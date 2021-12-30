Дочь магната, светская львица и растлительница малолетних. Кто такая Гислейн Максвелл?

30 декабря 2021, 18:16 GMT Обновлено 8 минут назад

Автор фото, Getty Images

Присяжные в суде Нью Йорка вынесли решение по одному из самых громких судебных разбирательств последних лет. Речь идет о деле в отношении Гислейн Максвелл - подруги и, как считает обвинение, пособницы финансиста Джеффри Эпштейна. Мы рассказываем об основных этапах биографии 60-летней светской львицы, оказавшейся в центре скандала.

Гислейн Максвелл родилась под Парижем в 1961 году в семье ныне покойного британского медиамагната Роберта Максвелла. Через три дня после рождения девочки ее 15-летний брат Майкл попал в автоаварию и впал в кому, в которой находился последующие семь лет.

Опустошенные горем родители едва обращали внимание на дочку, признавалась позже в мемуарах мать Гислейн. Впоследствии родители стали пытаться как-то компенсировать то, что раньше совсем не уделяли дочери внимание. В итоге, как считает мать, Гислейн стала избалованной.

"Жестокий отец"

Автор фото, Shutterstock Подпись к фото, Гислейн Максвелл (в центре, на коленях у матери), семейное фото.

В семье Максвеллов было девять детей. Но любимицей отца стала именно младшая дочь - Гислейн. Он даже назвал свою роскошную яхту в ее честь - "Лэди Гислейн". При этом отец периодически впадал в ярость и срывал злость на детях, в том числе и на дочке.

Биограф Джон Престон описывает Роберта Максвелла как жестокого отца, который издевался над своими детьми как физически, так и психологически.

Отец периодически усаживал детей за стол и расспрашивал их о геополитике и планах на будущее. Если Роберту не нравились ответы, он легко мог довести детей до слез.

"Он бил нас ремнем - как девочек, так и мальчиков", - рассказал биографам Иэн Максвелл, один из сыновей медиамагната.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Роберт Максвелл с дочерью Гислейн и женой Бетти. Примерно 1990 год

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Отец возлагал на Гислейн большие надежды. Он надеялся выдать ее замуж за Джона Кеннеди-младшего.

После школы Гислейн поступила в Оксфордский университет, где изучала современную историю и языки.

"Даже когда она еще была студенткой, было совершенно ясно, что ее интересуют власть и деньги, - говорит писательница Анна Пастернак, которая училась в Оксфорде и вращалась в тех же социальных кругах, что и Гислейн. - Она была одной из тех людей на вечеринках, которые, обнимая тебя, всегда заглядывали тебе через плечо, чтобы посмотреть, нет ли там кого-то более могущественного или более интересного".

После университета Гислейн начала работать директором футбольного клуба "Оксфорд Юнайтед", которым владел ее отец.

В январе 1991 года, после того как ее отец купил газету New York Daily News, Гислейн поехала в США в качестве представителя отца. Это было начало ее пути на Манхэттене.

Но через 10 месяцев мир Гислейн перевернулся. Роберт Максвелл исчез с палубы яхты, названной в честь дочери. Позже его тело было найдено в море близ Канарских островов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гислейн с портретом отца, 1991 год

Вскоре после гибели Максвелла стало известно, что он присвоил себе более 440 млн фунтов (около 600 млн долларов) из пенсионных фондов и капиталов дочерних компаний. Многие считали, что Максвелл виновен в мошенничестве, но Гислейн всегда защищала его и утверждала, что он не был обманщиком.

Похоронив отца, Гислейн вернулась в США, начала работать в сфере недвижимости и вскоре встретила американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Взаимовыгодная связь

В США Гислейн вела жизнь светской львицы. Она обзавелась обширными связями в элитных кругах.

Как полагает обвинение, именно Гислейн познакомила Эпштейна со многими богатыми и влиятельными людьми, такими как сын британской королевы принц Эндрю и бывший президент США Билл Клинтон.

Как пишет газета Washington Post со ссылкой на друзей Максвелл, у нее с Эпштейном была романтическая связь, но она продлилась всего несколько лет. После этого они не перестали общаться.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл

"У нее были соответствующие воспитание и вкус. Она знала, как обставить дом, как управляться на яхте, как развлекать гостей, - рассказала в интервью британской Daily Telegraph одна из приятельниц Максвелл. - Это невозможно купить. Как невозможно купить и допуск в эти круги".

В опубликованном в журнале Vanity Fair за 2003 год очерке об Эпштейне сам Джеффри называет Максвелл не нанятой им сотрудницей, а своей лучшей подругой.

В следственных документах люди, работавшие в особняке Эпштейна на Палм-бич, называют Максвелл "домоправительницей", которая надзирала за прислугой, следила за расходами и организовывала все светские мероприятия Эпштейна, пишет Washington Post.

Отношения Гислейн с Эпштейном явно были взаимовыгодными. Она знакомила его со своими богатыми и влиятельными друзьями; у него были деньги, чтобы финансировать роскошный образ жизни, к которому Гислейн привыкла с детства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гислейн Максвелл (справа в темных очках) с Пэрис Хилтон и Дональдом Трампом, Нью Йорк, 2000 год.

В 2016 году Гислейн продала свой таунхаус на Манхэттене и пропала со всех радаров. Ее арестовали в июле 2020 года в особняке в штате Нью-Гэмпшир.