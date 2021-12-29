Луис Уэйн: британский художник, изменивший представление людей о кошках
- Тим Стоукс
- Би-би-си
"Он сделал кошку частью самого себя. Он изобрел кошачий стиль, кошачье общество, целый кошачий мир. Английские кошки, не похожие на кошек Луиса Уэйна, стыдятся себя".
Так писатель-фантаст Герберт Уэллс высказался о феномене Луиса Уэйна - иллюстратора, чье имя в начале прошлого века стало нарицательным; человека, которому приписывают изменение отношения людей к кошкам.
Жизнь Уэйна была непростой. Его жена, вдохновившая его на создание рисунков, умерла через несколько дней после того, как его первое изображение кошки увидело свет.
Неспособность Уэйна извлечь выгоду из своих успехов и его слабое психическое здоровье привели его сначала к нищете, а затем - в приют для умалишенных.
Благодаря кампании, которую поддержал даже тогдашний премьер-министр, Уэйна перевели в лондонскую больницу Бетлем (известную также как Бедлам). К Рождеству художник украсил здание в своем собственном уникальном стиле.
Слава Уэйна была недолгой, хотя вышедший этой осенью фильм "Электрическая жизнь Луиса Уэйна" с Бенедиктом Камбербэтчем и Клэр Фой в главных ролях наверняка привлечет внимание к художнику.
Кем же в действительности был Луис Уэйн?
Луис Уэйн родился в лондонском районе Кларкенуэлл 5 августа 1860 года. Преподавал в Художественной школе Западного Лондона, где сам раньше учился, а затем стал художником-фрилансером, рисуя для журналов и газет.
"Он зарабатывал себе на жизнь, создавая рисунки, которые публиковались в таких изданиях, как Illustrated London News, когда у них не было возможности воспроизвести фотографию", - объясняет Колин Гейл, директор Бетлемского музея разума.
Уэйн был талантлив, и ему хватало работы. Однако знаменитым он стал после трагедии в семье.
В возрасте 23 лет он женился на гувернантке своих сестер Эмили Ричардсон, но вскоре после этого у нее обнаружили рак груди в последней стадии.
"В последние годы ее жизни у них был домашний питомец, кот по имени Питер, и, чтобы развлечь ее, он рисовал карикатуры, но только для нее - они не предназначались для публикации", - рассказывает Гейл.
Увидев рисунки, редакторы Illustrated London News, где Уэйн подрабатывал, предложили напечатать некоторые из них. За несколько дней до смерти Ричардсон в газете появилась "Рождественская вечеринка котят" - рисунок с изображением 150 кошек, на создание которого ушло 11 дней.
"Они мгновенно стали сенсацией, - говорит Гейл. - Людям понравилось, как он рисует кошек, потому что они были не просто кошками; они были кошками, делающими то, что делают люди".
Кошки, играющие в крикет, кошки, копающие дороги, кошки на велосипедах...
Часто Уэйн рисовал своих кошек в общественных местах, украдкой изображая людей вокруг него в виде кошек.
"Зачастую эти рисунки обыгрывают поведение людей. Он также нарисовал несколько политических карикатур, - Уинстон Черчилль в виде кота, - но в довольно мягкой форме", - говорит директор музея.
Рисунки Уэйна стали печатать на рождественских открытках, они стали приносить ему популярность, и Уэйн стал известен просто как "человек, который рисовал кошек".
В своей биографии Уэйна в 1968 году английский писатель Родни Дейл написал, что рисунки Уэйна сильно повлияли на отношение публики к кошкам.
Однако, как объясняет Гейл, несмотря на успех, Уэйн не разбогател: "Он никогда не был хорошим бизнесменом. Например, он не защищал авторские права, так что денег у него было немного. Именно поэтому в итоге он оказался в Спрингфилдской больнице".
Психическое здоровье Уэйна, которого всегда считали эксцентричным, ухудшалось с возрастом. Он становился все более жестоким по отношению к своим сестрам, с которыми жил.
В июне 1924 года в возрасте 63 лет он был признан невменяемым и помещен в палату для нищих больницы в Тутинге на юге Лондона.
Год спустя его нашли журналисты, и началась шумная кампания, чтобы обеспечить ему более достойные условия.
В кампании поучаствовал даже премьер-министр Рамси Макдональд - он распорядился платить сестрам Уэйна небольшую пенсию по Цивильному листу (то есть из личного бюджета монарха) в знак признания заслуг их брата в области искусства.
Герберт Уэллс выступил по радио с поддержкой художника, и вскоре было собрано достаточно денег, чтобы перевести Уэйна в более комфортные условия в Бетлемскую больницу, которая была расположена в районе Саутуарк на юге Лондона. Кстати, именно от названия этой больницы происходит слово "бедлам".
"100 лет назад к психическим расстройствам относились с подозрением - говорит Гейл. - Я достаточно долго работал в архивах, чтобы знать, что некоторые люди, изучающие историю своей семьи, обнаруживают, что помещение некоторых их предков в психиатрическую лечебницу долгие годы оставалось семейной тайной. Но общество так привязалось к Луису Уэйну, что, каким бы расстройством он ни болел (а в отношении этого есть некая неопределенность), люди просто хотели, чтобы о нем позаботились должным образом".
В Бетлеме выяснилось, что Уэйн - тихий и отзывчивый пациент. Его лечение было сосредоточено на том, чтобы сделать его окружение максимально приятным.
"Финансовые проблемы больше не мучили его, и он продолжал рисовать просто потому, что хотел, а больница дала ему все необходимое для этого", - объясняет Гейл.
Однажды на Рождество сотрудники больницы спросили, не хочет ли он помочь украсить здание. Уэйн решил использовать зеркала в качестве холста.
На стенах больницы стали появляться кошки, принимающие участие в различных рождественских празднованиях.
Эти работы стали частью выставки Уэйна в Бетлемском музее разума, который находится на территории действующей психиатрической больницы.
Уэйн покинул Бетлемскую больницу в 1930 году, когда ее перевели в Бекенхэм на юго-востоке Лондона, где она находится по сей день.
Его перевели в больницу Нэпсбери, недалеко от Сент-Олбанса, где он продолжал рисовать до своей смерти в июле 1939 года.
Для Колина Гейла выставка и фильм - это способ не только вновь напомнить о Уэйне, но и помочь лучшему пониманию психического здоровья.
"Я полагаю, люди могут подумать: "Психическое расстройство - значит, все произведения будут очень мрачными", или наоборот: "Творчество и безумие - разве это не связано, разве это не то, что движет искусством? - говорит он. - Луис Уэйн - отличный пример того, что все это ерунда. Да, он был нездоров в поздний период жизни, но живопись была неотъемлемой частью того, кем он был и чем он занимался. Его работы просто источают чистую радость, озорство и веселье".
Бетлемская больница
Старейшее психиатрическое учреждение в мире
- Основана недалеко от Бишопсгейта в центре Лондона в 1247 году как монастырь церкви Святой Марии Вифлеемской для обслуживания рыцарей, отправляющихся в крестовые походы;
- С 1329 года упоминается как больница; есть свидетельства того, что Бетлем использовался для размещения потерявших разум с 1403 года;
- Во второй половине XVII века переехала в соседний Мурфилдс, где до 1770 года посетители могли наблюдать за пациентами в двух галереях учреждения;
- В 1815 году переехала к югу от Темзы в здание, в котором сейчас находится Имперский военный музей, а в 1930 году переехала на нынешнее место;
- Бетлемская королевская больница продолжает оказывать медицинскую помощь в рамках Национальной службы здравоохранения Британии.