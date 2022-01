"Макбет" одного из Коэнов, царские вампиры и Джордж Клуни: что смотреть в январе

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

9 минут назад

Автор фото, WireImage Подпись к фото, Фрэнсис Макдорманд снялась в одной из главных ролей "Трагедии Макбета" - первом "сольном" проекте одного из братьев Коэнов, Джоэла

Русская драмеди про трансплантацию органов, сольный дебют Джоэла Коэна, режиссерское возвращение Джорджа Клуни, сериал о Миротворце из "Отряда самоубийц" - и это далеко не все, что предлагают стриминговые платформы в первый месяц нового года.

"Почка"

1 января, КION

Российские производители приготовили зрителям экстравагантный подарок на Новый год - премьеру сериала про трансплантацию органов. В центре сюжета пожарный инспектор Наталья Кустова (Любовь Аксенова), которая живет припеваючи на откаты, пока не обнаруживает, что ей нужна пересадка почки. Поделиться органом с ней по закону может только кто-то из кровных родственников - тут-то и начинается комедия, ведь именно таков жанр этого удивительного сериала.

"Женщины движения" (Women of the Movement)

6 января, Hulu (в России - "Амедиатека")

Как несложно догадаться по названию, сериал задуман как антология, посвященная борьбе женщин за гражданские права. Первый сезон расскажет о чернокожей Мэми Тилль (Эдриэнн Уоррен), сына которой убили на юге Америки в 1955-м году. Среди продюсеров сериала значатся Джей-Зи и Уилл Смит.

"Миротворец" (Peacemaker)

13 января, HBO max (в России - "Амедиатека")

Бывший рестлер Джон Сина, судя по всему, наконец-то нашел роль всей жизни. Случилось это в "Отряде самоубийц: Миссия навылет" Джеймса Ганна, где он сыграл супергероя по прозвищу Миротворец. Этот пламенный и твердолобый патриот не остановится ни перед чем ради процветания великой Америки - за что и загремел еще до титров в самую охраняемую тюрьму страны. Сериал, по всей видимости, расскажет о подвигах, которые и привели его за решетку. Можем ручаться, что будет весело.

"Трагедия Макбета" (Tragedy of Macbeth)

14 января, Apple TV+

Одна из самых загадочных шекспировских трагедий на сей раз подверглась переработке автора, обладающего подходящим парадоксальным талантом. Им стал Джоэл Коэн, который впервые решил поработать без брата в качестве единоличного режиссера и сценариста. Фильм черно-белый, в главной роли Дензел Вашингтон, в остальных - Фрэнсис Макдорманд, Брендан Глисон и другие.

"Нежный бар" (The Tender Bar)

17 января, Amazon

Джордж Клуни возвращается в режиссуру с инди-драмой, в которой заняты одни из самых выдающихся американских актеров - Бен Аффлек и Кристофер Ллойд. По сюжету воспитанный матерью юноша (Тай Шеридан) пытается найти замену отцу среди посетителей вынесенного в название бара, который владеет его дядя Чарли (в этой роли как раз и снялся Аффлек).

"Как я встретила вашего папу" (How I Met Your Father)

18 января, Hulu

Тренд на реанимацию любимых брендов окончательно оформился, но не перестает удивлять. Пока что непонятно, как именно этот сериал будет связан с великим ситкомом "Как я встретил вашу маму", но уже известно, что рассказчицей здесь выступит героиня Ким Кэтролл. Ради чего актриса отказалась от возвращения "Секса в большом городе", узнаем совсем скоро.

"Карамора"

20 января, START

Первоначально сериал должен был снимать для другого сервиса Илья Найшуллер, теперь же "Карамора" - дебют Данилы Козловского в качестве телевизионного режиссера. Он же сыграл и главную роль - анархиста по имени Карамора, проживающего в предреволюционной России начала ХХ века. Трагически потеряв возлюбленную, Карамора узнает, что страной давным-давно управляет тайный орден кровососов (буквально - вампиров), которому и бросает вызов. В остальных ролях Никита Кукушкин, Нино Нинидзе, Филипп Янковский и другие. Среди реальных исторических фигур - поэт Владимир Маяковский, которого сыграл Николай Комягин.

"На наш взгляд" (As We See It)

21 января, Amazon

Сериал расскажет о трех двадцатилетних друзьях, которые решают вместе снять жилье. Обычная завязка для легкомысленного ситкома, однако здесь есть одно ключевое отличие - все трое имеют расстройства аутического спектра. Так что сделав решительный шаг во внешний мир, они вынуждены фактически заново с ним знакомиться, стараясь создать комфортную среду как для собственной жизни, так и для соседей. Смелый проект Amazon вполне может стать новым словом в фильмах об инклюзивности, тем более, что в главных ролях здесь заняты артисты с теми же расстройствами, что и у их героев.

"Афтепати" (The Afterparty)

28 января, Apple TV+

Веселая вечеринка заканчивается убийством, теперь всем участникам предстоит вспомнить произошедшее, а зрителю - провести собственное расследование на основе их затуманенных веселящими веществами показаний. Каждый из восьми эпизодов сериала, соответственно, будет сосредоточен на отдельном герое, развязку обещают невероятную.

"Монарх" (Monarch)

30 января, FOX