Осьминоги обладают сознанием. Этично ли разводить их искусственно, чтобы съесть?

Клэр Маршалл

Корреспондент по вопросам окружаюшей среды и сельского хозяйства

11 минут назад

Автор фото, Getty Images

На Канарских островах скоро заработает первая в мире коммерческая ферма по выращиванию осьминогов. Ученые и защитники природы бьют тревогу: по их словам, осьминоги - умные создания, способные выражать эмоции и испытывать боль, поэтому разводить их для еды аморально.

Играть с гигантским тихоокеанским осьминогом для Стэйси Тонкин - часть ее работы.

Когда она поднимает крышку аквариума, чтобы покормить Ди-Джея (сокращение от Дейви Джонс), тот часто выбирается из своего укрытия, чтобы поглядеть на нее, и касается щупальцами толстого стекла, словно желая поздороваться. Это если он в хорошем расположении духа.

Осьминоги живут в среднем четыре года. Ди-Джею год, так что по людским меркам он подросток.

"Он и ведет себя как подросток. Иногда сердится, иногда целый день спит, а порой активен и весел, плавает в аквариуме взад-вперед и красуется", - говорит Стэйси.

Автор фото, Bristol Aquarium Подпись к фото, Ди-Джей в Бристольском океанариуме

Стейси - одна из пяти сотрудников, ухаживающих за осьминогом в Бристольском океанариуме, и на каждого Ди-Джей реагирует по-разному. Иногда он замирает и держит руку женщины в своих щупальцах с довольным видом.

Смотрители кормят моллюска мидиями, креветками и кусочками рыбы и мяса крабов. Иногда они прячут еду в специальную игрушку для собак, чтобы Ди-Джей доставал ее щупальцами и не забывал охотничьи навыки.

По словам Стэйси, осьминог меняет окраску в зависимости от настроения: "Если он равномерного коричнево-оранжевого цвета, значит, настроен поиграть, а появление крапинок на теле означает интерес и любопытство. Вот он плавает по своему резервуару, весь коричнево-оранжевый, а потом поднимется на поверхность, уставится на тебя и покроется крапинками. Это очень забавно наблюдать".

А еще осьминог выражает мысль глазами. "Когда он смотрит на тебя, а ты смотришь на него, то чувствуешь, что это не просто так", - говорит Стэйси Тонкин.

Автор фото, Stacey tonkin Подпись к фото, Стэйси Тонкин на рабочем месте

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Высокоразвитая психическая организация, которую Стэйси наблюдает у осьминога, скоро будет признана в британском законодательстве. Группа экспертов подготовила дополнение в закон "О благополучии животных", запрещающий импорт в Соединенное Королевство мяса осьминогов с ферм. По мнению авторов, там невозможно обеспечить гуманные условия содержания. Проанализировав свыше 300 научных работ, они утверждают, что осьминоги в определенной степени обладают сознанием и способны испытывать удовольствие, возбуждение и радость - равно как боль и горе.

Тем временем, щупальца осьминогов шипят на сковородках, перекатываются по тарелкам и плавают в супе по всему миру - в Азии, средиземноморских странах и все больше в Соединенных Штатах. В Южной Корее их иногда едят живыми.

Ежегодно вылавливается около 350 тысяч тонн осьминогов - в десять раз больше, чем в 1950 году. Число их в дикой природе сокращается, цены растут.

Попытки научиться разводить осьминогов в неволе продолжаются несколько десятилетий. Дело это сложное - личинки можно кормить только живой пищей, а температуру, насыщенность воды кислородом и освещенность надо строго контролировать.

Испанская компания Nueva Pescanova сумела опередить конкурентов из Мексики, Японии и Австралии и начать строительство первой в мире осьминожьей фермы. Предприятие будет производить три тысячи тонн деликатеса в год, рекламную кампанию планируется начать в 2022-м, а продажи - в 2023 году.

Проект основан на разработках испанского Института океанографии, изучившего повадки Octopus vulgaris - осьминога обыкновенного.

Ферма строится поблизости от порта Лас-Пальмас. Компания утверждает, что это поможет уменьшить вылов осьминогов в океане.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Осьминогов сушат, а также жарят и варят

Nueva Pescanova не ответила на неоднократные запросы Би-би-си о будущих условиях содержания осьминогов. Размер резервуаров, чем их будут кормить, способ умерщвления - все держится в секрете.

Международная общественная организация The Compassion in World Farming ("За гуманность на фермах мира") направила правительствам ряда стран, в том числе Испании, письмо с просьбой запретить коммерческое разведение осьминогов, находя идею "этически и экологически неоправданной".

