Гаражные инженеры. Электромобиль "Емеля" из Подмосковья

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

час назад

На окраине каждого российского города есть гаражи, а в них гаражные сообщества: местные жители объединяются, чинят в них машины, выпивают и зачастую проводят в них все свободное время, общаясь друг с другом. Здесь рождаются свои изобретатели и инженеры: они строят электромобили, катера и даже летающие самолеты. Рассказываем, как Александр Антонов из подмосковного Дзержинского переделал старый советский внедорожник в электромобиль.

"Понимаешь, я в первую очередь инженер, я закончил институт МЭИ, факультет автоматики и вычислительной техники, а специальность у меня - технологические процессы. И мне интересно решать технические вопросы. Задачи решать, поставил себе задачу и, как научили в институте, раз что-то придумал, надо делать", - Александр Антонов из подмосковного Дзержинского рассказывает, как он построил студию звукозаписи. Около студии он встречается с корреспондентом Би-би-си.

Студия расположена в одном из гаражей на окраине поселка. Там Александр записывает музыку в стиле даб. Музыкой он занимается больше 30 лет. Сначала он с другими музыкантами играл панк-рок, потом регги. В какой-то момент он остался один и теперь играет в проекте Dub-TV.

Студия вполне профессиональная - несколько комнат, заполненных пультами, усилителями, инструментами и микрофонами. Там пишутся его друзья, среди которых - группа "Иван Купала". "Я же всегда чего-то делал по радиотехнике - усилители, пульты, магнитофоны", - объясняет Антонов.

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Другое увлечение Александра - техника. И рядом с музыкальной студией в гаражах находится его мастерская. В центре этого большого гаража-мастерской - легендарный советский внедорожник ЛуАЗ-1302. Такие машины выпускал Запорожский автозавод, но их производство остановили в 2000 году. Антонов купил машину и вместе с друзьями переделал в электромобиль. Теперь этот сверхпроходимый "Запорожец" называется "Емеля".

Александр, когда торжественно назвал свой электромобиль, был уверен, что именно Емелей звали героя русской народной сказки, который 30 лет пролежал на печи, а потом получил силу и превратился в богатыря. Когда выяснилось, что на самом деле это история Ильи Муромца, переименовывать машину уже не стали. Имя прижилось.

"Емеля" 30 лет простоял у своего первого владельца в гараже в подмосковном Воскресенске до того, как Антонов выкупил его за 65 тысяч рублей и начал переделывать в электромобиль. История этого превращения началась с того, что Антонов купил дом в поселке Прибрежный - это живописное место в Рязанской области на берегу Оки, окруженное полями и лесами. Он мечтает превратить его в нечто среднее между студией звукозаписи и отелем. Туда он собирается приглашать для записи российских и иностранных музыкантов.

Автор фото, Getty Images / kiruk Подпись к фото, "Горбатый" Запорожец ЗАЗ-965 - родственник ЛуАЗ-969. Их делали по одному генеральному плану создания малолитражных машин в СССР, и у них есть общие агрегаты.

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Отель он собирается построить из арочных пенобетонных блоков - до этого Антонов пытался открыть бизнес и строить по этой технологии дома. У него уже есть опыт строительного бизнеса: он придумал дома в форме полушария, которые строил из керамзит-бетона, и с друзьями создал компанию "Доме-Дом". В сентябре этого года Арбитражный суд Московской области признал компанию банкротом из-за задолженности перед ФНС. Антонов говорит, что он давно уже отошел от дел, а его друзья переструктурировали компанию - с нее он также получает небольшой доход. По данным СПАРК, доли в других компаниях у него нет.

"Это берег Оки. Там всем нравилось, ни одного человека не знаю, которому там не понравилось бы. Комфорту бы там побольше, и можно привозить. Это же экотуризм, а тут еще и студия. У них там в Европе 200 евро в час запись, сам понимаешь. А тут проектная история, они демо присылают, приезжают до Москвы, у там уж мы их берем под белы ручки… А тут и запись, и тусовка, и самогон, катание на лодках", - описывает он свой проект.

Студию он уже начал строить, но у проекта обнаружился важный недостаток - нехватка инфраструктуры: ближайший магазин находился в 10 километрах от дома. Примерно на таком же расстоянии и заправка, но в другую сторону.

Антонов передвигался по берегам Оки на старом американском внедорожнике с большим мотором, который съедал много топлива, - это и стало одним из основных мотивов, чтобы создать свой электрокар.

