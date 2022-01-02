Борьба с похмельем, секс, деньги, ковид, загадки искусства и НЛО - что нового сказала наука в 2021 году

Леонид Лунеев

Би-би-си

54 минуты назад

Подводя итог научным открытиям года, мы выбрали если не самые значимые, то самые (с нашей точки зрения) любопытные истории, которые, будем надеяться, не оставили читателей равнодушными и были релевантными не только для прошлого года, но и дали повод для будущих размышлений.

Волшебное кольцо от похмелья, потерянное по пьяной лавочке

Автор фото, Israel Antiquities Authority

Может ли золотой перстень с аметистом предотвратить опьянение или спасти от похмелья? Вопрос, конечно, спорный, однако археологи, обнаружившие его при раскопках крупнейшего в регионе винокуренного завода времен Византийской империи в районе израильского города Явне, полагают, что тысячу лет назад это украшение могло выполнять именно такую функцию. Ну или по крайней мере его владелец на это сильно рассчитывал.

"Аметист упоминается в библии как один из 12 драгоценных камней церемониального наперсника, который первосвященник Иерусалимского храма носил на груди, - поясняет эксперт по древним украшениям Управления древностей Израиля (IAA) Амир Голани, который имел возможность изучить перстень. - Этому камню приписывают много полезных свойств, в том числе предохранение носителя от побочного эффекта неумеренных возлияний - похмелья, которое и тысячу лет назад было бичом пьющего человека".

Скорее всего, приписывать аметисту способность сглаживать симптомы похмелья начали древние греки (в переводе с древнегреческого αμέθυστος означает "не пьяный"). Ну да они напридумывали столько мифов, что мы до сих пор не можем разобраться, где вымысел, а где видоизмененные временем исторические факты.

Так или иначе, а аметисты до недавнего времени считались драгоценными камнями наряду с рубинами и изумрудами, и лишь открытие крупных залежей этого минерала в Бразилии в XIX веке понизило их статус и цену.

Автор фото, Israel Antiquities Authority Подпись к фото, Перстень был обнаружен при раскопках крупнейшей в регионе винокурни, где хранились сосуды с белым вином

Но вернемся к нашему перстню. Он был обнаружен на месте очень крупного винного завода - об этом свидетельствуют многочисленные разбитые и сохранившиеся целиком керамические емкости и характерное для винного производства оборудование. Если судить по масштабам производства, существовавшего на этом месте не одну сотню лет, завод производил в год до 2 млн литров белого вина, которое экспортировалось в страны Европы и Азии через порты Ашкелона и Газы.

Хотя слой, в котором был найден перстень, относится к VII веку н.э., такого рода золотые украшения с аметистами были популярны среди римской знати еще в III веке. Так что, по мнению археологов, кольцо могло быть сделано раньше, а потом передавалось из поколения в поколение, пока последний владелец не обронил его на винзаводе.

Кстати, ношение перстня в качестве превентивной меры от похмелья - лишь одна из гипотез. Вполне вероятно, говорит руководитель раскопок на месте древней винокурни Эли Хаддад, что владелец надевал кольцо, чтобы иметь возможность пить и не пьянеть (разумная мера предосторожности, когда имеешь доступ к неограниченным запасам вина). А может быть, перстень просто служил символом власти и богатства, говорит археолог, ведь несмотря на то, что сегодня мы накопили уже достаточно знаний о далеком прошлом, множество мелких деталей затерялось в веках.

Смертоносная морковь, которая убивает ковид

Автор фото, Valter Jacinto/Getty images Подпись к фото, Смертноносная ворсинчатая морковь Thapsia villosa

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Не всякая морковь полезна. А когда речь заходит о смертоносной ворсинчатой моркови Thapsia villosa, то, как можно догадаться по названию, она и вовсе опасна для жизни. Но, как выяснили исследователи из Ноттингемского университета, нет худа без добра: антивирусный препарат на растительной основе таписгаргин (ТГ) в лабораторных условиях эффективно убивает все разновидности SARS-CoV-2, включая самый быстрораспространяющийся (на момент проведения исследования) вариант "Дельта".

Еще в феврале ученые наглядно продемонстрировали, что ТГ можно успешно применять против многих вирусов.

Как показали лабораторные эксперименты со специально выращенными клеточными культурами, доза ТГ, введенная до инфицирования или во время его активной фазы, блокировала разные варианты SARS-CoV-2 и запускала мощную защитную реакцию.

