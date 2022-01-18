"Чувство полного истощения". Как российские врачи в красных зонах переживают выгорание

Ольга Дьяконова, Елизавета Фохт

Би-би-си

8 минут назад

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Пандемия коронавируса длится уже почти два года и, кажется, что конца ей нет. Один штамм сменяет другой, начинается новая волна, больницы снова заполняются пациентами. Все это время в "красных зонах" за жизнь пациентов борются врачи - многие из них уже морально и физически истощены. Кто-то уже ушел из профессии или сменил область, а кто-то готовится сделать это. Что приводит к выгоранию врачей в России и как они с ним справляются?

"Я, может, сейчас с вами живая, но я приду домой и буду просто лежать. Ни с кем не буду общаться, ни с кем не буду говорить, не буду читать. Буду лежать и ждать следующего дня. И так уже пару месяцев", - говорит 27-летняя Анастасия Протопопова.

Она оказалась в "красной зоне" в самом начале пандемии - весной 2020 года. Ее с однокурсниками, студентами медвуза, на "добровольной основе" отправили туда на практику.

"Отказаться можно было, но у нас выпускные курсы, все хотели в ординатуру. Нам говорили: "Списки тех, кто не пойдет, подадим в минздрав, - рассказывает девушка. - Я думаю, что это, конечно, ерунда, но люди в такой ситуации не хотели судьбу испытывать".

Так девушка стала медсестрой в реанимации большого временного центра, куда поместили больных коронавирусом.

Анастасия признается, что в первый рабочий день она "обалдела". В отличие от большинства ее однокурсников, которых отправили помогать "легким" больным в интенсивную терапию, ее послали в реанимацию: "Когда я начала работать медсестрой, навыков у меня практически не было. Ну, родителям в попу укол могла сделать. И вот мы приходим в отделение, меня отправляют в реанимацию. Я захожу - все на ИВЛ, что-то все время пищит, я на все это смотрю огромными глазами… Мне пациентов даже касаться было страшно, не то что работать".

На то чтобы освоиться, у Анастасии ушло некоторое время. "Прошло полтора года, и я уже понимаю, что и как надо делать, все на автомате. Но первое время было очень страшно", - говорит она.

Сейчас девушка совмещает ставки ординатора-реаниматолога в "зеленой зоне" и медсестры в ковидной реанимации в одном из московских стационаров.

По словам Анастасии, в первый год работы с ковидными больными у нее были моральные силы "дистанцироваться от пациентов": "Разумеется, я им не хамила. Но я могла оставлять работу на работе. А дом - это дом". Но с лета 2021 года ситуация начала меняться - частично на фоне семейного конфликта. Медсестра поняла, что начала "все пропускать через себя", переживать из-за каждого пациента.

Девушка не знает, можно ли назвать ее состояние выгоранием, но ей очевидно, что "что-то идет не так".

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Что такое выгорание?

"Выгорание в медицине - частое явление даже вне пандемии, - рассказывает психотерапевт Екатерина Сигитова. - Выгорание возникает из-за длительного эмоционального и физического напряжения в условиях постоянного рабочего стресса".

По различным данным, до 40-50% медработников в каждый момент времени находятся в состоянии выгорания.

Психотерапевт выделяет четыре стержневых симптома, по которым можно распознать выгорание:

истощение;

изменение отношения к людям и себе, деперсонализация - ощущение потери физической связи с миром и собственным телом;

"расчеловечивание" пациентов и коллег - лишение субъектности, отношение не как к человеку, а как к функции, предмету, объекту;

общее снижение профессиональной эффективности.

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Выгоранию почти в половине случаев сопутствует депрессия, отмечает Сигитова.

Часто сверхнагрузки приводят к такому виду эмоционального истощения, что во время работы человек "моторно" собирается и "разгоняется", а потом, когда можно перестать выполнять свои функции, система отключается и уже ничего другого внутрь не помещается - никакие переживания, действия, желания, говорит психолог Екатерина Артеменко.

"Сложные ситуации приводят к обострению наших кризисов. Впрочем, иногда позволяют от них отвлекаться и не замечать, и тогда возникает вышеописанное отключение. Но кризис "догонит" и все равно придется встретиться с важными вопросами, с которыми встречаются все мыслящие и чувствующие люди - зачем я тут, какой в этом всем смысл?" - говорит психолог.