"За бензином ездить мне совсем неохота было. И потом, вот это чувство, когда ты его вечером в розетку воткнул, и с утра он у тебя будет на 100% зарядки, и ты туда, куда тебе надо доедешь, и все будет в порядке. А с бензином надо все время думать, как его подлить, хватит тебе его, не хватит", - объясняет Антонов.

Строить "Емелю" Антонов решил не под Рязанью, а в родном Дзержинске - его друзья по гаражам поддержали его и решили участвовать в создании электромобиля. "Мы там в какой-то момент разошлись, и решили все сделать себе по электромобилю. Я сначала придумал безумную конструкцию на шести моторах - даже 3D-модель сваял. На ней четыре мотора на колесах стояли, а еще два на цепях отдельно для пониженной передачи, ну если в яму куда-то залез, чтобы выбраться, - рассказывает он. - Ну а потом я думаю, ну куда я на ней поеду, она же багги из труб".

Как строили "Емелю"

ЛуАз-1302 - это первый советский внедорожник, построенный для продажи в личную собственность, а не под военные нужды. Это надежный недорогой автомобиль с минимальным уровнем комфорта. Сам автомобиль, по словам Антонова, оказался в отличном состоянии и его не пришлось реставрировать.

Первая идея Антонова заключалась в том, чтобы просто снять с автомобиля двигатель внутреннего сгорания и поставить вместо него электрический. Его подключили к коробке скоростей, но из-за того, что коробка работала с понижением оборотов, машина в результате не могла разгоняться больше 30 км/час.

Чтобы увеличить максимальную скорость, пришлось полностью пересмотреть схему. Теперь у "Емели" четыре электромотора, и каждый работает на одно колесо. Это позволяет разгоняться до 55 километров в час. Не так уж и много для шоссе, но по деревенским дорогам - более чем достаточно.

Питается он от 12 гелевых аккумуляторов, которые обычно используются в инвалидных колясках. Их хватило бы на то, чтобы съездить на небольшой скорости из Прибрежного в ближайший город Шилово и вернуться назад в поселок, либо в течение дня поездить по округе - это 30-40 километров. 72-вольтные батареи заряжаются от любой розетки за одну ночь.

"Вообще, это тестовая батарея, думаю её сменить на литий-железофосфатную - она более чем вполовину легче и в два-три раза пробег больше будет", - сказал Антонов.

"Емеля" тоже обошелся Александру недешево. Всего на переделку старого советского внедорожника в электромобиль Антонов с друзьями потратили около 350 тысяч рублей, включая покупку самого автомобиля. Из этих денег самые большие траты были на сам ЛуАЗ - 65 тысяч, и на батареи - около 140 тысяч рублей.

По документам "Емеля" остается автомобилем с бензиновым двигателем. Но Антонов не оставляет надежд поставить его на учет. Для этого необходимо зарегистрировать все внесенные в машину изменения в государственном Научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте "НАМИ".

"Я дошел до начальника в НАМИ и говорю, мол, оформите его, он электрический. При том, что я не вносил никаких изменений в конструкцию, там и руль, и тормоза как были, все родное. Я же только моторчики тут прикрутил электрические. И все. А они говорят, что нет у них схемы, как это делать. Но сейчас ситуация вроде изменилась, вроде бы на электричество взяли курс. Надо, наверное, спросить, как сейчас дела обстоят", - рассказывает Александр.

В планах у него также переоборудовать ещё один автомобиль, уже по другой схеме, через коробку скоростей. И скорей всего это будет еще одна советская малолитражка.

Гаражный кооператив на окраине Дзержинска, в котором корреспонденты Би-би-си встретились с Александром, - место встреч нескольких мужчин, живущих по соседству. Антонов познакомился с ними в 2014 году. Тогда у него сломался электросамокат, и он искал мастеров, которые могли бы его починить.

Компания соседей, которые собирались в гаражах, в то время собирали на заказ самокаты с моторами - некоторые с бензиновыми, другие с электрическими.

"Там у них были лихие модели, но все они уехали за границу. Да и чувак, который их делал, тоже уехал в Англию. Он был талантливый сварщик - пару раз третье место занимал на мировых конкурсах. И после его отъезда все загнулось. Пока он был тут, то совсем хорошо было. Вот ты сидишь там, и пока разговариваешь с ним, он тебе электросамокат спаял", - рассказывает он.

Помимо этого была и другая причина - российское гаражное производство не выдержало конкуренции с промышленным производством в Китае.

"Да тут еще Китай стал активно строить самокаты, а с ними конкурировать бессмысленно. Куда там. Такой самокат, как у меня, он тысяч сто должен стоить, а у китайцев по десять есть модели", - Александр Антонов.