тем не менее Роскомнадзор нашел этот твит и потребовал его заблокировать.

"Твиттер" подчинился.

"This Tweet from @konstantin_lar has been withheld in Russia in response to a legal demand (этот твит от @konstantin_lar был заблокирован в России в ответ на требование закона)", - такое сообщение теперь видят российские пользователи соцсети вместо публикации про "Русь-матушку". Но твит не удален: его доступ ограничен из России, а через VPN и режим "инкогнито", например, спокойно открывается.

Активист рассказал Би-би-си, что даже не обратил на это внимания. А вот бывший сотрудник команды Навального из Костромы Александр, в отличие от своего единомышленника, получил предварительное предупреждение.

"Твиттер" уведомил Александра о получении запроса от Роскомнадзора, а потом закрыл доступ к его сообщению об акциях протеста. Но опять же - только для российских пользователей. Такие же уведомления пришли активисту от "ВКонтакте" и "Фейсбука", рассказал он Би-би-си.

Ограничивать доступ к его публикации не стал только "Фейсбук", "ВКонтакте" ее снес.

У большинства аккаунтов, публикации в которых запрещают российские власти, не самая большая аудитория - количество подписчиков в редких случаях превышает сотню.

Какие требования властей соцсети проигнорировали

Прежде чем пойти в суд, Роскомнадзор рассылает компаниям тысячи уведомлений, требуя заблокировать для российских пользователей те или иные публикации. В Facebook Роскомнадзор направлял 7,6 тысячи уведомлений, в Instagram - 3,5 тысячи, сообщали в ведомстве.

Такая бомбардировка уведомлениями не очень эффективна - компании не всегда выполняют требования российского надзорного ведомства.

Автор фото, VALERY SHARIFLUIN/TASS Подпись к фото, Акция в поддержку Навального в Москве 31 января

20 января, за три дня до первой акции в поддержку Навального, жительница Астрахани Вера рассказала в "Фейсбуке" про свой сон, недвусмысленно намекнув на предстоящий митинг.

"Мне приснился один сон: будто бы Алексей Навальный выпустил расследование про Путина, а потом призвал астраханцев выйти на площадь Ленина 23 января в 14:00. Уж не знаю, вещий сон, или нет…", - написала Вера. Роскомнадзор потребовал удалить пост, но соцсеть это требование проигнорировала.

До сих пор доступны для российских пользователей и твиты, которые собрали несколько тысяч лайков в аккаунтах с большой аудиторией - например, бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана или самого Навального с ближайшими соратниками.

Большая часть судебных решений о штрафах для мессенджера "Телеграм" тоже были посвящены акциям оппозиции. Роскомнадзор требовал удалить около 40 постов про митинги.

Власти пытались заблокировать даже комментарии к репостам новостей про Навального.

В одном из судебных решений есть ссылка на комментарий из телеграм-канала политика Юлии Галяминой. 18 января она поделилась новостью из другого канала "Протесты в мире" об аресте Навального. Под ее сообщением развернулась дискуссия. Один из участников чата по имени Михаил написал: "Нужно всем выходить за Навального и за свободную Россию, Навальный для этого и вернулся, 23 января выходят все".

Роскомнадзор требовал удалить его сообщение. "Телеграм" этого делать не стал.

Конституция и фейк про вакцинацию Путина

Под цензуру Роскомнадзора попадает не только контент про российскую оппозицию. Штрафуют соцсети также за шутки про власть.

Во всех соцсетях Роскомнадзор нашел посты с "явным неуважением государству, конституции и президенту Российской Федерации". В один только Twitter зимой 2020-2021 года регулятор направил 75 уведомлений, требуя удалить несколько таких постов.

Так, Роскомнадзор требовал заблокировать твит про поправки к Конституции, написанный незадолго до референдума 2020 года. Один из пользователей написал, что "конституция [ничего не значит]", "если содержание не является волей народа".

