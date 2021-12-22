Гаражные инженеры. Как самостоятельно построить "солнцемобиль"

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

17 минут назад

На окраине каждого российского города есть гаражи, а в них гаражные сообщества: местные жители объединяются, чинят в них машины, выпивают и зачастую проводят в них все свободное время, общаясь друг с другом. Здесь рождаются свои изобретатели и инженеры: они строят электромобили, катера и даже летающие самолеты. Рассказываем, как Никита Поддубнов из Санкт-Петербурга построил свой собственный "солнцемобиль" и совершил на нем автопробег по Казахстану.

"Ездить страшно, но привыкнуть можно, я сорок километров в час еду, а мимо на девяноста проносятся", - Никита Поддубнов выкатывает из гаража на окраине Санкт-Петербурга коробчатую конструкцию из алюминиевых уголков и прозрачного пластика на колесах от мопеда. Представить себя на дороге в такой коробке и правда страшно.

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Однако молодой человек смело садится на водительское место и выруливает аппарат прямо на оживленный Ленинский проспект. Конструкция действительно едет довольно медленно, а остальные автомобили объезжают ее за несколько метров - то ли, чтобы рассмотреть ее получше, то ли из страха задеть машину, которая, кажется, не выдержит и порыва ветра.

Эта конструкция - солнцемобиль, он работает на солнечных батареях, которые и покрывают большую часть его площади. Поддубнов собрал солнцемобиль сам в гаражах на окраине Петербурга.

23-летний длинноволосый парень немного похож на стереотипного ученого из американских комедий. С одной стороны, он - настоящий "гаражный мастер", тратящий большую часть своего времени на сборку различных механизмов. Но с другой стороны, он популярный блогер, а на его YouTube-канал подписан почти миллион человек. Этим летом он со своим солнцемобилем поехал в автопробег по Казахстану - от города Уральск до Алматы, где он родился. Так он пытался привлечь инвесторов.

Но пока желающих вкладывать большие деньги нет, а Поддубнов вместе со своей девушкой живет на деньги от блога - это около 60 тысяч рублей в месяц. По его словам, большая часть уходит на аренду гаража и квартиры. Он также тратится на производство видеороликов, на техобслуживание и обновление солнцемобиля. Поддубнов уверяет, что на еду у пары остается около 10 тысяч рублей в месяц.

"Питаемся макаронами, картошкой и мукой", - смеется он. В углу гаража сложены рыбные консервы. Работу молодой человек бросил ради блога и создания машины мечты.

Как работает солнцемобиль?

"Эта машина работает на термоядерном синтезе с беспроводной передачей энергии", - рассказывает Поддубнов.

Устроен солнцемобиль довольно просто:

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Как рассказал Никита Поддубнов, устройство солнцемобиля должно быть подчинено двум основным принципам - он должен быть максимально легким и аэродинамически совершенным. Это важно, поскольку на перевозку лишнего веса и преодоление сопротивления воздуха тратится драгоценный заряд аккумуляторов.

В результате машина, способная перевозить троих человек, весит всего чуть более 200 килограммов. Когда машина едет, она использует заряд одной батареи, заряжая вторую. Но общий заряд расходуется быстрее, чем восполняется - при максимально экономичном режиме в 40 километров в час машина на двух аккумуляторах проходит 140 километров.

По словам Поддубнова, на машину он потратил примерно 200-250 тысяч рублей. Эти деньги он собрал через YouTube. Никита решил отблагодарить всех, кто помог ему, и разместил их никнеймы на передней панели машины - там, где обычно расположена решетка радиатора.

Посередине радиатора находится надпись "200$" - это сумма, которую после каждого выпуска видеоблога переводит на счет Никиты Поддубнова анонимный зритель. Имени этого человека никто не знает, и "200 долларов" стало его неофициальным псевдонимом.

"В детстве мне подарили машинку на радиоуправлении, и мне сразу же стало интересно, как она устроена. Я ее разобрал, и родители, увидев такое, тут же отправили меня в кружок радиотехники", - вспоминает Поддубнов свой первый опыт общения с техникой.

