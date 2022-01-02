Лучшее из 2021-го: увечные статуи, коты-обманщики, ссоры на орбите и разоблачения старых мифов

59 минут назад

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Истинная причина отбитых носов статуй, сложные и прекрасные отношения с котом-обманщиком, неожиданное условие для долгой жизни, путешествия и соревнования, больше похожие на самоистязание, причины расцвета и заката популярности нудизма у немцев, катастрофическая угроза целой стране из-под воды…

Примерно восемь лет назад мы начали знакомить вас со статьями наших коллег из редакций BBC Future, BBC Travel, BBC Culture и BBC Worklife - отличный пример разнообразия журналистской продукции Британской вещательной корпорации.

По традиции в декабре мы подводим итоги - что вам из этой продукции больше всего понравилось в уходящем году.

Не будем томить вас и устраивать обратный отсчет с традиционным и набившим оскомину And the winner is… в конце. Победитель (и победитель с солидным отрывом) - статья на историческую тему. Тема, прямо скажем, небанальная, и вопрос поставлен ребром: кто статуям носы отбил? И главное - зачем?

Нет, ну действительно: даже если вы никогда не интересовались древнеегипетскими скульптурами, можете поверить на слово, у многих из них отбиты носы.

Казалось бы, в отбитых носах древних статуй нет ничего неожиданного: ведь спустя тысячелетия они неизбежно должны разрушаться естественным образом, правда? Однако почему тогда среди них так много и прекрасно сохранившихся экземпляров, у которых тем не менее нос тоже отбит? Разгадка не так банальна, как можно было ожидать.

Что же произошло с носами?

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В категории "Котики и собачки":

Вряд ли кого-то удивит, что эта категория ежегодно поставляет нам множество популярных у читателей материалов. Как говорил герой одной из повестей Стругацких, француз, "я очень люблю девУшки и всегда интересуюсь, как".

Мы очень любим котиков и собачек и всегда интересуемся, как там у них дела. И они не разочаровывают.

Если незнакомый человек сделает вам что-то плохое, ваша собака запомнит это и будет относиться к нему соответственно. Но ваша кошка реагирует на такое совсем иначе, подметили ученые. Но почему?

Может быть, потому что кошки - вообще крайне эгоистичные животные (как любят подчеркивать владельцы собак)? А вот и нет!

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На почве любви к усатым-полосатым случаются поистине драматические истории.

Корреспондентка Би-си-си всем сердцем привязалась к коту, который повадился приходить к ней в сад, а потом и в дом. Коту явно было нужно человеческое внимание, и он его получал. Но потом он исчез. Эниса Сабедар начала розыски и обнаружила странную вещь.

Вам наверняка приходилось слышать такое: "Это не вы выбираете кошку, это она вас выбирает". Но что же делать, если эта кошка или кот, выбравшие вас, - соседские? Если у них уже есть хозяин?

Интернет-поиск по хэштэгу #notmycat ("это не мой кот") показывает, что такой случай - весьма распространенное явление. В соцсетях можно найти множество безмятежных фотографий и видео людей и котов, официально не принадлежащих друг другу.

Так что, это нормально? И что делать, если чужой кот упорно ходит к вам?

Некоторым из нас знакомы люди, которые из интереса пробовали сухой собачий или кошачий корм, но, увы, он не произвел на них впечатления - совершенно безвкусные сухарики, которые, впрочем, по свидетельству одного испытателя, неплохо идут с пивом.

И тем не менее: стоит только пошуршать пакетиком, как кошка как из-под земли вырастает перед вами. Стоит только полезть в карман за "безвкусными коричневыми сухими кусочками", как ваш пес со всех ног бросается к вам.

Что же в них такое насовали производители? Отчего для наших домашних любимцев этот невзрачный корм - как для нас свежеподжаренный шашлык или ароматная индейка только что из духовки?

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Собаки этой породы проводили много часов на кухнях, труся внутри гигантского беличьего колеса, висевшего на стене над очагом и связанного с вертелом ременными шкивами. Небольших собак, способных бежать часами, вывели специально для этого.

