"В условиях конспирации". За что власти Украины обвинили экс-президента Петра Порошенко в госизмене

Виталий Червоненко

Украинская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Порошенко обвиняется в том, что в 2014 - 2015 годах осуществлял поставки угля из районов Донбасса, подконтрольных пророссийским сепаратистам

После неудачных попыток привлечь бывшего президента Украины Петра Порошенко к уголовной ответственности в 2020 году украинские правоохранительные органы снова пытаются наказать главного политического противника Владимира Зеленского. То, что так долго прочили представители команды Зеленского, правоохранители и эксперты, произошло: Порошенко пытаются привлечь к уголовной ответственности по делу о незаконных поставках угля из районов Донбасса, занятых пророссийскими сепаратистами, в течение 2014-2015 годов.

Ранее по этому же уголовному делу один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук был заключен под домашний арест, его также обвиняют в государственной измене. А месяц назад под удар попал занимавший в те годы пост министра энергетики Владимир Демчишин.

Кольцо вокруг Порошенко постепенно сжималось, и, наконец, 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) заявило, что по почте оповестило бывшего президента о подозрении в государственной измене. Сам он еще 17 декабря уехал по делам за границу и возвращаться собирается только после новогодних праздников.

Все обвинения Порошенко отвергает и говорит о политическом характере дела.

В 2020 году правоохранители уже пытались привлечь Петра Порошенко к ответственности, открыв против него ряд дел, однако тогда суд отказался его арестовывать.

Нынешние обвинения носят более серьезный характер. Фактически Порошенко обвинили в сговоре с Россией и боевиками самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" во время боевых действий 2014-2015 годов.

Фабула обвинения - сговор ради рейтинга?

Ряд украинских СМИ обнародовали документ о подозрениях, выдвинутых Порошенко: его подлинность подтверждают собеседники в команде бывшего президента. Петра Порошенко обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: "государственная измена" и "содействие деятельности террористических организаций".

По версии следствия, ряд высокопоставленных чиновников Украины вошли в сговор для содействия "террористическим организациям", чтобы нанести вред территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Виктор Медведчук был одним из ключевых переговорщиков с Россией по урегулированию конфликта на Донбассе

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Согласно следователям, в роли заговорщиков выступали Виктор Медведчук, Петр Порошенко, министр энергетики Владимир Демчишин и "коммуникатор" с боевиками Сергей Кузяра.

Еще в октябре 2014 года российское руководство якобы решило вовлечь в подрывную деятельность против Украины Виктора Медведчука. Тогда он был одним из ключевых переговорщиков с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе.

Как считают прокуроры, "оценив сложность поставленных РФ задач", Медведчук при "неустановленных обстоятельствах" привлек на свою сторону президента Украины Петра Порошенко. Главный умысел Порошенко, по версии следствия, заключался в "удовлетворении собственных политических интересов, недопущении падения политических рейтингов и уровня доверия в результате возможного дальнейшего обострения отношений со страной-агрессором - Российской Федерацией".

Других объяснений по поводу возможных корыстных мотивов Порошенко или получения личной финансовой выгоды в обвинении найти трудно.

Главный элемент государственной измены, которую инкриминируют экс-президенту, - закупка угля, который добывали в неподконтрольных районах Донбасса. Украина критически зависела от энергетического угля из Донбасса и его потеря угрожала создать огромные проблемы для энергетики.

По версии следствия, во избежание кризиса правительство еще в августе решило наладить поставки энергетического угля из Южно-Африканской Республики. Для этого Киев заключил контракт на поставку миллиона тонн угля, чтобы не покупать его у России. В октябре и ноябре первые партии угля прибыли в Украину: их отгрузили на энергетические предприятия компании "Центрэнерго".

