Тюремный мэр, воображаемый Достоевский, Стивен Кинг и другие телегерои уходящего года

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Исполнитель главной роли в сериале "Мэр Кингстауна" Джереми Реннер

Минувший год ознаменовался долгожданным возвращением кинотеатрального проката, но параллельная сериальная вселенная от этого ничуть не сбавила оборотов развития. Мы вспомнили 10 сериалов 2021-го, которые вполне можно было пропустить за более громкими проектами. Новогодние праздники - отличный повод наверстать упущенное.

"Полет"

PREMIER

Дебют Петра Тодоровского-младшего вышел в не самое удачное для итоговых списков время (в начале января) и в целом прошел несколько ниже радаров прессы и зрителей - и совершенно зря. "Полет" - прихотливо устроенная остросюжетная драма о чудом уцелевших пассажирах разбитого самолета, работающих в одной строительной компании. Каждая серия, соответственно, рассказывает историю отдельного персонажа. Смотреть все это совершенно не скучно, герои все разные, но одинаково достоверные, а в финале картина превращается во что-то вроде русского "Крестного отца" наизнанку. Впечатление все это производит такое сильное, что не хочется даже обращать внимание на то, что Никита и Михаил Ефремовы играют здесь не родственников, а просто коллег. Тем более, что для Михаила Ефремова эта роль стала последней перед печальными событиями.

"Реальная история" (True Story)

Netflix

После выхода из тюрьмы в 2013-м Уэсли Снайпс снимался либо черт знает в чем, либо на вторых-третьих ролях ("Чирак" Спайка Ли, "Меня зовут Долемайт"). "Реальная история" в этом смысле для артиста возвращение не только в форму, но и в большую киноигру - даром, что случилось он на Netflix. Речь в сериале идет о комике (Кевин Харт), которого втягивает в опасную авантюру родной брат-бандит. В роли последнего и снялся Снайпс, который не только крадет шоу у своего партнера, но и вовсе пару раз превращает картину в собственный бенефис. Впрочем, Уэсли - не единственный повод для просмотра, поскольку "Реальная история" это крепкий детективный триллер, какие сейчас снимают нечасто. В отличие от времен начала карьеры Снайпса.

"Алиби"

Первый канал, Кинопоиск HD

Сценарист с нереализованными литераторскими амбициями Решетников (Евгений Стычкин) руководит в Петербурге агентством, обеспечивающим алиби. К нему приходят самые разные люди, которым нужна достоверная ложь во спасение - от неверных мужей до депутатов-бдсмщиков. Во снах же герою является Достоевский (Тимофей Трибунцев), призывающий взяться, наконец-то, за написание романа. "Алиби" - сериал, огрехи которого с лихвой искупает пьянящая непредсказуемость и общая атмосфера веселой опасности. Это тот самый случай, когда с героями хочется провести как можно больше времени и даже жаль, что у пролежавшего на полке "Первого канала" несколько лет сериала очевидно так и не будет продолжения.

"Зачистка" (The Cleaner)

Би-би-си (в России - Кинопоиск HD)

Пока серьезные драматурги пытаются нащупать новые законы жанров, бесконечно растягивая копеечные сюжеты, свое берут комедии. В сериале про уборщика мест преступлений удивительные истории рассказываются за ничтожные 25 минут - в первой из них, кстати, для разгона, фигурирует даже Хелена Бонэм Картер, с ног до головы измазанная кровью убитого мужа. В целом же сериал выстраивается в нежный привет представителям "поколения икс", которые хоть и просиживают штаны в пабах, но все еще способны на многое.

"В ее глазах" (Behind Her Eyes)

Netflix

Дэвид (Том Бейтман) знакомится вечером в баре с Луизой (Симона Браун), не зная, что завтра она выйдет в офис в качестве его секретарши. Развитию романа сильно мешает жена Дэвида (Ив Хьюсон), которая поначалу выглядит жертвой, но потом оказывается, что дела обстоят чуть сложнее. Викторианский триллер пополам с мистической мелодрамой - сериал от Netflix довольно долго притворяется изысканным миксом, чтобы за полчаса до финала рвануть в развеселую вампуку. Многие зрители, разумеется, ощутят пощечину своему хорошему вкусу, мы же лишний раз порадуемся тому, что даже в наше время на телевидении есть проекты, не относящиеся к себе с излишней серьезностью.

"История Лизи" (Lisey's Story)

Apple TV+

Экранизации романов Стивена Кинга снова в моде, однако процент удачных среди них остается ничтожно малым (вспомним, для примера, прошлогоднее "Противостояние"). "История Лизи" - самый личный роман Кинга, повествующий о вдове писателя, пробирающейся в его тайный мир, руководствуясь оставленными подсказками. Сценарий для экранизации был написан самим писателем, объяснившим этот шаг тем, что пусть уж лучше он сам все испортит, чем кто-нибудь еще. Критики по большей части решили, что он и испортил, но мы позволим себе не согласиться. Сериал, целиком поставленный Пабло Ларраином (у него в этом году еще вышла "Спенсер"), получился нежным, поэтичным и неспешно гипнотическим. Наверное, для нашего вновь набирающего ход мира темп "Истории Лизи" не слишком комфортен, но ничего более живописного на телевидении в 2021-м точно не выходило.

"Мистер Корман" (Mr. Corman)

Apple TV+

Авторское шоу Джозефа Гордон-Левитта с порога обругали за недостаточную инклюзивность и очень зря. Излишне сознательные критики просмотрели в этой сюрреалистической фантазии про школьного учителя-социофоба нежнейший портрет поколения нынешних тридцатилетних. Нам же кажется, что "Мистер Корман" - один из самых остроумных, эмпатичных и примиряющих с реальностью сериалов нынешнего изобильного сезона.

"Новый вишневый вкус" (Brand New Cherry Flavor)

Netlfix

Легкая неряшливость сериалов Netflix уже стала чем-то вроде отличительной черты продукции сервиса. Однако все изменилось, когда небрежность исполнения совместилась с эпохой, когда раздолбайство было возведено в культ. "Новый вишневый вкус" это ироничный ретро-хоррор про старлетку (Роза Салазар), ищущую свое место в Голливуде девяностых. Нынешняя эпоха обаятельно сместила акценты, но сохранила атмосферу поездки по шоссе в никуда. В ассортименте аллюзии не только на фильмы Дэвида Линча, но и на другие классические фильмы девяностых. Плюс великолепный выход Кэтрин Киннер в роли зловещей ведьмы, заставляющей героиню блевать котятами.

"Плохой доктор" (Dr. Death)

Hulu, (в России - more.tv)

Помимо газетных и журнальных статей материалом для кино и сериалов все чаще становятся подкасты. В данном случае одноименное радиорасследование послужило созданию настоящего телеблокбастера. Речь в нем идет о докторе Кристофере Данче, который руководствуясь собственными мотивами, покалечил несколько человек на операционном столе. В какой-то момент расследованием его деятельности занялись двое коллег, которые в итоге и довели дело до суда. Из этой истории получился леденящий триллер - не в последнюю очередь, надо полагать, благодаря музыке подельника Трента Резнора Аттикуса Росса. Впрочем, основные лавры все же достались артистам Джошуа Джексону, Кристиану Слейтеру и Алеку Болдуину, для которого "Доктор" вполне может стать неумышленным прощанием с профессией.

"Мэр Кингстауна" (Mayor of Kingstown)

Paramount+

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