Такое использование собак сегодня, возможно, покажется бредовым. Но на свете было немало других причудливых пород, о которых мы забыли, потому что их больше не существует. Возможно ли их восстановить?

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А эти собаки ухитрились выжить. Они - разных пород, чаще всего дворняги, но их объединяет одно общее обстоятельство: их когда-то бросили хозяева, спасаясь от радиации Чернобыльской катастрофы.

Собаки приспособились жить в зоне отчуждения, и у них сложились доверительные отношения с людьми, которые сейчас охраняют эту зону. Охранники кормят собак, строят им будки, а иногда и лечат. Когда собака умирает, они хоронят ее.

Все эти собаки - потомки тех животных, хозяев которых эвакуировали после взрыва на четвертом блоке Чернобыльской АЭС в 1986 году. Из Припяти были вывезены десятки тысяч людей. Домашних животных брать с собой не разрешали.

Чтобы предотвратить распространение радиационного заражения, солдаты просто отстреливали брошенных животных. Но некоторые спрятались и выжили.

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Далеко не всё в наших четвероногих питомцах нам нравится. Они раскапывают клумбы с цветами, перегрызают все провода в доме, какают в чужом палисаднике, приносят домой дохлых мышей и при каждом удобном случае норовят облизать вам лицо. Они надоедливы и вызывают чувство неловкости и досады своим поведением - например, беспрестанным лаем без причины.

Откуда взялись эти дурацкие привычки у домашних животных, столетиями живущих вместе с человеком? У кого они научились так себя вести? Давайте разберемся…

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В категории "Полезные советы":

Бесспорный лидер по популярности в этой категории - статья, заголовок которой обещает многое. И вроде бы условие простое - но как же трудно бывает его выполнить в повседневной жизни!

Добротой вы можете добиться многого - об этом говорят и все основные религии мира, и психологи. Но оказывается, что порой благотворительная деятельность, будь то помощь другим или небольшие пожертвования, способна не только согреть душу, но и поправить ваше физическое здоровье.

Исследования показывают, например, что работа волонтером на 24% снижает риск ранней смерти - примерно так же, как ежедневное употребление шести или более порций фруктов и овощей, согласно некоторым исследованиям.

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С вами случалось, когда вы, хоть тресни, не можете вспомнить, как зовут кого-то? Вы прекрасно представляете себе его/ее лицо, и если бы вам назвали имя, то вы мгновенно узнали бы человека, о котором думаете, но…

С именами такое случается часто, но и с другими словами - тоже. Забывание слов - типичная когнитивная проблема людей среднего и старшего возраста. Такое случается, как правило, неожиданно, и даже с самыми употребительными словами и с именами друзей.

Но может быть, всё не так страшно, и частые случаи, когда слово или чье-то имя вертится на языке, но никак не вспоминается, - вовсе не признак плохой памяти?

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Массаж маленьким детям в Южной Азии делали столетиями. Теперь ученые выяснили, что порой он способен сохранить ребенку жизнь.

Исследования показывают, что южноазиатский масляный массаж, если делать его правильно, ускоряет рост, повышает сопротивляемость организма бактериальным инфекциям и в целом снижает смертность новорожденных наполовину.

Конечно, родителям, которых это заинтересует, следует посоветоваться с врачом, чтобы понять, подходит ли метод именно для их ребенка.

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Считается, что высокий уровень потребления сахара негативно влияет на здоровье. Однако отказаться от сахара тоже непросто - в немалой степени потому, что такой отказ может вызвать целый набор неприятных симптомов.

Когда люди пытаются сократить потребление сахара, они часто сталкиваются с довольно неприятными побочными эффектами, среди которых - головные боли, утомление, частые перемены настроения.

Что происходит в нашем мозге, когда мы исключаем сахар из своей диеты? И как избежать неприятного?

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Последняя популярная статья в этой категории - не о физическом здоровье.

Почему многие пары вновь сходятся спустя даже годы? Почему настолько привлекательна мысль о воссоединении со своими бывшими?