"Одной предварительной дозы ТГ было достаточно для эффективной блокировки как одновариантных инфекций, так и инфекций в любой другой комбинации", - пишут ученые, по словам которых, ориентированный на носителя антивирусный препарат, судя по всему, разрушает механизмы вируса, позволяющие ему проникать в клетку-носитель, там реплицироваться и распространяться дальше по организму.

"Доступные нам данные по вирусам гриппа, респираторным вирусам и коронавирусам, включая SARS-CoV-2, указывают на то, что ТГ не препятствует проникновению вируса в организм, а скорее, перекрывает внутриклеточные пути его репликации", - уточняют исследователи, подчеркивая, что ТГ действует одинаково эффективно против всех вариантов.

Специалисты признают, что при нынешних темпах вакцинации (не самых быстрых, если учесть растущее сопротивление со стороны антипрививочников) и распространения коронавируса поиск новых лекарств от Covid-19 остается приоритетной задачей. И хотя никто не может с уверенностью сказать, как поведет себя ТГ по отношению к новым, еще не обнаружившим себя штаммам, результаты предварительных исследований выглядят весьма обнадеживающими.

Конечно, разработка самого лекарства, эффективного и при этом безопасного для людей (не стоит забывать, что мы имеем дело с высокотоксичной "морковкой") и последующие клинические испытания потребуют времени, но первый важный шаг уже сделан.

6 млн лет без секса, возможно ли такое? (вполне, если вы - клещ!)

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Oppiella nova

Давайте признаемся честно, секс того не стоит. В самом деле, столько усилий, и ради чего? Не проще ли размножаться без посторонней помощи и лишней головной боли?

Увы, эволюция диктует свои правила и жестоко наказывает за отсутствие секса. Рано или поздно все эукариоты (живые существа, клетки которых содержат ядро, в том числе и мы, люди) вынуждены обмениваться хромосомами для поддержания генного разнообразия или оказаться на грани вымирания.

Таково общее правило, но панцирный клещ Oppiella nova решил стать редким исключением и отказался от секса. Совсем.

Эти крошечные, в одну пятую миллиметра, клещи имеют по две копии каждой хромосомы, и это позволяет причислять их к диплоидным (то есть содержащим одну или несколько хромосом более чем в двойном числе) организмам, таким же, как мы с вами.

Но притом, сравнив его геном с геномом близкого родственника, клеща Oppiella subpectinata, ученые пришли к выводу, что этот уникум принял обет безбрачия несколько миллионов лет назад, и при этом продолжает успешно выживать!

Обмен хромосомами и их смешивание позволяют создать множество генетических комбинаций, которые могут сыграть решающую роль в трудные времена: если случилась чума, резко поменялся климат или появился смертельный новый хищник, все умрут, но всегда найдется несколько индивидуумов, которые способны будут этому противостоять и продолжить род.

Собственно, секс - именно про это, но все ему сопутствующее - от поиска партнера и борьбы за него до трудностей беременности - это та высокая цена, которую приходится платить за генетическое разнообразие.

Но есть и другой способ поддерживать генную вариативность, не прибегая к половому размножению. Это процесс мутации в одних и тех же генах, позволяющий создать уникальную генную подпись у бесполых организмов.

Такая мутация, известная как эффект Мезельсона (по имени гарвардского генетика Мэтью Мезельсона) с полным основанием позволяет называть диплоидный организм асексуальным, то есть не имеющим пола видом.

Однако проблема с эффектом Мезельсона заключается в том, что до сих пор никто не мог предоставить однозначного свидетельства его проявления. Так, одни древние виды, считавшиеся бесполыми, на самом деле оказывались не такими уж и древними, другие сторонники воздержания - какой скандал! - на поверку оказывались любителями оргий, сильно разнообразивших их гены.

А ученым нужно было веское доказательство генной вариативности у животного, которое очень-очень давно отказалось от полового размножения и никогда уже к нему не возвращалось.

Что и привело их к панцирным клещам O. nova, которые отделились от общего родственника всех клещей от 6 до 16 млн лет назад и с тех пор на практике демонстрировали действие эффекта Мезельсона, успешно размножаясь сами по себе.

Учитывая размеры этих клещей, ученым пришлось немало повозиться, сначала для того, чтобы найти их, а потом - чтобы извлечь генный материал. Затем понадобилось создать специальную программу для анализа ДНК, но в итоге исследователи были вознаграждены.