"В условиях конспирации"

Медведчук и Россия якобы предвидели такое развитие событий и решили реализовать план относительно того, как поставить Украину в зависимость от угля из "ДНР" и "ЛНР" - создать его дефицит на Украине и прекратить поставки из ЮАР. Для этого Медведчук якобы привлек Порошенко, который должен был координировать все решения "в условиях конспирации".

Автор фото, AFP

Медведчук и Порошенко вместе должны были сорвать поставки угля из ЮАР, договориться с предприятиями на территории "ДНР" и "ЛНР" и освободить от должностей всех противников этой схемы, считают следователи.

Якобы с этой целью Порошенко 4 ноября 2014 года созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором подверг критике качество африканского угля и дал поручение силовикам проверить эти поставки, а также расторгнуть контракты с ЮАР.

Кроме того, согласно этой версии, "заговорщики" решили убрать с должности министра энергетики Юрия Продана, который выступал против покупки угля у "ДНР" и "ЛНР". В то время действительно возникли сомнения в качестве угля, правоохранители проверяли африканский контракт, а Продана вызывали на допрос.

В результате представители ЮАР отказались от контракта с Украиной, а Юрия Продана отстранили от должности после формирования нового правительства.

Как считают следователи, все эти действия Порошенко и Медведчук совершили для того, чтобы закупать угль на неподконтрольных территориях. Для этого на должность министра энергетики назначили Владимира Демчишина, согласившегося на покупку. На территории непризнанных "республик" нашли нужные шахты, официально зарегистрировали их в Киеве, заключили контракты и начали закупку энергетического угля.

Технической стороной договоренностей с сепаратистами занимался бизнесмен Сергей Кузяра, тесно сотрудничавший с Медведчуком. В связи с этим делом Кузяра находится в СИЗО с сентября этого года. Демчишину объявили подозрение в ноябре, однако он находится за границей.

Трудная осень 2014 года

Осень 2014 года и следующий после нее отопительный сезон были очень трудными для украинской энергетики. Тепловые электростанции, работающие на угле, обеспечивают до 40% производства электроэнергии в стране.

Автор фото, Stalislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, Поставки угля с неподконтрольных Украине территорий продолжались до зимы 2017 года

После тяжелых боев на Донбассе Украина фактически потеряла контроль над регионом, где добывалась значительная часть столь ценного энергетического угля. Не имея его запасов, пережить холода без отключения электроэнергии было очень сложно. Как раз в ту зиму украинцы впервые с 1990-х годов вспомнили, каково это - сидеть вечером без света.

Правительство тогда заявило о намерениях импортировать уголь из ЮАР. Вскоре контракт был заключен, и первые партии начали поступать на Украину.

Однако позже возникли скандалы из-за якобы непрозрачных схем закупки угля и его качества. Эксперты в отрасли тогда говорили, что главным критиком схем закупки стала администрация президента Порошенко.

Еще в 2014 году Украинская служба Би-би-си писала, что инициатором пересмотра африканского контракта мог быть тогдашний президент Порошенко и что это могло произойти после заседания Совета национальной безопасности 4 ноября 2014 года.

В результате была проведена проверка, после которой качество угля из ЮАР было признано ненадлежащим, а министр Продан неоднократно ходил на допросы в прокуратуру.

После парламентских выборов и формирования нового правительства Арсения Яценюка кресло министра энергетики занял Владимир Демчишин.

Африканские партнеры впоследствии отказались от контрактов, а Киев заключил соглашения на поставку энергетического угля из шахт Донбасса, юридически подконтрольных украинским компаниям.

Такой схемы никто не скрывал: она действовала даже в условиях ожесточенных боев на Донбассе в январе-феврале 2015 года, а также во время напряженных переговоров Петра Порошенко с лидерами России, Франции и Германии в Минске и вынужденного заключения соглашений во избежание уничтожения украинской группы войск в Дебальцевском котле.

Закупка энергетического угля у формально подконтрольных Украине предприятий на территории "ДНР" и "ЛНР" фактически продолжалась до февраля 2017 года.