После школы он пошел учиться на единственную заинтересовавшую его специальность, связанную с радиотехникой, - мастера по ремонту старых советских телевизоров. Колледж он закончил в 2016 году, и его выпуск оказался последним - тогда старых советских телевизоров на лампах уже почти нигде не было.

"Я, конечно, не собирался чинить советские телевизоры, мне просто было интересно, как работает электричество. Я туда пошел, чтобы понять электричество", - объясняет он выбор специальности.

Во время учебы, в 2014 году, он завел свой канал на YouTube. Тогда же он и начал выкладывать там видео о строительстве различных самодельных приборов.

"Вот такую хрень мы с батей замутили", - говорит подросток Поддубнов в первом видео и показывает мопед, собранный из велосипеда и бензопилы. Позже в блоге появятся генераторы молний, домашние телестанции, аппараты по производству водорода, ручной огнемет, а позже и солнцемобиль.

За годы, прошедшие после окончания колледжа, Поддубнов успел прожить несколько месяцев в самопровозглашенной Луганской народной республике на востоке Украины, где тогда шли боевые действия, оттуда он вел свой блог об изобретениях. Потом он уехал по приглашению бизнесмена, имя которого он отказался называть Би-би-си, в Петербург. Бизнесмен хотел строить умные дома с помощью "самоучек-энтузиастов" вроде Поддубнова, которому оплачивал жилье и еду, но быстро охладел к этому проекту. А Никита остался жить в Питере.

К идее построить автомобиль на солнечных батареях Никита Поддубнов пришёл, когда устроился на работу в компанию по производству зарядных устройств для электромобилей: "Некоторая часть сотрудников там ездила на электромобилях. Они не платили за бензин, и я стал им завидовать". Его также вдохновил репортаж о марсоходах, который он случайно увидел:

"Если можно на Марсе использовать такой способ, почему на Земле его нельзя использовать? И вот я решил сделать такой землеход", - размышляетт Поддубнов.

Землеходу дали имя "Фазан", обыграв название канала на YouTube -"Temnaya FAZA". Нынешний автомобиль создавался в режиме импровизации, и поэтому его подвеску взяли частично от спортивного багги, частично - от мопеда. У солнцемобиля нет лобового и заднего стекла. Поддубнов убрал их, чтобы повысить эргономичность машины и экономить энергию.

"Я его сделал для того, чтобы проверить, показать людям, можно ли ездить, используя только энергию солнца", - объясняет Поддубнов. Он мечтает, что это начало бизнеса, и из гаража вырастет производство солнцемобилей.

"Утром человек просыпается часов в семь, едет на работу, на работе припарковался, все, восемь часов автомобиль стоит и заряжается. Потом он садится и едет домой. Машина вечером заряжается еще часа три и утром на рассвете тоже. На рассвете он приходит, а у него полностью заряженный автомобиль", - описывает свою идею изобретатель.

Пока что, правда, переход в состояние зарядки батарей занимает у "Фазана" минут 10-15. Надо вынуть солнечные батареи из багажника и поднять, установленные на крыше и капоте, выставить их перпендикулярно лучам солнца и, по возможности, следить, чтобы они продолжали "смотреть" на солнце.

Но в будущем, считает Поддубнов, у его автомобилей батареи будут раскрываться и разворачиваться к свету автоматически.

Автопробег по Казахстану

С 7 июля по 2 августа Поддубнов со своим солнцемобилем поехал в автопробег длиной 2,2 тысячи километров по Казахстану. На автомобиле он ехал по ночам, а днем заряжал батареи.

Это было самым трудным: "Мне приходилось по 10-12 часов в день сидеть и ничего не делать, ждать, пока зарядятся аккумуляторы". Двигаться быстрее помогал попутный ветер: благодаря ему он однажды поставил рекорд и проехал 180 километров.

За месяц в дороге он попадал в шторм, не раз ломалась машина. Спустя 2,2 тысячи километров у машины окончательно сломался один электрический двигатель, и путешествие пришлось прекратить.

Тем не менее, он не считает эту поездку неудачной:

"Я понял, что за счет энергии солнца путешествовать можно и нужно. А то, что мой аппарат построен из говна и палок, так я построю новый и в следующем году опять отправлюсь путешествовать".