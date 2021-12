"Время отстоять Русь-матушку". Как Кремль вычищает политику из западных соцсетей

40 минут назад

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

"Наиболее опасные вещи"

Навальный и митинги

"This Tweet from @konstantin_lar has been withheld in Russia in response to a legal demand (этот твит от @konstantin_lar был заблокирован в России в ответ на требование закона)", - такое сообщение теперь видят российские пользователи соцсети вместо публикации про "Русь-матушку". Но твит не удален: его доступ ограничен из России, а через VPN и режим "инкогнито", например, спокойно открывается.