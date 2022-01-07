Бишкек все же отправил военных в Казахстан. В 2020-м в самом Кыргызстане власть сменилась в результате протестов

Наргиза Рыскулова

Би-би-си, Бишкек

56 минут назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Кыргызстан отправит в Казахстан 150 спецназовцев - несмотря на то, что далеко не все в стране этим довольны

Кыргызстан стал единственной страной, где решение об отправке солдат в Казахстан принял парламент, а не лично глава государства, входящего в ОДКБ. В Алма-Ату отправятся всего 150 военных из отряда спецназа "Скорпион", но даже это решение вызвало протесты среди населения.

5 января ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности; в нее входят шесть стран бывшего СССР) принял решение отправить войска - миротворцев, как определяет их сама организация - на помощь казахским властям в ликвидации беспорядков, начавшихся накануне после резкого повышения цены на газ. С таким запросом в ОДКБ президента страны Касыма-Жоомарта Токаева.

"Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками и убийцами. Нам пришлось иметь дело с бандитами и террористами, подготовленными. Поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время", - заявил Токаев 7 января уже после того, как первые солдаты из России и Беларуси прилетели в Казахстан.

На главной площади Бишкека в Кыргызстане уже второй день протестуют гражданские активисты. Они вышли с лозунгами: "Кыргыз в казаха стрелять не будет", "Кыргыз казаху - брат" и "ОДКБ - это Россия!".

"Ввод войск ОДКБ -это вторжение, и это очень важное историческое решение для Кыргызстана. Мы призываем депутатов голосовать против. Возможно депутатам даже нужно принять решение о выходе из состава ОДКБ. Сегодня казахские матери плачут о гибели своих детей, и если мы дадим согласие на прибытие армии ОДКБ туда, в будущем и у нас это станет возможным", - говорила одна из митинговавших.

Общественный деятель и бизнесмен Данияр Аманалиев, тоже участвующий в демонстрациях против отправки войск в Казахстан, написал о причинах, по которым этого не нужно делать: "Во время боевых действий Таджикистана в Кыргызстане год назад ОДКБ отказалась вмешиваться. Для чего тогда Кыргызстану отправлять солдат за рубеж? Чтобы защитить народ Казахстана или чтобы защитить члена клуба диктаторов?".

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Другим требованием протестующих в Бишкеке было, чтобы заседание об отправке войск в Казахстан проходило открыто для СМИ и наблюдателей от общественности. Однако 6 января парламент, который должен одобрить указ президента об отправке войск, не смог собрать кворум, а 7 января парламент решил собраться в закрытом режиме.

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Большинство заседаний парламента Кыргызстана открыты для СМИ и транслируются в прямом эфире. 7 января журналистов перед голосованием попросили удалиться. СМИ написали о первой части обсуждения, когда часть депутатов высказалась против отправки войск в Казахстан. Среди них либерал и депутат партии "Ата-Мекен" ("Отечество на русском") Дастан Бекешов, и бывший глава МИД страны Чынгыз Айдарбеков.

"Внешней угрозы [для Казахстана] нет, и протесты начались из-за экономических проблем, принятое нами решение останется в истории", - предупредил Айдаров.

Депутат Дастан Бекешов провел параллель между событиями в Казахстане и протестами в самом Кыргызстане в 2020 году, в результате которых нынешний президент Садыр Жапаров пришел к власти.

"Представляете, если бы в октябре 2020 года [экс-президент] Сооронбай Жээнбеков попросил бы ОДКБ вмешаться в наши политические процессы. Всех своих противников назвал бы террористами", - сказал Бекешов.

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Пришедший на заседание глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев хоть и согласился с Бекешовым, но настоятельно попросил депутатов голосовать за отправку военных. Он аргументировал свое решение тем, что руководствуется интересами населения. Казахстан только что закрыл пять из семи пунктов границы с Кыргызстаном, отметил Ташиев.

"Мы не случайные люди с улицы, чем дольше ситуация в Казахстане нестабильная, будут закрыты наши границы, поднимутся цены на продукты, на то же топливо, бензин и муку. Уже завтра наш народ начнет терпеть лишения. Это не время пиариться", - сказал Ташиев депутатам.

В итоге против отправки войск проголосовали только семеро депутатов. Это первое серьезное решение нового 7-го созыва киргизского парламента, выборы которого состоялись 18 декабря. Этот новый состав пришел к власти после смены президента и правительства в 2020 году.

Садыр Жапаров, пришедший к власти в результате протестов и позже избранный президентом, прокомментировал ситуацию на своей странице в фейсбуке, сказав, что "Казахстан нуждается в защите стратегических объектов".

"Мы не посылаем наших военнослужащих стрелять в митингующих братьев-казахов. Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут стрелять и по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности," - написал Жапаров.

По последней информации, Кыргызстан отправит в Казахстан 150 военных - с территории российской базы в городе Кант. Все они - спецназовцы из отряда "Скорпион". Отряд специализируется, в том числе, на ведении боев в городских условиях.