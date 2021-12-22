"Отличное тело для мистера Эпштейна". Что рассказали свидетели на суде над Гислейн Максвелл

20 минут назад

Автор фото, US Attorney's Office SDNY Подпись к фото, Одно из показанных присяжным фото - Гислейн Максвелл массирует ноги Джеффри Эпштейну на борту его личного самолета

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Суд над британской светской львицей Гислейн Максвелл, которую обвиняют в пособничестве миллиардеру-педофилу Джеффри Эпштейну, близится к завершению. После трех недель прений присяжные удалились для принятия решения. Представители сторон опросили жертв Эпштейна, которые среди прочего рассказали о непомерных сексуальных аппетитах покончившего с собой в тюрьме миллиардера.

59-летнюю Максвелл подозревают в том, что она находила молодых девушек для Эпштейна, который был ее другом. Сами жертвы называют Максвелл "мастером манипуляции" и говорят, что светская львица иногда принимала участие в сексе с миллиардером и найденными для него девушками. Представители обвинения считают Эпштейна и Максвелл сообщниками.

Гислейн Максвелл не признает вины ни по одному из вменяемых ей эпизодов, имевших место, как утверждает обвинение, в период с 1994 по 2004 год.

После того как присяжные выслушали показания жертв Эпштейна, представители Максвелл начали говорить о "провалах в памяти, манипуляции и деньгах", которые, по их мнению, заставили жертв исказить правду.

Они также считают, что из Максвелл делают козла отпущения. Признанный виновным в серийной педофилии и сексуальном насилии Эпштейн совершил самоубийство в тюрьме в 2019 году, находясь под особым надзором. Теперь понести наказание за эти преступления может только Максвелл, если будет признана виновной в соучастии.

"Жертва-хищница"

В своих заключительных доводах представители обвинения назвали Гислейн Максвелл "изощренной хищницей, которая охотилась на уязвимых девушек, манипулировала ими, а потом предоставляла [Эпштейну] для сексуальных надругательств". Гособвинение считает Максвелл не просто сообщницей Эпштейна, а ключевым элементом всех его преступлений.

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Защита, с другой стороны, обвиняет прокуроров в искусственном раздувании сенсации из дела Максвелл, а свидетелей - в том, что они меняют показания.

Адвокаты Максвелл считают, что у их подзащитной не было мотивов, чтобы поставлять Эпштейну женщин. "Гислейн Максвелл обвиняют в том, что делал Джеффри Эпштейн", - заявила ее защита в суде.

Защита говорит о ложных воспоминаниях

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Чтобы опровергнуть показания нескольких жертв педофила, защита прибегла к помощи эксперта по ложным воспоминаниям из Калифорнийского университета Элизабет Лофтус. "Память - это не записывающий аппарат, - говорила профессор Лофтус. - Когда мы обращаемся к воспоминаниям, на самом деле мы заново их создаем".

При этом репортажи о прошедших событиях в СМИ могут формировать ложные воспоминания; кроме того, люди обычно склонны "вспоминать о себе в лучшем свете, чем, возможно, было на самом деле", утверждает Лофтус.

Среди свидетелей защиты была Кимберли Эспиноза, работавшая в 1996-2003 годах личной помощницей Эпштейна. Она заявила, что уважала Максвелл и "очень восхищалась" светской львицей.

По словам Эспинозы, она часто заказывала Для Эпштейна и Максвелл массажи, но ничего более - и никаких сексуальных излишеств на своей работе не видела. Впрочем, дома у Эпштейна она не бывала.

В защиту Максвелл выступила и бывшая девушка Эпштейна Ева Андерссон-Дубин, которая встречалась с ним восемь лет. Андерссон-Дубин в прошлом выиграла конкурс красоты "мисс Швеция", она также работала врачом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эва Андерссон-Дубин встречалась с Джеффри Эпштейном с 1983 по 1991 годы

Андерссон-Дубин и ее муж Гленн Дубин упоминались в показаниях Вирджинии Джуффре, которая обвинила их в участии в групповом сексе с несовершеннолетней жертвой.

Джуффре также обвинила в участии в подобном акте британского принца Эндрю. Однако лондонская полиция прекратила расследование ее утверждений за недостаточностью доказательств. Сам принц всегда отрицал вину - и вообще всякую причастность к делам Эпштейна.

Под присягой Эва Андерссон-Дубин заявила, что никогда не участвовала в групповом сексе с жертвой, которая в тот момент была несовершеннолетней, однако признала, что у нее могут быть проблемы с памятью.

"Секс ничего не значит"

Обвинения по двум из шести вменяемых Максвелл эпизодов основаны на показаниях женщины, которая выступает в суде под псевдонимом "Джейн".

Во время дачи показаний "Джейн" заплакала, описывая, как ее домогался Эпштейн, когда ей было 14.

