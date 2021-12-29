Счастливый человек, который помогал сильным: как в трех странах прощались с основателем “Билайна” и филантропом Дмитрием Зиминым

Анастасия Стогней

Би-би-си

34 минуты назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Во вторник 28 декабря на Кипре - а дистанционно еще и в Москве и Тель-Авиве - попрощались с Дмитрием Зиминым: патриотом, основателем "Билайна" и благотворительного фонда "Династия", потратившего миллиарды на российскую науку и признанного иностранным агентом. Би-би-си рассказывает, как провожали Зимина и почему о нем важно знать каждому - особенно сейчас.

За окном медленно темнеет. Собрание в небольшом светлом зале в центре Москвы выглядит камерно. Три ряда стульев перед экраном, интеллигентные люди средних лет тихо переговариваются под звуки трансляции. Прощание с Дмитрием Зиминым проходит без мемориальной почтительности, которой он не любил.

Более символический контекст для мероприятия придумать сложно. В день похорон Зимина суд объявил о ликвидации "Мемориала" (власти России считают организацию иностранным агентом). Его первым председателем был нобелевский академик Андрей Сахаров. Зимина нередко с ним сравнивают: тоже филантроп, тоже ученый, тоже не вписывается в риторику современной России.

Как и в географию: похороны Зимина прошли не на родине, а на Кипре. Московское прощание было дистанционным, как и Тель-Авивское. Объясняется ли такая логистика тем, что в Лимасоле живет жена Зимина или тем, что возвращаться в Россию его близким опасно - неизвестно. На момент публикации сын Зимина не ответил на вопросы Би-би-си.

Не так думали

Зимин вместе с семьей уехал из России в 2015 году, когда его благотворительный фонд "Династия" признали иностранным агентом. Минюст тогда объяснял: фонд занимается иностранным финансированием - за счет средств самого Зимина из иностранного траста Zimin Foundation - политической деятельности.

Конкретно речь шла о поддержке программы "Я думаю" фонда "Либеральная миссия" под руководством первого ельцинского министра экономики и бывшего научрука ВШЭ Евгения Ясина. "Видимо, не так думали", - грустно иронизировал Зимин по этому поводу.

Решение минюста его сильно по-человечески оскорбило. "Если бы у властей было какое-то уважение к "Династии" и "Либеральной миссии", можно было бы позвонить или написать, как-то предупредить, чтобы мы перестали финансировать эту программу. Мы бы это сделали", - говорил он.

После того, как фонд признали иноагентом, его совет принял решение о ликвидации. Других вариантов Зимин не рассматривал: "бороться с властью за то, чтобы инвестировать в свою страну" он считал неприемлемым. По иронии судьбы в том же 2015 году, незадолго до инагентства, Зимин стал первым лауреатом премии минобразования "За верность науке".

Стипендиаты на коллайдере

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"Династия" появилась в 2002 году, когда Зимин продал большую часть своей доли основанной им компании "Вымпелком" (россиянам отлично знаком ее основной бренд - "Билайн"). Девяносто процентов вырученных средств он передал на благотворительность - первым из крупных российских бизнесменов. "Когда тебе уже существенно за шестой десяток и ты уходишь в отставку, хочется сделать что-то, что потом остается уже и без тебя. Не вечно — вечности нет, но что-то в этом роде", - объяснял он свою логику.

Деньги поступили в семейный траст, бенефициаром которого не может быть никто из семьи Зиминых. Он зарегистрирован за рубежом, потому что в России такой юридической формы нет до сих пор (это одна из причин, почему за границей зарегистрирован и семейный траст Олега Тинькова). С 2002 года "Династия" перечислила на научные и образовательные проекты более 2 млрд рублей, оценивало издание РБК.

Автор фото, Denis Abramov/TASS Подпись к фото, Зимин основал компанию "Вымпелком", известную по бренду "Билайн"

Зимин, по его собственным словам, не любил называть эту деятельность "благотворительной". "С этим словом часто связана помощь больным, слабым, а наш фонд был задуман для помощи сильным, талантливым выдающимся людям, - писал он в автобиографической книге "От двух до". - Просто многим из них нужна помощь, потому что общественная ситуация такая … неразумная".

У "Династии" было три направления: поддержка ученых, популяризация науки и "особые" проекты. Внутри каждого направления - десятки программ (подробно о них рассказано в архиве сайта фонда). Перечислять их можно часами, вот лишь несколько примеров. "Династия" отправляла молодых физиков на международные программы и выдавала им стипендии, финансировала научные конференции по фундаментальной науке, оплачивала краткосрочные визиты молодых ученых в Россию.

Зимин вспоминал, как однажды приехал в Женеву и пошел на экскурсию на адронный коллайдер "как частное лицо". Но его узнали, его встретило руководство, его завели в зал и стали рассказывать о работе коллайдера. "Оказывается, там работают сотни людей из России, и выяснилось, что многие из них были стипендиатами "Династии". Такие моменты, конечно, очень запоминаются", - говорил Зимин.

