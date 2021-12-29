Луис Уэйн: британский художник, изменивший представление людей о кошках

Тим Стоукс

Би-би-си

29 декабря 2021, 14:23 GMT Обновлено час назад

Автор фото, Bethlem Museum of the Mind Подпись к фото, Рисунки кошек Луиса Уэйна сделали его знаменитостью

"Он сделал кошку частью самого себя. Он изобрел кошачий стиль, кошачье общество, целый кошачий мир. Английские кошки, не похожие на кошек Луиса Уэйна, стыдятся себя".

Так писатель-фантаст Герберт Уэллс высказался о феномене Луиса Уэйна - иллюстратора, чье имя в начале прошлого века стало нарицательным; человека, которому приписывают изменение отношения людей к кошкам.

Жизнь Уэйна была непростой. Его жена, вдохновившая его на создание рисунков, умерла через несколько дней после того, как его первое изображение кошки увидело свет.

Неспособность Уэйна извлечь выгоду из своих успехов и его слабое психическое здоровье привели его сначала к нищете, а затем - в приют для умалишенных.

Благодаря кампании, которую поддержал даже тогдашний премьер-министр, Уэйна перевели в лондонскую больницу Бетлем (известную также как Бедлам). К Рождеству художник украсил здание в своем собственном уникальном стиле.

Слава Уэйна была недолгой, хотя вышедший этой осенью фильм "Электрическая жизнь Луиса Уэйна" с Бенедиктом Камбербэтчем и Клэр Фой в главных ролях наверняка привлечет внимание к художнику.

Кем же в действительности был Луис Уэйн?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уэйн оттачивал свои навыки в Школе искусств Западного Лондона, где потом преподавал

Луис Уэйн родился в лондонском районе Кларкенуэлл 5 августа 1860 года. Преподавал в Художественной школе Западного Лондона, где сам раньше учился, а затем стал художником-фрилансером, рисуя для журналов и газет.

"Он зарабатывал себе на жизнь, создавая рисунки, которые публиковались в таких изданиях, как Illustrated London News, когда у них не было возможности воспроизвести фотографию", - объясняет Колин Гейл, директор Бетлемского музея разума.

Уэйн был талантлив, и ему хватало работы. Однако знаменитым он стал после трагедии в семье.

Автор фото, STUDIOCANAL SAS/CHANNEL FOUR Подпись к фото, Реквизит, использованный в фильме "Электрическая жизнь Луиса Уэйна", в том числе фигурка кота Питера, представлен на выставке, проходящей в Бетлемском музее

В возрасте 23 лет он женился на гувернантке своих сестер Эмили Ричардсон, но вскоре после этого у нее обнаружили рак груди в последней стадии.

"В последние годы ее жизни у них был домашний питомец, кот по имени Питер, и, чтобы развлечь ее, он рисовал карикатуры, но только для нее - они не предназначались для публикации", - рассказывает Гейл.

Увидев рисунки, редакторы Illustrated London News, где Уэйн подрабатывал, предложили напечатать некоторые из них. За несколько дней до смерти Ричардсон в газете появилась "Рождественская вечеринка котят" - рисунок с изображением 150 кошек, на создание которого ушло 11 дней.

"Они мгновенно стали сенсацией, - говорит Гейл. - Людям понравилось, как он рисует кошек, потому что они были не просто кошками; они были кошками, делающими то, что делают люди".

Автор фото, Bethlem Museum of the Mind Подпись к фото, "Катастрофа в крикете" изображает кошек, играющих и наблюдающих за игрой в популярный в Англии летний вид спорта

Кошки, играющие в крикет, кошки, копающие дороги, кошки на велосипедах...

Часто Уэйн рисовал своих кошек в общественных местах, украдкой изображая людей вокруг него в виде кошек.

"Зачастую эти рисунки обыгрывают поведение людей. Он также нарисовал несколько политических карикатур, - Уинстон Черчилль в виде кота, - но в довольно мягкой форме", - говорит директор музея.

Автор фото, Bethlem Museum of the Mind Подпись к фото, Очаровательные кошки принесли Уэйну популярность

Рисунки Уэйна стали печатать на рождественских открытках, они стали приносить ему популярность, и Уэйн стал известен просто как "человек, который рисовал кошек".

В своей биографии Уэйна в 1968 году английский писатель Родни Дейл написал, что рисунки Уэйна сильно повлияли на отношение публики к кошкам.

Однако, как объясняет Гейл, несмотря на успех, Уэйн не разбогател: "Он никогда не был хорошим бизнесменом. Например, он не защищал авторские права, так что денег у него было немного. Именно поэтому в итоге он оказался в Спрингфилдской больнице".

