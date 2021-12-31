Адель, Бритни, АББА, байопики и цунами концертов: что готовит для нас мир музыки в 2022 году

Марк Сэведж

Музыкальный обозреватель Би-би-си

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Билли Айлиш в 2022 году наконец-то возобновит свое дебютное мировое турне

Мир музыки в 2021 году был полон сюрпризов. Распался знаменитый французский дуэт Daft Punk, а АББА, наоборот, воссоединилась.

Бритни Спирс избавилась от длившегося 13 лет опекунства, а Оливия Родриго, в начале января свалившаяся на планету Поп уже сформировавшейся звездой, закончила год с полной тележкой номинаций на "Грэмми".

Уинстон Маршалл вылетел из группы Winston Marshall of Mumford & Sons, заступившись за крайне-правого писателя, а звезда кантри Морган Уоллен потерял контракт со студией звукозаписи, допустив по пьянке расистскую выходку, попавшую на видео. Что, впрочем, не помешало его альбому стать бестселлером в США.

Ну и, наконец, английского певца Гарри Стайлса ни за что ни про что обвинили в краже микроволновки.

Так что год, как видите, был богат на события.

Год назад я абсолютно ничего не смог предугадать. Утверждал, что в 2021 году Адель не выпустит новый альбом, и вот пожалуйста: он вышел в ноябре.

Так как насчет года будущего? Смогу ли я силой мысли заставить Рианну записать новый альбом? Это вряд ли.

И вообще, мой магический хрустальный шар предсказателя так же полезен, как дворники на иллюминаторе подводной лодки. Тем не менее рискну: вот вам 9 музыкальных историй, за которыми стоит последить в 2022 году.

1. Новая музыка от Бритни?

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Сейчас, когда завершились 13 лет опекунства над Бритни Спирс, все взоры устремлены на нее: что дальше?

В ходе долгой судебной тяжбы Бритни клялась не выходить на сцену, пока ее контролирует отец.

После того, как опекунство было отменено, приоритеты певицы были довольно скромными: получить ключи от машины, снять деньги в банкомате и купить в магазине свечки - "в первый раз".

С тех пор она уже сделала несколько намеков в интервью с Опрой Уинфри и объявила о своей помолвке с актером Сэмом Ашгари.

Фанаты с нетерпением ожидают новых песен от поп-принцессы, не радовавшей их с 2016 года, когда вышел последний альбом Бритни Спирс Glory.

В "Инстаграме" она вновь подчеркнула, что уход из мира музыки стал местью за "ужaсные вещи", которые с ней сотворили, и что ее по-прежнему страшат люди в музыкальной индустрии, да и сам этот бизнес.

Надеюсь, что Бритни удержится от соблазна сразу рвануть в студию и еще понаслаждается обретенной свободой.

2. Виртуальный поклон великим шведам

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27 мая в Лондоне стартует целая серия концертов АББА под названием Voyage. Выступления будут проходить по 7 раз на неделе, в том числе и днем. И так до конца года.

Правда, сами 70-летние участники группы появятся на сцене в виде виртуальных аватаров и выглядеть будут как в 1977 году (представители музыкантов настаивают на том, что речь идет не о голограммах), исполняя собственные хиты вроде Mamma Mia и Dancing Queen.

На мой взгляд звучит немного как очередная серия "Терминатора". В самом деле, что, если виртуальных Фриду или Берни хакнут, и они вдруг начнут исполнять песни группы Radiohead перед аудиторией насмерть перепуганных бабулек?

А вдруг аватары обретут разум и пустятся порабощать человечество, безжалостно истребляя страны, которые в 1974 году не дали на Евровидении ни одного балла их песне "Ватерлоо"? И что, если они откажутся играть Voulez-Vous???

Впрочем, если ни один из этих апокалиптических сценариев на реализуется, концерты обещают быть очень даже неплохими.

3. Реабилитация Джанет Джексон

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Карьера Джанет Джексон феерически пошла под откос в 2004 году, когда во время выступления на матче Супер Боул XXXVIII в результате неисправности гардероба обнажилась правая грудь певицы.

По сценарию, выступавший с ней Джастин Тимберлейк должен был на словах "Gonna have you naked by the end of this song" ("Я раздену тебя к концу этой песни"), лишь слегка обнажить её лифчик, но, как мы помним, что-то пошло не так…

Хотя обнаженная грудь появилась лишь на 0,56 секунды, ее обладательница была внесена в черные списки, а телекомпании CBS назначили штраф в 550 тыс. долларов.

Джанет Джексон настаивала на своей невиновности и отказалась публично извиняться. Штраф отменили, но Джанет (которая, кстати, попала в 2007 году в Книгу рекордов Гиннесса как "самая искомая за историю интернета"), лишилась многих контрактов и ролей.

И вот теперь, 17 лет спустя, ситуация начала выправляться.