Максвелл, по словам Джейн, показала ей, как именно нужно делать массаж Эпштейну. Иногда светская львица принимала участие в сексе между миллиардером и несовершеннолетней девушкой, относясь к этому "как к чему-то очень повседневному, ничего не значащему", утверждает свидетель.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Одна из предполагаемых жертв Эпштейн и Максвелла, "Джейн", заплакала во время дачи показаний

Представитель защиты Лора Меннингер пыталась найти несоответствия в показаниях "Джейн" - и в какой-то момент упомянула, что та работает актрисой. "Вы - актриса, которая зарабатывает деньги, убедительно изображая других людей. Вы умеете плакать по команде", - отметила адвокат.

Не смотреть в глаза Эпштейну

Бывший домоправитель Джеффри Эпштейна Хуан Алесси на суде вспомнил, что Максвелл фактически управляла особняком финансиста во Флориде, распоряжаясь всем вплоть до мельчайших деталей.

По словам Алесси, Максвелл была по сути хозяйкой дома. Прислуге она велела говорить с ней, только когда к ней обращаются, и инструктировала слуг ни в коем случае не смотреть в глаза Эпштейну. В обязанности Алесси, по его словам, входила и чистка принадлежавших Эпштейну и Максвелл секс-игрушек.

Алесси упомянул 58-страничную инструкцию для работавших в особняке Эпштейна слуг. В ней от персонала требовали не рассказывать о передвижении и занятиях своих хозяев, и по сути, они должны были оставаться "слепыми и глухонемыми", сказал Алесси.

Представители Максвелл попытались подорвать веру в показания Алесси на перекрестном допросе о том, как он впервые встретился с 14-летней "Джейн" в 1994 году.

Массажный стол финансиста

По версии защиты Эпштейн пользовался массажем в качестве предлога для секса с молодыми девушками. Присяжным показали массажный стол, изъятый во время обыска в особняке финансиста во флоридском курортном городе Палм-Бич в 2005 году.

Автор фото, Reuters

Принимавший участие в рейде 2005 года детектив Майкл Доусон вспомнил, что в особняке финансиста полицейские нашли множество эротических изображений.

Также в суде продемонстрировали фотографию коробки с надписью "двойные торпеды", также изъятые при обыске. По словам Доусона, в ней были секс-игрушки.

Школьная форма

Британка, выступившая в суде под псевдонимом "Кейт", заявила, что подружилась с Максвелл, когда ей было 14 лет, и со временем ее склонили к сексу с Эпштейном. Максвелл, по словам "Кейт", называла ее "хорошей девочкой" и спрашивала, понравилось ли ей происходящее.

Как-то раз, рассказала Кейт, Максвелл разложила на ее кровати школьную форму и сказала: "Я подумала, будет весело, если ты сегодня отнесешь Джеффри чай в этом костюме". После этого Эпштейн занялся с девушкой сексом.

По словам "Кейт", Максвелл спрашивала ее, есть ли у нее на примете "милые, красивые, юные девушки", которые могли бы заняться сексом с Эпштейном. Самого финансиста Максвелл, по словам "Кейт", описывала как "требовательного" мужчину, которому секс был необходим три раза в день.

Новые фотографии

Обвинение представило суду ряд фотографий, чтобы показать, насколько близки были Эпштейн и Максвелл. Эти фото были изъяты в ходе другого обыска, проведенного в нью-йоркском доме Эпштейна в 2019 году. На них пара запечатлена в моменты близости.

Автор фото, US Attorney's Office SDNY

На одной из фотографий Эпштейн и Максвелл сняты в личном шотландском поместье королевы Балморал.

Фотографии Максвелл висели также на стенах флоридского особняка Эпштейна. В частности, судя по показаниям одной из предполагаемых жертв, на одном из снимков беременная Максвелл запечатлена обнаженной.

Кроме того, в качестве улики суду была предъявлена рекламная листовка о поиске массажистов, которую распространяли в окрестностях особняка.

Сексуальное рабство и проституция

С показаниями свидетельницы "Кэролин" связаны самые серьезные обвинения в адрес Максвелл. Девушка говорит, что Максвелл "сотни раз" платила ей за секс с Эпштейном в период, когда ей было от 14 до 18 лет.

Она утверждает, что Максвелл звонила ей, назначала встречи, расплачивалась стодолларовыми купюрами и говорила девушке, что у нее "отличное тело для мистера Эпштейна и его друзей".

Мужчина, некоторое время встречавшийся с "Кэролин" в те годы, косвенно подтвердил ее показания, заявив, что часто подвозил ее и других несовершеннолетних девочек к дому Эпштейна, а спустя "чуть больше часа" они выходили из дома с деньгами в руках.

Максвелл и массаж без спроса

Последняя предполагаемая жертва финансиста, Энни Фармер, в своих показаниях заявила, что Максвелл без спроса сделала ей массаж груди, когда ей было 16 лет. Это происходило на ранчо Эпштейна в штате Нью-Мексико.

По словам Фармер, Максвелл предложила ей сделать массаж, а во время процедуры "стянула простыню, обнажив мои груди, после чего начала массировать мне грудь".

Автор фото, US Department of Justice Подпись к фото, По версии обвинения, Эпштейн и Максвелл были сообщниками

"Я удивилась, - сказала она. - Мне очень хотелось встать со стола". По словам Фармер, ей тогда показалось, что Эпштейн, которого она также обвиняет в домогательствах, был где-то рядом и наблюдал за происходящим.