В то время активисты несколько месяцев блокировали железнодорожные пути, по которым поставляли уголь. В конечном итоге, сепаратисты заявили о национализации всех добывающих предприятий, а Порошенко после решения СНБО объявил о прекращении торговли и грузовых перевозок с неподконтрольными территориями.

Тогда Петр Порошенко утверждал, что блокада с последующей национализацией энергетических предприятий боевиками существенно повредила национальной безопасности Украины.

С тех пор обеспечение Украины энергетическим углем на зиму стало очень болезненным вопросом: в этом отопительном сезоне его запасы настолько малы, что эксперты опасаются повторения веерных отключений электроэнергии.

Как вручали подозрение

После предъявления Виктору Медведчуку обвинения в государственной измене (он его отрицает) эксперты предположили, что рано или поздно в этом деле начнет фигурировать и Петр Порошенко.

Автор фото, Петр Порошенко Подпись к фото, Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей 18 декабря. Эту встречу запланировали еще в начале недели

Все годы его президентства Медведчук играл важную роль в переговорах с Россией о мире и обмене пленными. Сам Порошенко неоднократно повторял, что роль Медведчука была продиктована позицией Москвы. Медведчук - кум Владимира Путина и именно с ним кремлевский лидер был готов говорить об украинском вопросе.

Руководители силовых органов Украины несколько раз намекали на предстоящее появление Порошенко в деле Медведчука. Еще в октябре генпрокурор и глава СБУ заявили, что проверяют роль экс-президента в этом деле. После предъявления обвинений Демчишину следующие шаги в отношении Порошенко казались неизбежными.

Развязка наступила 17 декабря, когда Петр Порошенко садился в машину после заседания Верховной Рады. Сотрудники Государственного бюро расследований попытались вручить ему повестку на допрос, но Порошенко быстро сел в машину и не взял документ. В ГБР заявили, что бывший президент проигнорировал следователей и скрылся в неизвестном направлении. Политические оппоненты начали утверждать, что Порошенко скрылся от следствия за границей. ГБР опубликовала видео, на котором Порошенко, используя нецензурную брань, приказывает водителю быстро уезжать от Рады.

Уже 18 декабря Петр Порошенко был в Стамбуле, где встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этой встрече они договорились заранее. А с 20 по 23 декабря он принимает участие в форуме по безопасности в Польше.

В понедельник, 20 декабря, ГБР заявило, что подозрение Порошенко подписано, его отправили по почте, а самого политика вызывают на допрос 23 декабря.

Адвокаты Петра Порошенко назвали обвинения против него выдумкой и говорили, что документ не был передан должным образом. Соратники пятого президента назвали происходящее политическим преследованием, а сам Порошенко записал видео, в котором анонсировал возвращение на Украину и ответ на все претензии после отдыха, в первой половине января.

По данным собеседников Би-би-си в окружении Порошенко, он планирует вернуться на Родину не раньше Рождества.

Главная интрига сейчас - будут ли правоохранители объявлять Порошенко в розыск после того, как он не придет на допрос 23 декабря.

Показательно и то, кто именно подписал подозрение Петру Порошенко. На этот факт обращают внимание его сторонники.

Автор фото, Ирина Венедиктова Подпись к фото, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подозрение Порошенко не подписывала

Подписывать подозрение народному депутату должен генеральный прокурор. Однако занимающая эту должность Ирина Венедиктова этого не сделала и ушла в отпуск, поэтому свою подпись под этим очень важным с политической точки зрения документом поставил не слишком известный заместитель Алексей Симоненко.

Предыдущие дела

В отношении Петра Порошенко в прошлом уже велись десятки дел - по самым разным поводам - от получения томоса Православной церкви Украины (ПЦУ) до ввоза коллекции картин.

До суда пока дошло лишь одно дело, касающееся решения Порошенко назначить первым заместителем председателя службы внешней разведки Сергея Семочко.