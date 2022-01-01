Осьминоги обладают сознанием. Этично ли разводить их искусственно, чтобы съесть?
- Клэр Маршалл
- Корреспондент по вопросам окружаюшей среды и сельского хозяйства
На Канарских островах скоро заработает первая в мире коммерческая ферма по выращиванию осьминогов. Ученые и защитники природы бьют тревогу: по их словам, осьминоги - умные создания, способные выражать эмоции и испытывать боль, поэтому разводить их для еды аморально.
Играть с гигантским тихоокеанским осьминогом для Стэйси Тонкин - часть ее работы.
Когда она поднимает крышку аквариума, чтобы покормить Ди-Джея (сокращение от Дейви Джонс), тот часто выбирается из своего укрытия, чтобы поглядеть на нее, и касается щупальцами толстого стекла, словно желая поздороваться. Это если он в хорошем расположении духа.
Осьминоги живут в среднем четыре года. Ди-Джею год, так что по людским меркам он подросток.
"Он и ведет себя как подросток. Иногда сердится, иногда целый день спит, а порой активен и весел, плавает в аквариуме взад-вперед и красуется", - говорит Стэйси.
Стейси - одна из пяти сотрудников, ухаживающих за осьминогом в Бристольском океанариуме, и на каждого Ди-Джей реагирует по-разному. Иногда он замирает и держит руку женщины в своих щупальцах с довольным видом.
Смотрители кормят моллюска мидиями, креветками и кусочками рыбы и мяса крабов. Иногда они прячут еду в специальную игрушку для собак, чтобы Ди-Джей доставал ее щупальцами и не забывал охотничьи навыки.
По словам Стэйси, осьминог меняет окраску в зависимости от настроения: "Если он равномерного коричнево-оранжевого цвета, значит, настроен поиграть, а появление крапинок на теле означает интерес и любопытство. Вот он плавает по своему резервуару, весь коричнево-оранжевый, а потом поднимется на поверхность, уставится на тебя и покроется крапинками. Это очень забавно наблюдать".
А еще осьминог выражает мысль глазами. "Когда он смотрит на тебя, а ты смотришь на него, то чувствуешь, что это не просто так", - говорит Стэйси Тонкин.
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Конец истории Подкаст
Высокоразвитая психическая организация, которую Стэйси наблюдает у осьминога, скоро будет признана в британском законодательстве. Группа экспертов подготовила дополнение в закон "О благополучии животных", запрещающий импорт в Соединенное Королевство мяса осьминогов с ферм. По мнению авторов, там невозможно обеспечить гуманные условия содержания. Проанализировав свыше 300 научных работ, они утверждают, что осьминоги в определенной степени обладают сознанием и способны испытывать удовольствие, возбуждение и радость - равно как боль и горе.
Тем временем, щупальца осьминогов шипят на сковородках, перекатываются по тарелкам и плавают в супе по всему миру - в Азии, средиземноморских странах и все больше в Соединенных Штатах. В Южной Корее их иногда едят живыми.
Ежегодно вылавливается около 350 тысяч тонн осьминогов - в десять раз больше, чем в 1950 году. Число их в дикой природе сокращается, цены растут.
Попытки научиться разводить осьминогов в неволе продолжаются несколько десятилетий. Дело это сложное - личинки можно кормить только живой пищей, а температуру, насыщенность воды кислородом и освещенность надо строго контролировать.
Испанская компания Nueva Pescanova сумела опередить конкурентов из Мексики, Японии и Австралии и начать строительство первой в мире осьминожьей фермы. Предприятие будет производить три тысячи тонн деликатеса в год, рекламную кампанию планируется начать в 2022-м, а продажи - в 2023 году.
Проект основан на разработках испанского Института океанографии, изучившего повадки Octopus vulgaris - осьминога обыкновенного.
Ферма строится поблизости от порта Лас-Пальмас. Компания утверждает, что это поможет уменьшить вылов осьминогов в океане.
Nueva Pescanova не ответила на неоднократные запросы Би-би-си о будущих условиях содержания осьминогов. Размер резервуаров, чем их будут кормить, способ умерщвления - все держится в секрете.
Международная общественная организация The Compassion in World Farming ("За гуманность на фермах мира") направила правительствам ряда стран, в том числе Испании, письмо с просьбой запретить коммерческое разведение осьминогов, находя идею "этически и экологически неоправданной".
