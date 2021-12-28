"Повезло, повезло": поисковик “Яндекс” собрал самые яркие мемы Рунета-2021

52 минуты назад

Многие из топовых мемов уходящего года гуляют по сетям уже несколько лет, но некоторые вариации, особо полюбившиеся в Рунете, по степени сарказма далеко опередили прародителей.

Начнем с конца списка. Номер десять.

Амогус

Комедийное переложение человечков из популярнейшей карантинной компанейской игры Among Us захватило Рунет прошедшей весной.

Подпись к фото, Игра Among Us превратилась в Amogus

Упрощённый рисунок "Амогус" (искажённое название коллективной бродилки) перекочевал в руки мемоделов из "Реддита", и дальше они развернулись на полную. У него появились портреты с реальными женщинами средних лет, и так он стал "Сынулей". Кроме того, многие латинские слова мужского рода заканчиваются на "-us": Икарус, Колумбус, Гомункулус - онлайн-рисовальщикам было где развернуться.

Загадка от Жака Фреско

Мотивационные картинки с цитатами американского футуролога Жака Фреско начали обретать мемную популярность еще в позапрошлом году. Но с прошлого лета ширится их поджанр: "Загадки от Жака".

Подпись к фото, Цитаты американского футуролога Жака Фреско вдохновили многих, в том числе и на мемы

На картинках изображено нечто максимально абсурдное, что, как правило, не требует разгадки вовсе.

Пик популярности тренда в этом году пришелся на середину февраля.

Мем про Михаила Шуфутинского

Каждый год 3 сентября одно и то же. Мемы меняются, суть остается.

Подпись к фото, Похоже, поклонники певца Шуфутинского трудятся неустанно

Удивительно, но кому-то мемефицировать классический трек легенды русского шансона еще не надоело.

А может, среди мемоделов просто много поклонников Михаила Шуфутинского. Как знать...

"Да"

Мем с бородатым светловолосым мужчиной, который в ответ на издевки и вопросы лаконично отвечает "Да", не нов. Он появился в сентябре 2019 года с английским "Yes" и той же осенью прижился на русском.

Подпись к фото, "Да" как спокойный ответ на все шутки

Портрет предполагаемого скандинава часто модифицируют, делая из него геймера, патриота, ироничного сторонника той или иной политической силы и многих других.

О! Повезло, повезло

Игрок в "Майнкрафт" просто записывал скоростное прохождение игры в маске Гая Фокса, также известной как маска Анонимуса, не зная, что скриншот с его лицом взорвет Рунет в феврале.

Подпись к фото, Человек просто играл в "Майнкрафт", оказалось - не просто, и не человек

Очень быстро умельцы-мемологи растиражировали фото с подписями о том, кому и как, иронично или нет, привалило счастье.

Мастера фотошопа наклеили голову парня на тело кота, породив отдельную ветвь мема.

Действие порождает противодействие: так появился антимем "Не повезло, не повезло", построенный по той же модели.

Мем(ы) про Евгения Понасенкова

С Евгением Понасенковым сложно выбрать один мем: популярный историк, певец и немезида петербургского профессора-расчленителя Олега Соколова фонтанирует интернет-контентом.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Интернет-контент от Евгения Понасенкова, кажется, неиссякаем

Икона юных российских либертарианцев с прошлого года летала по Рунету в серии мемов "Я тебя уничтожу", но уже в 2021-м Евгений появился в шоу Ивана Урганта на Первом канале, стал героем двух разных танцевальных мемов и резонансно снялся в двух клипах Cream Soda, включая кавер на суперхит Алены Свиридовой "Розовый Фламинго".

От многогранности маэстро разбегаются глаза, поэтому какой мем с ним любимый - решать только вам.

Роберт Паттинсон в спортивном костюме

Фото августа 2017 года, на котором известный актер доказывает, что ничто человеческое звездам не чуждо, стало вирусным в англоязычном интернете во время карантина.

Подпись к фото, Роберт Паттинсон оказался до боли "родным"

Мемы в основном касаются того, что Роберт Паттинсон выглядит, как пьющий сосед, физрук из школы или кто-то еще такой же, близкий и понятный.

Россияне тоже не остались в стороне: пик популярности картинки в уходящем году пришелся на июль.

Ты Слава Мерлоу?

Пост в "Инстаграме" рэпера Тимати из далекого 2015 года привлек внимание пользователей в конце марта.

Подпись к фото, Старый пост стал новым мемом

Локальная шутка из стрима kriper2004 вышла за пределы сообщества музыканта, когда вопрос стримера одному из донативших комментаторов с ником "Слава Мерлоу" стал вирусным.

Слава Марлоу - певец и продюсер Моргенштерна, выстреливший сольными хитами "Снова я напиваюсь" и "Агония".

В апреле мем достиг наибольшей популярности, когда его перепостили к себе и Слава, и Тимати.

Мем про рыбов

Второе место по популярности у суперхита второй половины лета - мема про рыбов.

Подпись к фото, Коты пришли на смену мыши, которая "кродеться"

То, что нужно было сделать первому "мемоделу", - подписать картинку с китайского рынка семилетней давности.

Заинтересованные в рыбе коты со "сломанным" русским языком стали достойными наследниками мыши, которая "кродеться".

И, наконец, мега-мем 2021-го...

Удивленный Багз Банни

Скриншот из мультфильма Looney Tunes про гиперактивного кролика появился как мем в 2018 году.

Подпись к фото, Мем с кроликом стал популярным не сразу, но превратился в настоящий мегахит

Тогда он не сразу стал популярным, но многие мемы с грызуном распространились в испаноязычных соцсетях. В мае 2020 года тренд перекинулся на португалоязычный интернет, а затем пошел по миру.

С декабря прошлого года этот мем покоряет российский "Тикток", а за ним - и другие соцсети, со всплесками популярности в феврале, апреле и летом: вероятно, его долговечность и обеспечила его попадание на первое место в рейтинге "Яндекса".