По словам Сигитовой, у выгорания есть три степени. При первой может помочь снижение рабочей нагрузки, а также медитация, прогулки, восстановление режима дня. При второй степени, как правило, помогает длительный отпуск, больничный или смена работы, а при третьей уже требуется психотерапевтическое и иногда медикаментозное лечение.

Помочь себе самостоятельно можно, только если выгорание не зашло далеко, подчеркивает она.

"Классические рекомендации для всех людей, обнаруживших у себя признаки выгорания (в том числе для врачей): использовать любые доступные техники снижения стресса, больше двигаться, следить за режимом дня, бывать на природе, по возможности восстановить границу между работой и остальной жизнью, искать поддержки других людей, обратиться к психологу, снижать перфекционизм", - объясняет Сигитова.

Однако она признает, что все это в условиях пандемии и связанных с нею условиях работы будет действовать примерно как "дробина для слона".

"Часть врачей и медсестер просто не смогут быть менее ответственными и напряженными из-за особенностей своей личности; часть уже пропустили тот момент, когда можно было что-то сделать", - поясняет она.

Сигитова говорит, что может дать единственную реалистичную рекомендацию работающим в пандемию врачам, которые все еще не хотят менять работу: "Переждать плохие времена, они обязательно пройдут".

"Проблема медицины как отрасли в том, что причины выгорания очень редко находятся под контролем отдельных сотрудников: дело в 80-90% случаев в плохой организации лечебного процесса, - говорит Сигитова. - Врачи и медсестры отчаянно пытаются сохранить хоть какое-то качество работы и удержать стандарты в условиях хаоса и неопределенности, которые созданы не ими. Так что без серьезных интервенций "сверху" сделать что-то с выгоранием на уровне отдельного человека вряд ли удастся".

"Я был нужен другим людям"

Дениса Шойхета, как и Анастасию, "призвали" на борьбу с ковидом в самом начале карьеры - прямо с университетской скамьи. Он рассказывает, что одним из первых записался в ковидный госпиталь медбратом. Работал в первую волну с апреля по июнь, а с началом второй волны окончил университет и пошел в поликлинику терапевтом на вызовы.

По его словам, в первое время у него было чувство гордости, сопричастности к большому делу: "В самую первую волну это было, особенно когда все говорили по телевизору: "Врачи - герои". Осознавать, что причастен к этому, было очень приятно". Родственники тоже позитивно реагировали, когда узнавали, что он работает с больными ковидом, рассказывает врач.

О похожих эмоциях в первое время работы в пандемию рассказывают и другие медики, с которыми поговорила Би-би-си. Большинство медиков попросили не указывать их фамилии или места работы, так как они не уполномочены давать официальные комментарии СМИ.

Во временном ковидном госпитале был первый врачебный опыт и у врача-кардиолога Вадима. "Я почувствовал то, что никогда не чувствовал до этого - насколько бы ни было тяжело, я был нужен другим людям. Меня это вдохновляло, и никакой речи о выгорании не шло", - описывает он первые недели своей работы.

"Тут я прямо окунулась в больничную жизнь. И мне понравилось. Меня затянуло. Это было то, что я хотела", - рассказывает о начале работы в "красной зоне" Анастасия Протопопова.

"Мне лично было интересно увидеть пациентов [с ковидом]", - рассказывает в беседе с Би-би-си о своем опыте работы с ковидом анестезиолог-реаниматолог Дмитрий (имя изменено по просьбе героя).

Многие врачи отмечают, что их мотивировала и финансовая сторона вопроса - в "красной зоне" получают хорошие надбавки к зарплате.

"Пока что еще держусь, как дальше - не знаю"

Однако уже буквально через месяц-два у большинства из них восторг сменился фрустрацией, и начали возникать симптомы выгорания - во многом это было связано именно с проблемами в организации работы.

Например, Вадим, уже перейдя в "красную зону" стационара в Люберцах, столкнулся с тем, что руководству учреждения было безразлично почти все. "Банально - не было принтера в отделении, и мы две недели просили отремонтировать его. Из-за этого возникали конфликты, невозможно было вести историю болезни", - рассказывает он.

Его смущала и общая нестабильность работы: "Сейчас ты работаешь сутки через сутки, а через месяц можешь вообще не работать, потому что часть врачей сокращают, говорят: "Вы не нужны сейчас, но когда-нибудь мы вас позовем". "В основном работа идет по срочному трудовому договору. Для меня это более весомый фактор, приводящий к выгоранию, нежели сами больные", - объясняет Вадим.