Руководитель исследовательских программ организации доктор Елена Лара не скрывает возмущения. "Это удивительные животные. Они умные свободолюбивые индивидуалисты, и запирать их в пустых баках, лишив возможности познавать окружающий мир, глубоко неправильно", - говорит она.

Всякий, кто видел документальный фильм "Мой учитель осьминог", удостоенный в 2021 году "Оскара", понимает это, добавила доктор Лара.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Осьминоги умеют скрываться в больших раковинах

Осьминоги обладают большим сложно устроенным мозгом. Наличие у них умственных способностей доказано многочисленными опытами. Они умеют использовать кокосовую скорлупу и морские раковины, чтобы прятаться, и быстро учатся. Им также удавалось сбегать из аквариумов и воровать добычу из ловушек, расставляемых рыбаками.

У них нет скелетов и защитных панцирей, при этом они охраняют территорию от соперников. Все это делает их уязвимыми в неволе. Если посадить несколько осьминогов в один резервуар, они могут сожрать друг друга, говорят специалисты.

Если испанская ферма заработает, ее обитатели останутся без защиты закона. Нормы ЕС о гуманном обращении с животными на фермах распространяются лишь на позвоночных.

Кроме того, пока не придуман научно обоснованный и гуманный способ их умерщвления, говорится в письме экспертов.

Морское фермерство

Разведение морских животных с целью употребления их в пищу называется аквакультурой

Это самая быстрорастущая отрасль сельского хозяйства

Мировой рынок аквакультуры ежегодно увеличивается на 5% и к 2027 году обещает достичь объема в 245 миллиардов долларов

По всему миру на фермах разводят около 580 видов морских животных

С ростом населения аквакультура обещает стать одним из важнейших источников продовольствия

Рыбы, разводимые в неволе, более агрессивны и подвержены разным болезням

Недавняя директива ЕС констатирует "недостаток хороших практик разведения" и "пробелы в исследованиях" касательно воздействия аквакультуры на морских животных и на человека

Последние общие предки людей и осьминогов обитали на Земле примерно 560 миллионов лет назад.

"Мы видим перед собой организм, развивший у себя интеллект, сравнимый с нашим, - говорит эволюционный биолог из Бристольского университета Джейкоб Винтер. - Их [осьминогов] способность решать возникающие проблемы, игривость и любознательность сродни человеческим. Это все равно, что повстречаться с инопланетным разумом".

На сайте Nueva Pescanova говорится о твердой приверженности компании аквакультуре "как способу сократить давление на районы рыболовства и обеспечить самовосстанавливающееся, безопасное, безвредное для здоровья и контролируемое возобновление ресурсов моря".

Однако доктор Лара полагает, что фирмой движет исключительно коммерческий интерес, а рыбаки все равно не перестанут ловить осьминогов.

Эксперт указывает, что разведение осьминогов на фермах повлечет дополнительный вылов рыбы. Осьминоги - хищники, съедающие в два-три раза больше собственного веса. Уже сейчас около трети всей вылавливаемой на планете рыбы идет на корм другим животным, и примерно половина этого количества - на нужды аквакультуры.

Гуманно настроенные потребители могут решить, что есть осьминогов, выращенных на фермах, этичнее, чем выловленных в море. "Это совершенно не так, - говорит доктор Лара. - В первом случае животное еще и страдает на протяжении всей его жизни".

В опубликованной в 2019 году работе профессор Нью-Йоркского университета Дженнифер Жаке утверждает, что в случае отказа от разведения осьминогов на фермах голод человечеству не грозит - просто "обеспеченным потребителям придется дороже платить за дефицитных диких осьминогов".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Осьминог по-галисийски - популярное в Испании блюдо

Можно сказать, что свиньи тоже, как известно, достаточно умные животные, но их разводят на фермах. Превратить свинью в сэндвич с беконом или сделать из осьминога "осьминога по-галисийски" - какая разница?

Защитники природы на это возражают, что культура разведения свиней сложилась в незапамятные времена, когда про их интеллект никто не думал, а теперь не надо добавлять к прежним ошибкам новые.

К тому же за долгие годы люди многое узнали о повадках и потребностях свиней и научились не превращать их жизнь в сплошное мучение, а осьминоги - абсолютно дикие существа, и мы понятия не имеем, что им нужно, говорит доктор Лара.

С учетом того, что нам известно о способностях осьминогов и того, что они не являются критически важным продовольственным ресурсом, надо ли разворачивать их массовое коммерческое разведение?