Он признавался: сначала очень расстраивался, что таланты работают не в России. А потом понял, "что останавливать мозги — и не в его силах, и не его принципах. Человек свободен". И решил смотреть на дело иначе: он работает для улучшения не только российского, но и всемирного ландшафта.

Автор фото, Vyacheslav Prokofiev/TASS Подпись к фото, Зимин помог сотням ученых, журналистов и писателей. Фонд "Династия" устраивал образовательные програмы для школьников и студентов

Фонд поддерживал одаренных школьников, устраивал летнюю биологическую школу для старшеклассников - дети работали с учеными в лабораториях и выпускали научные статьи. Были еще проекты в популяризации науки, самый известный - премия "Просветитель", которую, несмотря на ликвидацию фонда, вручают до сих пор на средства Zimin Foundation. Участников шортлиста "Просветителя" можно встретить на полках книжного в любом миллионнике: например, вам наверняка попадался научпоп Аси Казанцевой или Ирины Якутенко.

Один из "ненаучных" проектов Zimin Foundation - премия "Редколлегия", которую ежемесячно вручают за лучший журналистский текст на русском языке. Для независимых российских журналистов это - практически единственный инструмент признания заслуг. На вопрос "что хорошего выходило в СМИ в последнее время?" можно смело отвечать: почитай лауреатов "Редколлегии". Буквально на днях "Редколлегию" получила журналистка Би-би-си Олеся Герасименко.

В общем, как и говорил Зимин в 2015 году, "деятельность продолжается - но с оглядкой на российскую реальность".

Шестидесятник с щитом родины

По биографии Зимина вообще можно изучать историю России, причем не только современную. Он родился в 1933, отца не знал: тот погиб в ГУЛАГе под Новосибирском через два года после рождения сына. Несколько лет назад Зимин сам вешал табличку с последним адресом на здании, откуда забрали его отца.

Зимин вырос как герои писателя Алексея Рыбакова: в арбатском переулке, в романтической среде - насколько это возможно для того времени - стихи, пластинки. С юности обожал фотографию, потом увлекся радиотехникой. Собрал сначала радиоприемник, потом - телевизор. Деньги на детали "клянчил у родителей" и выручал, распродавая дореволюционные книги Уильяма Шекспира и Фридриха Шиллера из бабушкиной библиотеки - не осознавал ценности, вспоминал Зимин.

Подпись к фото, Прощание с Дмитрием Зиминым в Москве было скромным и камерным

В 1950 пошел учиться на специалиста по сканирующим антеннам, а спустя 13 лет пришел в Радиотехнический институт АН СССР. Он входил в объединение "Вымпел", отвечавшее за систему ракетно-космической обороны. "Ковал щит Родины, причем безо всякой иронии можно сказать - сковал", - вспоминает экономист Ирина Ясина, дочь Евгения Ясина.

Тогда же были "мотоциклетный пробег из Москвы в Молдавию, а оттуда в Крым, байдарочные походы. В общем, физики-лирики, они же шестидесятники", - резюмировала Ясина .

Ребенок, который вырос

Потом начались девяностые, а вместе с ними - задержки зарплаты в институте. Тогда Зимин создал кооператив, который делал "антирадары" для автомобилей и телевизионные кабели. Возможно, так бы и продолжалось, если бы он не познакомился с двумя полными тезками, отцом и сыном Оги Фабела, которые приехали в СССР по приглашению "Вымпела".

У Фабела-старшего, совладельца компании-производителя телеком-оборудования Plexsys, был патент на один из стандартов мобильной связи, пишет издание Meduza (ее российские власти также считают иностранным агентом). В СССР о таком никто даже не задумывался, и Фабела хотели стать пионерами рынка. Они много с кем разговаривали, но сразу поняли, что работать будут только с Зиминым.

На прощании с ним Фабела-младший вспоминал, что его больше всего поразило в будущем бизнес-партнере: на момент знакомства ему было 25, а Зимину - 58. И тот, несмотря на разницу, "полностью доверял ему и уважал его".

Спустя год Зимин и Фабела зарегистрировали "Вымпелком", который стал строить в Москве одну из первых сетей в американском стандарте сотовой связи DAMPS. Первые кредитные деньги на строительство дали поставщики оборудования - сначала та самая Plexsys, а потом Ericsson, рассказывал Зимин и добавлял: в отличие от многих бизнесменов тех лет, он реально может ответить на вопрос, "откуда взялся первый миллион.

"Девяностые были временем больших возможностей и больших искушений, и Зимин - один из немногих, который воспользовался возможностями, но устоял перед искушениями", - вспоминал на прощании с ним ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов (Зимин поддерживал и проекты РЭШ).

