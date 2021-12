"Крестной матери панк-рока" Пэтти Смит исполнилось 75 лет

Крестная мать панка?

Громогласное вторжение в популярную культуру Запада на рубеже 1976-77 годов британских скандалистов из Sex Pistols и последовавшей за ними целой волны их не менее скандальных единомышленников из The Clash, The Damned, The Stranglers и многих других закрепило в широком сознании представление о британском происхождении панк-рока.