Существует удивительная статистика, согласно которой 50% молодых пар расходятся, а потом снова восстанавливают отношения.

Что такого притягательного в возвращении к бывшим и как понять, стоит ли это делать?

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В категории "Люди":

В этой категории мы собрали статьи не про героические достижения, а, скорее, про странности человеческого поведения, которые могут привести как к героизму, так и к более приземленным и даже неприятным вещам.

Наша жизнь такова, что мысль "бросить бы всё и пойти куда глаза глядят" время от времени приходит в голову многим. Анджела Максвелл именно так и поступила: она бросила всё, что у нее было, - близких друзей, успешную работу - и ушла. Одна. Пешком.

В поисках более глубокой связи с окружающим миром за шесть лет она преодолела 32 000 км. Нашла ли она то, что искала? И стоило ли того это путешествие, порой смахивающее на самоистязание? Судите сами.

Эта статья лидирует по популярности в номинации "Люди".

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Его называли самым долгосидящим заключенным в Америке, приговоренным к пожизненному сроку в несовершеннолетнем возрасте.

Сейчас Джо Лайгона, который недавно вышел из тюрьмы, уже никак нельзя назвать несовершеннолетним, хотя он многому по-детски удивляется, вернувшись в наш мир, который не видел почти 70 лет.

Годы в тюрьме дорого обошлись Лайгону. И тем не менее 83-летний Джо пытается приспособиться к жизни на свободе, которую он так долго ждал. У него есть кое-какие планы.

Не о каждых соревнованиях слагают стихи. Но эти соревнования необычные. "Если вы ищете славы, то это не для вас", - говорит один из участников. "Это приключение, - поддерживает другой. - Приключение, исхода которого ты не знаешь".

Этот 100-мильный супермарафон в США считается одной из самых трудных гонок на выносливость в мире, и процент тех, кто сходит с дистанции, равен 99.

А стихи? Вот и стихи:

Победить может каждый.

Но победит только один.

Все остальные просто сойдут с дистанции.

Неудача?

Но какая же это восхитительная неудача!

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Почти полвека минуло с тех пор, как в космосе случилась знаменитая ссора экипажа американской орбитальной станции "Скайлэб" с Центром управления полетами НАСА. В то время СМИ писали, что астронавты устроили на орбите настоящую забастовку.

Однако Эд Гибсон, единственный остающийся в живых участник миссии "Скайлэб-4", говорит, что на самом деле все было не так. Хотя ситуация была напряженной, и отношения между ЦУПом и астронавтами были, скажем так, неприязненными.

Все пошло не так с самого начала. Вскоре после прибытия экипажа из трех астронавтов на космическую станцию пилота Билла Поуга начало тошнить…

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В категории "Мифы":

Здесь с небольшим отрывом от остальных лидируют две статьи, касающихся воспитания детей и счастливой, но тяжелой родительской доли.

Если у вас нет собственных детей, вы, скорее всего, слышали от знакомых, у которых недавно родился малыш, какие тяжелые у них ночи. Новорожденный часто просыпается, плачет, и… что делают родители, чтобы получить возможность полноценно поспать? Они отселяют младенца в собственную кроватку, потом - в другую комнату… Правильно ли это?

Начнем с того, что, по мнению некоторых специалистов, сама идея, что младенцы не должны просыпаться среди ночи - не более чем культурный миф, сложившийся именно на Западе. А в остальном мире - всё несколько иначе.

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В следующей статье Женевьев Уокер от лица всех, кто рос в семье единственным ребенком, рассказывает о своем опыте.

Как-то так сложилось, что люди считают: те дети, кто рос единственным ребенком у своих родителей, - избалованные эгоисты. Почему сложилось такое мнение и справедливо ли оно?

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И еще одна статья о семейном опыте - на этот раз весьма болезненном физически, о родах. Как выяснилось, Голливуд хоть и любит вставлять в свои фильмы сцены деторождения, но изображает этот процесс по собственным стандартам (на то он и фабрика грез).