"Эмоциональное выгорание возникало в моей работе и до ковида в более легкой форме, - рассказывает анестезиолог Дмитрий. - Но когда я работал с этими пациентами, чувство бессмысленности моих действий иногда меня посещало, и энергии это не прибавляло".

Его фрустрировало то, что ковидные госпитали основывались на пустом месте: "Это были не структурированные заведения, процессы были не отлажены, персонал был не всегда оптимальной квалификации."

"Предпринятые усилия в таких условиях могли не давать результата, и это, безусловно, расстраивало", - объясняет Дмитрий.

На психологическое состояние, причем очень "заметно", влияет и физическая усталость, говорит Анастасия. По ее словам, работу в "зеленой зоне" нельзя даже сравнить с тем, что происходит в "красной", где врачи и медсестры вынуждены часами работать в средствах индивидуальной защиты. Костюмы врачей воздухонепроницаемые, и в них было очень жарко, подтверждает Дмитрий.

Терапевт Денис Шойхет говорит о слишком высокой нагрузке, когда он работал на "скорой": "Во время эпидемиологического подъема на дому бывает 30-40 пациентов, это невероятное количество. На обычном приеме в поликлинике, где 12 минут на каждого пациента, [бывает] где-то 50-55 пациентов за смену. А это на дому 40…".

Из-за безразличия руководства Вадим ушел из ковидного госпиталя, проработав меньше месяца. "Я не боялся куда-то уйти, у меня было еще две работы. Я просто не стал доводить себя до выгорания, так как занимался бессмысленными вещами... Чтобы выгорания не было, мне важно заниматься вещами, наполненными смыслом", - уточняет он. Сейчас Вадим работает в частной клинике по своей специальности кардиолога, а также в сосудистом центре в Подмосковье и чувствует себя лучше.

Шойхет продолжает работу с ковидными больными и сейчас - в КТ-центре и на вызовах в "скорой" - и говорит, что у него уже начинает накапливаться усталость. "В прошлом году была надежда, что в 2021-м году уже точно все закончится, а в этом году понимаю, что, скорее всего, уже в 2024-м или в 2025-м…", - делится он.

"Пока что еще держусь, дальше не знаю…", - рассказывает он о своем состоянии.

"Все усилия сводятся к нулю"

"По сути, все усилия, которые я прикладываю, чтобы сделать что-то со своими пациентами, сводятся к нулю. Потому что из тех, кто в реанимации, выживают единицы, - рассказывает Протопопова. - В нашем отделении, на моей памяти, никто из пациентов старше 60 лет не выжил. А среди молодых были те, кто выживал, но прогноз на жизнь - очень долгая реабилитация и вообще непонятно, чем все закончится".

Врачи говорят, что чувствуют себя беспомощными перед болезнью, с которой борются. Эффективной терапии коронавируса до сих пор нет, многие продолжают болеть очень тяжело, а смертность остается высокой.

В целом в России не так много отделений, готовых выхаживать крайне тяжелых пациентов, рассказывает реаниматолог Дмитрий.

"Чтобы выходить такого пациента, нужны огромные финансовые, кадровые, трудовые ресурсы", - считает он. Он говорит о многих системных проблемах, связанных с нехваткой медикаментов или недостаточной квалификацией персонала.

"То, что мне удавалось в таких условиях кого-то выходить, безусловно, добавляло позитивных эмоций. Но реализовывать такое желание во многих стационарах сложно. Это действительно истощает и никак не мотивирует работать дальше", - делится он.

Сейчас Дмитрий, как и многие другие врачи, ушел из "красной зоны": "Несмотря на то, что эта работа довольно хорошо оплачивалась, было чувство полного истощения, усталости и отсутствие желания продолжать делать это".

В подобных условиях работы теряется привычный баланс, отмечает психолог Екатерина Артеменко. "Грубо говоря, даже дофамина от хорошо сделанной работы вырабатывается меньше - потому что приходится сталкиваться с намного большим количеством неудач, края, которым не видно", - поясняет она.

Больше всего в памяти Анастасии Протопоповой отложилась смерть 18-летнего паренька, который попал в реанимацию. "Все вокруг него бегали и… [пауза] не получилось". Девушка была в ординаторской, когда маме пациента сообщили о его смерти. "Этот крик я до конца жизни буду помнить", - говорит она.

