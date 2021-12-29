"Мемориал"* идет ко дну с поднятым флагом": как суд ликвидировал общество

Наталия Зотова

Би-би-си

54 минуты назад

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Российские суды постановили закрыть оба юридических лица "Мемориала" - и историческое общество, и правозащитный центр. Оба они ранее были признаны в России иностранными агентами. Русская служба Би-би-си рассказывает, что происходило в судах и как адвокаты спорили с прокурорами.

Зал Верховного суда заполнял шорох разрываемой упаковки. Все защитники "Мемориала" - три адвоката и несколько юристов - выковыривали из пупырчатой пленки грамоты в рамках и статуэтки разнообразной формы. Каждую награду подносили к столу судьи, а потом показывали прокурорам.

"Медаль по изучению авторитарных режимов, - перечислял адвокат Михаил Бирюков награды, полученные "Мемориалом". - Премия шведского фонда, ее называют альтернативной Нобелевской премией. Медаль Уилберфорса…"

"Давайте для экономии времени только относящиеся к делу награды, - раздраженно предложила судья Алла Назарова. - Касающиеся только "Международного Мемориала". А тут это не указано".

Но сэкономить время не получилось, потому что защите не разрешили пронести в суд ножницы: ведь это опасный колюще-режущий предмет. Пальцами разрывать упаковку было долго и сложно.

В руках прокурора сломалась одна из наград. "Это все сейчас попортили", - тихонько переживала директор "Международного Мемориала" Елена Жемкова, показывая на скол рамки одного из дипломов.

На следующем заседании судья, осмотревшая десятки наград, решила, что награжденный ими "Мемориал" нужно закрыть.

"Вряд ли свободу надо защищать от нас"

Юрлица у "Мемориала" два - поэтому и судебные заседания по ним были раздельные. Иск прокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала" рассматривался в Верховном суде России, а о ликвидации правозащитного центра - в Московском городском суде.

Однако причину ликвидации прокуратура указала одинаковую - несоблюдение закона об иноагентах. Оба "Мемориала" признали иноагентами еще в 2014 и 2016 годах. В 2019 году обе организации и их руководителей много раз подряд оштрафовали за то, что не на всех сайтах, книгах и публикациях в соцсетях стояла маркировка иноагента. Через два года прокуратура решила, что за эти "неоднократные и грубые" нарушения "Мемориал" пора закрывать.

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Правда, в суде мало говорили о плашке иноагента и ее месте на сайте - вместо этого звучали куда более идеологические аргументы. Прокуроры обвиняли правозащитников в нарушении Всеобщей декларации прав человека, в посягательстве на свободу информации и права детей на духовное развитие.

Юрист "Мемориала" Наталья Морозова рассказывала Би-би-си, что их отдел не спал ночами, чтобы подробно ответить на эти странные претензии.

"Это чудовищные по своей безграмотности иски. Ответить на очень плохо написанный документ, написанный людьми, которые вообще не разбираются в праве, оказалось довольно сложно", - объясняла она. Как минимум, говорила юрист, историческое общество никак не может нарушить международный документ вроде Декларации прав человека: они писались для государств.

"Является ли общественная организация субъектом нарушения данных международных актов?" - прямо спросила прокуроров адвокат Мария Эйсмонт.

Прокурор в ответ молча перебирала бумажки.

"Вы затрудняетесь? Давайте следующий вопрос", - выручала истцов судья.

А председателя правления Яна Рачинского, кажется, особенно задела одна претензия прокуроров.

"В иске прокуратуры отмечено, что этим иском она выступает в защиту прав граждан и за доступ к информации. Но это и была наша миссия все эти годы: обеспечить свободный доступ к информации, - сказал он в суде, имея в виду работу «Мемориала» по открытию архивов и созданию баз репрессированных. - И вряд ли эту свободу надо защищать от нас".

"Списки политзаключенных дезинформируют граждан"

В суде над правозащитным "Мемориалом" со слов прокурора и вовсе получилось, что отсутствие маркировки на материалах правозащитного "Мемориала" может вызвать депрессию: так он пытался обосновать претензию, согласно которой отсутствие иноагентской плашки несет угрозу здоровью граждан.

А на последнем заседании суда прокурор напрямую обвинил общество в создании "лживого образа СССР": "Почему вместо гордости за страну, освободившую мир от фашизма, нам предлагают каяться за свое, как оказалось, беспросветное прошлое? Потому что за это кто-то платит, - заявил прокурор. - Организация, претендующая на звание совести нации, почему-то не хочет в каждой своей публикации напоминать, кем они проплачены".