Автор фото, VALERY SHARIFLUIN/TASS Подпись к фото, Летом 2020 года в России прошло голосование по поправкам к Конституции

"Твиттер" заблокировал этот пост, сейчас он недоступен на территории России.

Неуважением Роскомнадзор назвал и пост трехлетней давности в "Инстаграме" с картинкой рулона туалетной бумаги, на которой написано "Конституция Российской Федерации". "С праздником всех кто по ней живет!" - написал автор поста. Соцсеть, вопреки требованию Роскомнадзора, блокировать его не стала.

В YouTube оскорбляющими российские власти посчитали два видео. На одном из них мужчина исполняет песню, низким голосом пропевая, что "парашей" опять правит переизбранный "карлик лысеющий".

На другом видео группа людей инсценирует судебный процесс. Подсудимых играют трое человек с мешками на головах, на груди у них висят таблички с именами высокопоставленных чиновников.

Автор этой постановки - активист из Татарстана Камир Ямадаев. В марте 2021 года его признали виновным в оправдании терроризма и оскорблении власти - суд приговорил Ямадаева к штрафу в 300 тысяч рублей. Ему также запретили 2,5 года администрировать свои сайты.

У видео Ямадаева - больше 130 тысяч просмотров. YouTube блокировать его не стал.

В 2020 году один пользователь "Твиттера" поделился твитом о вакцинации президента Владимира Путина. "#Песков сказал, что #Путин не такой дурак, чтоб ставить себе российскую вакцину от коронавируса в рамках испытаний", - говорилось в посте.

Пресс-секретарь президента, конечно, такого не говорил. В тот день Дмитрий Песков сказал, что глава государства не может принимать участия в вакцинировании в качестве добровольца. "Президент не может же несертифицированную вакцину использовать", - добавил Песков.

Исковерканную цитату Пескова Роскомнадзор назвал "недостоверной общественно значимой информацией, создающей угрозу нарушения общественного порядка, общественной безопасности". Проще говоря - фейком.

Какие штрафы присудили компаниям

Иски с требованием оштрафовать Google, Meta, Twitter и Telegram за отказ удалять "незаконный" контент последовали от властей уже спустя месяц после январских протестов в поддержку Навального.

В каждом иске указаны ссылки, которые российские власти требуют удалить (от одной до нескольких десятков). Игнорируя требования российских властей, компании собирают многомиллионные штрафы.

Представительница Twitter на одном из судебных заседаний заявляла, что некоторые публикации на момент рассмотрения дела были удалены. Но апелляционный суд решил, что это не имеет правового значения, так как информация из соцсети не была заблокирована в установленный законом срок (на это даются сутки), а значит, компания должна выплатить штраф.

Повторное нарушение может привести к куда более серьезным наказаниям. 24 декабря суд в Москве рассмотрит иски против Meta и Google. За "повторное неудаление информации" компаниям грозит штраф в размере от 5% до 10% от их годовой выручки в России.

Meta не раскрывает объемов своей выручки в России. Оборот российского юрлица Google в 2020 году составил более 1 миллиарда долларов, следует из базы данных "СПАРК-Интерфакс". В таком случае, если суд удовлетворит требования властей, речь может идти о штрафе как минимум в 100 млн долларов.

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При этом в случае отказа компаний выплачивать эти штрафы приставам будет сложно их взыскать. Официальных представительств компаний в России нет, юрлицо есть только у Google.

Это цензура?

Российские власти не скрывают, что штрафы - это инструмент принуждения сервисов к сотрудничеству.

"Раньше была лишь линейная схема, когда единственное, что можно сделать, если тебя не послушали, - это прекратить работу сервиса на территории страны. Этот механизм не очень эффективен, - говорил глава Роскомнадзора Андрей Липов в мае. - В целом же ресурс может быть удобен и полезен для пользователей. Мы ввели повышенные штрафы [...], это очень мотивирует площадки. Мы еще не заходили на эти штрафы, но зайдем".