Автор фото, Historical Picture Archive/Getty Images Подпись к фото, Художник назвал это изображение "Современная гуашь Арри и Арриет"

Психическое здоровье Уэйна, которого всегда считали эксцентричным, ухудшалось с возрастом. Он становился все более жестоким по отношению к своим сестрам, с которыми жил.

В июне 1924 года в возрасте 63 лет он был признан невменяемым и помещен в палату для нищих больницы в Тутинге на юге Лондона.

Год спустя его нашли журналисты, и началась шумная кампания, чтобы обеспечить ему более достойные условия.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Музыкант Ник Кейв, который играет Герберта Уэллса в новом фильме, назвал себя "учеником" Уэйна

В кампании поучаствовал даже премьер-министр Рамси Макдональд - он распорядился платить сестрам Уэйна небольшую пенсию по Цивильному листу (то есть из личного бюджета монарха) в знак признания заслуг их брата в области искусства.

Герберт Уэллс выступил по радио с поддержкой художника, и вскоре было собрано достаточно денег, чтобы перевести Уэйна в более комфортные условия в Бетлемскую больницу, которая была расположена в районе Саутуарк на юге Лондона. Кстати, именно от названия этой больницы происходит слово "бедлам".

Автор фото, Bethlem Museum of the Mind Подпись к фото, Собственный кот Уэйна Питер умер в возрасте 15 лет в 1898 году. Надпись на картине: "Я счастлив, потому что все меня любят"

"100 лет назад к психическим расстройствам относились с подозрением - говорит Гейл. - Я достаточно долго работал в архивах, чтобы знать, что некоторые люди, изучающие историю своей семьи, обнаруживают, что помещение некоторых их предков в психиатрическую лечебницу долгие годы оставалось семейной тайной. Но общество так привязалось к Луису Уэйну, что, каким бы расстройством он ни болел (а в отношении этого есть некая неопределенность), люди просто хотели, чтобы о нем позаботились должным образом".

Автор фото, Bethlem Museum of the Mind Подпись к фото, За свою карьеру художник создал около 15 кошачьих ежегодников - они были популярным подарком на Рождество

В Бетлеме выяснилось, что Уэйн - тихий и отзывчивый пациент. Его лечение было сосредоточено на том, чтобы сделать его окружение максимально приятным.

"Финансовые проблемы больше не мучили его, и он продолжал рисовать просто потому, что хотел, а больница дала ему все необходимое для этого", - объясняет Гейл.

Подпись к фото, Картины Уэйна на зеркалах появлялись в больнице каждое Рождество

Однажды на Рождество сотрудники больницы спросили, не хочет ли он помочь украсить здание. Уэйн решил использовать зеркала в качестве холста.

На стенах больницы стали появляться кошки, принимающие участие в различных рождественских празднованиях.

Эти работы стали частью выставки Уэйна в Бетлемском музее разума, который находится на территории действующей психиатрической больницы.

Автор фото, Bethlem Museum of the Mind Подпись к фото, Уэйну приходилось работать в архитектурных изданиях, поэтому он часто изображал здания на своих картинах

Автор фото, Bethlem Museum of the Mind Подпись к фото, Многие зеркала больницы полностью скрылись за яркими красками

Автор фото, Bethlem Museum of the Mind Подпись к фото, На рисунках Уэйна не всегда присутствовали кошки - встречались и другие животные

Уэйн покинул Бетлемскую больницу в 1930 году, когда ее перевели в Бекенхэм на юго-востоке Лондона, где она находится по сей день.

Его перевели в больницу Нэпсбери, недалеко от Сент-Олбанса, где он продолжал рисовать до своей смерти в июле 1939 года.

Автор фото, Bethlem Museum of the Mind Подпись к фото, Говорят, что Уэйну больше нравилось жить в сельской местности в Нэпсбери

Для Колина Гейла выставка и фильм - это способ не только вновь напомнить о Уэйне, но и помочь лучшему пониманию психического здоровья.

"Я полагаю, люди могут подумать: "Психическое расстройство - значит, все произведения будут очень мрачными", или наоборот: "Творчество и безумие - разве это не связано, разве это не то, что движет искусством? - говорит он. - Луис Уэйн - отличный пример того, что все это ерунда. Да, он был нездоров в поздний период жизни, но живопись была неотъемлемой частью того, кем он был и чем он занимался. Его работы просто источают чистую радость, озорство и веселье".

Бетлемская больница

Старейшее психиатрическое учреждение в мире

Автор фото, Bethlem Museum of the Mind Подпись к фото, Иллюстрация женской галереи Бетлемской больницы с 1860 года