В ноябре вышел американский документальный фильм о том скандале. В нем весьма убедительно доказывается, что причиной нападок на Джанет Джексон во многом стали женоненавистничество и расизм.

Фильм не отвечает на вопрос, мог ли этот инцидент быть запланированным. Хотя я лично видел фотографии Джанет Джексон уже после того, как телекамеры были выключены. Она выглядела потрясенной и смущенной.

Будем надеяться, что в наступающем году мы узнаем больше из нового документального фильма в двух частях, сделанного самой Джанет. Фильм, за основу которого взяты многочасовые съемки из личного архива, обещает приподнять завесу секретности, окружающую личную жизнь и карьеру звезды.

И уже за этим последует выход в свет нового альбома Black Diamond. Так что процесс реабилитации запущен.

4. Робби Уильямс станет обезьяной

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Да-да, это чистая правда. Весной в Австралии начинаются съемки фильма Better Man, основанного на жизни Робби Уильямса, а сам он предстанет в нем в образе мультяшной обезьяны.

Фильм, автором сценария и режиссером которого выступает известный мастер спецэффектов Майкл Грейси ("Великий шоумен" - это его работа), обещает фантастический взгляд на жизнь и карьеру Уильямса.

Бывшая группа Уильямса Take That также удостоилась собственного байопика.

К съемкам фильма по мотивам сценического шоу The Band с участием Розамунд Пайк и Каш Джамбо приступили еще в 2020 году, но тут началась пандемия. В октябре 2021-го хореограф Дрю Макони сообщил в "Твиттере", что работа над проектом возобновляется.

5. Праздник музыкальных байопиков

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британская актриса Наоми Аки (слева) играет роль Уитни Хьюстон

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В декабре 2022 года, через 10 лет после трагической кончины Уитни Хьюстон, на экраны выйдет посвященный ей фильм, в котором роль певицы исполнит британская актриса Наоми Аки ("Звездные войны: Конец ***го мира").

"Она так много значит для меня, для всего мира, для чернокожих женщин и афроамериканских женщин, что аж мурашки по коже, - с трепетом призналась изданию ET Наоми. - Я сделаю все, чтобы как можно лучше сыграть эту роль".

Примерно в том же ключе высказалась и Джемма Артертон о фильме, посвященном легенде британской эстрады Дасти Спрингфилд, в котором Джемма будет петь прямо на съемочной площадке.

"Я уверена, что эти песни надо петь живьем, - сказала она мне. - Там должна чувствоваться некая шероховатость. И она будет там чувствоваться, это я вам гарантирую".

Канье Уэст удостоился фильма о самом себе от компании Netflix с чудовищным названием Jeen-Yuhs (jeenyuhs, исковерканное genius, означает на сленге "гений").

В фильме использованы не публиковавшиеся ранее съемки за последние 21 год, посвященные карьере Уэста в мире музыки и моды и затрагивающие смерть его матери Донды и неудачную президентскую кампанию музыканта в 2020 году.

Среди других готовящихся картин о музыкантах следует отметить фильм о Пресли от База Лурмана и проект сэра Кеннета Брана, посвященный группе Bee Gees.

Да, и еще многим интересно будет узнать, сможет ли саундтрек нового фильма компании Marvel "Черная пантера 2" превзойти оригинал Кендрика Ламара.

6. Адель в Лас-Вегасе

Автор фото, Simon Emmett/Columbia Records

Когда-то Лас-Вегас был местом, где угасающие звезды эстрады пытались раздуть едва тлеющие угли своей музыкальной карьеры. Когда-то, но не сегодня.

Вместо того, чтобы отправиться в мировое турне со своим новым альбомом, Адель с 21 января по 16 апреля каждую пятницу и субботу будет давать концерты в казино "Колизей".

Шоу с аудиторией не более 4 тыс. человек обещают быть куда более интимными и дорогими, чем ее выступления на стадионах.

Билеты в "Колизей", впрочем, как и пропуска на концерт в лондонском Гайд-парке, который состоится в июле, уже распроданы, и на данный момент никаких других концертов у Адель не запланировано.

Адель - не единственная звезда, решившая в 2022 году приземлиться в "Городе греха", как называют Лас-Вегас.

В трех километрах от нее, в отеле "Резортс Уорлд Лас-Вегас" на знаменитом Стрипе - бульваре, где находятся все главные казино, обосновалась американская певица Кэти Перри, решившая таким образом проводить больше времени с семьей.

"Я хотела баланса в жизни - родить ребенка, отправить его в детсад, при этом не расставаться с карьерой и выступать с прежней энергией, - призналась она журналу Vegas. - Так что не скажу, что с гастролями покончено, но осесть в Лас-Вегасе - это для меня сейчас самое подходящее".

7. Живая музыка возвращается. Серьезно?