Анастасия вспоминает о еще одной пациентке: "На "сутках" мне передали детский рисунок для женщины, которая лежит на ИВЛ. Ей лет 50. Это разрыв сердца. По-хорошему я должна была просто положить его на кровать и уйти. А я засмотрелась на него, и так мне грустно стало, так жалко этого ребенка, который маме своей рисунки рисует, а мама-то не вернется. Это уже понятно, что она не вернется".

"Ненавидела всех, кто писал, что прививки - это зло"

"У меня такой пациент был, уже задыхался, интубация. И говорил: "Лучше бы я вакцинировался". Я говорю: "Ну, уже поздно". Не выжил", - вспоминает Протопопова.

Опрошенные Би-би-си медики соглашаются, что скептическое отношение населения к вакцинации и мерам защиты также приводит к ощущению бессмысленности своей работы, а как следствие - к выгоранию.

"Сейчас, благодаря вакцинации, появилась гражданская ответственность. Она отчасти легла на плечи населения, и это ему не понравилось, - рассуждает Анастасия. - Людям нравится, как было раньше, когда можно было винить всех, кроме себя самого. А сейчас все винят непривившихся, а непривитые винят врачей".

Сначала Анастасию "бесили" те, кто публично призывал отказываться от прививок. Но потом сил на это не осталось: "Утопление и удушение, как мне кажется, это вообще две самых страшных смерти: когда ты не можешь вдохнуть. С нашими пациентами это и происходит, они не могут вдохнуть, потому что легких не остается. Хотят люди такой участи? Давайте."

"Конечно, когда я видел страдания людей, которые попали в реанимацию и даже не могут поесть, потому что тяжело сделать паузу в дыхании, возникает… [пауза] злоба, наверное, неправильно, ну, непонимание, почему множество людей все это не принуждает вакцинироваться, сделать какие-то шаги, чтобы остановить распространение инфекции", - говорит Дмитрий.

Но такое мнение разделяют не все. Вадим, например, сам долго сопротивлялся вакцинации, потому что "она в России превратилась в политику".

"Нежелание россиян вакцинироваться - это протест не против вакцины, а против государства. Потому что государство сделало все, чтобы ему не доверяли", - считает Вадим.

Он спокойно относится и к тому, что не все носят маски в общественных местах: "Даже если человек не носит маску, это его личное дело, он может заболеть и умереть, это его выбор. Моя задача - помочь".

"Это меняет в корне отношение к жизни"

Денис Шойхет замечает, что работа в пандемию снизила его эмпатию, способность сопереживать.

"Просто относишься к этому, как к работе. Бывают у меня и тяжелые пациенты, но я при этом ничего не чувствую. Не знаю, может, это и нормально для нашей профессии…", - неуверенно говорит он.

"Потеря чувствительности - это одна из психических защит. Так мы защищаемся от перегруза", - отмечает психолог Екатерина Артеменко. Это один из упомянутых Сигитовой симптомов выгорания - к людям врачи начинают относиться как к функции или объекту.

"Я в какой-то момент стал понимать, что мне становится все равно, я теряю эмпатию, - говорит о похожем опыте Вадим. - Я им [пациентам] рассказываю, как лечиться, как действовать дальше, они меня не слушают".

Он вспоминает одного из больных, который лежал в стационаре неделю. Вадим приходил к нему каждый день и разговаривал, но при выписке понял, что пациент даже не помнит, как его зовут. "Он пролежал неделю, я к нему приходил всю неделю… И я стал понимать, что тоже становлюсь таким безразличным. Это одна из причин, по которой я ушел из этой больницы", - вспоминает он.

Когда молодой врач ощущает потерю сочувствия, сострадания, надо уходить, уверен Вадим.

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"Наверное, изменилось отношение к жизни, - говорит Протопопова в ответ на вопрос, как поменял ее опыт работы в ковиде. - В повседневной жизни никто не думает о смерти".

"А тут ты каждый день, каждый божий день, видишь как люди умирают, как жизнь заканчивается, - поясняет она. - Как они пишут из последних сил что-то про кредиты: "Скажите дочери, чтобы на нее ничего не повесили". И ты понимаешь, что остаются мелкие дела. А ты еще и помочь им не особо можешь. Это меняет в корне отношение к жизни".

Она говорит не только о работе, но и в целом о жизни вне больницы: "Это меняет в корне отношение к жизни. Это влияет и на отношения. Если раньше бывало так, что вот, поссорились, и как будто больше никогда не будем общаться - преувеличиваю, конечно, но все же… Сейчас думаю, что лучше вообще не будем ссориться, потому что хрен знает, что завтра будет".

