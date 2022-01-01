Как советский фильм "Морозко" стал культовым в Чехии и Словакии. Уже несколько поколений детей разговаривают цитатами из него

Мария Евстафьева

Би-би-си

час назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Над советской Бабой Ягой (ее сыграл Георгий Милляр) уже более полувека смеются чешские и словацкие дети

Советский фильм "Морозко" уже много лет является неизбежным атрбиутом Рождества и Нового года в Чехии и Словакии. На этой сказке здесь выросли поколения детей. В СССР фильм таким культовым не стал, хоть и был популярен после выхода. В этих же странах на востоке Европы "Морозко" уже больше 50 лет главный хит и лидер телевизионных рейтингов.

"Морозко" ("Mrazík" на чешском) в 1964 году снял режиссер детских фильмов Александр Роу. Музыкальная сказка рассказывает историю доброй, трудолюбивой Настеньки (Наталья Седых) и самовлюбленного красавца Ивана (Эдуард Изотов). Настеньку на протяжении всего фильма терроризируют злая мачеха (Вера Алтайская) и противная сводная сестра Марфушка (Инна Чурикова). Добро, конечно, побеждает - Иван влюбляется в главную героиню и с помощью Деда Мороза (Александр Хвыля), и других магических персонажей, меняется в лучшую сторону.

Фильм в 1965 году получил главный приз на Международном кинофестивале детских и юношеских фильмов в Венеции, годом позже он был награжден на Всесоюзном кинофестивале в СССР. Несмотря на награды, два главных телеканала СССР с 1966 по 1991 годы "Морозко" в новогодние дни показывали редко. После распада Советского Союза сказка на экранах "Первого канала" и "России-1", по подсчетам "Кинопоиска", появилась всего 12 раз.

Наталье Седых после выхода "Морозко" поклонники написали тысячи писем, Александр Хвыля стал главным Дедом Морозом СССР, но самые верные фанаты у кино, как оказалось, были не в Советском Союзе, а в Чехословакии - и потом в Чехии и Словакии.

Фильм не вышел в телеэфир лишь несколько раз в 1990-е годы. По словам пресс-секретаря Чешского телевидения Каролины Блинковой, причиной тогда были проблемы с авторскими правами.

Когда фильм попал в Чехословакию?

"Я этот фильм люблю, я на нем вырос", - говорит в беседе с Русской службой Би-би-си чешский режиссер Карел Янак, который снял ряд популярных в стране телевизионных сказок. Янак вспоминает, что "Морозко" он смотрел всегда, когда фильм шел по телевизору.

Когда 51-летний кинематографист был ребенком, в Чехословакии не показывали много иностранных сказок. "Мы привыкли к чешским сказкам, они замечательные, но "Морозко" был совсем другим - фильмом из другого мира, другой культуры", - рассказывает режиссер.

"Морозко" в Чехословакии показывали с дубляжом - фильм в 1966 году озвучили чехословацкие звезды. Иванушку с Настенькой дублировала супружеская пара - актриса Эва Клепачова и ее муж, певец и актер Йозеф Зима.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Певец и актер Йозеф Зима озвучил Иванушку в "Морозко" - и его до сих пор благодарят, думая, что это он сам снялся в советском фильме

"Зрителям фильм сразу понравился, и его популярность только росла. Я помню, как дети цитировали большие куски текста", - рассказывает 89-летний Зима Русской службе Би-би-си.

Цитаты из фильма сразу же вошли в обиход - и остаются в нем по сей день. Здесь помнят наизусть реплики Иванушки, Марфушки, Бабы-Яги. "Например, когда Дед Мороз обегает дерево и спрашивает: "Тепло ли тебе девица?" - улыбается Янак.

Смотреть Морозко с семьей на праздники - в Чехии и Словакии настоящая традиция. Фильм показывают ежегодно. По данным MediaGuru, чешского сайта, который замеряет рейтинги телеканалов, 30 декабря 2020 года в восемь часов вечера самая большая доля зрителей смотрела именно "Морозко".

Любовь к советскому фильму не ограничивается регулярными просмотрами. В 1998 году в Чехии появился собственный мюзикл и ледовое шоу "Mrazík", в стране продается одноименное мороженое, ближе к праздникам СМИ и развлекательные сайты регулярно публикуют викторины на детальное знание "Морозко".