"Результаты наших анализов однозначно доказали, что O. nova размножаются исключительно бесполым путем, - подчеркивает автор исследования, специалист в области репродуктивной биологии Лозаннского университета Йенс Баст. - Так что когда речь заходит о работе эволюции без секса, эти панцирные клещи могут преподнести не один сюрприз".

Конечно, признают ученые, эти клещи - редкое исключение, и у бесполого размножения тоже хватает минусов. Однако 6 млн лет успешной жизни без секса кое о чем говорят.

Почему оправдываться лучше спокойно

Автор фото, Getty Images

Если человек начинает яростно оправдываться в ответ на обвинения в свой адрес, большинству из нас обычно кажется, что он таким образом хочет отвести от себя подозрения, а значит, он в самом деле виноват. Но признайтесь, как часто вы на самом деле можете отличить ложь от правды? Редко. Только если вы сами - не прожженный лжец.

Вот и исследователи из Университета Торонто во главе с Кэтрин Деселлес, опросив в интернете более 4 тыс. добровольцев, в своей новой работе (она опубликована в Psychological Science) утверждают, что ярость или злость неизменно воспринимаются как признак вины.

Причем эта схема работает в самых разных контекстах, от воссоздания судебных процессов над обвиняемыми в тяжких преступлениях до сценариев, когда речь идет об обвинениях в супружеской измене или банальном воровстве.

В каждом случае участники эксперимента были более склонны возложить вину на вымышленных персонажей, которые яростно ее отрицали, чем на тех, кто сопротивлялся более вяло, не повышая голоса и не прибегая к ненормативной лексике. И еще больше они были готовы поверить в невиновность тех, кто мягко и спокойно доказывал свою непричастность к преступлению.

Но, быть может, такой подход - удел непосвященных, а уж те, кто постоянно имеет дело с преступлениями и доказательствами, на такую удочку не ловятся? Очень даже ловятся. В ходе экспериментов с участием профессионалов - следователей, юристов, полицейских - выяснилось, что они точно так же ведутся на спокойное отрицание вины и склонны увидеть в яростном отрицании эту самую вину.

Любопытно, что участники эксперимента, когда им предложили вспомнить реальные ситуации из собственной жизни, признавались, что намного более бурно реагировали на необоснованные обвинения, нежели на реальные, причем вне зависимости от того, насколько тяжелым был проступок - от измены супругу до взятой из холодильника на работе чужой упаковки йогурта.

Разумеется, в любых ситуациях важно понимать, что служит настоящим признаком вины или ее отсутствия. Однако имеется сразу несколько причин, по которым на основе нового исследования не стоит принимать однозначных решений.

И в первую очередь потому, что неадекватная эмоциональная реакция, которая не соответствует уровню предъявленных обвинений, все же может быть признаком вины. По крайней мере, настоящее исследование опровергнуть это не берется.

Под горячее щупальце: как отвадить назойливого ухажера

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лучше не подходи, а то так заеду...

Человек - не единственное живое существо, которое умеет бросаться разными предметами, однако прицельно швырять, скажем, камни в других животных или даже представителей собственного вида умеют лишь считаные единицы видов, в том числе шимпанзе. И вот теперь к ним неожиданно присоединились представители совсем другой ниши - осьминоги.

Анализ подводных съемок у берегов Австралии наглядно продемонстрировал, как осьминоги, в подавляющем большинстве - самки, кидаются разными предметами (и частенько попадают) в осьминогов-самцов, которые к ним пристают.

"Это довольно редкое явление, - поясняет автор исследования, сотрудник Сиднейского университета Питер Годфри-Смит. - И тем более редки случаи, когда мишенью являются представители своего вида".

Еще в 2015 году, наблюдая за поведением обыкновенных сиднейских осьминогов (Octopus tetricus) в океаническом заливе Джервис-Бэй, который даже получил название "Октополис" благодаря огромной колонии этих моллюсков, Годфри-Смит и его коллеги обратили внимание на то, что некоторые осьминоги сознательно швыряли раковины моллюсков, ил и прочие попадающиеся под щупальца предметы в разные стороны, в том числе и в своих сородичей.

Осьминоги брали предметы в щупальца и подносили их к отверстиям сифонов - специальных трубок, через которые под давлением выходит вода. Обычно эта струя воды используется головоногими моллюсками для реактивного движения, но в данном случае сифоны выполняли роль водяных пушек, запускающих снаряды на приличное расстояние.

