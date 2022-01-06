Назарбаев в Казахстане был всегда, везде и всем. Теперь он просто елбасы

Алексей Калмыков

Би-би-си

42 минуты назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Запад не признал честными ни одни выборы в Казахстане. Назарбаев после переизбрания в 2005 году

Нурсултан Назарбаев в Казахстане повсюду, как Микки Маус в Диснейленде. В честь него переименованы улицы и города, а он сам переименован в елбасы - вождя народа и отца нации. Первый президент независимого Казахстана правил с 1989 года, но как только начались масштабные волнения в народе, вездесущий 81-летний отец пропал.

Посленовогодние протесты и беспорядки 2022 года унесли десятки жизней. Они еще не утихли, но уже ускорили транзит власти в Казахстане. Назарбаев лишился единственной официальной роли в текущем управлении государством - он больше не глава Совета безопасности.

Теперь он просто елбасы.

Руководителем Совета безопасности сам себя назначил Касым-Жомарт Токаев, которому Назарбаев уступил сначала пост президента в 2019 году, а в 2021 году передал и два остававшихся за ним портфеля: председателя Ассамблеи народа Казахстана и лидера правящей партии "Нур Отан".

Однако титул отца обязывает, и страна по-прежнему связывает все происходящее в ней с Назарбаевым, его семьей и окружением. В его адрес протестующие кричат: "Старик, уходи!". Его статуи сдергивают с постаментов.

Потому что именно при Назарбаеве Казахстан оказался таким, какой он есть. Сырьевая страна с огромной территорией и амбициями, но с небольшим населением и еще меньшим влиянием в мире и регионе. При нем в Казахстане были закатаны в асфальт скромные ростки инакомыслия и гражданского общества, а имущественное расслоение достигло библейских масштабов.

Семья, богатство и Запад

В Казахстане живет почти 20 млн человек. Половина богатства страны при этом сосредоточена в руках менее чем 200 казахстанцев, подсчитали аналитики KPMG на основе данных Credit Suisse Research Institute.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Не таким видел Назарбаев общение с любимым народом после 33 лет у руля. Солдаты в Алматы 6 января 2022 года

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Миллионеров в стране около 0,2% населения, и они предпочитают жить за границей. Они любят Запад и особенно - Лондон.

За время с 2008 по 2015 годы, когда Великобритания продавала вид на жительство щедрым инвесторам, казахстанцы оказались в первых рядах очереди за "золотыми визами". Более 200 казахских миллионеров в итоге получили право жить в стране и претендовать на гражданство, говорится в отчете исследовательского института Chatham House.

Они с упоением вкладывались в лондонскую недвижимость, чем привлекли внимание публики, а следом и правоохранительных органов.

Британцы пытались даже наложить арест на два дома и апартаменты дочери Назарбаева Дариги и ее старшего сына Нурали Алиева. Однако те в суде доказали, что недвижимость куплена на собственные деньги, а не на преступные доходы бывшего мужа Дариги Рахата Алиева, растерявшего влияние на родине и умершего в австрийской тюрьме.

"В последние годы часто появлялись расследования о том, как семья Назарбаева скупает шикарную недвижимость в Европе, и возможно это подпитывает народный гнев в Казахстане. Похоже, Назарбаеву теперь приходится платить за это высокую политическую цену", - полагает бывший посол США в Казахстане Уильям Куртни.

Несмотря на эти неприятности, и семья, и элиты при Назарбаеве всегда смотрели на Запад. В ведущих деловых газетах США и Европы с завидной периодичностью появлялись на правах рекламы целые полосы статей о достижениях Казахстана. Крупнейшие казахские компании размещали акции на Лондонской бирже.

Столицу Нур-Султан отстроили звездные западные архитекторы, а потом в ней открыли специальные честные суды, куда пригласили дорогостоящих английских судей разбирать коммерческие, гражданские и арбитражные дела.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жизнь на Западе нравится окружению и семье Назарбаева, но экономика и даже безопасность Казахстана все больше зависят от связей с Россией и Китаем

Даже национальную футбольную сборную в 2002 году перевели из азиатской федерации в УЕФА, чтобы участвовать в европейском чемпионате. Правда, ни на один Евро пробиться до сих пор не получилось.

Бедность, коррупция и прощание с иллюзиями

Желание вписаться в западный миропорядок отличало Назарбаева от авторитарных правителей в соседних Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане.

Однако с каждым поворотом закручивающихся гаек в политике и общественной жизни Казахстан все прочнее укореняется в противостоящем Западу лагере. Он все больше экономически зависит от Китая, а политически - от России. Как показал нынешний кризис, без ее помощи он даже не может обеспечить собственную безопасность и порядок.

Токаев пообещал решительно подавить волнения, назвал бунтующих террористами и призвал на помощь силовиков из-за границы. Если вместо обещанных реформ власти пойдут на ужесточение внутренней политики, последние прозападные иллюзии полувегетарианской эпохи Назарбаева уйдут в прошлое вслед за елбасы.

"У нас довольно космополитичные элиты, и им не по душе российско-белорусский сценарий масштабных репрессий и изоляции", - пишет о Казахстане Наргис Касенова из Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета.

Однако страна пришла к той точке, когда без перемен элиты могут попрощаться с этими претензиями.

"Казахстан столкнулся с серьезными системными проблемами, и откладывать их решение в долгий ящик больше не получится. Это понимают уже все и повсюду", - предупреждает Касенова.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Назарбаеву далеко до культа личности соседей по Центральной Азии. Но он давно вписан в пейзаж: плакаты, лозунги, барельефы, статуи

Назарбаев десятилетиями обещал народу процветание, однако успехи скромны.

Экономика все это время росла, но доходы от этого роста распределялись неравномерно. Страна по-прежнему зависит от экспорта сырья, спроса в Китае и ситуации в России.

Зависимость хорошо продемонстрировал сначала мировой финансовый кризис, за которым рухнули цены на нефть, что привело к девальвации национальной валюты тенге в 2009 году. А затем и вторая девальвация, и переход к плавно падающему курсу тенге после обвала российского рубля из-за санкций в ответ на аннексию Крыма.

Тем временем коррупция процветает. Назарбаев в своем первом масштабном плане Казахстан-2020 обещал вывести страну в первую треть наименее коррумпированных стран мира. Однако в рейтинге восприятия коррупции от Transparency International он пока 94-й из 180 стран, позади Танзании, Индии и Марокко.

О том, что перемены назрели, эксперты говорили еще несколько лет назад, и когда Назарбаев неожиданно уступил президентский пост Токаеву, некоторые называли преемника "социальным камикадзе". Они думали, что Назарбаев нашел мальчика для битья и поручил ему грязную работу, а сам дистанцировался в чистые высокие палаты отца нации.

Прошло два с половиной года, из которых два оказались ковидными. Пандемия обнажила системные проблемы в социальном обеспечении и здравоохранении, а гайки закрутили еще туже. В результате недовольство и брожение в умах лишь усилились.