Руководитель исследовательских программ организации доктор Елена Лара не скрывает возмущения. "Это удивительные животные. Они умные свободолюбивые индивидуалисты, и запирать их в пустых баках, лишив возможности познавать окружающий мир, глубоко неправильно", - говорит она.
Всякий, кто видел документальный фильм "Мой учитель осьминог", удостоенный в 2021 году "Оскара", понимает это, добавила доктор Лара.
Осьминоги обладают большим сложно устроенным мозгом. Наличие у них умственных способностей доказано многочисленными опытами. Они умеют использовать кокосовую скорлупу и морские раковины, чтобы прятаться, и быстро учатся. Им также удавалось сбегать из аквариумов и воровать добычу из ловушек, расставляемых рыбаками.
У них нет скелетов и защитных панцирей, при этом они охраняют территорию от соперников. Все это делает их уязвимыми в неволе. Если посадить несколько осьминогов в один резервуар, они могут сожрать друг друга, говорят специалисты.
Если испанская ферма заработает, ее обитатели останутся без защиты закона. Нормы ЕС о гуманном обращении с животными на фермах распространяются лишь на позвоночных.
Кроме того, пока не придуман научно обоснованный и гуманный способ их умерщвления, говорится в письме экспертов.
Морское фермерство
- Разведение морских животных с целью употребления их в пищу называется аквакультурой
- Это самая быстрорастущая отрасль сельского хозяйства
- Мировой рынок аквакультуры ежегодно увеличивается на 5% и к 2027 году обещает достичь объема в 245 миллиардов долларов
- По всему миру на фермах разводят около 580 видов морских животных
- С ростом населения аквакультура обещает стать одним из важнейших источников продовольствия
- Рыбы, разводимые в неволе, более агрессивны и подвержены разным болезням
- Недавняя директива ЕС констатирует "недостаток хороших практик разведения" и "пробелы в исследованиях" касательно воздействия аквакультуры на морских животных и на человека
Последние общие предки людей и осьминогов обитали на Земле примерно 560 миллионов лет назад.
"Мы видим перед собой организм, развивший у себя интеллект, сравнимый с нашим, - говорит эволюционный биолог из Бристольского университета Джейкоб Винтер. - Их [осьминогов] способность решать возникающие проблемы, игривость и любознательность сродни человеческим. Это все равно, что повстречаться с инопланетным разумом".
На сайте Nueva Pescanova говорится о твердой приверженности компании аквакультуре "как способу сократить давление на районы рыболовства и обеспечить самовосстанавливающееся, безопасное, безвредное для здоровья и контролируемое возобновление ресурсов моря".
Однако доктор Лара полагает, что фирмой движет исключительно коммерческий интерес, а рыбаки все равно не перестанут ловить осьминогов.
Эксперт указывает, что разведение осьминогов на фермах повлечет дополнительный вылов рыбы. Осьминоги - хищники, съедающие в два-три раза больше собственного веса. Уже сейчас около трети всей вылавливаемой на планете рыбы идет на корм другим животным, и примерно половина этого количества - на нужды аквакультуры.
Гуманно настроенные потребители могут решить, что есть осьминогов, выращенных на фермах, этичнее, чем выловленных в море. "Это совершенно не так, - говорит доктор Лара. - В первом случае животное еще и страдает на протяжении всей его жизни".
В опубликованной в 2019 году работе профессор Нью-Йоркского университета Дженнифер Жаке утверждает, что в случае отказа от разведения осьминогов на фермах голод человечеству не грозит - просто "обеспеченным потребителям придется дороже платить за дефицитных диких осьминогов".
Можно сказать, что свиньи тоже, как известно, достаточно умные животные, но их разводят на фермах. Превратить свинью в сэндвич с беконом или сделать из осьминога "осьминога по-галисийски" - какая разница?
Защитники природы на это возражают, что культура разведения свиней сложилась в незапамятные времена, когда про их интеллект никто не думал, а теперь не надо добавлять к прежним ошибкам новые.
К тому же за долгие годы люди многое узнали о повадках и потребностях свиней и научились не превращать их жизнь в сплошное мучение, а осьминоги - абсолютно дикие существа, и мы понятия не имеем, что им нужно, говорит доктор Лара.
С учетом того, что нам известно о способностях осьминогов и того, что они не являются критически важным продовольственным ресурсом, надо ли разворачивать их массовое коммерческое разведение?
"Это очень сложные существа. Будучи людьми, мы должны учесть это, прежде чем выращивать их для употребления в пищу", - считает доктор Винтер.