У российских властей есть юридическая возможность заблокировать все соцсети хоть завтра. Но они этого не делают. "Этими соцсетями пользуются наши граждане, и блокировка нанесет больше вреда обществу, чем пользы", - сказал Би-би-си бывший высокопоставленный чиновник Роскомнадзора. Он попросил об анонимности из соображений безопасности.

С чиновником согласен ведущий юрист проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян. Он считает, что блокировки не происходят скорее по экономическим причинам. "Россия и российские пользователи очень сильно интегрированы в мировую экономику и, конечно, блокировка - это не вопрос правового и технического характера. С этим давно разобрались - и законы есть, и возможности. Это вопрос экономического характера - очень сильно пострадают крупные рекламодатели", - говорил Би-би-си Дарбинян.

"Ни Роскомнадзор, ни Кремль не хотят говорить, что в России есть политическая цензура. При этом используются такие популистские вещи, как защита детей. Для того, чтобы объяснить широкой массе, зачем нужна вся эта борьба, используется слеза ребенка", - отмечает эксперт.

Он считает, что тема суицидов, наркотиков или детской порнографии противоречит собственной политике западных соцсетей, поэтому никаких разногласий с российским медиарегулятором у них здесь быть не может. Исключение составляют абсурдные случаи вроде поста про самоубийство с грустным смайликом, говорит Дарбинян.

Компании сотрудничают с российскими властями?

Западные соцсети пытаются сотрудничать с российскими властями. "Твиттер" после замедления трафика весной 2021 года удалил 91% ссылок с "запрещенной информацией", утверждали в Роскомнадзоре. После этого ограничения в отношении соцсети были смягчены: сейчас замедление ощущается только в работе "Твиттера" через мобильный интернет.

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В октябре представители Google провели онлайн-переговоры с комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В соцсетях это событие вызвало неоднозначную реакцию. Эксперты в IT посчитали, что компания пошла на это, чтобы спасти свой бизнес в России.

"Любая страна для крупной компании - это источник доходов, - отмечала в разговоре с Би-би-си директор по стратегическим проектам российского института исследований интернета Ирина Левова. - Они [Google] заинтересованы в том, чтобы продолжать работать в стране. Наш рынок, конечно, не такой, как Китай, но тоже источник и данных, и прибыли".

Из отчетов о прозрачности Meta, Google и Twitter следует, что компании удовлетворяют часть запросов российских властей.

В первой половине 2021 года "Фейсбук" ограничил доступ почти к 1800 записей или страниц после получения предписаний от российского медиарегулятора. Из них почти 900 содержат экстремистский контент, около 300 - сцены насилия, указано в отчете без дальнейшей детализации. Компания не указывает, какое количество запросов было отклонено.

"Твиттер" еще не опубликовал статистику по 2021 году, но в прошлом году российские власти направили ему более 15 тысяч предписаний, и почти четверть соцсеть удовлетворила. Большая часть запросов от властей касалась информации о способах самоубийства.

На российские власти пришлось 16% от всех государственных запросов, которые "Твиттер" получил по миру в 2020 году.

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Google за первое полугодие получил от российского медиарегулятора более 15 тысяч запросов на удаление информации из YouTube. В целом за прошедшие 10 лет Google получил от российских властей столько запросов на удаление информации, сколько от остальных стран вместе взятых. Треть всех запросов касается "национальной безопасности", куда предположительно относятся экстремистские и политические материалы.

За 2021 год компания отклонила только 8% запросов российских властей. Давление на Google очевидно усилилось: всего лишь два года назад, в 2019 году, компания отклонила почти 50% всех просьб.

В Twitter и Google сообщили Би-би-си, что не готовы комментировать свои взаимоотношения с российскими властями. В Facebook не ответили на вопросы. Так же поступили и их оппоненты из Роскомнадзора.

Зато бывший высокопоставленный чиновник Роскомнадзора пояснил Би-би-си, что большие штрафы - это "слабенькая точка" западных соцсетей, которую нашли российские власти. И бить теперь будут именно в нее, уверен он.

Инфографика - Олеся Волкова