Война или демократия. Как Ливия выбирает первого президента через 10 лет после свержения Каддафи

Ксения Гогитидзе

Би-би-си

55 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Целое поколение ливийцев выросло в хаосе гражданской войны. Сколько это еще продлится, никто не знает

Десятилетие назад, на волне "арабской весны" ливийцы свергли и убили Муаммара Каддафи, правившего средиземноморской страной более 40 лет. Революция на штыках НАТО привела к гражданской войне с участием иностранных наемников. И вот спустя 10 лет Ливия попыталась сдать экзамен на самостоятельность - провести первые в своей истории президентские выборы.

Экзамен Ливия провалила.

"Верить в Деда Мороза можно даже в Ливии, но выборы 24 декабря в высшей степени маловероятны", - предупреждал еще месяц назад автор книги про Каддафи, француз Венсан Ужё.

Выборы были призваны перевернуть темную страницу истории страны, дать надежду на восстановление экономики и возвращение стабильности. За три дня до назначенной ООН даты - 24 декабря - стало ясно, что этого не произойдет.

"Международное сообщество делает вид, что относится к Ливии как к стабильному государству, но это - иллюзия", - говорит научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Хафед аль-Гуэлл.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Каддафи единолично правил Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией в течение 42 лет

За 10 лет Ливия так и не оправилась от междоусобных распрей. Страна - а точнее, ее населенное средиземноморское побережье - разделена надвое. Бенгази и восточные районы на границе с Египтом - под властью генерала Халифы Хафтара. Столица Триполи и запад у границы с Тунисом и Алжиром контролируют разные силы, включая признанное ООН правительство национального единства.

Все они пользуются поддержкой из-за рубежа - открытой или тайной.

По оценкам ООН, в Ливии присутствуют более 20 тысяч наемников из Турции, России и Сирии, воюющие по разные стороны.

Официально признает свое присутствие в Ливии только Турция, объясняя это соглашением о военном сотрудничестве с прежним главой признанного ООН правительства Файезом Сарраджем.

Россия официально занимает в конфликте нейтральную позицию, поддерживая связи со всеми - и с Хафтаром на востоке, и с военным ополчением на западе.

При этом несколько сотрудников ливийских спецслужб в интервью Би-би-си называли "кандидатом от России" на выборах Сейфа аль-Ислама Каддафи - сына Муаммара Каддафи, не связанного ни с Хафтаром, ни с ополчением.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сирт - родной город Муаммара Каддафи - по-прежнему в руинах

"Проведение выборов в Ливии - довольно амбициозный проект. Как объединить глубоко разделенную страну, было непонятно с самого начала", - говорит эксперт по Ливии, старший научный сотрудник немецкого Института международных отношений и безопасности Вольфрам Лахер.

Вопреки надеждам мирового сообщества, выборы угрожают новым витком насилия. В отсутствие гарантий свободного волеизъявления на всей территории Ливии кандидаты вряд ли согласятся признать поражение и поздравить соперников с победой.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Ливии 2,8 млн жителей. Более 85% зарегистрировалось на выборах

В длинном списке из 98 кандидатов по меньшей мере трое не согласятся на роль второй скрипки: генерал Халифа Хафтар, сын покойного Каддафи Сейф аль-Ислам и экс-премьер Абдель-Хамид Дбейба.

Хафтара и Каддафи обвиняют в военных преступлениях, Дбейбу - в злоупотреблении полномочиями и подкупе избирателей.

После падения режима Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама приговорили к смертной казни в Ливии, но позже приговор отменили, а Международный трибунал в Гааге до сих пор требует его выдачи по двум обвинениям в преступлениях против человечности: убийствах и преследованиях. Хафтара же западные правозащитники требуют судить за его действия во время осады столицы в 2019 году.

Автор фото, EPA Подпись к фото, "Дело не только в выборах, дело в том, что Сейф аль Ислам становится настоящей политической фигурой", - говорит о сыне Каддафи эксперт по Ливии из лондонского "Чатем-хауса" Тим Итон.

Шансы на то, что большинство ливийцев примет итоги выборов, стремятся к нулю, да и сами кандидаты вряд ли признают поражение.

"В Ливии нет государства, нет работающих государственных структур, есть только противоборствующие лагеря и военизированные группировки, которые борются между собой", - описывает ситуацию в стране перед выборами Хафед аль-Гуэлл из Института внешней политики при Университете Джонса Хопкинса.

"С одной стороны, генерал Халифа Хафтар, контролирующий государство в государстве. Он не признает другого результата, кроме собственной победы. С другой - разные силы, которые уже дали понять, что не признают победу Хафтара".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Генерал Хафтар - де-факто руководитель восточной Ливии со столицей в Бенгази. Он год осаждал Триполи, но не смог взять столицу - вмешалась Турция

Кандидаты пытались через суды исключить друг друга из президентской гонки, но после серии апелляций и препирательств в судах решения об отзыве были пересмотрены.

За три дня до выборов не известен даже список кандидатов. Никто из них не ведет активной избирательной кампании.

Во вторник глава Высшей избирательной комиссии Ливии распустил местные избиркомы, а ливийские СМИ сообщили, что парламент Ливии на следующем заседании объявит об отсрочке долгожданных выборов - на три месяца, а то и на полгода.

Автор фото, AFP Подпись к фото, За три дня до выборов не опубликован даже окончательный список кандидатов

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Вместо единения страны, на которое так надеются ООН и страны Запада, выборы, если они все-таки состоятся, принесут раздор и новое насилие, предупреждают эксперты.

"Формула, обычная для демократических стран, при которой есть один победитель, а остальные признают поражение, просто неприменима в Ливии", - убежден эксперт по Ливии Вольфрам Лахер.

Отмена выборов угрожает ровно тем же, хотя бы до тех пор, пока в стране действуют раздробленные вооруженные формирования и нет ни конституции, ни устраивающего всех закона о выборах.

"Конфликт определенно будет, - поделился с The New York Times своими впечатлениями о предвыборном Триполи Эмадеддин Бади, старший научный сотрудник и аналитик по Ливии американского центра Atlantic Council. - И этот конфликт потенциально способен перерасти в полномасштабную войну".

На прошлой неделе в столице вооруженные группировки попытались взять под контроль правительственные учреждения, что в очередной раз продемонстрировало, что к выборам готовы не все.

За тем, что происходит в богатой нефтью и газом африканской стране, пристально следят как соседи в регионе, так и заинтересованные игроки из других континентов. Силы на западе Ливии пользовались военной и дипломатической поддержкой Турции и Катара, а Хафтару напрямую или тайно помогали во время открытого противостояния с западом ОАЭ, Египет, российские наемники из "ЧВК Вагнера", Саудовская Аравия, Иордания и Франция.

Конфликт в Ливии сравнивали с сирийским и боялись повторения противостояния иностранных держав, на этот раз на африканской земле.

ООН в своем докладе прямо писала, что на стороне Хафтара воевали наемники из так называемой "ЧВК Вагнера", а российский президент Владимир Путин на вопрос о россиянах в Ливии говорил: "Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают".

Страны-доноры, решавшие судьбу Ливии на переговорах в Берлине летом прошлого года, среди прочего заявляли и о необходимости вывести из африканской страны "все иностранные силы и наемники".