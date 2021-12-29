Гаражные инженеры. Маленький красный самолет из Черноголовки

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

час назад

На окраине каждого российского города есть гаражи, а в них гаражные сообщества: местные жители объединяются, чинят в них машины, выпивают и зачастую проводят в них все свободное время, общаясь друг с другом. Здесь рождаются свои изобретатели и инженеры: они строят электромобили, катера и даже летающие самолеты. Рассказываем, как Алексей Яблоков из подмосковной Черноголовки собирает в гараже красные самолеты, но не может на них летать.

"Я пролетарий. Я люблю Советский Союз. Я еще из той эпохи. У меня самолеты красного цвета. Еще очень хочется герб СССР прилепить", - говорит Алексей Яблоков из подмосковной Черноголовки.

Яблоков - невысокий коротко стриженный мужчина 50 лет. Он - авиастроитель.

Гараж в подмосковной Старой Купавне он при помощи друзей превратил в мастерскую, где теперь по несколько лет собирает небольшие самолеты.

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Любовь к самолетам у Алексея появилась еще в детстве, он родился в авиационной семье. Его дед был военным летчиком и летал во время войны на гидросамолете, отец учился в Тамбовском военном летном училище, дядя был техником на аэродроме - чинил стратегические бомбардировщики Ту-16.

Сначала Алексей собирал радиоуправляемые модели и занимался авиамодельным спортом. В углу мастерской есть полка, уставленная кубками: он был чемпионом России и Европы, участвовал в чемпионатах мира и получил звание мастера спорта по авиамоделизму. Постепенно он начал строить и настоящие самолеты.

Сейчас у него два красных самолета, которые он собрал самостоятельно. Это копии американского биплана Pitts Special и французского моноплана Aurore MB 02 Souricette. В мастерской в процессе сборки стоит еще один американец - легендарный легкомоторный Piper Super Cub, один из самых популярных в мире самолетов для полетов в труднодоступные места.

Pitts Special - тоже летательный аппарат с историей. Это один из самых известных в прошлом пилотажных самолетов, которые строились с конца 1940-х до 1970-х годов. Aurore - менее известная модель, но она также популярна во всем мире.

Вокруг остова недостроенного самолета в гараже стоят маленькие модели самолетов - радиоуправляемые и просто масштабные. На стенах мастерской аккуратно висят чистые инструменты - и они тоже окружены фотографиями самолетов в рамках.

Яблоков только строит самолеты: летать на них он не может, так как у него нет лицензии. Зато он может выкатывать свои детища по частному аэродрому в Черноголовке. Это по сути луг, окруженный деревьями.

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Именно на этом лугу Яблоков и демонстрирует корреспондентам Би-би-си маленький красный самолет с белыми полосками и надписями на английском. В нем может поместиться только пилот. Самолет бодро нарезает круги по полю, а от ветра его винтов пригибает стриженную траву.

Покружив по полю, Алексей вылезает из самолета и с сожалением говорит: "Сам просится в небо, не хочет на земле оставаться".

Спустя несколько недель на аэродроме в Черноголовке Pitts Special участвует в авиашоу, которое больше похоже на пикник - на окраине аэродрома установлена сцена, на которой играет джазовый ансамбль, зрители расположились c едой и напитками перед ним на траве, а в небо один за одним поднимаются самолеты. Большинство просто делают несколько кругов над полем, после чего садятся и заруливают на стоянку - это не настоящий авиасалон, и от них не ждут высшего пилотажа, но зрители все равно довольны - шум пропеллеров смешивается с музыкой и голосами детей, создавая праздничное настроение.

Строящийся Piper Super Cub, уже построенный Pitts Special, а также первый созданный Яблоковым Bee - это американские самолеты. Среди развешанных на стене фотографий также в основном американские истребители времен Второй мировой войны.

Как построить самолет своими руками?

Pitts Special - легенда в мире самолетов для высшего пилотажа. Он был спроектирован в 1944 году, и активно использовался до 1970-х годов. Яблоков собрал его по чертежам, которые ему прислал друг из Америки. В США этот самолет, по словам Яблокова, называют "бешеный клоп".

Автор фото, Getty Images / Don Dutton / Contributor Подпись к фото, Пятикратный национальный чемпион Канады по высшему пилотажу Джерри Янгер заложил свой дом чтобы найти деньги для участия в очередном чемпионате мира по высшему пилотажу, который проходил в Киеве в 1976 году. Чемпионом стал советский пилот Виктор Лецко. Этот снимок сделан 3 марта 1976 года. Джерри Янгер сидит в кабине своего Pitts Specia

Исключениями стали лишь двигатель с винтом, которые Яблоков заказал в США, а также приборы, которые привезли из других стран. На заказ также делали и стекло для кабины из выгнутого прозрачного пластика. Алексей до сих пор жалеет о решении заказать детали - он уверен, что это можно было сделать самостоятельно.

