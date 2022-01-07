Российская военная разведка и белорусские миротворцы. Кого страны ОДКБ отправляют в Казахстан

Ольга Ившина, Григор Атанесян

Би-би-си

7 января 2022, 08:23 GMT Обновлено 22 минуты назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Учения миротворческих сил ОДКБ в 2021 году. В 2022-м они получили первое серьезное задание

В среду 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал начавшиеся в стране беспорядки актом внешней агрессии и рассказал, что обратился за помощью к союзникам по ОДКБ - оборонному блоку, в который также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Совет ОДКБ согласился отправить войска на помощь казахским властям в тот же день поздно вечером, но точная численность и состав контингента до сих пор не подтверждены. Если российские войска уже прибыли в Казахстан, то киргизский парламент еще не одобрил участия своих военных в операции.

Вечером 6 января генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что для начала, исходя из ситуации, принято решение об отправке в Казахстан 2,5 тысяч военных.

Би-би-си рассказывает о том, что уже известно о подразделениях, который войдут в состав коллективных сил ОДКБ в Казахстане.

Россия

Автор фото, Russian Defense Ministry Press Office Подпись к фото, Отправка российских военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ

Москва первой начала отправлять военных на казахстанскую территорию в ответ на просьбу Токаева.

На момент выхода этого текста известно, что в операции ОДКБ примет участие 45-я бригада специального назначения ВДВ. Это одна из самых элитных частей российской армии.

Военнослужащие этого подразделения принимали участие в первой и второй войнах в Чечне, российско-грузинской войне 2008 года, российской операции по аннексии Крыма в 2014 году, а также войне на территории Сирии.

Основная специализация 45-ой бригады - проведение сложных разведывательных операций и диверсий.

По сообщению ряда СМИ, в Казахстан также направили солдат и офицеров 98-й дивизии ВДВ, расквартированной в Иваново. Военные этого подразделения имеют опыт участия в миротворческих операциях - в Боснии и Герцеговине в 1996 году, в зоне грузино-абхазского конфликта в 1998 году и в Косово в 1999 году.

Подпись к фото, Николай Козлов (справа), потерял обе ноги и попал в плен на Украине. Его командование заявило, что он попал в чужую страну случайно

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Летом 2014 года несколько солдат 98-й дивизии ВДВ попали в плен в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины. Украинские военные тогда утверждали, что подразделения российских десантников участвовали в боях в Донбассе, некоторые были ранены и убиты.

Москва участие десантников в боевых действиях на Украине отрицала, признав лишь, что отдельные группы военнослужащих могли заблудиться на границе и оказаться на территории сопредельного государства. 31 августа 2014 года, после переговоров президентов России и Украины в Минске, пленных десантников передали Москве.

По данным российского телеканала "Звезда" (официально курируется Минобороны России), в Казахстан также поедут военные 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады из Ульяновска. С 2005 года в этом подразделении служат только по контракту, призывников туда не направляют. Как ранее отмечали в Минобороны России, ульяновские десантники специализируются на проведении миротворческих операций. Они дополнительно изучают иностранные языки и международное право.

Солдаты 31-й бригады ВДВ России были замечены в ходе российской операции по аннексии Крыма. В 2014 году двое десантников бригады попали в плен на территории Украины под Иловайском, несколько человек погибли "при исполнении обязанностей военной службы". Служивший в бригаде Николай Козлов был тяжело ранен (возможно, под Мариуполем) и потерял обе ноги.

Беларусь

Из Беларуси на российских самолетах в Казахстан отправилась миротворческая рота из состава 103-й Витебской гвардейской воздушно-десантной бригады. Это подразделение - часть сил специальных операций белорусских вооруженных сил, и оно было создано на основе 103-й дивизии ВДВ СССР. Эта дивизия участвовала во Второй мировой войне, а позже - в советском вторжении в Чехословакию в 1968 году и Афганистан в 1979-1989 годах.

Автор фото, Russian Defence Ministry Подпись к фото, Российский самолет доставил белорусских военных в Казахстан

Миротворческое подразделение бригады полностью состоит из контрактников. Оно участвовало, кроме прочего, в операции в Ливане под эгидой ООН, в том числе в составе итальянского контингента - это результат соглашения между оборонными ведомствами двух стран.

В 2018 и 2019 годах его военнослужащие участвовали в армейских соревнованиях в Британии. А в 2020-м они принимали отряд британской Королевской морской пехоты для совместных двухнедельных учений на своем полигоне под Витебском.

В составе миротворческой роты постоянно служат 100 человек, при необходимости состав может быть увеличен до 300 человек.

Во время политического кризиса летом 2020 года белорусский министр обороны угрожал привлечь армию к разгону массовых протестов. Независимые СМИ сообщали об участии офицеров белорусского спецназа в борьбе с протестами, однако свидетельств участия 103-й бригады в этих событиях нет.

Армения

По словам источников Би-би-си, из Армении в Казахстан направятся военнослужащие 12-й миротворческой бригады. В министерстве обороны Армении отказались комментировать эту информацию.

Это подразделение армянской армии специализируется на участии в миротворческих миссиях за рубежом. Оно участвовало в международных операциях в Ливане, Косово, Ираке и Афганистане.

Весной 2018 года части этой бригады присоединились к маршу оппозиции в Ереване. В результате тех протестов к власти пришел нынешний премьер-министр Никол Пашинян.

Именно Пашинян в среду объявил об отправке войск ОДКБ в Казахстан - это связано с тем, что Армения на данный момент председательствует в организации.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пашинян пришел к власти на волне протестов, и ему же пришлось объявлять о вводе войск ОДКБ в Казахстан

По данным издания "Спутник Армения", армянский контингент в миротворческих силах ОДКБ составит "порядка 70 военнослужащих".

Решение армянского премьера присоединиться к отправке войск в Казахстан вызвало жесткую критику со стороны гражданского общества и оппозиции. "Ввод армянских войск в Казахстан больше, чем преступление - это ошибка", - суммировал эту критику блогер Самвел Мартиросян.

В Армении особенно критически воспринимали этот шаг в силу того, что ОДКБ не помог Армении в конфликте с Азербайджаном - как в войне в Карабахе в 2020 году, так и в приграничных столкновениях весной 2021-го.

Кыргызстан

После распада СССР отношения между Казахстаном и Кыргызстаном остаются напряженными. Между странами периодически возникают конфликты из-за водных ресурсов, по экономическим и политическим вопросам.

Тем не менее, официальный Бишкек решил направить миротворцев в Казахстан. Но сначала это решение должен был утвердить парламент Кыргызстана, причем не менее чем двумя третями голосов.

Это удалось сделать со второго раза - первое заседание было перенесено из-за отсутствия кворума. Утром 7 января киргизские парламентарии все-таки одобрили отправку контингента в составе 150 военнослужащих, восьми единиц бронетехники и 11 автомобилей.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Киргизские военные на учениях ОДКБ

В киргизском сегменте соцсетей появляются сообщения о том, что к отправке в Казахстан готовят 25 бригаду специального назначения "Скорпион". Это элитная часть, в которую входят отряды, специализирующиеся на ведении боевых действий в городских условиях, а также на проведении штурмов и развед выходов.

Пока эта информация не получила официального подтверждения.

Таджикистан