Но тогда ученые не были уверены в том, что осьминоги сознательно в кого-то целятся, тем более что и раньше было известно, что они умеют ловко отшвыривать остатки пищи или грунт при выкапывании своих убежищ.

Однако длительные наблюдения подтвердили, что осьминоги и в самом деле осознанно бросаются друг в друга разными предметами.

К примеру, одну из самок застали за тем, как она не менее 10 раз швырялась илом в осьминога, который настойчиво набивался к ней в женихи, и при этом пять раз попала в ухажера.

"Эта череда действий показалась мне самой убедительной из всех", - признается Годфри-Смит.

При этом самец пытался уклониться, дважды даже угадал направление броска и успел увернуться.

К тому же при "буровых работах" осьминоги обычно швыряют грунт передними двумя щупальцами, а при желании в кого-то попасть используют первое и второе щупальца справа или слева - так удобнее совершать прицельный бросок.

В одном случае осьминог не стал пользоваться сифоном, а ловко метнул створку раковины - и попал - закрутив ее щупальцем наподобие летающего диска фрисби.

Любопытно, что несмотря на целенаправленные атаки со стороны самок, самцы не пытались отвечать тем же. К тому же часто самки начинали швыряться предметами уже после ссоры, причем кидали их не в других осьминогов, а просто так, словно хотели не задеть конкретного обидчика, а скорее, выплеснуть эмоции.

И только один раз ученые заметили, как самец, отвергнутый самкой, в расстройстве швырнул в сторону створку моллюска. И покраснел.

Были бы деньги, или чем обезьяна-капуцин отличается от биржевого игрока

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Приятно ощущать себя венцами творения, приятно думать, что только нам, виду Homo Sapiens, понятны такие сложные концепции как товарно-денежные отношения, к которым мы упорно шли сотни тысяч лет (чтобы теперь активно бороться с глобализацией).

Однако в ходе эксперимента с участием обезьян-капуцинов экономист Кит Чен и психолог Лори Сантос из Йельского университета наглядно доказали, что концепция денег не чужда приматам, более того, они быстро понимают, как ими можно воспользоваться.

"У капуцинов крошечный мозг, и он сосредоточен на сексе и еде, - пишут Чен и Сантос в своем научном труде, - капуцина можно охарактеризовать как один бездонный желудок, его можно кормить целый день, пока его не стошнит, после чего он немедленно явится за добавкой".

Собственно, именно эти эгоистичные и примитивные позывы ученые и использовали в своем эксперименте, предварительно научив обезьян "покупать" виноград, яблоки и прочие вкусности. И пока экономист изучал побуждающие мотивы, психолог сосредоточился на самом поведении приматов.

В качестве дензнака выступал жетон - серебристый кружок с дыркой посередине. Несколько месяцев обезьян обучали навыками купли-продажи, и после того, как капуцины осознали, что за жетон можно приобрести что-то вкусное, каждой обезьяне выдали на карманные расходы по 12 жетонов, оставив за ними право выбирать, на какую еду (по разной цене) они хотят их потратить.

В результате выяснилось, что обезьяны отлично понимают, что почем, и даже прикидывают в уме свой бюджет. А когда была устроена акция снижения цен на желатиновые конфеты, так что за те же деньги можно было купить больше конфет, чем винограда, обезьяны отреагировали точно в соответствии с законами рынка.

На следующем этапе капуцинов обучили основам игры на деньги, и те стали принимать точно такие же иррациональные решения, как подсевшие на азартные игры люди.

По словам Чена, это сделало обезьян статистически почти не отличимыми от большинства инвесторов и биржевых игроков.

Но в самом ли деле капуцины поняли стоимость денег или же они действовали бездумно только ради того, чтобы получить вкусняшки? Когда исследователи нарезали огурец кружками, напоминавшими "деньги" капуцинов, а не обычными кубиками, одна из обезьян задумчиво пожевала свой кружок огурца и немедленно вернула его людям в надежде купить на него что-то повкуснее.

Доходило и до воровства. И хотя ни одна из обезьян не пыталась запасаться жетонами впрок, все без исключения хотели получить больше жетонов, чем им полагалось.

А когда один хитрый капуцин смог схватить целый поднос с жетонами и дал деру, в вольере началась такая суматоха, словно грабители, уходящие от полиции, стали бросать на дорогу деньги из мешка.