Роды в американских фильмах (наверное, не только в американских?), как правило, не очень похожи на то, что на самом деле происходит в родильных отделениях. Корреспондентка BBC News Mundo Люсия Бласко развенчивает шесть голливудских заблуждений.

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Корреспондентка BBC Future Джессика Браун давно и успешно выступает в роли разоблачительницы всевозможных мифов. На этот раз популярной у наших читателей была ее статья про такую невинную вещь, как поедание сыра перед сном.

Говорят, что употребив острый рокфор или зрелый камамбер перед тем, как отправиться спать, с большой долей вероятности увидишь причудливый сон, а может, и кошмар.

Существует поверье, что сыр каким-то образом влияет на мозг и, соответственно, на наши ночные фантазии. Устойчивое и широкое распространение подобных поверий говорит о том, что за ними, вероятно, что-то стоит. Что же именно в случае с сыром?

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Еще шесть интересных статей 2021 года, которые мы рекомендуем:

Они не попали в топ-пятерки и топ-четверки разных категорий, но, по нашему мнению, стоят не только отдельного упоминания, но и почетного места среди самых интересных.

Задумаемся: что, если олимпийцы вернулись бы к традиции соревноваться обнаженными? А такая традиция существовала!

Как гласит легенда, всё началось с Орсиппа. До него 14 предыдущих Олимпиад подряд древние греки бегали, соблюдая внешние приличия, в набедренных повязках. Но во время 15-й по счету, в 720 году до н.э., случилось интересное.

Во время забега на 185 м набедренная повязка соскользнула с Орсиппа из Мегары, но его это ни капли не смутило, он продолжил бег как ни в чем не бывало и выиграл забег.

Вместо того, чтобы застыдить Орсиппа, древние греки решили, что именно так и надо соревноваться - настолько их впечатлил финиш Орсиппа. С их точки зрения, это был триумф человеческого тела и духа. Почему бы и современным атлетам не отдать дань древнегреческой традиции? Что мешает?

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Об этом далеко не все знают, но подводные вулканы могут быть куда опасней тех, что возвышаются на суше.

Например, у южных берегов Италии, на дне Тирренского моря, глубоко под волнами, прячется крупнейший из действующих вулканов Европы.

Этот гигант угрожающе дышит через многочисленные отверстия на своих подводных склонах, и ученые пытаются понять, что будет, если случится его извержение. Прогнозы самые разные - вплоть до катастрофических.

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Вы что-нибудь слышали о педестрианизме? Не просто о любви к путешествиям пешком, а об изнурительном состязании, которое длилось шесть дней, в течение которых спортсмены проходили 450 миль по овалу стадиона?

Соперничество здесь достигало эпических масштабов, зарплаты - тоже, воспаленный национализм разжигал страсти на трибунах, атлеты-звезды обладали харизмой и славились вздорным характером, время от времени случались допинговые скандалы… В общем, всё как сейчас.

Зария Горветт рассказывает о героях и злодеях этого странного вида спорта, ныне полностью забытого.

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Вам никогда не хотелось поиграть в теннис или в футбол полностью обнаженным? Или прогуляться по лесу в чем мать родила?

В любом большом берлинском парке вы рискуете натолкнуться на тела загорающих в обнаженном виде. Откуда взялось это стремление позволить ветерку свободно обдувать твое голое тело?

У нудизма в Германии давние традиции, но любопытно отметить, что и в социалистической ГДР с приходом к власти Эриха Хонеккера движение FKK (Freikörperkultur, "культура свободного тела") было официально разрешено. Почему?

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Он был одним из тех французов, кто работал на британское Управление специальных операций (УСО), "секретную армию" Черчилля. В самом конце войны он попал в Бухенвальд.

Марсель Леччиа - корсиканец, прославившийся операциями в немецком тылу, спасший не одну сотню британских летчиков, сбитых над оккупированной нацистами Францией. Ему было 33, происходил он из семьи, славной своими подвигами в рядах Сопротивления. В лагере смерти он оказался в результате предательства товарища по Сопротивлению.

До самого последнего времени казалось, что имя Марселя Леччиа навсегда кануло в безвестность для всех, кроме членов его семьи…