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Появление "Омикрона" вновь ввергло в кризис музыкальную индустрию. По данным британской благотворительной организации Music Venue Trust (MVT), в первую неделю декабря число посетителей концертов снизилось на 23%, что стало катастрофой для малых залов.

И хотя власти пока разрешают концерты, некоторые залы требуют предъявлять справки о вакцинации и носить маски.

Продажи билетов падают, и даже купившие билеты часто не приходят на концерты. Индустрия надеется, что к весне ситуация изменится к лучшему. Если это в самом деле случится, зрители в Британии будут поражены богатством выбора.

После двух лет отсрочек и отмен концертов почти каждый мало-мальски значимый исполнитель уже распланировал гастроли на год вперед.

Билли Айлиш, Coldplay, Дуа Липа, Элтон Джон, Stormzy, Алиша Киз, Леди Гага, Гарри Стайлс (тот самый, который не крал микроволновку) и Оливия Родриго, - все они уже намывают до блеска свои гастрольные автобусы и - "Раз-два, раз-два!" - проверяют микрофоны.

Больших имен, собравшихся в дорогу, так много, что имена поменьше уже признавались мне в опасениях: а хватит ли на всех концертного оборудования, не говоря уже о самих площадках и командах сопровождения.

MVT и Национальная лотерея объединили усилия, чтобы помочь малому музыкальному бизнесу встать на ноги. Они оплатят гастроли и шоу десяткам музыкантов, таким как шотландские альт-рокеры Del Amitri, английский коллектив Enter Shikari, певицы Бекки Хилл и Мэйзи Петерс и инди-поп группа Bastille.

Сезон фестивалей тоже обещает вернуться в Британию в полном объеме после отмененных концертов и урезанных мероприятий прошлого лета. В июне, после двух лет простоя, должен открыться Гластонбери, на который уже подписались Билли Айлиш и Диана Росс.

Хедлайнерами фестивалей в Рединге и Лидсе будут Arctic Monkeys, Dave и Halsey, а на фестивале TRNSMT в Глазго - Паоло Нутини и The Strokes.

Да, и еще нельзя не вспомнить о британской женской группе Little Mix, чей тур под названием Confetti так долго откладывался, что теперь уже станет прощальным.

8. Долли Партон написала книгу-альбом

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75-летняя Долли Партон, которой, судя по всему, мало быть величайшей певицей кантри и по совместительству спонсором вакцины Moderna, решила обратить свой взор на литературу.

С помощью известного автора триллеров Джеймса Паттерсона Партон написала свой первый роман "Беги, Роза, беги". Сюжет, сочиненный по принципу "рассказывай, что знаешь из личного опыта", закручен вокруг молодой женщины, которая приезжает в столицу музыки кантри Нэшвилл, чтобы осуществить заветную мечту - стать звездой.

Книга, которая выйдет в марте, сопровождается музыкальным альбомом, включающим 12 песен, которые следует слушать в нужные моменты повествования.

9. Что еще ожидается в 2022 году

Подпись к фото, Канадец Абель Макконен Тесфай, известный как The Weeknd, выпустит в 2022 году альбом The Dawn

Конечно же, в новом году вас ждет не только Долли Партон. Среди ожидающихся альбомов следует отметить следующие:

The Weeknd - The Dawn

Years & Years - Night Call

Шинейд О'Коннор - No Veteran Dies Alone

Charli XCX (Шарлотта Эйтчисон) - Crash

M.I.A. - Mata

Элвис Костелло - The Boy Named If

Трэвис Скотт - Utopia

Bastille - Give Me The Future

Мицки - Laurel Hell

Tears For Fears - The Tipping Point

Saweetie - Pretty Bitch Music

Джек Уайт - Fear Of The Dawn

Swedish House Mafia - Paradise Again

Лиам Галлахер - C'mon You Know

Wet Leg - Wet Leg

Работу в студии продолжают также американский рэпер Кендрик Ламар, британская певица родом из Косово Дуа Липа, американская хип-хоп исполнительница Карди Би, рэпер, композитор и продюсер Родди Рич, а также Кайли Миноуг, Рианна и британские группы The Cure и Kaiser Chiefs.

Бьорк также без устали работает над альбомом, по ее словам, - для тех, кто из-за локдауна вынужден устраивать клуб у себя дома.

Но лично я больше всего ожидаю выхода нового, третьего по счету студийного альбома испанской певицы Розалии. Он будет называться Motomami и обещает закрепить успех ее получившего "Грэмми" альбома 2018 года El Mal Querer.

С тех пор певица, стиль которой сочетает фламенко с хип-хопом, успела поработать с целой когортой музыкантов, от Билли Айлиш и Трэвиса Скотта до Джеймса Блейка и звезды латиноамериканской музыки Bad Bunny.

Альбом уже отметили за возвышенный и изящный дуэт La Fama, исполненный с канадским певцом Уикнд (The Weeknd).