Так же прямо прокуроры высказались и 29 декабря на последнем заседании суда над правозащитным "Мемориалом". Они упомянули партнерство организации с проектом "ОВД-инфо", также признанным иностранным агентом, и заявили, что правозащитный центр "поддерживал все протесты, направленные на дестабилизацию страны". Кроме того, прокуратура заявила, что "Мемориал" вел списки политзаключенных, которые "направлены на формирование негативного восприятия судебной системы РФ, и в том числе в целях дезинформирования граждан".

"Клеветнически отражает законные действия правоохранительных органов"

Юрист Григорий Вайпан недоумевал: зачем прокуроры вообще говорят об очернении СССР и работе с "ОВД-инфо", если к делу это не относится: к нему относятся только формальности вроде того, где именно должна стоять плашка иноагента.

Впрочем, иноагентскую маркировку в суде тоже обсуждали. Елена Жемкова показывала суду свою визитку, на которой, кроме имени и контактов, значился и факт, что "Мемориал" признан иноагентом. Так директор исторического общества доказывала, что они добросовестно пытались соблюсти закон об иноагентах, хоть и не соглашаются с ним. Но где именно должны находиться плашки, в законе не указано.

Судья предложила прямо на заседании изучить какой-нибудь ресурс "Мемориала". Прокурор возмутилась, не увидев маркировки на каждой публикации. "Пока нет официальных правил, это всегда будет оценочным суждением чиновника", - ответила на это адвокат Мария Эйсмонт.

Григорий Вайпан сравнил риторику прокуратуры с цитатами из приговоров советских диссидентов. Сходство оказалось явное. "Клеветнически отражает законные действия советских правоохранительных органов", - зачитывал он выдержку из приговора диссиденту Сергею Ковалеву.

Юридически это важно потому, говорил защитник, что российское государство уже признало эти советские приговоры политическими репрессиями. "Это мы уже проходили", - сказал Вайпан. А теперь, считает он, то же самое происходит снова.

А вот руководитель правозащитного центра Александр Черкасов даже поблагодарил прокуроров за прямоту. "Я благодарю представителей прокуратуры за то, что они изложили свои истинные мотивы претензий к нам, - сказал Черкасов во время прений. - Это не маркировка наших материалов, маркировка - лишь повод".

Черкасов настаивал, что работа правозащитного "Мемориала" полезна, а не вредна для России. "Политические репрессии - это не только плохо само по себе. Это не самый эффективный способ управления страной, это опасно для самого государства, - говорил он. - Вы, уважаемые прокуроры, пытаетесь разбить красную мигающую лампочку, предупреждающую, что есть опасность, а не решить саму проблему".

"Если истец хочет, чтобы деятельность правозащитного центра не была так востребована в обществе и не имела такой общественной поддержки - пусть государство меньше нарушает права граждан, - продолжила его мысль Мария Эйсмонт. - И тогда дорожка к нам зарастет бурьяном!"

"Крайне важно, идет ли корабль ко дну с поднятым флагом"

Последним в прениях о судьбе правозащитного "Мемориала" выступал известный адвокат Илья Новиков. Накануне Верховный суд уже решил ликвидировать международный "Мемориал", так что исход заседания был предсказуем.

"Я не верю в успех этого процесса, - признался Новиков суду, - но тем не менее участвую в нем. Крайне важно, идет ли корабль ко дну с поднятым флагом или добровольно его спускает. "Мемориал" идет ко дну с поднятым флагом - он не будет спущен".

Согласно декабрьскому опросу Левада-центра (признан в России иностранным агентом), 30% россиян знают что-то о работе "Мемориала" и 58% из них поддерживают их деятельность.

Но возле здания суда на снегу собирается совсем не много народу, а внутрь обычным слушателям не попасть из-за ковидных мер и нехватки места. Тех, кто пытается встать в одиночный пикет с плакатом в поддержку "Мемориала", полиция обычно задерживает.

Во время встречи с советом по правам человека Путина спросили о судьбе "Мемориала". Он пообещал подробнее изучить вопрос, хотя и походя отметил, что "Мемориал" якобы поддерживал террористов.

28 декабря Верховный суд постановил ликвидировать "Международный Мемориал", на следующий день Мосгорсуд закрыл правозащитный центр.