"Это не тяжело. Самое главное - это желание. Ну, естественно, некоторое умение. Человек с руками и головой сможет построить самолет", - уверен Алексей.

Правда, он оговаривается, что есть и технические нюансы, например, расчет прочности, сопромат, аэродинамика: "Этого никто не отменял, это надо знать. Но это все описано, можно книги читать, литературу, интернет опять же".

Строительство самолета в гараже занимает два-три года. Еще полгода займет получение сертификата летной годности. После постройки самолета он ставится на учет, а затем подается заявка в сертификационный центр. Затем аппарат проходит цикл проверок и испытаний. Затем его проверяют летчики-испытатели из ЛИИ имени Громова. После серии испытательных полетов они подписывают сертификат летной годности.

Впоследствии самолет необходимо содержать, платить за место в ангаре и налог - для небольших одномоторных машин, как у Алексея, он составляет примерно 50 тысяч рублей в год. "Да, налог, конечно, кусается. Это же как роскошь считается. Но тут никуда не денешься", - говорит Яблоков.

В Москве самолет с нереактивным двигателем облагается налогом из расчета 250 рублей за одну лошадиную силу.

"Нет, не то, что я ими увлекаюсь, нет, мне наши самолеты больше нравятся. Не из-за патриотизма, но с точки зрения красоты, аэродинамики. У меня еще отец говорил, что у нас аэродинамика выше, у нас были проблемы с электронным оборудованием, а все, что касается планера и самолета, наши всегда лучше были. Но… Американские некоторые нравятся. Но это уже дело вкуса", - считает Яблоков.

Свой первый полноразмерный самолет Алексей начал строить в начале 2000-х годов.

Яблоков уверяет, что для него строительство самолетов - просто хобби, хотя он явно тратит на него большие деньги. Всего он построил четыре самолета. Первый он продал, а остальные до сих пор у него. На его странице в "Фейсбуке" в мае появились объявления о продаже самолетов, но через несколько дней он передумал, написав "Такая корова нужна самому..."

У него есть мечта - построить собственный российский пилотажный самолет, который будет "вне конкуренции". На вопрос о том, что в нем будет особенного, Яблоков, смеясь, отвечает: "Красный цвет". Ничего сложного в том, чтобы придумать самолет нет, уверяет он, - нужна только "финансовая подпитка" и время. Но заработать на этом тяжело.

Если появится человек, который захочет в это вложиться, то он готов основать компанию, но пока такого человека у него нет.

На жизнь Яблоков зарабатывает в смежной отрасли: он ремонтирует и реставрирует технику, в том числе авиационную. В иллюстрацию его слов на полу мастерской лежит полуразобранный автомат перекоса (механизм в центре несущего винта) американского вертолета, который он ремонтирует и восстанавливает.

Алексей также числится председателем гаражного кооператива, в котором и расположена его авиационная мастерская.

"Авиация - девица дорогая", - объясняет конструктор. Он не берется оценить, во сколько ему обходится строительство каждого самолета.

В Америке самолет Piper Super Cub, то есть подобный тому, который он строит в гараже, стоит примерно 250 тысяч долларов, говорит конструктор. В России таких самолетов почти нет, а если кто-то и строит самолет подобного класса, то их стоимость очень разная, но начинается от миллиона рублей.

Piper Cub на рынке подержанных самолетов в России немного. На момент написания материала на торговых площадках их было два-один 2015 года выпуска за 1,8 миллиона рублей и второй 1961-го за полтора миллиона.

Экономить Алексей старается на всем, но не в ущерб безопасности и надежности. Для своего нового самолета Алексей также купил американский двигатель. Но некоторые другие детали он заказал в России - так дешевле. Тормозные цилиндры были сделаны в Иваново, ручки управления сделал его товарищ, который также работает в гараже.

Но большую часть он сделал сам. "Вот эта подножка - она стоит около 700 долларов в Америке, а я сделал ее сам", - гордится Яблоков.

Помимо денег хобби отнимает и много времени, которого часто не остается на семью, признается он. "С 9 утра и предела нет. Я могу закончить и в 11, и в 12 и в час ночи", - говорит он.

Яблоков оговаривается, что бывают дни, когда он вообще ничего не делает.

"Это творческая работа, она должна сопровождаться какими-то мыслями, думами. Пока сидишь, осмысливаешь, потом раз, сигнал с Луны, как я люблю говорить пришел, и начинаешь это воплощать", - считает Алексей.

Он уверен, что семье нравится его увлечение. "Жена, пока не видела, тоже говорила, ну как, мол, это можно самому. Но потом, когда это все увидела, сказала, что все понятно", - говорит он.

Сын, правда, авиацией так и не увлекся - его больше интересует футбол. Яблоков жалуется, что у современных мальчишек рвения к авиации, которая была у его поколения, уже нет:

"Может быть потому, что сейчас все в доступности. Раньше, когда мы занимались [авиамоделизмом] ничего не было, а сейчас все есть, и это такой фактор… Когда все есть, уже не очень интересно".