Официально сотовая сеть "Вымпелкома" и ее бренд "Билайн" представили в 1993.

Автор фото, Denis Abramov/TASS

Спустя всего три года "Билайн" стал лидером российского рынка сотовой связи и одновременно первой российской компанией с 1917 года, которая вышла на Нью-Йоркскую биржу. Зимин был "потрясен" этим событием и называл его "праздником России".

Разместив на NYSE 30% акций "Вымпелком", акционеры получили 100 млн долларов. Стоимость самой компании оценивалась в 380 млн долларов. По меркам того времени это были колоссальные суммы. Для сравнения, в том же году Владимир Потанин и Михаил Прохоров получили контроль над "Норильским никелем" за 170 млн долларов.

Зимин вспоминал, как сотрудники "Билайна" удивленно рассказывали друг другу о привлеченных на IPO средствах: "это не кредит! эти деньги не надо отдавать!". Сам Зимин с не меньшим удивлением обнаружил себя "среди олигархов" в первой десятке списка Forbes: "для простого советского человека - странная и тогда не сразу осознанная метаморфоза".

Дела у "Вымпелкома" не всегда шли гладко. Через два года послу триумфального IPO компания не смогла получить лицензию на частоты в стандарте GSM - на которые, как уже было понятно, переходил весь мир. Выбить их помог только что назначенный вице-премьером Борис Немцов. Зимин "прорвался к нему в Белый дом, объяснил ситуацию и понял, что у них много общего": Немцов тоже занимался электродинамикой, изучал радиоволны. Через несколько дней правительство постановило дать "Билайну" частоты.

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Зимин и писательница Людмила Улицкая, 2019 год

Как и весь рынок, "Вымпелком" с трудом выбрался из кризиса конца девяностых. И тут же - новая битва за частоты. Госсвязьнадзор лоббировал передачу частот "Вымпелкома" и уже появившегося к тому времени МТС конкуренту - компании "Соник Дуо" (позже стала "Мегафоном"). Она считалась близкой к Леониду Рейману, который тогда как раз занял пост министра связи. Эта история, вспоминал Зимин, сыграла важную роль к его решению продать компанию. В 2001 году большую часть "Вымпелкома" купила "Альфа-групп" Михаила Фридмана.

Зимин много раз говорил, что гордится своевременным выходом из "Вымпелкома". Он называет компанию "любимым ребенком", который вырос. "Если ты их [детей] любишь, ты отпускаешь их от себя, а не давишь, заставляя следовать выбранной когда-то тобой, взрослым человеком, модели поведения", - рассуждал он.

А уже спустя 20 лет после сделки сравнивал решение о ней с тем, перед которым оказался президент Беларуси: "хочется сказать Лукашенко: "Если ты любишь свою страну, ты обязан уйти в отставку! Обязан, если любишь страну больше, чем самого себя!" - и признавался, что очень внимательно следит за событиями в соседнем государстве и переживает.

Разные виды любви

Зимин ушел после тяжелой болезни, в полном сознании, умиротворенно, с любовью к жизни и близким, - говорил на прощании с отцом его сын и соратник Борис. Так Зимина описывали и другие близкие: как жизнелюбивого, увлеченного, счастливого человека. "Из костей, мяса, эмоций, не икона - и слава богу", - вспоминал о нем Фридман из "Альфы".

"Он жил просто и весело. Был человеком, который жил так, как надо жить - только почему-то мало у кого получается, - говорил бывший детский омбудсмен по Москве и член жюри "Просветителя" Евгений Бунимович. - Зимин был человеком с огромной, деятельной любовью к Москве, России, близким, ко всему на свете".

Но - не к власти: "Любовь к отечеству совсем не то же, что любовь к власти. Власть надо не любить, а контролировать. Любовь к власти — это извращение. Лев Толстой считал такой вид патриотизма рабством", - говорил Зимин в интервью HBR. А Зимин, по воспоминаниям всех, кто его знал, был человеком абсолютно свободным.

Миссией образованных людей он считал "просвещение, которое позволит пробудить в каждом человеке чувство любви не только к отечеству, но и к человечеству". Почему? В мире много государств, у которых есть ядерное оружие. "Представьте, что в этих странах живут патриоты, самозабвенно любящие свои государства и ненавидящие соседей. Такой мир неустойчив и очень опасен", - напоминал он в 2019.

Подпись к фото, Большинство гостей на прощании выступали по видеосвязи

Медиаменджер Демьян Кудрявцев проводит параллель между прощанием с Зиминым и грузинским бизнесменом и политиком Бадри Патркацишвили. Его, несмотря на чудовищные разногласия с действующей властью, хоронили в Тбилиси, его близкие - тоже балансирующие на грани с точки зрения властей - приехали, а потом свободно выехали из страны. "Одного фигуранта даже допрашивали, но к похоронам закончили допрос и подвезли к панихиде", - уверяет Кудрявцев.