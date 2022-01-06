"Режим ответит силой". Западная пресса о протестах в Казахстане

41 минуту назад

Автор фото, EPA

Западная пресса внимательно следит за событиями в Казахстане. Наблюдатели сходятся в том, что массовые протесты, поводом для которых послужил рост цен на газ, на самом деле вызваны более глубокими причинами - широким недовольством властью, коррупцией, непотизмом и авторитарной политической системой, не оставившей людям возможностей высказать свое несогласие каким-либо законным путем.

Британская Guardian отмечает, что страны ОДБК быстро отреагировали на просьбу о помощи президента Казахстана Токаева, направив в страну миротворческий контингент. Не ясно, сколько военных будут посланы в Казахстан и как долго они там будут находиться.

Газета цитирует депутата российской Госдумы Леонида Калашникова, заявившего, что миротворцы пробудут там столько, сколько президент Казахстана Токаев посчитает нужным. По его словам, они будут в основном охранять инфраструктуру.

Вечером в среду, пишет газета, Токаев обсуждал ситуацию по телефону с белорусским президентом Лукашенко, в 2019 году жестоко подавившим протесты в своей стране. Перед этим разговором Лукашенко переговорил с Путиным.

Безработица, коррупция, Назарбаев

Гнев протестующих в Казахстане во многом направлен против Назарбаева, сосредоточившего в своих руках за долгие годы правления огромную власть, отмечает Guardian.

До сих пор Назарбаев официально признавался "лидером нации" и считался теневым руководителем государства, несмотря на транзит власти. Но судя по всему, это изменится, пишет New York Times. Уже снят с должности первого заместителя главы Службы национальной безопасности страны племянник Назарбаева Самат Абиш, а сам он лишился должности главы Совета безопасности.

"Назарбаев и его семья монополизировали все сектора - от банков до дорог и газа. Эти протесты - против коррупции", - цитирует Guardian участницу протестов Зауреш Шекенову, 55-летнюю жительницу Жанаозена, города в Мангистауской области Казахстана, где начались все эти волнения..

"Все началось с роста цен на газ, но настоящая причина протестов - плохие условия жизни людей, высокие цены, безработица, коррупция",- утверждает она.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Люди выходят на улицу, потому что у них нет других способов высказать свое недовольство властью

"Власти пробуют всё возможное, чтобы успокоить ситуацию - и обещаниями, и угрозами, но пока это не работает, - говорит алматинский политолог Досым Сатпаев. - Будет имитация диалога, но в основном режим ответит силой, потому что у них нет других инструментов".

"Люди сыты по горло коррупцией и непотизмом, а власти не слушают людей… Мы хотим, чтобы президент Токаев провел реальные политические реформы или же ушел и провел честные выборы", - цитирует газета активиста гражданского движения "Проснись, Казахстан" Дархана Шарипова.

В Казахстане явно существует широкое недовольство, заключает Guardian, но многолетняя зачистка политического поля привела здесь к тому, что известных политических фигур, способных объединить протестующих, нет. Поэтому протесты выглядят в основном бесцельными.

Британская Times, тем временем, замечает, что в среду из Казахстана в Россию вылетело по меньшей мере 10 частных самолетов. По неподтвержденным сообщениям, пишет газета, члены политической элиты бежали из страны.

Тревожный сигнал для Кремля

Для Кремля, пишет американская New York Times, эти события представляют собой еще один потенциальный вызов автократии в соседней стране. Это уже третье после Украины и Беларуси восстание против авторитаризма в стране, имеющей союзнические отношения с Россией.

Хаос здесь угрожает подорвать влияние Москвы в регионе в то время, когда Россия пытается утвердить свою экономическую и геополитическую мощь в тех же Беларуси и Украине.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Гнев протестующих во многом направлен против Назарбаева (на фото слева), сохранившего большую власть после ухода с президентского поста

Другие страны бывшего СССР тоже внимательно следят за развитием событий, способных активизировать силы оппозиции в других местах.

Протесты в Казахстане - это предупредительный сигнал для Кремля, считает российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, характеризующий власти этой страны как "уменьшенную копию российских".

"Нет сомнения, что Кремль не хотел бы видеть пример того, как такой режим начинает говорить с оппозицией и уступать ее требованиям", - цитирует газета Аркадия Дубнова.

Богатство для избранных

New York Times приводит мнение участника протестов в Актау и активиста правозащитного движения Мухтара Умбетова, считающего, что корень проблемы в отсутствии в стране демократического процесса. Казахстанские власти, по его словам, отняли у людей все законные пути участия в политике.

"У людей нет никаких политических представителей, которые могли бы решить проблемы, существующие в стране, - сказал он в интервью газете. - Казахстан богат, но его природные ресурсы не работают на благо всех, они работают в интересах маленькой группы людей".

По мере распространения протестов расширились и требования демонстрантов, отмечает New York Times. Теперь люди требуют, среди прочего, проведения прямых выборов региональных лидеров.

Причем здесь США

Но события в Казахстане имеют значение и для США, пишет газета, так как это важная страна для американских энергетических интересов. Компании Exxon Mobil и Chevron вложили десятки миллиардов долларов в месторождения на западе Казахстана - как раз там, где начались протесты.

Правительство Казахстана, поддерживая тесные отношения с Москвой, культивировало такие же тесные отношения с Вашингтоном, видя в американских инвестициях противовес российскому влиянию.