Понятие концепции денег подразумевает, что вы знаете, что можете потратить их на товары и услуги. Так вот, исследователи сделали еще одно интересное наблюдение: во время все той же истории с украденным лотком жетонов одна из обезьян решила оплатить жетонами сексуальные услуги, а "проститутка" немедленно использовала выручку для покупки винограда. В общем, были бы деньги, а как ими воспользоваться, обезьяны могут разобраться и без подсказки.

Спермацетовая Флора: богиня, к которой не прикладывал руки Леонардо

Автор фото, BODE-MUSEUM

Этот бюст римской богини Флоры из коллекции художественного Музея Боде в Берлине до сих пор официально считался произведением гения эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи. И хотя многие искусствоведы возражали против такого атрибутирования, указывая на то, что прямых свидетельств авторства нет, другие утверждали, что черты лица богини слишком похожи на черты дам, изображенных на портретах итальянского мастера, а раз так - то и спорить не о чем. Но тут в очередной раз в спор вмешалась наука, и точка в споре была поставлена.

Бюст загадочно улыбающейся женщины высотой в 70 сантиметров и весом в 28 кило был приобретен директором музея имени кайзера Фридриха Вильгельмом фон Боде в 1909 году на аукционе, и тогда же фон Боде постановил, что это работа Леонардо (музею, который носил имя кайзера, ничто менее ценное не подошло бы).

Однако уже через два года европейскими искусствоведами (несомненно, завидовавшими берлинскому музею) было опубликовано более 700 статей, в которых авторство скульптуры ставилось под вопрос. Тогда же был проведен химический анализ шедевра, выявивший следы спермацета - воскообразного вещества, которое добывается из головы кашалотов. Хотя во времена да Винчи спермацет уже был известен, в скульптуре он стал широко применяться лишь в XIX веке.

В ходе другого расследования внутри скульптуры, сзади, были обнаружены фрагменты дерева и… обрывки газеты того же XIX века, но музейное руководство снова нашло отговорку, указав на то, что эти материалы могли попасть туда в ходе поздних реставрационных работ.

Но когда ученые обнаружили исторический документ, в котором сын британского скульптора Ричарда Кокла Лукаса официально подтверждал, что бюст Флоры был создан его отцом в 1846 году, музею Боде крыть было уже нечем. Впрочем, там не спешат убирать скульптуру из экспозиции - в конце концов она оказалась подлинником, только не того автора.

Почему американские военные снова поверили в НЛО?

Автор фото, Tommaso Boddi/WireImage

Пентагон решил вновь заняться исследованием феномена НЛО и создал для этого особый следственный отдел. Соответствующий приказ подписала заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Этот приказ (а приказы, как известно, не обсуждаются) поступил через пять месяцев после того, как авторы секретного отчета американской разведки не смогли сделать однозначный вывод о возможности существования инопланетных НЛО. Им удалось дать правдоподобное объяснение подавляющему большинству из примерно 120 случаев наблюдения таких объектов за последние 20 лет, но при этом другие феномены, в том числе заснятые военными летчиками вблизи полигонов, оставили вопрос открытым.

Так, еще в прошлом году Пентагон опубликовал снятое пилотами морской авиации и до сих пор не объясненное видео объектов, двигавшихся с невероятной скоростью, а потом непостижимым образом исчезнувших из вида.

Новый отдел (очень хотелось бы знать, по какому принципу туда будут набирать сотрудников) в первую очередь и займется расследованием инцидентов в строго контролируемых или вовсе запретных для полетов из соображений государственной безопасности или военной тайны зонах.

Дело в том, что у военных есть подозрения, что дело может быть вовсе не в инопланетных лазутчиках, а очень даже земных противниках, разработавших или заполучивших технологии, неизвестные американцам.

В самом деле, не далее как в июне этого года Китай испытал гиперзвуковой аппарат, способный запускать ракеты на скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука. Это навело Вашингтон на мысль о том, что у Пекина появились технологии, которые в США еще не успели разработать.

Недаром в заявлении Пентагона говорится, что "вторжение любых летающих объектов в наши запретные для полетов зоны угрожает не только безопасности полетов, но и национальной безопасности", а потому минобороны "очень серьезно относится к вторжению любых летающих объектов, опознанных или нет, и тщательно расследует каждый такой случай".