В 2021 году в деревне Загорчице, в 130 километрах от Праги, по мотивам советской сказки даже поставили спектакль. Режиссер, продюсер и сценарист постановки в одном лице - глава поселка Ян Земан. Он решил поставить прогрессивную сказку, в результате чего Дед Мороз на плакате стал темнокожим, а Иванушек стало двое.

Автор фото, Zahorcicecb.cz Подпись к фото, Такими главных героев сказки увидел режиссер и глава деревни Загорчице Ян Земан

В чем причина феномена?

Инну Чурикову после ее роли в "Морозко" в Чехии и Словакии обожают. Бывший чешский посол в России Ярослав Башта вручил актрисе серебряную медаль Масарика (это одна из высших государственных наград в Чехии) за роль Марфушки.

Актриса в интервью чешскому изданию Idnes подтвердила, что популярность Морозко в России никогда не достигала чешского уровня: "Я знаю, что этот фильм очень популярен в Чехии. Я даже получила чешскую награду. Однако я не могу объяснить, чем он привлек чешских зрителей."

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Актриса Инна Чурикова стала легендарной и в России, и в Чехии со Словакией

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По мнению Янака, причин может быть несколько. Во-первых, в этом фильме много ярких образов. Например, в фильме есть сцена, в которой на Ивана нападает шайка разбойников. Он подбрасывает их дубинки в воздух, оружие исчезает, и тут Иван задорно говорит, что к зиме оно упадет обратно - и спокойно продолжает свой путь.

Иван случайно натыкается на избушку на куриных ножках, где живет Баба-Яга. Он просит ее помочь найти Настеньку, но колдунья не горит желанием творить добро и просит избушку развернуться "к лесу передом, к Ивану задом". Это Ивана не устраивает, и он просит избушку повернуться "ко мне передом, к лесу задом". Соответственно, между ним и Бабой-Ягой завязывается настоящая битва. "Эти сцены настолько выразительные, запоминающиеся и с таким юмором! Неудивительно, что эта сказка работает", - объясняет Янак.

В фильме еще есть фрагмент, в котором сестра Настеньки Марфушка, героиня Инны Чуриковой, колет орехи зубами. Она их забрасывает в рот и ударом руки разбивает об челюсть. Актриса позже говорила, что она настолько сильно хотела сниматься, что не щадила зубов: "Я орехи по-настоящему колола, без каких-либо трюков".

"Все помнят, как Марфуша грызла орехи. Чего стоит только этот эпизод!" - соглашается Зима.

По словам режиссера Янака, чехи любят пародийность и преувеличение, а образы героев в "Морозко" - подчеркнуто гипертрофированные. "Иванушка в самом начале - идеальный образец нарцисса, все его качества сильно преувеличены. Настенька - само совершенство, она такое хрупкое существо. Ее сестра идеальный отрицательный персонаж - она вредная, сумасшедшая", - говорит Янак.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Актриса Наталья Седых в одном из интервью говорила, что она и в жизни была такой же, как ее героиня Настенька

И в третьих, сыграли свою роль озвучка и перевод. "Безупречная озвучка всех персонажей сделала этот фильм таким", - говорит Янак. Некоторые зрители настолько привыкли к чешскому звучанию этого фильма, что совсем забыли - он снят не в ЧССР. "Поклонники нас с женой хвалили, говорили, что мы отлично сыграли в этом фильме. Я отвечал - ну нет же, там же снялись совсем другие актеры", - смеется Зима.

Йозеф Зима в 2008 году получил премию имени легендарного актера Франтишека Филиповского (это одна из главных кинопремий Чехии) - за мастерство в дубляже. Сам артист считает, что награду он заслужил именно за "Морозко". Его радует то, что они с женой "немного способствовали успеху этого фильма".

У чешского кинокритика Камила Филы другой взгляд на причины популярности Морозко в Чехословакии. В интервью изданию Seznam он сказал, что сказка давала чехам при коммунистическом режиме безопасный способ высмеять СССР. "Мы смеемся над русскими за то, что они такие глупые. Как тот Иван, сильный, но глупый, наивный, самовлюбленный. И он получает по заслугам", - поясняет Фила.

Режиссер Карел Янак не думает, что мнение Филы разделяет много людей: "Я не могу говорить за всех чехов, возможно, у господина Филы были такие соображения [при просмотре], но у меня точно нет."

Янак говорит, что огромные проблемы - ввод советских войск в Чехословакию в конце 1960-х, падение коммунистического режима в 1980-х, современное охлаждение отношений с Россией - никак не повлияли на популярность фильма, потому что он не ассоциировался с политикой и оказался вневременным.