"Не вижу себя в другой профессии"

Психотерапевт Екатерина Сигитова говорит, что тем, кто пострадал уже очень сильно, стоит задуматься о трудовой миграции - либо внутри отрасли, либо в смежные отрасли.

"Это вовсе не так ужасно, как кажется на пике выгорания. Заботиться о себе можно и нужно и таким способом тоже", - отмечает психотерапевт.

Почти 30% тех, кто работает непосредственно с больными коронавирусом, близки к увольнению из-за усталости, а у 37% на фоне эмоционального истощения возникли проблемы со здоровьем, говорится в опросе, проведенном командой популярного среди медиков мобильного приложения "Справочник врача".

Медики, согласно опросу, считают, что отношение общества к ним сильно изменилось по сравнению с началом пандемии: все привыкли к работе врачей в режиме постоянного аврала, их перестали считать героями, а тяжелейший труд в "красных зонах" стал восприниматься как должное. Опрошенные признают, что усталость и эмоциональное выгорание негативно влияют на их отношение к пациентам.

В исследовании приняли участие 2822 респондента, из которых, по данным авторов, около 90% врачей. 611 участников опроса на момент его проведения работали непосредственно в "красной зоне".

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Среди врачей и медсестер, работающих в коронавирусных госпиталях и отделениях, только 12,6% все еще "полны сил" и "ходят на работу с интересом".

Сейчас наблюдается "отрицательный баланс" по притоку кадров в здравоохранение, говорила в конце октября вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, именно врачи больше других групп населения подвержены последствиям ковида, что может стать причиной их ухода из профессии.

Эта проблема существует не только в России: об уходе из медицины множества профессионалов из-за тяжелых условий труда во время пандемии и отсутствия должной поддержки говорил в декабре генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Ковид стал вызовом для всей системы здравоохранения. В то время, когда мы нуждаемся в увеличении числа работников - медсестер и врачей, - мы на самом деле их теряем", - сказал он. Врачи и медсестры "работают день и ночь вот уже более двух лет, и многие из них перегорели, не получая признательности за свой труд", считает гендиректор ВОЗ.

"Я на подъеме духа, потому что мне удается помочь"

"Абсолютное большинство говорят, что после ковида в медицину не вернутся. Сейчас все зарабатывают деньги в "красной зоне". Работают на деньги, на операции детям, на квартиры, машины, бабушек-дедушек, себя", - делится своими наблюдениями Анастасия Протопопова.

Вадим тоже уверен, что с больными ковидом сейчас работают люди, для которых первична денежная мотивация. "Все остальные, скорее всего, уже выгорели и ушли оттуда", - предполагает он.

"[Сейчас] ко мне попали совершенно другие больные, которые заинтересованы в своем лечении, заплатили деньги, специально пришли, - рассказывает Вадим, работающий кардиологом. - Они тоже тяжелые, но я им помогаю, и я очень доволен, потому что я вкладываюсь и эмоционально, и в профессиональном плане". "Я на подъеме духа, потому что чувствую, что мне удается помочь, ко мне повторно приходят, я вижу результат своей работы", - делится он ощущениями.

Желания уйти из медицины не возникало, после нескольких секунд раздумий говорит анестезиолог-реаниматолог Дмитрий, который столкнулся с выгоранием во время работы в ковидной реанимации, но сейчас с удовольствием работает в реанимационном отделении обычной больницы. "Мне интересна моя работа и бросать ее мне не хотелось никогда, так как не вижу себя в другой профессии", - говорит он.

Денис Шойхет, пока работающий в "ковиде", говорит, что после ординатуры будет менять сферу деятельности, так как эта борьба его выматывает. Добавляет, что планирует выбрать специализацию генетика.

Анастасия Протопопова еще до попадания в ковидный госпиталь подумывала бросить медицину, потому что разочаровалась в профессии. Однако после работы в пандемию ее взгляды поменялись.

"Сейчас понимаю, что я, наверно, была для этого рождена. Потому что я ни в какой другой сфере себя не вижу. Делом своей жизни я бы оставила медицину навсегда. Со всеми минусами, со всем своим нытьем. Я понимаю, что каждый день буду туда возвращаться, потому что я там нужна".

Иллюстрации Магеррама Зейналова