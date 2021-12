Адель, Бритни, АББА, байопики и цунами концертов: что готовит для нас мир музыки в 2022 году

1. Новая музыка от Бритни?

2. Виртуальный поклон великим шведам

3. Реабилитация Джанет Джексон

По сценарию, выступавший с ней Джастин Тимберлейк должен был на словах "Gonna have you naked by the end of this song" ("Я раздену тебя к концу этой песни"), лишь слегка обнажить её лифчик, но, как мы помним, что-то пошло не так…